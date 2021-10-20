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Россия - СКФО - Ингушетия Республика


20.10.2021 Ингушетия задолжала «Ситрониксу» сотни миллионов. Компания продолжает оказывать услуги и копит счета 8
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 2
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
28.10.2020 Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы 9
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 5
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 2
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
31.12.2019 В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию 5
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 2
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 3
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
28.06.2019 Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов 1
28.05.2019 Половина запросов россиян на электронные госуслуги остается без ответа 2
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 1

Публикаций - 197, упоминаний - 312

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 14
МегаФон Кавказский филиал 192 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 8
Yandex - Яндекс 4188 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
Вайнах Телеком 42 6
Ростелеком Связьинвест 819 5
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 39 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 3
Ростех - Ростехнологии 2238 3
Telegram Group 703 3
Барс груп 402 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 3
Yota - Скартел 623 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 3
Telia Company 383 3
Башинформсвязь 83 3
ВолгаТелеком 297 3
Синтерра - Synterra 683 3
Электросвязь 22 3
Facebook 3947 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 2
Восход ФГБУ НИИ 373 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 2
ФОРС - Центр разработки 202 2
Автодория 37 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 235 2
Скай Линк - Skylink 650 2
Шахты 41 2
Ситроникс - Sitronics 654 2
Миранда-Медиа 20 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 8 2
Сумма Телеком - Sumtel 124 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 206 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 103 1
Почта России ПАО 1631 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 6
Ингушэнерго 6 6
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 3
Wildberries 128 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 3
Карачаево-Черкесскэнерго 2 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Альфа-Банк 1157 2
Газпромбанк - ГПБ 706 2
Qiwi 783 2
Связной ГК 935 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 2
ВТБ24 597 1
Россети ПАО 169 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Телемаркер 7 1
Макфа - Makfa 5 1
Нэклис-Банк 15 1
Indesit 36 1
Яндекс.Такси 271 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Candy Group - Канди 55 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
PepsiCo - Frito-Lay - Lay's 2 1
PepsiCo - Пепсико 100 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Газпром ПАО 552 1
Gorenje 54 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Русский стандарт Банк 312 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
МКБ - Московский кредитный банк 270 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 14
Президент Российской Федерации 1460 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 6
Правительство РФ 2264 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 301 6
Верховный суд Российской Федерации 183 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 4
Федеральное казначейство России 774 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 223 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 334 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 191 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 111 2
Совет Министров Республики Крым 10 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 160 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 182 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 34 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 27
3G - Стандарт мобильной связи 3920 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 6
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
УУС - Универсальные услуги связи 30 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 528 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 37 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 306 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
НКТ - Р7-Офис 73 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 5
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 447 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Google YouTube - Видеохостинг 1970 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 3
Linux OS 4553 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 3
C++ - Язык программирования 296 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 2
Facebook Instagram - Инстаграм 570 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 309 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
LiveInternet - блог-платформа 141 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 41 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 1
Tele2 2G-сеть 2 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 54 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 346 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
БФТ Saumi 6 1
Qiwi Терминалы 100 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 315 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 89 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Медведев Дмитрий 1459 10
Никифоров Николай 1127 10
Козырев Алексей 271 9
Путин Владимир 1877 8
Орловский Виктор 232 7
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Плиев Муса 5 5
Акимов Максим 167 4
Богатов Антон 73 4
Попов Алексей 322 3
Ивакин Роман 49 3
Давыдович Евгений 25 2
Слободин Михаил 55 2
Новодворский Алексей 97 2
Комлев Николай 48 2
Тиньков Олег 38 2
Воробьев Андрей 128 2
Провоторов Александр 146 2
Дубовсков Андрей 82 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Кочетков Владислав 156 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Евраев Михаил 224 1
Осипова Александра 16 1
Подгузов Николай 27 1
Нащекин Алексей 111 1
Ципорин Павел 51 1
Румянцев Антон 46 1
Соловьев Владимир 98 1
Солодовников Денис 63 1
Арсентьев Андрей 55 1
Хайруллин Айрат 39 1
Волин Алексей 113 1
Ускова Ольга 134 1
Касперский Евгений 229 1
Щеголев Игорь 676 1
Иващенко Вячеслав 11 1
Иванов Олег 124 1
Касперская Наталья 204 1
Клишас Андрей 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 69
Россия - СКФО - Дагестан Республика 277 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 47
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 47
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 291 47
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 176 41
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 151 36
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 36
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 188 36
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 253 35
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Россия - ЮФО - Ростовская область 907 30
Россия - ЮФО - Астраханская область 386 26
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Россия - СЗФО - Калининградская область 605 24
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Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 22
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Россия - УФО - Челябинская область 691 15
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 4
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 3
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CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 87 3
Информационное общество - Государственная программа 283 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
Русский язык 1081 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 127 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 35 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 73 1
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