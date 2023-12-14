Sitronics Group выступит индустриальным партнером инженерной школы на базе ВГУ

В рамках федерального проекта Sitronics Group оснастит в ВГУ две лаборатории, а также внедрит новые образовательные программы для подготовки специалистов.

Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурсного отбора вузов, на базе которых будут созданы передовые инженерные школы – центры компетенций для наращивания кадрового научно-технического потенциала для различных отраслей экономики. Воронежский государственный университет вошел в 20 победителей с проектом по подготовке кадров в сфере радиоэлектроники, инфокоммуникаций и радиосвязи.

Sitronics Group в рамках реализации проекта выступает одним из индустриальных партнеров вуза и создаст на базе ВГУ две лаборатории. В начале следующего года планируется запустить лабораторию для обучения программированию, которую ИТ-компания оснастит компьютерами и специальным ПО для обучения разработчиков. В планируемой к созданию в ближайшие годы аэрокосмической лаборатории, студенты смогут обучаться программированию космических аппаратов, их проектированию, разработке полезной нагрузки, работе с радиосигналами и анализу спутниковых данных.

«С Воронежским госуниверситетом у нас сложились теплые, конструктивные рабочие отношения. Так вышло, что из выпускников этого вуза у нас практически на 80% сформирован штат сотрудников нашего воронежского центра разработки, который работал над проектами по созданию приложения для московского городского велопроката и сервиса автоматической идентификации судов. Мы видим, что ВГУ выпускает очень талантливых специалистов, и своим участием в проекте хотим только усилить работу по их подготовке. Поэтому, кроме технического оснащения рабочих пространств, в наших планах есть и внедрение новых образовательных программ, а также проведение мастер-классов, хакатонов, олимпиад на базе университета. Мы заинтересованы в работе над совместными проектами и исследованиями», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Он отметил, что Sitronics Group рассчитывает пополнять команду воронежского центра разработки подготовленными сотрудниками из числа выпускников ВГУ, а также планирует предоставлять студентам базу для практик и стажировок.

Sitronics Group и Воронежский государственный университет сотрудничают с 2022 г. В начале этого года в ВГУ был запущен 16-часовой курс обучения по DevOps-инжинирингу, созданный командой воронежского центра разработки Sitronics Group. Программа обучения оказалась востребованной и в 2024 г. войдет в официальную программу обучения Факультета компьютерных наук вуза. Также Sitronics Group регулярно выступает партнером Межвузовских олимпиад по программированию, киберспортивных соревнований и хакатонов на базе ВГУ.

«Глобальной целью проекта мы видим создание центра подготовки инженерных кадров регионального и национального масштаба. Решение фронтирной задачи для высокотехнологичных компаний электронной и смежных отраслей реализуется через сквозную последовательность: от разработки и проектирования материалов, структур на их основе до приборов, информационных и радиоэлектронных систем широкой номенклатуры. Это позволит обеспечить технологический суверенитет России. И поэтому такой крупный российский ИТ-гигант, как Sitronics Group, прекрасно вписывается в запланированную концепцию», – сказал проректор по науке, инновациям и цифровизации ВГУ Дмитрий Костин.