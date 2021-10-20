Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Ингушетия Республика
Публикаций - 197, упоминаний - 312
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1459 10
|Никифоров Николай 1127 10
|Козырев Алексей 271 9
|Путин Владимир 1877 8
|Орловский Виктор 232 7
|Агафонова Наталия 36 5
|Плиев Муса 5 5
|Акимов Максим 167 4
|Богатов Антон 73 4
|Попов Алексей 322 3
|Ивакин Роман 49 3
|Давыдович Евгений 25 2
|Слободин Михаил 55 2
|Новодворский Алексей 97 2
|Комлев Николай 48 2
|Тиньков Олег 38 2
|Воробьев Андрей 128 2
|Провоторов Александр 146 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Кочетков Владислав 156 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Евраев Михаил 224 1
|Осипова Александра 16 1
|Подгузов Николай 27 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Ципорин Павел 51 1
|Румянцев Антон 46 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Солодовников Денис 63 1
|Арсентьев Андрей 55 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Волин Алексей 113 1
|Ускова Ольга 134 1
|Касперский Евгений 229 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Иващенко Вячеслав 11 1
|Иванов Олег 124 1
|Касперская Наталья 204 1
|Клишас Андрей 44 1
|CNews Analytics 2239 8
|ResearchMe 11 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|Pew Research Center 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru