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Бакка Софт Bacca

Бакка Софт - Bacca

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 11 дел, на cумму 7 536 989 ₽*

Судебные дела (11) на сумму 7 536 989 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 6 892 080 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 644 909 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 2
25.06.2019 «Бакка Софт» выпустит решение для электронного документооборота на отечественной мобильной ОС 2
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 3
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 1
02.06.2017 Опубликован рейтинг CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016» 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
05.10.2016 «Бакка Софт» продолжит разработку мобильных приложений на платформе «Оптимум» 2
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
27.04.2016 Иван Семчук - Рост рынка мобильной разработки продолжится, что бы ни происходило в экономике 2

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Бакка Софт и организации, системы, технологии, персоны:

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 7
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 7
InfoShell - ИнфоШелл 16 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 5
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 4
АйТи 1519 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 3
Agima - Агима 27 3
Agima.Mobile 8 3
Touch Instinct - Тачин 17 3
9594 3
Cleverence - Клеверенс 31 2
KODE - КОДЭ 18 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Magora Systems - Магора 6 2
Clutch 5 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Citrix Systems 868 2
Крок - Croc 1964 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 2
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 2
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 1
Team Force - Тим Форс 17 1
Upwork 10 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Первый мобильный 0 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 4 1
GoodFirms 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 190 2
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 9 2
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 32 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 186 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
Apple iOS 8583 5
Google Android 15244 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
Stafory - робот Вера 377 1
Google Lens - Google Объектив 67 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 15 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 1
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
StatCounter 478 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Семчук Иван 12 11
Котенко Дмитрий 7 3
Крайнов Владислав 5 3
Вайсман Михаил 3 3
Костин Дмитрий 9 3
Халяпин Сергей 96 2
Макин Алексей 15 2
Яппаров Тагир 110 2
Глащенко Андрей 7 2
Иванов Георгий 18 2
Шашлов Дмитрий 3 2
Воронин Петр 37 2
Аз-Зари Хусейн 25 2
Чернов Антон 23 2
Алексин Михаил 18 2
Митенков Алексей 20 2
Тарасов Александр 12 2
Абдуллин Алик 6 2
Натрусов Артем 313 2
Алифанов Кирилл 84 2
Дунаев Сергей 63 2
Нестеров Алексей 175 2
Лигачев Глеб 120 2
Беляев Владислав 104 2
Болышев Максим 16 2
Кузнецов Александр 162 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Чапчаев Андрей 56 1
Симоненко Максим 1 1
Стариков Николай 3 1
Бычек Владимир 11 1
Короткий Павел 10 1
Каштанкин Илья 15 1
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 2 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 2 1
Гудзь Всеволод 1 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Грузия 1332 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 2
Черкизон - Черкизовский рынок 178 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CVE Details 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
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Technavio 29 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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