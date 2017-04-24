Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intracom Telecom
Интраком Телеком
Публикаций - 61, упоминаний - 132
Intracom Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС 3G-сеть 87 2
|Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
|ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
|Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 10 1
|Асланян Сергей 96 11
|Красовский Александр 29 7
|Миньковский Михаил 23 6
|Уткин Евгений 44 6
|Луценко Александр 8 5
|Ланина Ирина 17 5
|Хачатуров Константин 9 4
|Щербаков Олег 9 4
|Павловский Павел 16 4
|Ясинский Владимир 18 4
|Филиппов Сергей 33 4
|Голубева Надежда 43 4
|Красников Геннадий 66 4
|Урезченко Сергей 6 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Евтушенков Владимир 186 3
|Гончарук Александр 88 2
|Вольпе Борис 82 2
|Иванов Дмитрий 50 2
|Брюквин Юрий 280 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Белоус Юлия 7 1
|Демирханян Борис 7 1
|Заболотнева Марина 8 1
|Иванов Сергей 359 1
|Массух Илья 196 1
|Баранов Дмитрий 9 1
|Муратов Денис 11 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Карась Сергей 11 1
|Бондаренко Михаил 55 1
|Ушацкий Андрей 102 1
|Агеев Максим 30 1
|Ананьин Алексей 73 1
|Санарова Елена 8 1
|Буянов Алексей 27 1
|Mountford Paul - Монтфорд Пол 4 1
|Анкилов Константин 94 1
|Богданов Андрей 22 1
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 6
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
|Juniper Research 419 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru