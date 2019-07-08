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Бакка Софт Bacca
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 11 дел, на cумму 7 536 989 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 22
Бакка Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Семчук Иван 12 11
|Котенко Дмитрий 7 3
|Крайнов Владислав 5 3
|Вайсман Михаил 3 3
|Костин Дмитрий 9 3
|Халяпин Сергей 96 2
|Макин Алексей 15 2
|Яппаров Тагир 110 2
|Глащенко Андрей 7 2
|Иванов Георгий 18 2
|Шашлов Дмитрий 3 2
|Воронин Петр 37 2
|Аз-Зари Хусейн 25 2
|Чернов Антон 23 2
|Алексин Михаил 18 2
|Митенков Алексей 20 2
|Тарасов Александр 12 2
|Абдуллин Алик 6 2
|Натрусов Артем 313 2
|Алифанов Кирилл 84 2
|Дунаев Сергей 63 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Лигачев Глеб 120 2
|Беляев Владислав 104 2
|Болышев Максим 16 2
|Кузнецов Александр 162 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Симоненко Максим 1 1
|Стариков Николай 3 1
|Бычек Владимир 11 1
|Короткий Павел 10 1
|Каштанкин Илья 15 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Школьников Борис 2 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 2 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|CVE Details 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.