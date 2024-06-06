Ситроникс Sitronics Group Концерн Научный Центр, КНЦ
SITRONICS Group (входит в Группу АФК «Система») — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города и безопасности, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ и телекоммуникационное оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
|06.06.2024
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Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации
«ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алек
|06.06.2024
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Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации
«ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алек
|06.06.2024
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Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов
Благодаря сотрудничеству с Sitronics Electro, пользователям платформы «Домиленд» станут доступны услуги установки, управления и оплаты персональных ЭЗС в жилых комплексах. Управляющие компании и девелоперы смогут предлож
|03.06.2024
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В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium
орт» (аффилированная компания «ВодоходЪ»). Электросудно произвела верфь компании Emperium (входит в Sitronics Group). Двухпалубный электрокатамаран будет осуществлять ежедневные речные прогулки
|31.05.2024
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ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса
Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и президент Sitronics Group Николай Пожидаев подписали соглашение о сотрудничестве. Университет и ИТ-комп
|30.05.2024
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«Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное
их и опытно-конструкторских работ в области естественных и технических наук) и московская компания «Ситроникс». Изначально в тендере было три лота, в первом и втором было по шесть портов: Влади
|28.05.2024
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Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей
ено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала. «В сети Sitronics Electro более 300 зарядных станций самых популярных российских и иностранных производителей, на которых ежемесячно заряжаются тысячи пользователей. Накопленную экспертизу по заряду эл
|27.05.2024
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Sitronics Group представила ИИ-ассистента
Sitronics Group представила новый продукт – ИИ-ассистента Sitronics Group. Платформа имеет функции аналитики голосового и текстового контента, его пере
|17.05.2024
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Sitronics Group расширила функциональность облачного сервиса для отслеживания морского трафика
Разработчики Sitronics Group выпустили ряд функциональных обновлений программного сервиса SiAIS для отслеж
|14.05.2024
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Sitronics Group разработает для «Атомфлота» фонд данных о состоянии акватории Севморпути
Российский разработчик цифровых решений для государства и бизнеса Sitronics Group работает над созданием информационного фонда данных для ФГУП «Атомфлот». Исто
|08.05.2024
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Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега»
Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Ра
|07.05.2024
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Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве
Оператор зарядной инфраструктуры и производитель станций для электромобилей Sitronics Electro заключил соглашение с компанией «Моторинвест» о проведении совместных тесто
|07.05.2024
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Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода
Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на осно
|02.05.2024
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Sitronics Group разработала цифровой двойник электровелосипеда для оперативного подключения новых моделей к системе управления сервисом «Велобайк»
Платформа, разработанная Sitronics Group, позволяет обеспечивать оперативное подключение новых моделей электровелосипе
|26.04.2024
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Система управления пассажиропотоком на транспорте Sitronics Group вошла в реестр ПО Минцифры РФ
на транспортные средства «Информационно-аналитическая система подсчета пассажиропотока» разработки Sitronics Group внесено в Единый реестр российских программ Минцифры. Система управления пасс
|22.04.2024
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Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак
Российская ИТ-компания Sitronics Group и разработчик ИБ-решений Servicepipe объявили о сотрудничестве, благодаря кот
|17.04.2024
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Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов
Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выполнит завершающий контракт с Федеральным агентством морского и речного тр
|15.04.2024
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Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности
Оператор инфраструктуры для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для п
|12.04.2024
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Разработанные инженерами «Спутникс» приемники АИС успешно прошли летные испытания
Инженеры частной космической компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в Москве разработали собственное спутниковое оборудование для приема сигнало
|10.04.2024
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Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО
в обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений,
|08.04.2024
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«Дочку» «Ситроникса» наказали на десятки миллионов. Не платит за демонтаж меди и оптоволокна
Долг в 87,9 миллионов Как выяснило издание CNews, «дочка» «Ситроникса» «Ситроникс Клауд» по решению суда обязана выплатить компании «Арсенал-технология» 87,9 млн руб
|02.04.2024
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Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами
Российские ИТ-компании Sitronics Group и F.A.C.C.T. подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
|26.03.2024
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Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей
Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных
|19.03.2024
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Sitronics Group получила первые снимки с нового спутника «Зоркий-2М»
мическим аппаратом группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) c разрешением 2,5 м компании Sitronics Group. Сейчас спутник работает штатно и находится на низкой орбите 520 км. Аппарат
|15.03.2024
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Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД
уд 8 февраля 2024 г., а уже 13 февраля 2024 г. арбитраж Ингушетии принял заявление к производству. «Ситроникс» просит взыскать с государственных учреждений республики задолженность в размере 85
|15.03.2024
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Sitronics Group обновила свою платформу виртуализации
Разработчики Sitronics Group обновили платформу виртуализации и ее функциональность. У пользователей появи
|14.03.2024
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В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса
Спутники для наблюдения за дронами Российская ИT-компания Sitronics Group, занимающаяся в том числе запуском малых космических аппаратов, и производите
|12.03.2024
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В Бишкеке при участии Sitronics Group построен пункт мониторинга и управления дорожным движением
В Бишкеке построен пункт мониторинга и управления дорожным движением. Проект реализован совместно с российской ИТ-компанией Sitronics Group. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетили ситуационный центр на базе
|07.03.2024
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Sitronics Group и «Эталонные Концессии» реализовывают проекты по созданию умных кампусов в рамках нового федерального стандарта
и направлены на повышение качества образования, комфорта и безопасности кампусов и их резидентов. В Sitronics Group отмечают, что при обновлении стандарта составители учитывали уже полученный о
|29.02.2024
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Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов
С космодрома «Восточный» отправлена новая партия спутников Sitronics Group, произведенных дочерней компанией. Об этом CNews сообщил представитель Sit
|28.02.2024
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Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров
Специалист по наступательной безопасности Sitronics Group Никита Котиков отметил важность защиты умных вещей и их компонентов в связи с
|14.02.2024
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Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов
ровым оснащением новых университетских кампусов. В частности, речь идет об интеграции разработанных Sitronics Group и «Гаскар Групп» систем в реализуемые компаниями проекты. «Гаскар Групп» (вхо
|13.02.2024
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Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute
Модульный ЦОД заводской готовности производства Sitronics Group прошел сертификацию в Uptime Institute, подтверждающую бесперебойность работы
|09.02.2024
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Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды
л конкурс для отбора компаний по инвестированию в малый бизнес, одним из победителей которого стала Sitronics Group. Создаваемые компании будут финансировать университетские стартапы. Они созда
|07.02.2024
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Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения
ель вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда через приложение Sitronics Electro воспользовалось более 3 тыс. клиентов, из которых 36% получили бонусы общей суммой в 91 тыс. руб. «Для сегмента B2C система лояльности — привычная практика, поэтому внедрение
|06.02.2024
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«Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля
«Ситроникс» выходит на рынок BI-софта с системой «Советник BI» Питерская «дочка» российской ИТ
|01.02.2024
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Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой
Российский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамк
|30.01.2024
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Sitronics Group, мэрия Бишкека и платежный сервис «МегаПэй» начали тестирование системы управления парковочным пространством
Первую умную парковку возле мэрии Бишкека оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон. В Бишкеке введено в пилотную эксплуатацию первое умное парковочное пространство. Программн
|29.01.2024
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Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг»
обратная связь моряков нам необходима. И учебный центр «Совкомфлот» – идеальное место для апробации наших решений», – отметил директор департамента по разработке интегрированных навигационных систем Sitronics KT Максим Воробьёв.
|26.01.2024
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Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента
м процессам без вмешательства исполнителя. Это помогает руководителю принимать актуальные решения в сжатые сроки», - отметил глава дирекции по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов. Он подчеркнул, что «Советник BI» может быть интегрирован в корпоративную ИТ-систему любого бизнеса и организации, где приходится работать с большими объемами данных
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Асланян Сергей 103 85
|Пожидаев Николай 82 83
|Красников Геннадий 69 52
|Уткин Евгений 51 47
|Евтушенков Владимир 207 40
|Путин Владимир 3015 37
|Родионов Андрей 32 31
|Гончарук Александр 92 29
|Сушкевич Антон 66 24
|Филиппов Сергей 35 24
|Дрейгер Павел 36 23
|Миньковский Михаил 25 21
|Красовский Александр 29 20
|Глотов Алексей 25 19
|Тараба Дмитрий 26 19
|Ясинский Владимир 18 18
|Медведев Дмитрий 1645 18
|Вольпе Борис 91 18
|Катков Алексей 42 18
|Гурленов Андрей 18 17
|Рейман Леонид 1041 17
|Морозов Алексей 48 16
|Ланина Ирина 17 15
|Кочетков Владислав 248 15
|Щеголев Игорь 696 15
|Иваненко Владислав 18 14
|Малофеев Константин 114 14
|Боев Сергей 25 13
|Иванов Сергей 380 12
|Абагян Карина 23 12
|Юргелас Мария 41 12
|Чубайс Анатолий 209 12
|Гаев Владимир 11 11
|Пьявкин Александр 12 10
|Бондаренко Михаил 55 10
|Павловский Павел 19 10
|Рыбчинский Михаил 27 10
|Маренич Игорь 10 10
|Муратов Денис 14 10
|Борисов Юрий 116 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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