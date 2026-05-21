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Делягин Михаил
СОБЫТИЯ
|21.05.2026
|Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать 1
|14.04.2023
|Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд 1
|01.03.2013
|Вексельберга заподозрили в незаконном использовании денег «Сколково» 1
|30.09.2009
|Дыру в бюджете заткнут «Связьинвестом» 1
|22.09.2008
|Чубайс стал главным нанотехнологом России 1
|01.09.2008
|Милиция убила владельца сайта "Ингушетия.ру" 1
|18.08.2008
|DDos-война: кто стравливает Россию и Грузию? 1
|31.07.2008
|ФСБ будет следить за интернетом 1
|19.03.2008
|Американская прописка спасла оппозиционный российский сайт 1
|13.03.2008
|«Коммерсантъ» атаковали DDos'ом и через поисковики 1
|30.11.2007
|Старейший сайт Рунета эмигрировал вместе с сервером 1
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Делягин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Носик Антон 106 2
|Евлоев Магомед 11 2
|Зязиков Мурат 9 2
|Хаутиев Зелимхан 1 1
|Аушев Руслан 3 1
|Мальсгова Роза 2 1
|Плуготоренко Сергей 2 1
|Гартунг Валерий 3 1
|Баранов Анатолий 2 1
|Сорокина Елена 6 1
|Башилов Борис 1 1
|Шандыбин Василий 1 1
|Шапарин Антон 7 1
|Луговцева Ирина 1 1
|Баимова Эльнура 2 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Носков Константин 241 1
|Врублевский Павел 105 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Иванов Алексей 163 1
|Усманов Алишер 311 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Шувалов Игорь 86 1
|Меламед Александр 95 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Меламед Леонид 150 1
|Иванов Георгий 18 1
|Ефимов Александр 20 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Саакашвили Михаил 18 1
|Маркин Владимир 17 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Собчак Ксения 17 1
|Гутенёв Владимир 14 1
|Нарусова Людмила 16 1
|Эмм Максим 16 1
|Баранов Дмитрий 25 1
|Луговцев Кирилл 8 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.