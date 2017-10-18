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Intracom Telecom Интраком Телеком
СОБЫТИЯ
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|18.10.2017
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МГТС запустила «умный» Wi-Fi для корпоративных клиентов
«Московская городская телефонная сеть» (группа МТС) и Intracom S.A. Telecom Solutions («Интраком Телеком») объявили об успешном завершении тестов п
|24.04.2017
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EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии
5G для частных домов и корпоративных клиентов.В рамках данного многомиллионного контракта компания Intracom Telecom будет поставлять для EOLO системы собственного производства типа «точка-мног
|13.03.2012
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«Ситроникс» избавляется от греческих долгов
одписании соглашения о продаже 3% акций греческого производителя телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom. Покупателем выступит оффшор Rydra Trading, сумма предстоящей сделки не разг
|11.11.2011
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«Ситроникс» и Intracom Telecom выпустили радиорелейное решение для наружного размещения OmniBAS-XR
Компании «Ситроникс» и Intracom Telecom объявили о выпуске полнофункционального радиорелейного решения для наружного размещения OmniBAS-XR. OmniBAS-XR является новейшим дополнением линейки радиорелейных продуктов Omn
|28.03.2011
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Intracom Telecom поставит МТС оборудование для модернизации сети 3G
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Intracom Telecom, дочерняя компания «Ситроникса», объявили о сотрудничестве в рамках модерниз
|03.06.2008
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Intracom Telecom развернула WiBAS в сетях 6 операторов
широкополосных беспроводных систем WiBAS на сетях шести операторов в странах Европы и СНГ. Компания Intracom Telecom, входящая в бизнес-направление «Ситроникс Телекоммуникационные решения», с н
|04.10.2007
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«Ситроникс» выкупит оставшиеся акции Intracom Telecom в течение 1-1,5 лет
троникс" планирует в течение 1-1,5 лет реализовать опцион по выкупу оставшихся 49% акций греческого Intracom Telecom, заявил президент АФК "Система" Александр Гончарук. "Ситроникс", владеющий 5
|30.05.2007
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Intracom Telecom подписал контракт с BTC Mobile
Mobile), одним из крупнейших мобильных операторов Болгарии. Intracom Bulgaria S. A. является частью Intracom Telecom, дочерней структуры «Ситроникса». В рамках этих контрактов Intracom Bulgaria
|16.03.2007
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"Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях
— Strom Telecom) c 2005 года. Он принимал активное участие в подготовке приобретения 51% акций Intracom Telecom. С августа прошлого года он являлся заместителем генерального директора Stro
|26.01.2007
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«Ситроникс» объединил региональные офисы
«Ситроникс» объединил региональные офисы компаний Strom Telecom и Intracom Telecom, входящих в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решени
|10.11.2006
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Intracom Telecom поставит "Молдтелекому" системы поддержки на $2,9 млн.
Греческая Intracom Telecom, о покупке контрольного пакета которой 2 июня 2006 г. официально сообщил пре
|31.10.2006
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"Комстар" скупает провайдеров Греции
51; концерн «Ситроникс» — приобрело 51% акций производителя телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom. Как и в случае с HOL, в Intracom Telecom греки остались собственнико
|30.06.2006
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"Ситроникс" купил ведущего телеком-разработчика Греции
на в нашей стране. Основанная в 1977 г., она является 100% дочерним предприятием Intracom Holdings. Intracom Telecom специализируется на системах фиксированного и беспроводного широкополосного
|28.06.2006
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Sitronics закрыл сделку по приобретению Intracom Holdings
Sitronics, высокотехнологичное бизнес-направление АФК «Система», и Intracom Holdings объявили о подписании окончательного соглашения по приобретению Sitronics 51% акций греческой компании Intracom Holdings за 120 млн. евро. Окончательно акции перейдут к
|26.06.2006
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Sitronics купит Intracom Telecom
Sitronics объявил о достижении соглашения о приобретении 51% акций Intracom Telecom у греческой Intracom Holdings. Сумма сделки оценивается в $120 млн. Совершен
|14.06.2006
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Intracom Telecom подписала контракт стоимостью $4 млн. с MoldTelecom
Компания Intracom Telecom подписала контракт стоимостью $4 млн. с MoldTelecom на внедрение информацион
|02.06.2006
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Чистая прибыль Intracom снизилась на 27,4%
о достижении предварительной договоренности по приобретению концерном 51% акций греческой компании Intracom Telecom за 120 млн евро. Intracom Telecom является 100-процентным дочерним пр
|14.02.2006
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"Система" накачивает Sitronics перед IPO
остижении предварительной договоренности по приобретению контрольного пакета акций (51%) в компании Intracom Telecom - крупнейшем производителе телекоммуникационного оборудования и информационн
|13.02.2006
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Sitronics намерен приобрести 51% акций Intracom Telecom
достижении предварительной договоренности по приобретению концерном Sitronics 51% акций в компании Intracom Telecom. Сумма сделки составит около €120 млн. Завершение сделки зависит от выполнен
|24.01.2006
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Sitronics намерен приобрести греческую Intracom
«Концерн Sitronics», входящий в АФК «Система», намерен приобрести часть активов греческой Intracom. Как сообщила РБК заместитель генерального директора по связям с общественностью концерна Елена Санарова, «компания рассмотрела различные варианты сотрудничества и достигла предварител
|21.09.2004
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Intracom сертифицировала систему мультисервисного доступа IAS-F
Компания Intracom завершила сертификацию решения для мультисервисного доступа IAS-F в российской системе сертификации "Электросвязь". Получен сертификат соответствия на IAS-F № ОС/1-СДС-96. Испытания си
|13.02.2003
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Греческий Intracom получил разрешение на приобретение акций подразделения Siemens
Греческий производитель телекоммуникационного оборудования Intracom получил разрешение Еврокомиссии на приобретение 41% акций регионального подразделения Siemens AG. 29% акций подразделения Intracom приобретёт непосредственно у Siemens, ещё 12%
Intracom Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Асланян Сергей 104 12
|Уткин Евгений 53 8
|Красовский Александр 29 7
|Манос Александр 6 6
|Миньковский Михаил 25 6
|Ланина Ирина 18 5
|Луценко Александр 10 5
|Голубева Надежда 43 4
|Филиппов Сергей 36 4
|Ясинский Владимир 18 4
|Павловский Павел 20 4
|Щербаков Олег 12 4
|Хачатуров Константин 9 4
|Урезченко Сергей 6 4
|Кочетков Владислав 248 4
|Красников Геннадий 73 4
|Максименко Евгений 6 3
|Евтушенков Владимир 217 3
|Санарова Елена 9 2
|Кузнецова Ольга 14 2
|Муратов Денис 14 2
|Вольпе Борис 92 2
|Гончарук Александр 92 2
|Буянов Алексей 28 2
|Солонин Виталий 90 1
|Капцов Сергей 12 1
|Борушевский Денис 37 1
|Абугов Антон 37 1
|Гаев Дмитрий 21 1
|Карась Сергей 12 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Баранов Дмитрий 25 1
|Заболотнева Марина 8 1
|Демирханян Борис 10 1
|Белоус Юлия 7 1
|Хулак Игорь 5 1
|Ковалевская Оксана 2 1
|Полтевский Кирилл 2 1
|Воскресенская Валерия 2 1
|Субботин Валерий 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|In-Stat 115 1
|In-Stat/MDR 74 1
|Рустелеком ТК 305 1
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