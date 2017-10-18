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Intracom Telecom Интраком Телеком

Intracom Telecom - Интраком Телеком

СОБЫТИЯ

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18.10.2017 МГТС запустила «умный» Wi-Fi для корпоративных клиентов

«Московская городская телефонная сеть» (группа МТС) и Intracom S.A. Telecom Solutions («Интраком Телеком») объявили об успешном завершении тестов п
24.04.2017 EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии

5G для частных домов и корпоративных клиентов.В рамках данного многомиллионного контракта компания Intracom Telecom будет поставлять для EOLO системы собственного производства типа «точка-мног
13.03.2012 «Ситроникс» избавляется от греческих долгов

одписании соглашения о продаже 3% акций греческого производителя телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom. Покупателем выступит оффшор Rydra Trading, сумма предстоящей сделки не разг
11.11.2011 «Ситроникс» и Intracom Telecom выпустили радиорелейное решение для наружного размещения OmniBAS-XR

Компании «Ситроникс» и Intracom Telecom объявили о выпуске полнофункционального радиорелейного решения для наружного размещения OmniBAS-XR. OmniBAS-XR является новейшим дополнением линейки радиорелейных продуктов Omn
28.03.2011 Intracom Telecom поставит МТС оборудование для модернизации сети 3G

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Intracom Telecom, дочерняя компания «Ситроникса», объявили о сотрудничестве в рамках модерниз
03.06.2008 Intracom Telecom развернула WiBAS в сетях 6 операторов

широкополосных беспроводных систем WiBAS на сетях шести операторов в странах Европы и СНГ. Компания Intracom Telecom, входящая в бизнес-направление «Ситроникс Телекоммуникационные решения», с н
04.10.2007 «Ситроникс» выкупит оставшиеся акции Intracom Telecom в течение 1-1,5 лет

троникс" планирует в течение 1-1,5 лет реализовать опцион по выкупу оставшихся 49% акций греческого Intracom Telecom, заявил президент АФК "Система" Александр Гончарук. "Ситроникс", владеющий 5
30.05.2007 Intracom Telecom подписал контракт с BTC Mobile

Mobile), одним из крупнейших мобильных операторов Болгарии. Intracom Bulgaria S. A. является частью Intracom Telecom, дочерней структуры «Ситроникса». В рамках этих контрактов Intracom Bulgaria
16.03.2007 "Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях

— Strom Telecom) c 2005 года. Он принимал активное участие в подготовке приобретения 51% акций Intracom Telecom. С августа прошлого года он являлся заместителем генерального директора Stro
26.01.2007 «Ситроникс» объединил региональные офисы

«Ситроникс» объединил региональные офисы компаний Strom Telecom и Intracom Telecom, входящих в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решени
10.11.2006 Intracom Telecom поставит "Молдтелекому" системы поддержки на $2,9 млн.

Греческая Intracom Telecom, о покупке контрольного пакета которой 2 июня 2006 г. официально сообщил пре
31.10.2006 "Комстар" скупает провайдеров Греции

51; концерн «Ситроникс» — приобрело 51% акций производителя телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom. Как и в случае с HOL, в Intracom Telecom греки остались собственнико
30.06.2006 "Ситроникс" купил ведущего телеком-разработчика Греции

на в нашей стране. Основанная в 1977 г., она является 100% дочерним предприятием Intracom Holdings. Intracom Telecom специализируется на системах фиксированного и беспроводного широкополосного

28.06.2006 Sitronics закрыл сделку по приобретению Intracom Holdings

Sitronics, высокотехнологичное бизнес-направление АФК «Система», и Intracom Holdings объявили о подписании окончательного соглашения по приобретению Sitronics 51% акций греческой компании Intracom Holdings за 120 млн. евро. Окончательно акции перейдут к
26.06.2006 Sitronics купит Intracom Telecom

Sitronics объявил о достижении соглашения о приобретении 51% акций Intracom Telecom у греческой Intracom Holdings. Сумма сделки оценивается в $120 млн. Совершен
14.06.2006 Intracom Telecom подписала контракт стоимостью $4 млн. с MoldTelecom

Компания Intracom Telecom подписала контракт стоимостью $4 млн. с MoldTelecom на внедрение информацион
02.06.2006 Чистая прибыль Intracom снизилась на 27,4%

о достижении предварительной договоренности по приобретению концерном 51% акций греческой компании Intracom Telecom за 120 млн евро. Intracom Telecom является 100-процентным дочерним пр
14.02.2006 "Система" накачивает Sitronics перед IPO

остижении предварительной договоренности по приобретению контрольного пакета акций (51%) в компании Intracom Telecom - крупнейшем производителе телекоммуникационного оборудования и информационн
13.02.2006 Sitronics намерен приобрести 51% акций Intracom Telecom

 достижении предварительной договоренности по приобретению концерном Sitronics 51% акций в компании Intracom Telecom. Сумма сделки составит около €120 млн. Завершение сделки зависит от выполнен
24.01.2006 Sitronics намерен приобрести греческую Intracom

«Концерн Sitronics», входящий в АФК «Система», намерен приобрести часть активов греческой Intracom. Как сообщила РБК заместитель генерального директора по связям с общественностью концерна Елена Санарова, «компания рассмотрела различные варианты сотрудничества и достигла предварител
21.09.2004 Intracom сертифицировала систему мультисервисного доступа IAS-F

Компания Intracom завершила сертификацию решения для мультисервисного доступа IAS-F в российской системе сертификации "Электросвязь". Получен сертификат соответствия на IAS-F № ОС/1-СДС-96. Испытания си
13.02.2003 Греческий Intracom получил разрешение на приобретение акций подразделения Siemens

Греческий производитель телекоммуникационного оборудования Intracom получил разрешение Еврокомиссии на приобретение 41% акций регионального подразделения Siemens AG. 29% акций подразделения Intracom приобретёт непосредственно у Siemens, ещё 12%


Публикаций - 82, упоминаний - 122

Intracom Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 68
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 32
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 11
Квазар-Микро - КМ 166 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
РТИ 155 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 6
Cisco Systems 5372 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 4
Microsoft Corporation 25775 4
ZTE Corporation 800 4
Oracle Corporation 7074 4
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 3
A1 Telekom Austria Group - A1 Bulgaria - А1 България - Mtel - Mobiltel 24 3
Ростелеком 10948 3
Huawei 4677 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
EA - Maxis 71 2
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 2
Ситроникс ZTE 3 2
МТС - Система Телеком 239 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 2
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Usaha Tegas - Maxis Berhad - Maxis Communications Bhd - Maxis Mobile 20 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
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Атон ИК - Инвестиционная компания 95 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
ABN AMRO 100 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
Coral Capital Management 4 1
Altone Investments 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Barclays 122 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Mars Incorporated 16 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Merrill Lynch 454 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
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Linux OS 11533 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Apache Camel 74 2
МТС 3G-сеть 121 2
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Nokia Alcatel-Lucent SDH 5 1
InfiNet - Revolution 5000 9 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Genesys Dialer Platform 1 1
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Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
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Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
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Африка - Африканский регион 3641 10
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
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Болгария - Республика 799 5
Греция - Афины 124 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
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Польша - Республика 2031 3
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Югославия 74 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Канада 5082 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Бахрейн - Королевство 136 2
Чехия - Прага 207 2
Черногория 132 2
Африка Северная 262 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 2
Африка Западная 66 1
Армения - Степанаван 3 1
Босния и Герцеговина - Сараево 11 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Английский язык 7030 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
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