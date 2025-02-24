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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169490
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Костин Дмитрий



24.02.2025 Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось 1
29.08.2024 Комплексная оценка цифровизации бизнеса: партнерство Touch Instinct и SDI360 1
14.12.2023 Sitronics Group выступит индустриальным партнером инженерной школы на базе ВГУ 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 2
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 2
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Костин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Touch Instinct - Тачин 12 5
RedMadRobot - Рэдмэдробот 68 4
InfoShell - ИнфоШелл 15 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 3
Бакка Софт - Bacca 14 3
Agima 22 2
Clutch 5 2
Крок - Croc 1777 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Magora Systems - Магора 5 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
data.ai - App Annie 85 1
АйТи 1372 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Check Point Software Technologies 761 1
БАРС Груп 546 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 50 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Agima.Mobile 8 1
Телеком-защита 53 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
KODE 12 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 1
Системы документооборота 498 1
GoodFirms 1 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 2
Альфа-Банк 1778 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Новард УК - Novard 72 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ПСП-Фарман 4 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7792 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4426 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13856 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1056 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4187 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 2
Стандартизация - Standardization 2139 2
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 760 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 778 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1252 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 181 1
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 31 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4617 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1393 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 2
Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
Apple - App Store 2903 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Google Android 14068 1
Google Lens - Google Объектив 58 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 448 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
C/C++ - Язык программирования 765 1
Семчук Иван 12 3
Котенко Дмитрий 7 3
Макин Алексей 10 2
Ильницкий Иван 2 2
Болышев Максим 16 2
Шашлов Дмитрий 3 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Вайсман Михаил 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Солнцев Михаил 8 1
Астахов Константин 23 1
Яппаров Тагир 103 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Огороднов Сергей 6 1
Соловьев Владимир 106 1
Смирнов Дмитрий 92 1
Горбунов Алексей 29 1
Крайнов Владислав 5 1
Герасимов Андрей 25 1
Осипов Олег 23 1
Каштанкин Илья 3 1
Черников Алексей 53 1
Чернов Максим 31 1
Левиков Антон 69 1
Школьников Николай 26 1
Зайцев Николай 32 1
Староверов Денис 14 1
Адмиральский Сергей 39 1
Мочальников Алексей 13 1
Белов Юрий 13 1
Чайка Павел 7 1
Степанов Павел 26 1
Середа Александр 5 1
Чекин Максим 1 1
Антошин Роман 5 1
Врацкий Андрей 135 1
Плотников Олег 4 1
Дырма Михаил 1 1
Коваленко Роман 2 1
Марин Юрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Европа 21808 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
Швеция - Королевство 3625 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1511 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 674 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6167 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 507 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 317 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 696 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1263 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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