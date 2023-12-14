Разделы

Бизнес Кадры
|

Sitronics Group выступит индустриальным партнером инженерной школы на базе ВГУ

В рамках федерального проекта Sitronics Group оснастит в ВГУ две лаборатории, а также внедрит новые образовательные программы для подготовки специалистов.

Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурсного отбора вузов, на базе которых будут созданы передовые инженерные школы – центры компетенций для наращивания кадрового научно-технического потенциала для различных отраслей экономики. Воронежский государственный университет вошел в 20 победителей с проектом по подготовке кадров в сфере радиоэлектроники, инфокоммуникаций и радиосвязи.

Sitronics Group в рамках реализации проекта выступает одним из индустриальных партнеров вуза и создаст на базе ВГУ две лаборатории. В начале следующего года планируется запустить лабораторию для обучения программированию, которую ИТ-компания оснастит компьютерами и специальным ПО для обучения разработчиков. В планируемой к созданию в ближайшие годы аэрокосмической лаборатории, студенты смогут обучаться программированию космических аппаратов, их проектированию, разработке полезной нагрузки, работе с радиосигналами и анализу спутниковых данных.

«С Воронежским госуниверситетом у нас сложились теплые, конструктивные рабочие отношения. Так вышло, что из выпускников этого вуза у нас практически на 80% сформирован штат сотрудников нашего воронежского центра разработки, который работал над проектами по созданию приложения для московского городского велопроката и сервиса автоматической идентификации судов. Мы видим, что ВГУ выпускает очень талантливых специалистов, и своим участием в проекте хотим только усилить работу по их подготовке. Поэтому, кроме технического оснащения рабочих пространств, в наших планах есть и внедрение новых образовательных программ, а также проведение мастер-классов, хакатонов, олимпиад на базе университета. Мы заинтересованы в работе над совместными проектами и исследованиями», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Он отметил, что Sitronics Group рассчитывает пополнять команду воронежского центра разработки подготовленными сотрудниками из числа выпускников ВГУ, а также планирует предоставлять студентам базу для практик и стажировок.

Sitronics Group и Воронежский государственный университет сотрудничают с 2022 г. В начале этого года в ВГУ был запущен 16-часовой курс обучения по DevOps-инжинирингу, созданный командой воронежского центра разработки Sitronics Group. Программа обучения оказалась востребованной и в 2024 г. войдет в официальную программу обучения Факультета компьютерных наук вуза. Также Sitronics Group регулярно выступает партнером Межвузовских олимпиад по программированию, киберспортивных соревнований и хакатонов на базе ВГУ.

«Глобальной целью проекта мы видим создание центра подготовки инженерных кадров регионального и национального масштаба. Решение фронтирной задачи для высокотехнологичных компаний электронной и смежных отраслей реализуется через сквозную последовательность: от разработки и проектирования материалов, структур на их основе до приборов, информационных и радиоэлектронных систем широкой номенклатуры. Это позволит обеспечить технологический суверенитет России. И поэтому такой крупный российский ИТ-гигант, как Sitronics Group, прекрасно вписывается в запланированную концепцию», – сказал проректор по науке, инновациям и цифровизации ВГУ Дмитрий Костин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: У операционных систем «Альт» одна из крупнейших экосистем совместимого прикладного ПО

Разработчиков видеоигр из российской студии уволили сразу после выхода долгожданной игры. Студия закрылась, пользователи возненавидели ее главный проект

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «Гостех»

ИТ-шникам перестают платить. Доходы сокращаются, работать из дома не дают, нарастает негатив

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами

Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще