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Делягин Михаил

СОБЫТИЯ


21.05.2026 Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать 1
14.04.2023 Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд 1
01.03.2013 Вексельберга заподозрили в незаконном использовании денег «Сколково» 1
30.09.2009 Дыру в бюджете заткнут «Связьинвестом» 1
22.09.2008 Чубайс стал главным нанотехнологом России 1
01.09.2008 Милиция убила владельца сайта "Ингушетия.ру" 1
18.08.2008 DDos-война: кто стравливает Россию и Грузию? 1
31.07.2008 ФСБ будет следить за интернетом 1
19.03.2008 Американская прописка спасла оппозиционный российский сайт 1
13.03.2008 «Коммерсантъ» атаковали DDos'ом и через поисковики 1
30.11.2007 Старейший сайт Рунета эмигрировал вместе с сервером 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Делягин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Nedfield NV - Tulip Computers NV - Tulip Systems - Tulip IT Services 9 1
Datarealm Internet Services 2 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
LG Electronics 3735 1
Информзащита 941 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Yahoo! 3726 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Inform GmbH 65 1
Masterhost - Мастерхост 55 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 1
PeterHost - Петерхост 19 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Сколково ТФК - Таможенно-финансовая корпорация 5 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Международный аэропорт Магас имени первого героя России Суламбека Сусаркуловича Осканова - ИАТА: IGT (ИНШ) – ИКАО: URMS (УРМС) 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 78 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
FreePik 1841 2
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Медведев Дмитрий 1665 2
Носик Антон 106 2
Евлоев Магомед 11 2
Зязиков Мурат 9 2
Хаутиев Зелимхан 1 1
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Башилов Борис 1 1
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Шапарин Антон 7 1
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Вексельберг Виктор 155 1
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Ефимов Александр 20 1
Ульянов Владимир 162 1
Саакашвили Михаил 18 1
Маркин Владимир 17 1
Камлюк Виталий 30 1
Собчак Ксения 17 1
Гутенёв Владимир 14 1
Нарусова Людмила 16 1
Эмм Максим 16 1
Баранов Дмитрий 25 1
Луговцев Кирилл 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 2
Москва - ЗАО - Кунцево - Кунцевский район 17 1
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 26 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Израиль 2856 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Украина 7928 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Южная Осетия - Государство Алания 119 1
Абхазия - Республика 196 1
Южная Осетия - Цхинвал 29 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
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Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 3
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
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