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Intracom Telecom
Интраком Телеком

Intracom Telecom - Интраком Телеком


24.04.2017 EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии
13.03.2012 «Ситроникс» избавляется от греческих долгов
11.11.2011 «Ситроникс» и Intracom Telecom выпустили радиорелейное решение для наружного размещения OmniBAS-XR
28.03.2011 Intracom Telecom поставит МТС оборудование для модернизации сети 3G
03.06.2008 Intracom Telecom развернула WiBAS в сетях 6 операторов
04.10.2007 «Ситроникс» выкупит оставшиеся акции Intracom Telecom в течение 1-1,5 лет
30.05.2007 Intracom Telecom подписал контракт с BTC Mobile
10.11.2006 Intracom Telecom поставит "Молдтелекому" системы поддержки на $2,9 млн.
26.06.2006 Sitronics купит Intracom Telecom
14.06.2006 Intracom Telecom подписала контракт стоимостью $4 млн. с MoldTelecom
13.02.2006 Sitronics намерен приобрести 51% акций Intracom Telecom

Публикаций - 61, упоминаний - 132

Intracom Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 830 57
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 150 27
АФК Система ПАО 1617 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8514 10
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 9
РТИ 127 8
Квазар-Микро 135 7
NVision Group - Энвижн Груп 625 7
Микрон - Micron 572 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 5
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 3
ZTE Corporation 637 3
IBM 8665 3
Cisco Systems 4626 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 78 2
Agilent Technologies 87 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 79 2
EA - Maxis 64 2
Lenovo Motorola 3318 2
Ситроникс ZTE 3 2
Huawei 2980 2
Oracle Corporation 5804 2
SAP SE 4370 2
Moldtelecom - Молдтелеком 36 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 1
Verysell - Верисел 272 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
Vodafone Group 1267 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 57 1
Microsoft Corporation 20979 1
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 64 1
STMicroelectronics 274 1
STC 26 1
Lenovo Group 1993 1
ECI Telecom 67 1
Dell EMC 4466 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 2
Башнефть ПАО АНК 94 2
РКС - Российские космические системы 111 1
ABN AMRO 62 1
Merrill Lynch 427 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
РТС - Фондовая биржа 317 1
Credit Suisse 105 1
JTI - Japan Tobacco International 24 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 50 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Альфа-Банк 1325 1
Магнит - Сеть магазинов 296 1
Аэрофлот 614 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
WiMAX Forum 51 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 80 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 27 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 98 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2569 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 1
Softswitch - программный коммутатор 65 1
ИТ-аутсорсинг 843 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 45 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1040 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 87 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1487 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 1
МТС 3G-сеть 87 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 10 1
Асланян Сергей 96 11
Красовский Александр 29 7
Миньковский Михаил 23 6
Уткин Евгений 44 6
Луценко Александр 8 5
Ланина Ирина 17 5
Хачатуров Константин 9 4
Щербаков Олег 9 4
Павловский Павел 16 4
Ясинский Владимир 18 4
Филиппов Сергей 33 4
Голубева Надежда 43 4
Красников Геннадий 66 4
Урезченко Сергей 6 3
Кочетков Владислав 247 3
Евтушенков Владимир 186 3
Гончарук Александр 88 2
Вольпе Борис 82 2
Иванов Дмитрий 50 2
Брюквин Юрий 280 1
Щеголев Игорь 684 1
Белоус Юлия 7 1
Демирханян Борис 7 1
Заболотнева Марина 8 1
Иванов Сергей 359 1
Массух Илья 196 1
Баранов Дмитрий 9 1
Муратов Денис 11 1
Мусиенко Ростислав 13 1
Карась Сергей 11 1
Бондаренко Михаил 55 1
Ушацкий Андрей 102 1
Агеев Максим 30 1
Ананьин Алексей 73 1
Санарова Елена 8 1
Буянов Алексей 27 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 4 1
Анкилов Константин 94 1
Богданов Андрей 22 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 82186 17
Ближний Восток 2483 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 10
Африка - Африканский регион 2662 10
Греция - Греческая Республика 631 8
Европа Восточная 2808 7
Болгария - Республика 631 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 4
Чехия - Чешская Республика 973 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 4
Молдавия - Республика Молдова 643 3
Сербия - Республика 213 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 3
Европа 7250 3
Германия - Федеративная Республика 7777 2
Малайзия 738 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 2
Африка Северная 178 2
Саудовская Аравия - Королевство 488 2
Италия - Итальянская Республика 2816 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 2
Индия - Республика 4074 2
Польша - Республика 1458 2
Черногория 112 2
Индия - Раджастхан - Раджастан 57 1
Уганда - Республика 53 1
Греция - Афины 82 1
Армения - Ереван 132 1
США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
Хорватия - Республика 206 1
Чехия - Прага 131 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 61 1
США - Джорджия - Атланта 182 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 1
Россия - СФО - Новосибирск 2909 1
Югославия 52 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 1
Казахстан - Республика 4125 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3645 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1098 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
Juniper Research 419 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 3
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 772 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 50 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
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