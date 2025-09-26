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Россия СКФО Ингушетия Республика

Россия - СКФО - Ингушетия Республика

СОБЫТИЯ


26.09.2025 Wildberries купила аэропорт

л Калиматов, Средства будут направлены на реализацию социальных программ в нашей республике». Глава Ингушетии добавил, что данное стратегическое партнерство открывает новые горизонты для развит
26.08.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в селах Ингушетии

Модернизация телеком-оборудования в этом году прошла и в селах Экажево, Али-Юрт, Галашки, а также в крупных городах региона — Магасе, Назрани, Карабулаке и Малгобеке», — сказал директор «МегаФона» в Ингушетии Залимхан Акиев. Также абоненты в горных районах в полтора раза чаще стали пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при эт
26.06.2024 В Ингушетии внедрили отечественные цифровые решения для работы с медицинской информацией в электронном виде

В Ингушетии внедрили импортонезависимые ИT-решения с подтвержденной совместимостью – от ИT-комп
25.03.2024 Безопасность — в приоритете: «Ростелеком» модернизировал систему централизованного оповещения населения в Республике Ингушетии

й этап модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Республики Ингушетия (РАСЦО). Специалисты компании ввели в эксплуатацию пункт управления и 57 пунктов оп
15.03.2024 Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД

Дело «Ситроникса» против республики Ингушетия продолжается Как выяснил CNews, арбитражный суд Ингушетии принял исковое заявление «Ситроникса» против республики. На этот раз иск направлен

21.02.2024 Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе

группы «САФМАР» Микаила Гуцериева. Он станет основой образовательного кластера, который создается в Ингушетии группой «САФМАР». Кампус «Школы 21» расположен на трех этажах Академии цифрового ра
29.01.2024 «Ростелеком» создал в Ингушетии резервный центр обработки чрезвычайных вызовов «Системы-112»

чае экстренной ситуации, готов взять на себя весь объем звонков и сообщений, поступающих от жителей Ингушетии. «Резервный центр увеличивает надежность системы и автоматически переводит ее работ
13.12.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с Ингушетией

твенного ИТ-образования. Убежден, что наша совместная работа в области укрепления цифровой зрелости Ингушетии будет способствовать общему развитию региона и повышению качества жизни людей». ***
12.12.2023 На «шелковом пути» Ингушетии появились мобильный интернет и голосовая связь «Мегафона»

ись в середине XV века. Сегодня Кантышево называют «ингушским шелковым путем». Населенный пункт расположен недалеко от «двух столиц» республики – Магаса и Назрани. Именно в это село приезжают со всей Ингушетии за строительными материалами, мебелью, бытовой техникой и продуктами. На Кантышевском перекрестке специалисты «Мегафона» зафиксировали высокую активность пользователей и постоянно рас
09.08.2022 Власти Ингушетии оставили «Ситроникс» без сотен миллионов и хлопнули дверью

Разрыв концессии Как выяснил CNews, в затянувшихся проблемных отношениях властей Ингушетии и московской ИТ-компании «Ситроникс», возможно, поставлена точка. Республику и инте
27.12.2021 Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно

ормате концессии. Это следует из данных судебной картотеки. Управление обратилось в арбитражный суд Ингушетии с иском «о расторжении концессионного соглашения от 4 апреля 2017 г.». В карточке и
20.10.2021 Ингушетия задолжала «Ситрониксу» сотни миллионов. Компания продолжает оказывать услуги и копит счета

Судебные иски «Ситроникса» к Ингушетии Как выяснил CNews, Управление Ингушетии по обеспечению деятельности по защит
28.10.2020 Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы

и территории от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на схожесть названий, эта структура не является МЧС Ингушетии. Она учреждена правительством Республики Ингушетия, существует на основании положен
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона

по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета, внедрением которого на территории Ингушетии займется официальный дистрибьютор IT-компания Lad. И.О. министра промышленности циф
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу

завершили проект обновления системы коммуникаций для администрации главы и правительства Республики Ингушетия и Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия на б
31.12.2019 В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию

За выплатой манерами штрафа и погашением счета за электричество проследят правоохранительные органы Ингушетии, в ведение которых и было передано это дело. На самих нарушителей был составлен акт
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей

Незаконный майнинг В Ингушетии обнаружена незаконная криптоферма, потреблявшая столько же энергии, сколько республ
20.06.2017 «Мегафон» запустил 4G-интернет в городах и селах Ингушетии

«Мегафон» объявил о завершении реализации крупного этапа строительства сети 4G (LTE) в Ингушетии, обеспечив высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения территорию с

09.02.2017 «Мегафон» обеспечил связью Чемпионат России по альпинизму

проведения первого этапа Чемпионата России по классическому альпинизму в горах Джейрахского района Ингушетии.Как рассказали CNews в компании, соревнования проводятся при поддержке руководства

03.06.2016 «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» теперь доступно в Ингушетии

 равный доступ к современным мультимедийным и информационным сервисам. Запуск «Интерактивного ТВ» в Ингушетии – значительный шаг в этом направлении, – отмечает директор макрорегионального филиа
13.11.2014 МТС подключила Ингушетию к сетям 4G

МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 4G-LTE в Ингушетии. Жителям республики стал доступен высокоскоростной мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с. Сегодня связью «четвертого поколения» обеспечены все высшие и средние учебные заведения
21.10.2014 «Рамэк» оборудует МФЦ Ингушетии техникой собственного производства

я многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Ингушетия. Общая сумма контракта составила более i10 млн. Открывающиеся в 2014 г. пять МФЦ ре
30.07.2014 «МегаФон» запустил LTE в Ингушетии

«МегаФон» запустил сеть мобильной высокоскоростной передачи данных 4G+ в Ингушетии, обеспечив покрытие более 70% территории региональной столицы – города Магас, и бол
07.04.2014 В Ингушетии запущена система электронной записи в детсады на базе решения «БАРС Груп»

пальных услуг. «БАРС.Образование-Электронный Детский Сад» охватывает 41 ДОУ 8 муниципальных районов Ингушетии и успешно работает уже в 31 субъекте РФ.
13.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Калмыкии, Ингушетии и Адыгее

я «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжила региональную кампанию по запуску сетей четвертого поколения (4G) и объявила о сдаче в коммерческую эксплуатацию сетей LTE в Республиках Калмыкия (г. Элиста), Ингушетия (г. Назрань), Адыгея (г. Майкоп). Ранее сети 4G «ВымпелКома» были запущены в Москве, Калининграде и Республике Алтай. Сеть стандарта FDD LTE в диапазоне 2600 МГц развернута на радиоча
05.07.2013 «Автодория» запускает пилотный проект контроля средней скорости в Ингушетии

сти в Республике Ингушетия. Нарушение скоростного режима водителями транспортных средств на дорогах Ингушетии является основным видом нарушений правил дорожного движения, как и в большинстве ре
25.06.2013 «Русские Бизнес Системы» разрабатывают технический проект «Системы-112» в Ингушетии

ы» заключила государственный контракт на разработку технического проекта «Системы-112» в Республике Ингушетия. Проект реализуется на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образо
28.11.2012 «Билайн» и правительство Ингушетии подписали соглашение в сфере развития сети LTE на Северном Кавказе

лКом» (бренд «Билайн») объявила о подписании стратегического соглашения с правительством Республики Ингушетия в рамках строительства сетей LTE в Южном и Северо-Кавказском регионе. По условиям с
05.08.2010 В Ингушетии заблокировали весь ЖЖ из-за одного блога

Прокуратурой Ингушетии был подан иск в Магасский суд республики с требованием ограничить доступ к блогу in
20.11.2009 «МегаФон» готовит запуск 3G в новых регионах ЮФО

в коммерческую эксплуатацию сетей третьего поколения на территории Ростовской области и республики Ингушетии. «Коммерческий запуск сетей 3G в данных регионах “МегаФон” осуществит уже в декабре
12.08.2009 Вслед за прокурорами «Ингушетию.ру» атаковали хакеры

че», говорится в сообщении редакции. Моджахеды обвинили Масхальгову в скрытой пропаганде президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и пригрозили в случае продолжения деятельности придать ее суду Ш
13.07.2009 Сайт республики Ингушетия подвергся кибреатаке

Официальный сайт Ингушетии, где размещались, в частности, сообщения пресс-службы президента республики, подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы пре
25.05.2009 ИТ в госсекторе: прокуратура показала масштабы растрат

л не по целевому назначению на нужды своего предприятия». Как передает издание «Кавказский узел», в Ингушетии за последние несколько месяцев это не первое громкое дело подобного рода. Президент
29.09.2008 Оппозиционный сайт запретили называть по имени

урсом «Ингушетия.ру», активно критикующим президента республики Мурата Зязикова, начала прокуратура Ингушетии, подав иск о его закрытии. Верховный суд России данное требование отклонил, посчита
01.09.2008 Милиция убила владельца сайта "Ингушетия.ру"

Согласно официальным данным МВД Ингушетии, владелец «Ингушетия.ру» (Ingushetiya.ru) Магомед Евлоев был задержан в аэропорту «
13.08.2008 Мосгорсуд подтвердил решение о закрытии «Ингушетии.ру»

ее, 6 июня 2008 г., Кунцевский суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора Ингушетии о прекращении деятельности домена. По мнению прокуратуры, сайт «Ингушетия.ру» испол
12.08.2008 Главный редактор «Ингушетии.ру» просит убежища во Франции

Главный редактор закрытого по решению суда сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсгова попросила политического убежища во Франции. Об этом сообщает аге
26.06.2008 Управление Россвязьохранкультуры по Ингушетии оштрафовало «ВымпелКом»

ы Россвязьохранкультуры установили использование неразрешенных частот на одной из базовых станций в Ингушетии. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 1
07.06.2008 Суд перепутал интернет-сайт со СМИ

a.ru) в связи с публикацией на нем материалов экстремистского характера. Предыдущая попытка властей Ингушетии закрыть оппозиционный сайт закончилась неудачно: ресурс «Ингушетия.ру» расположен н
06.06.2008 Суд принял решение о прекращении деятельности сайта «Ингушетия.ру»

Кунцевский суд Москвы принял решение о прекращении деятельности сайта «Ингушетия.ру». Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры Республики Ингушетия, с

Публикаций - 374, упоминаний - 513

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
Ростелеком 10948 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
Yandex - Яндекс 9216 14
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Вайнах Телеком 50 8
Telegram Group 2940 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 6
МегаФон - Мобиком 230 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 5
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 5
Электросвязь 268 5
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
9594 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
БАРС Груп 579 5
Google LLC 12688 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 3
X Corp - Twitter 2938 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 9
Почта России ПАО 2370 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 4
Романов Двор БЦ 11 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 2
Карачаево-Черкесскэнерго 2 2
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ИНС - Институт национальной стратегии 31 2
Международный аэропорт Магас имени первого героя России Суламбека Сусаркуловича Осканова - ИАТА: IGT (ИНШ) – ИКАО: URMS (УРМС) 2 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Русский стандарт Банк 509 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Альфа-Капитал УК 155 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
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АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
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АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
ГосИнформСистемы 160 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 47
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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