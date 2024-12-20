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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Республики Ингушетия органы государственной власти



20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
14.08.2024 На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов 1
26.06.2024 В Ингушетии внедрили отечественные цифровые решения для работы с медицинской информацией в электронном виде 1
15.03.2024 Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД 1
27.12.2021 Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно 1
20.10.2021 Ингушетия задолжала «Ситрониксу» сотни миллионов. Компания продолжает оказывать услуги и копит счета 2
28.10.2020 Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы 2
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 4
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
25.06.2013 «Русские Бизнес Системы» разрабатывают технический проект «Системы-112» в Ингушетии 1
26.01.2010 Электронные госзакупки в России: начинается передел рынка 1
21.12.2009 B2B-Center предложил площадку «B2G-Госзакупки» госзаказчикам 1
01.09.2008 Милиция убила владельца сайта "Ингушетия.ру" 1
08.09.2005 Террористы взорвали вышку "Мегафона" 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Правительство Республики Ингушетия и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
МегаФон 8805 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 41 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Радиотелефонная сотовая связь Ингушетии 2 1
ALFAitech - Alfa Technologies 7 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
ТехЛАБ 26 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Ростелеком 9701 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 3
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Московская Биржа - ММВБ – Информационные Технологии 8 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Международный аэропорт Магас имени первого героя России Суламбека Сусаркуловича Осканова - ИАТА: IGT (ИНШ) – ИКАО: URMS (УРМС) 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Unsplash 764 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Судебная власть - Judicial power 2310 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЦРПП СПб ГБУ - Центр развития и поддержки предпринимательства СПб ГБУ - Городской акселератор Санкт-Петербурга 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Управляемость - Manageability 1731 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
Яндекс.Маркет 937 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Акимов Максим 187 2
Тен Антон 34 1
Пименов Дмитрий 1 1
Титаренко Мария 1 1
Плиев Муса 5 1
Носик Антон 106 1
Ларионов Роман 1 1
Волкова Светлана 4 1
Молдаванов Александр 12 1
Артемьев Игорь 91 1
Бойко Александр 24 1
Бородовский Михаил 10 1
Плоцкий Дмитрий 3 1
Маркин Владимир 16 1
Евлоев Магомед 11 1
Делягин Михаил 10 1
Хаутиев Зелимхан 1 1
Аушев Руслан 3 1
Мальсгова Роза 2 1
Зязиков Мурат 9 1
Путин Владимир 3171 1
Рустамов Рустам 412 1
Магницкий Артем 1 1
Шпак Василий 223 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Григоренко Дмитрий 72 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 11
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 2
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Земля - планета Солнечной системы 10375 1
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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