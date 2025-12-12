Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования

«Алгоритмика» — международная школа программирования, основанная Андреем Лобановым в 2016 году. «Алгоритмика» развивает образовательные продукты в области программирования для детей и взрослых, используя уникальный образовательный контент. Занятия проходят на интерактивной ИТ-платформе — собственной разработке компании, а материалы курсов переведены на 13 языков. Школы «Алгоритмики» работают в 330 городах в 66 странах мира, у компании более 400 франчайзи-партнеров.