Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ

Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации «ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алек

Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации «ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алек

Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов Благодаря сотрудничеству с Sitronics Electro, пользователям платформы «Домиленд» станут доступны услуги установки, управления и оплаты персональных ЭЗС в жилых комплексах. Управляющие компании и девелоперы смогут предлож

В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium орт» (аффилированная компания «ВодоходЪ»). Электросудно произвела верфь компании Emperium (входит в Sitronics Group). Двухпалубный электрокатамаран будет осуществлять ежедневные речные прогулки

ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и президент Sitronics Group Николай Пожидаев подписали соглашение о сотрудничестве. Университет и ИТ-комп

«Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное их и опытно-конструкторских работ в области естественных и технических наук) и московская компания «Ситроникс». Изначально в тендере было три лота, в первом и втором было по шесть портов: Влади

Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей ено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала. «В сети Sitronics Electro более 300 зарядных станций самых популярных российских и иностранных производителей, на которых ежемесячно заряжаются тысячи пользователей. Накопленную экспертизу по заряду эл

Sitronics Group представила ИИ-ассистента Sitronics Group представила новый продукт – ИИ-ассистента Sitronics Group. Платформа имеет функции аналитики голосового и текстового контента, его пере

Sitronics Group расширила функциональность облачного сервиса для отслеживания морского трафика Разработчики Sitronics Group выпустили ряд функциональных обновлений программного сервиса SiAIS для отслеж

Sitronics Group разработает для «Атомфлота» фонд данных о состоянии акватории Севморпути Российский разработчик цифровых решений для государства и бизнеса Sitronics Group работает над созданием информационного фонда данных для ФГУП «Атомфлот». Исто

Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега» Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Ра

Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве Оператор зарядной инфраструктуры и производитель станций для электромобилей Sitronics Electro заключил соглашение с компанией «Моторинвест» о проведении совместных тесто

Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на осно

Sitronics Group разработала цифровой двойник электровелосипеда для оперативного подключения новых моделей к системе управления сервисом «Велобайк» Платформа, разработанная Sitronics Group, позволяет обеспечивать оперативное подключение новых моделей электровелосипе

Система управления пассажиропотоком на транспорте Sitronics Group вошла в реестр ПО Минцифры РФ на транспортные средства «Информационно-аналитическая система подсчета пассажиропотока» разработки Sitronics Group внесено в Единый реестр российских программ Минцифры. Система управления пасс

Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак Российская ИТ-компания Sitronics Group и разработчик ИБ-решений Servicepipe объявили о сотрудничестве, благодаря кот

Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выполнит завершающий контракт с Федеральным агентством морского и речного тр

Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности Оператор инфраструктуры для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для п

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Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО в обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений,

«Дочку» «Ситроникса» наказали на десятки миллионов. Не платит за демонтаж меди и оптоволокна Долг в 87,9 миллионов Как выяснило издание CNews, «дочка» «Ситроникса» «Ситроникс Клауд» по решению суда обязана выплатить компании «Арсенал-технология» 87,9 млн руб

Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами Российские ИТ-компании Sitronics Group и F.A.C.C.T. подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

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Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД уд 8 февраля 2024 г., а уже 13 февраля 2024 г. арбитраж Ингушетии принял заявление к производству. «Ситроникс» просит взыскать с государственных учреждений республики задолженность в размере 85

Sitronics Group обновила свою платформу виртуализации Разработчики Sitronics Group обновили платформу виртуализации и ее функциональность. У пользователей появи

В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса Спутники для наблюдения за дронами Российская ИT-компания Sitronics Group, занимающаяся в том числе запуском малых космических аппаратов, и производите

В Бишкеке при участии Sitronics Group построен пункт мониторинга и управления дорожным движением В Бишкеке построен пункт мониторинга и управления дорожным движением. Проект реализован совместно с российской ИТ-компанией Sitronics Group. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетили ситуационный центр на базе

Sitronics Group и «Эталонные Концессии» реализовывают проекты по созданию умных кампусов в рамках нового федерального стандарта и направлены на повышение качества образования, комфорта и безопасности кампусов и их резидентов. В Sitronics Group отмечают, что при обновлении стандарта составители учитывали уже полученный о

Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов С космодрома «Восточный» отправлена новая партия спутников Sitronics Group, произведенных дочерней компанией. Об этом CNews сообщил представитель Sit

Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров Специалист по наступательной безопасности Sitronics Group Никита Котиков отметил важность защиты умных вещей и их компонентов в связи с

Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов ровым оснащением новых университетских кампусов. В частности, речь идет об интеграции разработанных Sitronics Group и «Гаскар Групп» систем в реализуемые компаниями проекты. «Гаскар Групп» (вхо

Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute Модульный ЦОД заводской готовности производства Sitronics Group прошел сертификацию в Uptime Institute, подтверждающую бесперебойность работы

Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды л конкурс для отбора компаний по инвестированию в малый бизнес, одним из победителей которого стала Sitronics Group. Создаваемые компании будут финансировать университетские стартапы. Они созда

Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения ель вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда через приложение Sitronics Electro воспользовалось более 3 тыс. клиентов, из которых 36% получили бонусы общей суммой в 91 тыс. руб. «Для сегмента B2C система лояльности — привычная практика, поэтому внедрение

«Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля «Ситроникс» выходит на рынок BI-софта с системой «Советник BI» Питерская «дочка» российской ИТ

Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой Российский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамк

Sitronics Group, мэрия Бишкека и платежный сервис «МегаПэй» начали тестирование системы управления парковочным пространством Первую умную парковку возле мэрии Бишкека оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон. В Бишкеке введено в пилотную эксплуатацию первое умное парковочное пространство. Программн

Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг» обратная связь моряков нам необходима. И учебный центр «Совкомфлот» – идеальное место для апробации наших решений», – отметил директор департамента по разработке интегрированных навигационных систем Sitronics KT Максим Воробьёв.