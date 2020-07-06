Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory

Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После сделки компания получит долю в размере 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат управлять SkillFactory.

SkillFactory присоединится к образовательной экосистеме Mail.ru Group, в которую уже входят онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox и школа программирования для детей «Алгоритмика».

У SkillFactory есть онлайн-школа анализа больших данных и программирования, где ведут 35 курсов и специализаций, школа дизайна и креативных специальностей Contented, где можно пройти курсы по девяти направлениям, и проект InternetCollege.ru, где преподают основы цифровых профессий. В месяц в трех школах SkillFactory осваивают новые навыки около 75 000 человек.

«Наша цель — чтобы любой человек, который хочет сменить профессию, повысить уровень или наработать конкретный цифровой навык, мог это сделать под руководством самых лучших преподавателей. У нас есть "Алгоритмика" для школьников, онлайн-университеты, где сотни тысяч человек уже освоили новые специальности — от разработки игр и программирования на Go до режиссуры и дизайна интерьеров. И мы рады, что теперь с нами SkillFactory и их опыт в обучении специалистов по большим данным. Это самый крупный проект в этой сфере по числу студентов, и мы надеемся, что вместе сможем сделать его еще масштабнее — чтобы у нас смог учиться каждый, кому это нужно», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

Ранее компании на базе НИТУ «МИСиС» запустили первую онлайн-магистратуру по анализу данных на русском. В мае Mail.ru Group открыла новый набор в бесплатную Академию больших данных MADE для IT-специалистов.