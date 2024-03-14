Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД

Пятилетнее судебное разбирательство между кавказской республикой и московской ИТ-компанией продолжается. В 2017 г. они заключили концессионное соглашение, по которому «Ситроникс» установил систему для пресечения нарушений ПДД, за что должен был получать проценты.

Дело «Ситроникса» против республики Ингушетия продолжается

Как выяснил CNews, арбитражный суд Ингушетии принял исковое заявление «Ситроникса» против республики. На этот раз иск направлен против Министерства финансов субъекта России, а третьими лицами по делу являются местные Министерство по чрезвычайным ситуациям и управление Федерального Казначейства.

Компания подала в суд 8 февраля 2024 г., а уже 13 февраля 2024 г. арбитраж Ингушетии принял заявление к производству. «Ситроникс» просит взыскать с государственных учреждений республики задолженность в размере 85,6 млн руб. и неустойку в размере 30,5 млн руб. за период с 31 июля 2019 г. по 2 марта 2024 г., а также расходы по уплате госпошлины в размере 400 тыс. руб.

При этом в ноябре 2023 г. «Ситроникс» подал в арбитражный суд Москвы на МЧС республики Ингушетия о взыскании 21,5 млн руб., но не сказано за что. 29 января 2024 г. суд постановил истребовать у МВД республики сведения о количестве выставленных и исполненных постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных за третий квартал 2022 г. с использованием камер фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые «Ситроникс» установил в 2018 г.

CNews рассказывал об этом деле в 2020 г. Тогда компания смогла с помощью арбитражного суда Москвы взыскать оплату за услуги, оказанные с 1 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

CNews задал вопросы «Ситрониксу» и ожидает ответа.

Концессионное соглашение раздора

В апреле 2017 г. «Ситроникс» и Республика Ингушетия заключили концессионное соглашение. Суть проекта заключалась в том, что компания обеспечивает техническую возможность фиксации нарушений и автоматического начисления штрафов правил дорожного движения (ПДД), а местные государственные органы отчисляют им процент с этих штрафов.

Система состоит из центра обработки данных, 50 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима и пяти комплексов, которые следят за исполнением ПДД на перекрестках.

Она была введена в эксплуатацию 13 апреля 2018 г. Вероятно, все договоренности соблюдались до второго квартала 2019 г. Это можно объяснить тем, что до этого момента компания не подавала иски.

Представитель «Ситроникса» сообщил CNews, что компания продолжает отстаивать свои интересы в суде.

Расторжение соглашения

2 февраля 2023 г. начался судебный процесс о расторжении вышеописанного концессионного соглашения между «Ситрониксом» и Ингушетией.

15 сентября 2023 г. Арбитражный суд Москвы решил расторгнуть соглашение, но 25 октября 2023 г. была принята к производству апелляционная жалоба ответчика. На момент выхода материала дело рассматривается в апелляционной инстанции.

В соответствии с ч.1 ст.15 Федерального закона №115 «О концессионных соглашениях», концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения его условий другой стороной соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны соглашения исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством основаниям.

Суд принял во внимание, что Республика Ингушетия аналогично подавала в суд на расторжение соглашения, ссылаясь на нарушение условий соглашения «Ситрониксом», но заявил, что «в данном иске не заявлено о применении последствий расторжения соглашения, в связи с чем наличие указанного дела не является ни основанием приостановления производства по иску компании с требованием разорвать соглашение, ни основанием для отказа «Ситрониксу» поскольку истец заявил о нарушении условий по оплате».

В судебных материалах сказано, что при таких обстоятельствах и с учетом того, что ответчик не предоставил доказательств наличия оснований удержания оплаты, в том числе взысканной решениями арбитражного суда, равно как и доказательств оплаты, суд пришел к выводу о наличии оснований расторжения соглашения, независимо от того, будут ли установлены нарушения «Ситроникса» в аналогичном деле, истцом в котором выступила республика Ингушетия.

Какова задолженность Ингушетии

В 2021 г. CNews выяснил, что сумма всех исков «Ситроникса» к Ингушетии составила 294,2 млн руб. Из них были удовлетворены иски на 183 млн руб., но на тот момент они не были оплачены республикой.

13 сентября 2023 г. компания подавала иск на 50,7 млн руб. (из них 49,3 млн задолженности, а 1,4 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами), а 26 января 2024 г. арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск полностью. Рассмотрение этого дела завершено.

26 декабря 2022 г. «Ситроникс» подал иск о возмещении задолженности по плате концедента за второй квартал 2022 г. на 23,2 млн руб., а 6 апреля 2023 г. арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск полностью. Аналогично предыдущему кейсу, рассмотрение дела завершено.

Тогда же был подан иск на 21,3 млн руб. по той же задолженности, но за первый квартал 2022 г. 27 апреля 2023 г. Арбитражный суд Москвы постановил полностью его удовлетворить. Ответчик не подавал аппеляций.

14 июня 2022 г. были поданы еще два иска в сумме на 57,2 млн руб. задолженности. Аналогично всем другим искам, которые подавала компания за период с июня 2022 г. по сентябрь 2023 г., они были удовлетворены полностью арбитражным судом Москвы, а дела закрыты.

Таким образом на момент выхода материала сумма исков «Ситроникса» к Республике Ингушетии составила 446,6 млн руб.