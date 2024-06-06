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Ситроникс Sitronics Group Концерн Научный Центр, КНЦ

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ

SITRONICS Group (входит в Группу АФК «Система») — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города и безопасности, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ и телекоммуникационное оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. 


06.06.2024 Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации

«ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алек
06.06.2024 Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации

«ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алек
06.06.2024 Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов

Благодаря сотрудничеству с Sitronics Electro, пользователям платформы «Домиленд» станут доступны услуги установки, управления и оплаты персональных ЭЗС в жилых комплексах. Управляющие компании и девелоперы смогут предлож
03.06.2024 В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium

орт» (аффилированная компания «ВодоходЪ»). Электросудно произвела верфь компании Emperium (входит в Sitronics Group). Двухпалубный электрокатамаран будет осуществлять ежедневные речные прогулки
31.05.2024 ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и президент Sitronics Group Николай Пожидаев подписали соглашение о сотрудничестве. Университет и ИТ-комп
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное

их и опытно-конструкторских работ в области естественных и технических наук) и московская компания «Ситроникс». Изначально в тендере было три лота, в первом и втором было по шесть портов: Влади
28.05.2024 Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей

ено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала. «В сети Sitronics Electro более 300 зарядных станций самых популярных российских и иностранных производителей, на которых ежемесячно заряжаются тысячи пользователей. Накопленную экспертизу по заряду эл
27.05.2024 Sitronics Group представила ИИ-ассистента

Sitronics Group представила новый продукт – ИИ-ассистента Sitronics Group. Платформа имеет функции аналитики голосового и текстового контента, его пере
17.05.2024 Sitronics Group расширила функциональность облачного сервиса для отслеживания морского трафика

Разработчики Sitronics Group выпустили ряд функциональных обновлений программного сервиса SiAIS для отслеж
14.05.2024 Sitronics Group разработает для «Атомфлота» фонд данных о состоянии акватории Севморпути

Российский разработчик цифровых решений для государства и бизнеса Sitronics Group работает над созданием информационного фонда данных для ФГУП «Атомфлот». Исто
08.05.2024 Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега»

Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Ра
07.05.2024 Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве

Оператор зарядной инфраструктуры и производитель станций для электромобилей Sitronics Electro заключил соглашение с компанией «Моторинвест» о проведении совместных тесто
07.05.2024 Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода

Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на осно
02.05.2024 Sitronics Group разработала цифровой двойник электровелосипеда для оперативного подключения новых моделей к системе управления сервисом «Велобайк»

Платформа, разработанная Sitronics Group, позволяет обеспечивать оперативное подключение новых моделей электровелосипе
26.04.2024 Система управления пассажиропотоком на транспорте Sitronics Group вошла в реестр ПО Минцифры РФ

на транспортные средства «Информационно-аналитическая система подсчета пассажиропотока» разработки Sitronics Group внесено в Единый реестр российских программ Минцифры. Система управления пасс
22.04.2024 Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак

Российская ИТ-компания Sitronics Group и разработчик ИБ-решений Servicepipe объявили о сотрудничестве, благодаря кот
17.04.2024 Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выполнит завершающий контракт с Федеральным агентством морского и речного тр
15.04.2024 Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности

Оператор инфраструктуры для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для п
12.04.2024 Разработанные инженерами «Спутникс» приемники АИС успешно прошли летные испытания

Инженеры частной космической компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в Москве разработали собственное спутниковое оборудование для приема сигнало
10.04.2024 Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО

в обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений,
08.04.2024 «Дочку» «Ситроникса» наказали на десятки миллионов. Не платит за демонтаж меди и оптоволокна

Долг в 87,9 миллионов Как выяснило издание CNews, «дочка» «Ситроникса» «Ситроникс Клауд» по решению суда обязана выплатить компании «Арсенал-технология» 87,9 млн руб
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами

Российские ИТ-компании Sitronics Group и F.A.C.C.T. подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
26.03.2024 Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей

Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных

19.03.2024 Sitronics Group получила первые снимки с нового спутника «Зоркий-2М»

мическим аппаратом группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) c разрешением 2,5 м компании Sitronics Group. Сейчас спутник работает штатно и находится на низкой орбите 520 км. Аппарат

15.03.2024 Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД

уд 8 февраля 2024 г., а уже 13 февраля 2024 г. арбитраж Ингушетии принял заявление к производству. «Ситроникс» просит взыскать с государственных учреждений республики задолженность в размере 85
15.03.2024 Sitronics Group обновила свою платформу виртуализации

Разработчики Sitronics Group обновили платформу виртуализации и ее функциональность. У пользователей появи
14.03.2024 В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса

Спутники для наблюдения за дронами Российская ИT-компания Sitronics Group, занимающаяся в том числе запуском малых космических аппаратов, и производите
12.03.2024 В Бишкеке при участии Sitronics Group построен пункт мониторинга и управления дорожным движением

В Бишкеке построен пункт мониторинга и управления дорожным движением. Проект реализован совместно с российской ИТ-компанией Sitronics Group. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетили ситуационный центр на базе
07.03.2024 Sitronics Group и «Эталонные Концессии» реализовывают проекты по созданию умных кампусов в рамках нового федерального стандарта

и направлены на повышение качества образования, комфорта и безопасности кампусов и их резидентов. В Sitronics Group отмечают, что при обновлении стандарта составители учитывали уже полученный о
29.02.2024 Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов

С космодрома «Восточный» отправлена новая партия спутников Sitronics Group, произведенных дочерней компанией. Об этом CNews сообщил представитель Sit
28.02.2024 Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров

Специалист по наступательной безопасности Sitronics Group Никита Котиков отметил важность защиты умных вещей и их компонентов в связи с
14.02.2024 Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов

ровым оснащением новых университетских кампусов. В частности, речь идет об интеграции разработанных Sitronics Group и «Гаскар Групп» систем в реализуемые компаниями проекты. «Гаскар Групп» (вхо
13.02.2024 Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute

Модульный ЦОД заводской готовности производства Sitronics Group прошел сертификацию в Uptime Institute, подтверждающую бесперебойность работы
09.02.2024 Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды

л конкурс для отбора компаний по инвестированию в малый бизнес, одним из победителей которого стала Sitronics Group. Создаваемые компании будут финансировать университетские стартапы. Они созда
07.02.2024 Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения

ель вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда через приложение Sitronics Electro воспользовалось более 3 тыс. клиентов, из которых 36% получили бонусы общей суммой в 91 тыс. руб. «Для сегмента B2C система лояльности — привычная практика, поэтому внедрение

06.02.2024 «Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля

«Ситроникс» выходит на рынок BI-софта с системой «Советник BI» Питерская «дочка» российской ИТ
01.02.2024 Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой

Российский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамк
30.01.2024 Sitronics Group, мэрия Бишкека и платежный сервис «МегаПэй» начали тестирование системы управления парковочным пространством

Первую умную парковку возле мэрии Бишкека оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон. В Бишкеке введено в пилотную эксплуатацию первое умное парковочное пространство. Программн
29.01.2024 Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг»

обратная связь моряков нам необходима. И учебный центр «Совкомфлот» – идеальное место для апробации наших решений», – отметил директор департамента по разработке интегрированных навигационных систем Sitronics KT Максим Воробьёв.
26.01.2024 Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента

м процессам без вмешательства исполнителя. Это помогает руководителю принимать актуальные решения в сжатые сроки», - отметил глава дирекции по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов. Он подчеркнул, что «Советник BI» может быть интегрирован в корпоративную ИТ-систему любого бизнеса и организации, где приходится работать с большими объемами данных


Публикаций - 1223, упоминаний - 2225

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО 1783 369
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11324 205
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 146
Элемент ГК - Микрон - Micron 1400 136
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 120
Ростелеком 10911 112
NVision Group - Энвижн Груп 676 88
Квазар-Микро - КМ 163 66
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 75 63
РТИ 144 63
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 59
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 319 57
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 57
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1580 56
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 63 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8515 55
Microsoft Corporation 24248 54
Oracle Corporation 6566 50
Intel Corporation 11988 44
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 421 42
Ростелеком - Связьинвест 1706 37
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 300 37
МегаФон 8114 36
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1593 35
Cisco Systems 5043 35
Ситроникс - Sitronics Electro 34 34
SAP SE 5155 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3149 33
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IBM - International Business Machines Corp 9372 32
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 31
7824 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1434 27
Yandex - Яндекс 6700 25
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 180 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2102 25
Крок - Croc 1767 24
Samsung Electronics 10052 24
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 580 23
HP Inc. 5639 22
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OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 14 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 98 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 1
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РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ЛДПР 103 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61050 403
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46423 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16742 203
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20823 191
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3955 161
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27199 131
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28869 124
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28252 114
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10530 87
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6802 81
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11240 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23650 77
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7473 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12048 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19951 65
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6283 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24829 60
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3835 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13641 57
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6334 56
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2767 54
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4583 53
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5558 53
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1070 53
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8149 52
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15077 51
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5668 47
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9894 47
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11134 47
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1903 47
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23092 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9317 46
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2855 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15739 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10983 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24105 42
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20158 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4292 41
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1370 39
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6312 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2624 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4883 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1241 31
MTC Foris OSS - биллинговая система 55 29
Linux OS 9340 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3068 23
Microsoft Windows 2000 8661 22
Intel x86 - архитектура процессора 1764 18
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 117 16
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 57 15
Ситроникс - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 15
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 15 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 12
Microsoft Windows 15220 12
Oracle Hyperion Planning 118 12
Oracle Hyperion 234 12
Apple iPhone 6 4862 11
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 13 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 868 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 395 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 439 10
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 8
Новые облачные технологии - МойОфис 679 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 281 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 194 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3987 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6924 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 699 7
Google Android 13576 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 225 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 6
Eastwind SMS Center - Eastwind SMSC - Eastwind SMS Gateway 16 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1345 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 729 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 932 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1695 6
Асланян Сергей 103 85
Пожидаев Николай 82 83
Красников Геннадий 69 52
Уткин Евгений 51 47
Евтушенков Владимир 207 40
Путин Владимир 3015 37
Родионов Андрей 32 31
Гончарук Александр 92 29
Сушкевич Антон 66 24
Филиппов Сергей 35 24
Дрейгер Павел 36 23
Миньковский Михаил 25 21
Красовский Александр 29 20
Глотов Алексей 25 19
Тараба Дмитрий 26 19
Ясинский Владимир 18 18
Медведев Дмитрий 1645 18
Вольпе Борис 91 18
Катков Алексей 42 18
Гурленов Андрей 18 17
Рейман Леонид 1041 17
Морозов Алексей 48 16
Ланина Ирина 17 15
Кочетков Владислав 248 15
Щеголев Игорь 696 15
Иваненко Владислав 18 14
Малофеев Константин 114 14
Боев Сергей 25 13
Иванов Сергей 380 12
Абагян Карина 23 12
Юргелас Мария 41 12
Чубайс Анатолий 209 12
Гаев Владимир 11 11
Пьявкин Александр 12 10
Бондаренко Михаил 55 10
Павловский Павел 19 10
Рыбчинский Михаил 27 10
Маренич Игорь 10 10
Муратов Денис 14 10
Борисов Юрий 116 9
Россия - РФ - Российская федерация 136544 853
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41509 295
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13900 172
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51276 116
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 780 106
Европа 21499 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16324 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16617 76
Украина 7485 75
Европа Восточная 3045 71
Германия - Федеративная Республика 12457 57
Чехия - Чешская Республика 1294 56
Греция - Греческая Республика 970 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13995 51
Земля - планета Солнечной системы 10223 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7030 43
Индия - Bharat 5302 39
Франция - Французская Республика 7726 35
Россия - СФО - Новосибирск 4074 33
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2919 33
Азия - Азиатский регион 5346 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 27
Япония 13159 26
Ближний Восток 2876 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1451 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2271 25
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1403 24
Африка - Африканский регион 3404 22
Беларусь - Белоруссия 5432 21
Украина - Киев 1118 21
Великобритания - Лондон 2379 19
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1151 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2733 18
Китай - Тайвань 3886 18
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 695 18
Казахстан - Республика 5360 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2685 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2312 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 15
Южная Корея - Республика 6522 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48523 345
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46052 237
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17313 181
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15689 169
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27276 168
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22821 98
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13001 89
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7282 83
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4498 78
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5372 66
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1869 64
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6979 64
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5979 55
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9607 52
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4292 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7588 49
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5174 47
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6633 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12478 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4801 44
Кредитование - Сrediting - Заём 6460 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9244 41
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1975 40
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6371 40
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3345 39
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2298 39
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 445 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9534 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8050 37
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5396 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4983 34
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 822 30
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3804 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5548 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10489 29
Логистика сбытовая - Сбыт 2331 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4458 26
Абонентская база - Абонентская плата 5772 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4808 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11127 82
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1641 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 12
CNews TV 747 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 9
РИА Новости 857 7
Стрим-ТВ - телекомпания 157 6
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 836 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 5
CNews Журнал 166 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5851 4
Росбалт ИА 60 3
Rambler - Секрет фирмы 39 3
TAdviser - Центр выбора технологий 369 3
Bloomberg 1216 3
ТАСС Телеком 38 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 113 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 2
РБК Daily 91 2
CNews - ZOOM.CNews 1818 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 262 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 103 2
Российская газета 261 2
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FT - Financial Times 1198 1
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Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 110 1
ComNews - Медиа-бизнес 105 1
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ZDnet 597 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 1
9to5Google 47 1
The Washington Post 325 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2956 74
IDC - International Data Corporation 4888 20
Gartner - Гартнер 3520 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 5
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Juniper Research 516 4
Markets&Markets Research 109 4
Mobile Research Group 70 3
CNews Fast рейтинг 44 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Gartner - Dataquest 347 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Moody's Investors Service 135 2
IDC Russia - IDC Россия 157 2
Mordor Intelligence 25 2
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 2
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S&P 500 555 1
Fortune Global 100 140 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ITResearch 118 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 179 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 1
Frost & Sullivan 202 1
IHS iSuppli 397 1
comScore 379 1
IBM Research 107 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Microsoft Research 138 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 1
GfK Rus - ГФК-Русь 214 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 148 63
РАН - Российская академия наук 1790 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 223 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 824 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 7
ВГУ - Воронежский государственный университет 53 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 6
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 548 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 5
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 142 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 904 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 500 4
Pearson VUE 51 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 31 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 162 3
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 5 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 49 2
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 5 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 2
МЭИ - Московский энергетический институт 122 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 62 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 68 2
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 2
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