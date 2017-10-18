Intracom Telecom - Интраком Телеком

МГТС запустила «умный» Wi-Fi для корпоративных клиентов «Московская городская телефонная сеть» (группа МТС) и Intracom S.A. Telecom Solutions («Интраком Телеком») объявили об успешном завершении тестов п

EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии 5G для частных домов и корпоративных клиентов.В рамках данного многомиллионного контракта компания Intracom Telecom будет поставлять для EOLO системы собственного производства типа «точка-мног

«Ситроникс» избавляется от греческих долгов одписании соглашения о продаже 3% акций греческого производителя телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom. Покупателем выступит оффшор Rydra Trading, сумма предстоящей сделки не разг

«Ситроникс» и Intracom Telecom выпустили радиорелейное решение для наружного размещения OmniBAS-XR Компании «Ситроникс» и Intracom Telecom объявили о выпуске полнофункционального радиорелейного решения для наружного размещения OmniBAS-XR. OmniBAS-XR является новейшим дополнением линейки радиорелейных продуктов Omn

Intracom Telecom поставит МТС оборудование для модернизации сети 3G Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Intracom Telecom, дочерняя компания «Ситроникса», объявили о сотрудничестве в рамках модерниз

Intracom Telecom развернула WiBAS в сетях 6 операторов широкополосных беспроводных систем WiBAS на сетях шести операторов в странах Европы и СНГ. Компания Intracom Telecom, входящая в бизнес-направление «Ситроникс Телекоммуникационные решения», с н

«Ситроникс» выкупит оставшиеся акции Intracom Telecom в течение 1-1,5 лет троникс" планирует в течение 1-1,5 лет реализовать опцион по выкупу оставшихся 49% акций греческого Intracom Telecom, заявил президент АФК "Система" Александр Гончарук. "Ситроникс", владеющий 5

Intracom Telecom подписал контракт с BTC Mobile Mobile), одним из крупнейших мобильных операторов Болгарии. Intracom Bulgaria S. A. является частью Intracom Telecom, дочерней структуры «Ситроникса». В рамках этих контрактов Intracom Bulgaria

"Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях — Strom Telecom) c 2005 года. Он принимал активное участие в подготовке приобретения 51% акций Intracom Telecom. С августа прошлого года он являлся заместителем генерального директора Stro

«Ситроникс» объединил региональные офисы «Ситроникс» объединил региональные офисы компаний Strom Telecom и Intracom Telecom, входящих в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решени

Intracom Telecom поставит "Молдтелекому" системы поддержки на $2,9 млн. Греческая Intracom Telecom, о покупке контрольного пакета которой 2 июня 2006 г. официально сообщил пре

"Комстар" скупает провайдеров Греции 51; концерн «Ситроникс» — приобрело 51% акций производителя телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom. Как и в случае с HOL, в Intracom Telecom греки остались собственнико

"Ситроникс" купил ведущего телеком-разработчика Греции на в нашей стране. Основанная в 1977 г., она является 100% дочерним предприятием Intracom Holdings. Intracom Telecom специализируется на системах фиксированного и беспроводного широкополосного

Sitronics закрыл сделку по приобретению Intracom Holdings Sitronics, высокотехнологичное бизнес-направление АФК «Система», и Intracom Holdings объявили о подписании окончательного соглашения по приобретению Sitronics 51% акций греческой компании Intracom Holdings за 120 млн. евро. Окончательно акции перейдут к

Sitronics купит Intracom Telecom Sitronics объявил о достижении соглашения о приобретении 51% акций Intracom Telecom у греческой Intracom Holdings. Сумма сделки оценивается в $120 млн. Совершен

Intracom Telecom подписала контракт стоимостью $4 млн. с MoldTelecom Компания Intracom Telecom подписала контракт стоимостью $4 млн. с MoldTelecom на внедрение информацион

Чистая прибыль Intracom снизилась на 27,4% о достижении предварительной договоренности по приобретению концерном 51% акций греческой компании Intracom Telecom за 120 млн евро. Intracom Telecom является 100-процентным дочерним пр

"Система" накачивает Sitronics перед IPO остижении предварительной договоренности по приобретению контрольного пакета акций (51%) в компании Intracom Telecom - крупнейшем производителе телекоммуникационного оборудования и информационн

Sitronics намерен приобрести 51% акций Intracom Telecom достижении предварительной договоренности по приобретению концерном Sitronics 51% акций в компании Intracom Telecom. Сумма сделки составит около €120 млн. Завершение сделки зависит от выполнен

Sitronics намерен приобрести греческую Intracom «Концерн Sitronics», входящий в АФК «Система», намерен приобрести часть активов греческой Intracom. Как сообщила РБК заместитель генерального директора по связям с общественностью концерна Елена Санарова, «компания рассмотрела различные варианты сотрудничества и достигла предварител

Intracom сертифицировала систему мультисервисного доступа IAS-F Компания Intracom завершила сертификацию решения для мультисервисного доступа IAS-F в российской системе сертификации "Электросвязь". Получен сертификат соответствия на IAS-F № ОС/1-СДС-96. Испытания си