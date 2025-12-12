Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования

Разделы

«Алгоритмика» — международная школа программирования, основанная Андреем Лобановым в 2016 году. «Алгоритмика» развивает образовательные продукты в области программирования для детей и взрослых, используя уникальный образовательный контент. Занятия проходят на интерактивной ИТ-платформе — собственной разработке компании, а материалы курсов переведены на 13 языков. Школы «Алгоритмики» работают в 330 городах в 66 странах мира, у компании более 400 франчайзи-партнеров.

12.12.2025 «Я тоже так могу»: как дети открывали для себя мир цифровых технологий и ИИ 1
03.12.2025 Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов 1
30.05.2025 Воспитанники детских домов научатся работать с искусственным интеллектом 1
03.04.2025 Только 1% пользователей регулярно изучают курсы по ИТ – big data Т2 1
13.12.2024 В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс 1
05.11.2024 Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию 1
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию 4
01.04.2024 Учителя информатики смогут оценить уровень знаний школьников благодаря диагностике «Яндекс Учебника» 1
19.12.2022 Новая «Роббо академия» открылась в Дзержинском 1
10.11.2022 Минцифры: 18 ноября завершается запись на курсы обучения школьников программированию 1
24.10.2022 100 тыс. школьников подали заявки на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего» 1
15.07.2022 VK потратил 700 млн руб. на покупку владельца 700 часов учебного контента на португальском языке 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
01.06.2022 VK вложил 1 млрд руб. в онлайн-платформу подготовки к сдаче ЕГЭ 1
04.02.2022 «Алгоритмика» запустила международную соцсеть для детей 2
25.11.2021 НТЦ ИТ РОСА и «Роббо» оснастят школы образовательной робототехникой и операционными системами российского производства 1
02.11.2021 Компания Ecommpay и школа ИТ-профессий «Алгоритмика» запустили образовательный проект для воспитанников детских домов 3
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
10.08.2021 Mail.ru и Александр Галицкий создают образовательного онлайн-гиганта 1
15.07.2021 «Алгоритмика» запускает EdTech-акселератор для предпринимателей из малых городов 2
19.05.2021 «Яндекс.Учебник» разработал интерактивный школьный курс по информатике 1
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 2
19.02.2021 Winter Capital Partners и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд инвестировали в «Алгоритмику» 6
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
10.12.2020 Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек 1
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
06.07.2020 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 1
05.03.2020 «Лаборатория Касперского» научит российских школьников основам ИБ на «Уроке цифры» 1
06.02.2020 Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders 1
28.04.2014 Открыт прием заявок на создание ИТ-классов и развитие ИТ-образования в школах Москвы 1
07.03.2014 В московских школах появятся ИТ-классы 1

