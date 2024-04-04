Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация

Банк «Русский Стандарт»: средний чек за мобильную связь у мужчин на 28% выше, чем у женщин «Русский Стандарт» изучил особенности трат на мобильную связь и интернет в онлайн-сервисах банка. Самые высокие средние чеки здесь в первом квартале 2024 г. – у россиян 51-60 лет. Об этом CNews

Банк «Русский Стандарт»: 55% заявок на кредиты оформляется онлайн Банк «Русский Стандарт» сообщил, что в 2023 г. россияне чаще всего оформляли кредиты наличными. В тройку самых популярных категорий в зависимости от целей кредита, которые клиенты указывали в 2023 г.

Банк «Русский Стандарт»: сумма переводов самому себе через СБП в 2023 году выросла на 71% относительно 2022 года Банк «Русский Стандарт» изучил активность россиян в переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Согласно статистике, в январе 2024 г. общее число и сумма переводов самому себе через СБП выросли н

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM ного дома, в том числе от Яндекса.Apple HomePod mini В колонке от Apple способность у Siri говорить по-русски появилась после недавнего обновления — изначально она была исключительно англоязычн

Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей смартфонами в 2023 году выросла до 52% Банк «Русский Стандарт» изучил, как изменились особенности платежей смартфонами у россиян в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка их общая доля среди всех офлайн-покупок заметно выросла относите

«Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский По итогам международного независимого бенчмарка DiBiMT «Яндекс Переводчик» лучше других языковых моделей и онлайн-переводчиков справился с переводом текста с английского на русский язык. Рейтинг опубликовали итальянские институты Sapienza и SSML Carlo Bo, одни из ведущих мировых центров изучения языка в машинном обучении. Также сервис занял третье место по качеств

Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее . загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Айвазовский, Кандинский, Коровин и др. «Для меня было неожиданно и приятно узнать, что мою работу взяли в экспозицию. Я изобразила человека с поднятыми руками, кот

«Русский Стандарт»: россияне предпочитают телефонные звонки при выборе способа общения с банком «Русский Стандарт» узнал, какие каналы общения с банком клиенты выбирали чаще всего в 2023 г. Звонки в контактный центр лидируют. Более половины среди всех обращений в банк – это звонки Самый по

В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески рская система позвонит им, чтобы они могли забрать пассажира. Это система «первым пришел — первым обслужен», которая могла приводить к многочасовому ожиданию водителей. О том, как решить эту проблему русские помогали американцам подробно писал CNews в декабре 2022 г. Но личности российских кибервзломщиков тогда еще были неизвестны. Предприимчивые 48-летние американцы Абаев и Лейман договори

Банк «Русский Стандарт»: оплачивать автостоянку в торговых центрах с парковочной системой NS.Parking можно по QR-коду через СБП Банк «Русский Стандарт» обеспечил возможность подключения приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) торговым центрам с парковочной системой ITS.Parking от компании NeuronSoft. О

Банк «Русский Стандарт»: в минувшем году переводы через СБП выросли в 2 раза относительно 2022 г. Банк «Русский Стандарт» подвел итоги активности россиян в переводах через Систему быстрых платежей (СБП) в 2023 г. Статистика показала заметный рост как числа, так и суммы таких операций в онлайн-сер

В Тульской области МТС развернула «ковер» LTE в столице русской пастилы , сообщает о завершении очередного этапа строительства сети в Белеве Тульской области. Благодаря запуску новой базовой станции в южной части города средняя скорость мобильного интернета МТС в столице русской пастилы выросла более чем на 25%, а покрытие сети LTE на территории города стало бесшовным. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бесшовное или ковровое покрытие LTE позволяет абоне

Банк «Русский Стандарт»: средний «мужской» чек за домашний интернет на 8% выше «женского» Банк «Русский Стандарт» подвел итоги трат россиян на сотовую связь и интернет в мобильном банке за 2023 г. Средний чек за услуги интернет-провайдеров вырос, а операторов связи, напротив, снизился отн

Банк «Русский Стандарт»: в предпраздничном декабре 2023 г. платежи за услуги курьеров выросли на 21% относительно декабря 2022 года Банк «Русский Стандарт» изучил особенности пользования услугами курьеров в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка (пятое место по величине в России и 81 место в мировом рейтинге крупнейших торгов

Банк «Русский Стандарт»: 89% покупок через СБП в 2023 году пришлось на онлайн Банк «Русский Стандарт» выяснил, что чаще всего россияне оплачивают с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Как оказалось, в 2023 г. лидерами по количеству стали интернет-покупки. Об этом CNews соо

Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей я управления базами данных на основе PostgreSQL. Одним из главных нововведений стала локализация на русском языке. Раньше пользователи платформы могли работать только в англоязычном интерфейсе,

Банк «Русский Стандарт»: число онлайн-покупок в супермаркетах в 2023 году выросло на 52% относительно 2022 года Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат в супермаркетах по картам в 2023 г. На фоне снижения интереса к офлайн-покупкам, выросло число интернет-заказов товаров и продуктов из магазинов. Как п

Банк «Русский Стандарт»: более 40% клиентов вносят наличные в банкоматы без карты Банк «Русский Стандарт» изучил, как россияне вносили наличные в банкоматы без помощи карты в 2023 г.: 46% пользовались данной опцией в 2023 г. и 48% – годом ранее. Средний чек одной такой операции в

МТС увеличила скорость мобильного интернета в столице русского валенка осистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Наволоках Кинешемского района Ивановской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе, признанном столицей русского валенка, увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила телеком-оборудование в центре города Наволоки, где проживает более 8 тыс. человек. Зимой сюда стек

Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры ексное взаимодействие пользователей с голосовым помощником Siri. На должности инженера-лингвиста на русском языке сотрудник будет работать над улучшением всех продуктов компании», — говорится в

Новый диск ансамбля «Солисты Екатерины Великой» знакомит с неизвестной русской музыкой для скрипки нии. Но при этом какая свобода и сила фантазии! Игнатий Дубровский выглядит наследником знаменитого русского виртуоза Ивана Хандошкина. Его единственное сочинение показывает сочетание хорошей к

Великобритания почти 10 лет скрывала взлом на «самом опасном ядерном объекте страны», а потом обвинила русских и китайских хакеров отходы из других стран, включая Италию и Швецию. На данный момент он представляет собой обширную свалку ядерных отходов, на которой находится самый большой запас плутония на планете. Фото: Kandinsky Русский хакер в представлении ИИ Kandinsky До сих пор неизвестно, удалось ли уничтожить вредоносное ПО. Это может означать, что некоторые из наиболее важных видов деятельности Селлафилда, такие

Cloud4Y предоставил сервера и корпоративную почту «Русской лаборатории» Cloud4Y предоставил сервера и корпоративную почту «Русской лаборатории». Развернули сервер с корпоративной почтой на Microsoft Exchange, чтобы с

«Ростелеком» обеспечил интернетом площадку проведения хоккейного матча «Русская классика» в Ханты-Мансийске «Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом cпортивную арену «Югра-атлетикс» – площадку проведения одного из самых зрелищных событий Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) – матча «Русская классика». Игра впервые пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. Бесплатным Wi-Fi оснастили раздевалки спортсменов, судейские комнаты, оргкомитет, пресс-центр, VIP-залы и комментат

Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским интернет-игры - например, стрелялки - они все пропагандируют очень антигосударственные ценности: российское там все плохое, - продолжил Кремлев. - Например, одна из игр, где стреляешь, если ты убьешь русского, то получаешь баллы, и в это в интернете работает». Владимир Путин поддержал эту идею. «Действительно, сервера должны у нас находиться, - заявил Президент. – Мы любим и Канаду, и США,

МТС ускорила интернет в самых живописных местах острова Русский s сообщили представители МТС. Улучшение качества сети затронуло самые живописные и популярные места Русского — побережье от Приморского океанариума до мыса Вятлина, а также акваторию и прогулоч

Банк «Русский стандарт»: до 85% выросла доля покупок смартфонов китайских брендов среди самых популярных мировых марок Банк «Русский стандарт» изучил спрос россиян на смартфоны самых популярных мировых брендов за три квартала 2023 г. Статистика кассовых чеков в мобильном банке «Русский стандарт онлайн» показал

«Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу «Русского радио», радио Maximum, DFM, Monte Carlo и «Хит FM». Об этом CNews сообщили представители «Русской медиагруппы». В настоящее время холдинг формирует пять стриминговых платформ, каждая

МТС модернизировали сеть на территории усадьбы известного русского философа Алексея Хомякова едняя скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Поселок Октябрьский является частью городского округа Тула и включает в себя усадьбу известного русского философа Алексея Хомякова, одну из старейших в регионе. Здесь, в бывшем господском доме, действует филиал Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ). На территории усадьбы располаг

Бизнесу доступен сервис «Сбера» для проверки и корректуры текстов с помощью технологий ИИ ративных моделей. Результатом стала разработанная методология генеративной коррекции орфографии для русского языка, которая показывает качество уровня SOTA на задаче проверки орфографии. По ито

МТС оцифровала культурно-образовательный центр на острове Русский ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила связью стандарта LTE культурно-образовательный центр на острове Русский. Благодаря установке нового телеком-оборудования воспитанники и педагоги культурного учреждения мирового масштаба получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Об этом CNews

ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане бекистане. В описаниях вакансий отмечалось, что кандидаты должны хорошо владеть устным и письменным русским языком. Собеседники CNews на рынке электроники тогда объяснили массовый набор Samsung

«Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского» «Банк русский стандарт» (БРС) перешел на российскую систему анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программ

СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных ащаются более 100 тыс. пациентов. «Благодаря своим инфраструктурным и экспертным возможностям СибГМУ является не только участником, но и инициатором изменений в отрасли здравоохранения. Первый в мире русскоязычный клинический репозиторий полностью переворачивает представление о доступности медицинских данных для сферы разработки и трансфера технологий. Устранив главный барьер, мы ускорим со

«Яндекс браузер» сгенерирует субтитры для любых русскоязычных видео в интернете «Яндекс браузер» научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке спомощью встроенной нейросети. Новая функция работает на любых сайтах: от видео

МТС завершила строительство ВОЛС на остров Русский ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между материковой частью Владивостока и островом Русский. Запуск ВОЛС позволит увеличить емкость сети и скорости мобильного интернета для абонентов и корпоративных клиентов, а также обеспечит отказоустойчивую работу сети на островной территор

Банк «Русский стандарт» подключил прием оплаты по СБП в «1С» Клиенты по эквайрингу банка «Русский стандарт» теперь могут принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в программах «1С». Такая система работы упрощает проведение платежей, повышает скорость зачислени

«Сбер» открыл доступ к модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT, способной генерировать тексты на 61 языке «Сбер» открыл доступ к нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 13B. Её дообученная версия лежит в основе сервиса GigaChat. Также ба

В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста Функция распознавания русского рукописного текста появилась в новой версии платформы для интеллектуальной обработки