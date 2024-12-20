Правительство Республики Ингушетия органы государственной власти
Правительство Республики Ингушетия и организации, системы, технологии, персоны:
|Акимов Максим 187 2
|Тен Антон 34 1
|Пименов Дмитрий 1 1
|Титаренко Мария 1 1
|Плиев Муса 5 1
|Носик Антон 106 1
|Ларионов Роман 1 1
|Волкова Светлана 4 1
|Молдаванов Александр 12 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Бойко Александр 24 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Плоцкий Дмитрий 3 1
|Маркин Владимир 16 1
|Евлоев Магомед 11 1
|Делягин Михаил 10 1
|Хаутиев Зелимхан 1 1
|Аушев Руслан 3 1
|Мальсгова Роза 2 1
|Зязиков Мурат 9 1
|Путин Владимир 3171 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Магницкий Артем 1 1
|Шпак Василий 223 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шадаев Максут 1008 1
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