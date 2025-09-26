Россия - СКФО - Ингушетия Республика

Wildberries купила аэропорт л Калиматов, Средства будут направлены на реализацию социальных программ в нашей республике». Глава Ингушетии добавил, что данное стратегическое партнерство открывает новые горизонты для развит

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в селах Ингушетии Модернизация телеком-оборудования в этом году прошла и в селах Экажево, Али-Юрт, Галашки, а также в крупных городах региона — Магасе, Назрани, Карабулаке и Малгобеке», — сказал директор «МегаФона» в Ингушетии Залимхан Акиев. Также абоненты в горных районах в полтора раза чаще стали пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при эт

В Ингушетии внедрили отечественные цифровые решения для работы с медицинской информацией в электронном виде В Ингушетии внедрили импортонезависимые ИT-решения с подтвержденной совместимостью – от ИT-комп

Безопасность — в приоритете: «Ростелеком» модернизировал систему централизованного оповещения населения в Республике Ингушетии й этап модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Республики Ингушетия (РАСЦО). Специалисты компании ввели в эксплуатацию пункт управления и 57 пунктов оп

Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД Дело «Ситроникса» против республики Ингушетия продолжается Как выяснил CNews, арбитражный суд Ингушетии принял исковое заявление «Ситроникса» против республики. На этот раз иск направлен

Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе группы «САФМАР» Микаила Гуцериева. Он станет основой образовательного кластера, который создается в Ингушетии группой «САФМАР». Кампус «Школы 21» расположен на трех этажах Академии цифрового ра

«Ростелеком» создал в Ингушетии резервный центр обработки чрезвычайных вызовов «Системы-112» чае экстренной ситуации, готов взять на себя весь объем звонков и сообщений, поступающих от жителей Ингушетии. «Резервный центр увеличивает надежность системы и автоматически переводит ее работ

«СКБ Контур» будет сотрудничать с Ингушетией твенного ИТ-образования. Убежден, что наша совместная работа в области укрепления цифровой зрелости Ингушетии будет способствовать общему развитию региона и повышению качества жизни людей». ***

На «шелковом пути» Ингушетии появились мобильный интернет и голосовая связь «Мегафона» ись в середине XV века. Сегодня Кантышево называют «ингушским шелковым путем». Населенный пункт расположен недалеко от «двух столиц» республики – Магаса и Назрани. Именно в это село приезжают со всей Ингушетии за строительными материалами, мебелью, бытовой техникой и продуктами. На Кантышевском перекрестке специалисты «Мегафона» зафиксировали высокую активность пользователей и постоянно рас

Власти Ингушетии оставили «Ситроникс» без сотен миллионов и хлопнули дверью Разрыв концессии Как выяснил CNews, в затянувшихся проблемных отношениях властей Ингушетии и московской ИТ-компании «Ситроникс», возможно, поставлена точка. Республику и инте

Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно ормате концессии. Это следует из данных судебной картотеки. Управление обратилось в арбитражный суд Ингушетии с иском «о расторжении концессионного соглашения от 4 апреля 2017 г.». В карточке и

Ингушетия задолжала «Ситрониксу» сотни миллионов. Компания продолжает оказывать услуги и копит счета Судебные иски «Ситроникса» к Ингушетии Как выяснил CNews, Управление Ингушетии по обеспечению деятельности по защит

Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы и территории от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на схожесть названий, эта структура не является МЧС Ингушетии. Она учреждена правительством Республики Ингушетия, существует на основании положен

«Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета, внедрением которого на территории Ингушетии займется официальный дистрибьютор IT-компания Lad. И.О. министра промышленности циф

Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу завершили проект обновления системы коммуникаций для администрации главы и правительства Республики Ингушетия и Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия на б

В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию За выплатой манерами штрафа и погашением счета за электричество проследят правоохранительные органы Ингушетии, в ведение которых и было передано это дело. На самих нарушителей был составлен акт

Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей Незаконный майнинг В Ингушетии обнаружена незаконная криптоферма, потреблявшая столько же энергии, сколько республ

«Мегафон» запустил 4G-интернет в городах и селах Ингушетии «Мегафон» объявил о завершении реализации крупного этапа строительства сети 4G (LTE) в Ингушетии, обеспечив высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения территорию с

«Мегафон» обеспечил связью Чемпионат России по альпинизму проведения первого этапа Чемпионата России по классическому альпинизму в горах Джейрахского района Ингушетии.Как рассказали CNews в компании, соревнования проводятся при поддержке руководства

«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» теперь доступно в Ингушетии равный доступ к современным мультимедийным и информационным сервисам. Запуск «Интерактивного ТВ» в Ингушетии – значительный шаг в этом направлении, – отмечает директор макрорегионального филиа

МТС подключила Ингушетию к сетям 4G МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 4G-LTE в Ингушетии. Жителям республики стал доступен высокоскоростной мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с. Сегодня связью «четвертого поколения» обеспечены все высшие и средние учебные заведения

«Рамэк» оборудует МФЦ Ингушетии техникой собственного производства я многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Ингушетия. Общая сумма контракта составила более i10 млн. Открывающиеся в 2014 г. пять МФЦ ре

«МегаФон» запустил LTE в Ингушетии «МегаФон» запустил сеть мобильной высокоскоростной передачи данных 4G+ в Ингушетии, обеспечив покрытие более 70% территории региональной столицы – города Магас, и бол

В Ингушетии запущена система электронной записи в детсады на базе решения «БАРС Груп» пальных услуг. «БАРС.Образование-Электронный Детский Сад» охватывает 41 ДОУ 8 муниципальных районов Ингушетии и успешно работает уже в 31 субъекте РФ.

«Билайн» запустил 4G в Калмыкии, Ингушетии и Адыгее я «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжила региональную кампанию по запуску сетей четвертого поколения (4G) и объявила о сдаче в коммерческую эксплуатацию сетей LTE в Республиках Калмыкия (г. Элиста), Ингушетия (г. Назрань), Адыгея (г. Майкоп). Ранее сети 4G «ВымпелКома» были запущены в Москве, Калининграде и Республике Алтай. Сеть стандарта FDD LTE в диапазоне 2600 МГц развернута на радиоча

«Автодория» запускает пилотный проект контроля средней скорости в Ингушетии сти в Республике Ингушетия. Нарушение скоростного режима водителями транспортных средств на дорогах Ингушетии является основным видом нарушений правил дорожного движения, как и в большинстве ре

«Русские Бизнес Системы» разрабатывают технический проект «Системы-112» в Ингушетии ы» заключила государственный контракт на разработку технического проекта «Системы-112» в Республике Ингушетия. Проект реализуется на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образо

«Билайн» и правительство Ингушетии подписали соглашение в сфере развития сети LTE на Северном Кавказе лКом» (бренд «Билайн») объявила о подписании стратегического соглашения с правительством Республики Ингушетия в рамках строительства сетей LTE в Южном и Северо-Кавказском регионе. По условиям с

В Ингушетии заблокировали весь ЖЖ из-за одного блога Прокуратурой Ингушетии был подан иск в Магасский суд республики с требованием ограничить доступ к блогу in

«МегаФон» готовит запуск 3G в новых регионах ЮФО в коммерческую эксплуатацию сетей третьего поколения на территории Ростовской области и республики Ингушетии. «Коммерческий запуск сетей 3G в данных регионах “МегаФон” осуществит уже в декабре

Вслед за прокурорами «Ингушетию.ру» атаковали хакеры че», говорится в сообщении редакции. Моджахеды обвинили Масхальгову в скрытой пропаганде президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и пригрозили в случае продолжения деятельности придать ее суду Ш

Сайт республики Ингушетия подвергся кибреатаке Официальный сайт Ингушетии, где размещались, в частности, сообщения пресс-службы президента республики, подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы пре

ИТ в госсекторе: прокуратура показала масштабы растрат л не по целевому назначению на нужды своего предприятия». Как передает издание «Кавказский узел», в Ингушетии за последние несколько месяцев это не первое громкое дело подобного рода. Президент

Оппозиционный сайт запретили называть по имени урсом «Ингушетия.ру», активно критикующим президента республики Мурата Зязикова, начала прокуратура Ингушетии, подав иск о его закрытии. Верховный суд России данное требование отклонил, посчита

Милиция убила владельца сайта "Ингушетия.ру" Согласно официальным данным МВД Ингушетии, владелец «Ингушетия.ру» (Ingushetiya.ru) Магомед Евлоев был задержан в аэропорту «

Мосгорсуд подтвердил решение о закрытии «Ингушетии.ру» ее, 6 июня 2008 г., Кунцевский суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора Ингушетии о прекращении деятельности домена. По мнению прокуратуры, сайт «Ингушетия.ру» испол

Главный редактор «Ингушетии.ру» просит убежища во Франции Главный редактор закрытого по решению суда сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсгова попросила политического убежища во Франции. Об этом сообщает аге

Управление Россвязьохранкультуры по Ингушетии оштрафовало «ВымпелКом» ы Россвязьохранкультуры установили использование неразрешенных частот на одной из базовых станций в Ингушетии. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 1

Суд перепутал интернет-сайт со СМИ a.ru) в связи с публикацией на нем материалов экстремистского характера. Предыдущая попытка властей Ингушетии закрыть оппозиционный сайт закончилась неудачно: ресурс «Ингушетия.ру» расположен н