Костин Дмитрий
Костин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
|Семчук Иван 12 3
|Котенко Дмитрий 7 3
|Макин Алексей 10 2
|Ильницкий Иван 2 2
|Болышев Максим 16 2
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Астахов Константин 23 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Огороднов Сергей 6 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Смирнов Дмитрий 92 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Осипов Олег 23 1
|Каштанкин Илья 3 1
|Черников Алексей 53 1
|Чернов Максим 31 1
|Левиков Антон 69 1
|Школьников Николай 26 1
|Зайцев Николай 32 1
|Староверов Денис 14 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Белов Юрий 13 1
|Чайка Павел 7 1
|Степанов Павел 26 1
|Середа Александр 5 1
|Чекин Максим 1 1
|Антошин Роман 5 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Плотников Олег 4 1
|Дырма Михаил 1 1
|Коваленко Роман 2 1
|Марин Юрий 4 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
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