Баранов Дмитрий


СОБЫТИЯ


27.01.2026 В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин 1
10.09.2024 ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД 1
29.08.2024 ОС «МСВСфера 9» совместима с «Р-Виртуализацией» 1
27.08.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами 1
30.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS 1
19.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization 1
09.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization 1
28.06.2024 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и серверного оборудования Hiper 1
19.06.2024 «Инферит» (ГК Softline) предлагает российские программно-аппаратные комплексы на базе ноутбуков «Инферит Техника» и ОС «МСВСфера АРМ» 9 1
31.05.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9» 1
30.05.2024 «Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос» 1
29.05.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец» 1
28.05.2024 «Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9 1
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux 1
16.04.2024 Переходи на светлую сторону: «Инферит» выпустил новую версию отечественной операционной системы «МСВСфера» 9 1
16.08.2023 Команда «Инферит МСВСфера» исследует безопасность ядра Linux 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
03.11.2010 Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры 1
11.08.2010 Путин хочет оснастить ГЛОНАСС все новые автомобили 1
29.06.2010 Чубайс добрался до ИТ 1
22.09.2008 Чубайс стал главным нанотехнологом России 1
11.09.2008 «Ситроникс» покорит мир из Китая 1
15.04.2008 22 апреля состоится конференция Citrix Virtualizations Conference 2008 1
22.03.2006 Рынок дистрибуции: прозрачность дается нелегко 1

Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 111 14
Softline - Софтлайн 3312 13
Intel Corporation 12569 4
Almalinux Open Source Foundation 40 3
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 2
Yandex - Яндекс 8552 2
LG Electronics 3682 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 2
Red Hat 1346 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1841 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 395 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 2
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Роснано - Роснано Информ 6 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 109 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
НИСТ - Открытые информационные технологии 6 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 61 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
IPG Photonics 21 1
Samsung Electronics 10684 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
МегаФон 10028 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Microsoft Corporation 25307 1
HP Inc. 5766 1
ZTE Corporation 776 1
AMD - Advanced Micro Devices 4487 1
Oracle Corporation 6895 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 1
Acer Group - Acer Inc 2669 1
Citrix Systems 841 1
Fujitsu 2066 1
Крок - Croc 1816 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 100 1
Diasoft - Диасофт 1047 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 2
Мираф-Банк 12 1
Беларусбанк АСБ 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
Северсталь ПАО - Severstal 568 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 88 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5003 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 649 4
Repository - Репозиторий 1053 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1013 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Desktop computer - Системный блок - системник 464 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3317 2
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 466 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1713 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 2
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 286 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2972 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 191 15
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 375 15
Linux OS 10984 13
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 8
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 8
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 105 2
Citrix Presentation Server 24 1
Dell Wyse 62 1
Citrix NetScaler 66 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 40 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
IBM DB2 392 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Microsoft Windows 16405 1
Intel Core - Семейство процессоров 1238 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2372 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 180 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1359 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 319 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 123 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 34 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 341 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 32 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Diasoft Flextera 57 1
Кадомский Вячеслав 84 2
Чубайс Анатолий 217 2
Иванов Сергей 398 2
Делягин Михаил 10 1
Балаш Максим 8 1
Колесов Олег 6 1
Хорошилов Алексей 3 1
Кельманзон Андрей 6 1
Дергачева Светлана 55 1
Канатов Александр 19 1
Гапонцев Валентин 12 1
Warum Karl-Heinz - Варум Карл-Хайнц 8 1
Путин Владимир 3378 1
Собянин Сергей 487 1
Кузнецов Сергей 162 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Меламед Александр 95 1
Чачава Александр 116 1
Халяпин Сергей 90 1
Меламед Леонид 150 1
Брюквин Юрий 299 1
Фролов Александр 39 1
Гурко Александр 136 1
Карпинский Алексей 42 1
Рогдев Алексей 18 1
Варов Константин 24 1
Кириллов Михаил 15 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Попов Виктор 7 1
Левитин Игорь 35 1
Гундарев Денис 2 1
Соколов Кирилл 40 1
Бычков Роман 6 1
Вознесенский Александр 3 1
Нечаев Иван 60 1
Медокс Ярослав 44 1
Кравченко Рано 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 2
Казахстан - Республика 5829 2
Европа 24665 2
Азия - Азиатский регион 5755 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 2
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Индия - Bharat 5719 1
Америка - Американский регион 2190 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 1
Германия - Федеративная Республика 12952 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2979 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 1
Нидерланды 3640 1
Румыния 741 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 684 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 59 1
Греция - Греческая Республика 998 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 393 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 129 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Reference - Референс 206 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3195 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2967 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Рустелеком ТК 304 1
ITResearch 121 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
