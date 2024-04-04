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Русский язык День русского языка 6 июня русифицирование русификация

Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация


04.04.2024 Банк «Русский Стандарт»: средний чек за мобильную связь у мужчин на 28% выше, чем у женщин

«Русский Стандарт» изучил особенности трат на мобильную связь и интернет в онлайн-сервисах банка. Самые высокие средние чеки здесь в первом квартале 2024 г. – у россиян 51-60 лет. Об этом CNews

03.04.2024 Банк «Русский Стандарт»: 55% заявок на кредиты оформляется онлайн

Банк «Русский Стандарт» сообщил, что в 2023 г. россияне чаще всего оформляли кредиты наличными. В тройку самых популярных категорий в зависимости от целей кредита, которые клиенты указывали в 2023 г.
21.03.2024 Банк «Русский Стандарт»: сумма переводов самому себе через СБП в 2023 году выросла на 71% относительно 2022 года

Банк «Русский Стандарт» изучил активность россиян в переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Согласно статистике, в январе 2024 г. общее число и сумма переводов самому себе через СБП выросли н
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

ного дома, в том числе от Яндекса.Apple HomePod mini В колонке от Apple способность у Siri говорить по-русски появилась после недавнего обновления — изначально она была исключительно англоязычн
29.02.2024 Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей смартфонами в 2023 году выросла до 52%

Банк «Русский Стандарт» изучил, как изменились особенности платежей смартфонами у россиян в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка их общая доля среди всех офлайн-покупок заметно выросла относите
27.02.2024 «Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский

По итогам международного независимого бенчмарка DiBiMT «Яндекс Переводчик» лучше других языковых моделей и онлайн-переводчиков справился с переводом текста с английского на русский язык. Рейтинг опубликовали итальянские институты Sapienza и SSML Carlo Bo, одни из ведущих мировых центров изучения языка в машинном обучении. Также сервис занял третье место по качеств
21.02.2024 Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее

. загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Айвазовский, Кандинский, Коровин и др. «Для меня было неожиданно и приятно узнать, что мою работу взяли в экспозицию. Я изобразила человека с поднятыми руками, кот
15.02.2024 «Русский Стандарт»: россияне предпочитают телефонные звонки при выборе способа общения с банком

«Русский Стандарт» узнал, какие каналы общения с банком клиенты выбирали чаще всего в 2023 г. Звонки в контактный центр лидируют. Более половины среди всех обращений в банк – это звонки Самый по
14.02.2024 В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

рская система позвонит им, чтобы они могли забрать пассажира. Это система «первым пришел — первым обслужен», которая могла приводить к многочасовому ожиданию водителей. О том, как решить эту проблему русские помогали американцам подробно писал CNews в декабре 2022 г. Но личности российских кибервзломщиков тогда еще были неизвестны. Предприимчивые 48-летние американцы Абаев и Лейман договори
09.02.2024 Банк «Русский Стандарт»: оплачивать автостоянку в торговых центрах с парковочной системой NS.Parking можно по QR-коду через СБП

Банк «Русский Стандарт» обеспечил возможность подключения приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) торговым центрам с парковочной системой ITS.Parking от компании NeuronSoft. О
08.02.2024 Банк «Русский Стандарт»: в минувшем году переводы через СБП выросли в 2 раза относительно 2022 г.

Банк «Русский Стандарт» подвел итоги активности россиян в переводах через Систему быстрых платежей (СБП) в 2023 г. Статистика показала заметный рост как числа, так и суммы таких операций в онлайн-сер
02.02.2024 В Тульской области МТС развернула «ковер» LTE в столице русской пастилы

, сообщает о завершении очередного этапа строительства сети в Белеве Тульской области. Благодаря запуску новой базовой станции в южной части города средняя скорость мобильного интернета МТС в столице русской пастилы выросла более чем на 25%, а покрытие сети LTE на территории города стало бесшовным. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бесшовное или ковровое покрытие LTE позволяет абоне
29.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: средний «мужской» чек за домашний интернет на 8% выше «женского»

Банк «Русский Стандарт» подвел итоги трат россиян на сотовую связь и интернет в мобильном банке за 2023 г. Средний чек за услуги интернет-провайдеров вырос, а операторов связи, напротив, снизился отн
22.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: в предпраздничном декабре 2023 г. платежи за услуги курьеров выросли на 21% относительно декабря 2022 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности пользования услугами курьеров в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка (пятое место по величине в России и 81 место в мировом рейтинге крупнейших торгов
19.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: 89% покупок через СБП в 2023 году пришлось на онлайн

Банк «Русский Стандарт» выяснил, что чаще всего россияне оплачивают с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Как оказалось, в 2023 г. лидерами по количеству стали интернет-покупки. Об этом CNews соо
17.01.2024 Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей

я управления базами данных на основе PostgreSQL. Одним из главных нововведений стала локализация на русском языке. Раньше пользователи платформы могли работать только в англоязычном интерфейсе,
15.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: число онлайн-покупок в супермаркетах в 2023 году выросло на 52% относительно 2022 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат в супермаркетах по картам в 2023 г. На фоне снижения интереса к офлайн-покупкам, выросло число интернет-заказов товаров и продуктов из магазинов. Как п
12.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: более 40% клиентов вносят наличные в банкоматы без карты

Банк «Русский Стандарт» изучил, как россияне вносили наличные в банкоматы без помощи карты в 2023 г.: 46% пользовались данной опцией в 2023 г. и 48% – годом ранее. Средний чек одной такой операции в

25.12.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в столице русского валенка

осистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Наволоках Кинешемского района Ивановской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе, признанном столицей русского валенка, увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила телеком-оборудование в центре города Наволоки, где проживает более 8 тыс. человек. Зимой сюда стек
11.12.2023 Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры

ексное взаимодействие пользователей с голосовым помощником Siri. На должности инженера-лингвиста на русском языке сотрудник будет работать над улучшением всех продуктов компании», — говорится в
06.12.2023 Новый диск ансамбля «Солисты Екатерины Великой» знакомит с неизвестной русской музыкой для скрипки

нии. Но при этом какая свобода и сила фантазии! Игнатий Дубровский выглядит наследником знаменитого русского виртуоза Ивана Хандошкина. Его единственное сочинение показывает сочетание хорошей к
06.12.2023 Великобритания почти 10 лет скрывала взлом на «самом опасном ядерном объекте страны», а потом обвинила русских и китайских хакеров

отходы из других стран, включая Италию и Швецию. На данный момент он представляет собой обширную свалку ядерных отходов, на которой находится самый большой запас плутония на планете. Фото: Kandinsky Русский хакер в представлении ИИ Kandinsky До сих пор неизвестно, удалось ли уничтожить вредоносное ПО. Это может означать, что некоторые из наиболее важных видов деятельности Селлафилда, такие
01.12.2023 Cloud4Y предоставил сервера и корпоративную почту «Русской лаборатории»

Cloud4Y предоставил сервера и корпоративную почту «Русской лаборатории». Развернули сервер с корпоративной почтой на Microsoft Exchange, чтобы с
03.11.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом площадку проведения хоккейного матча «Русская классика» в Ханты-Мансийске

«Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом cпортивную арену «Югра-атлетикс» – площадку проведения одного из самых зрелищных событий Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) – матча «Русская классика». Игра впервые пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. Бесплатным Wi-Fi оснастили раздевалки спортсменов, судейские комнаты, оргкомитет, пресс-центр, VIP-залы и комментат
20.10.2023 Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским

интернет-игры - например, стрелялки - они все пропагандируют очень антигосударственные ценности: российское там все плохое, - продолжил Кремлев. - Например, одна из игр, где стреляешь, если ты убьешь русского, то получаешь баллы, и в это в интернете работает». Владимир Путин поддержал эту идею. «Действительно, сервера должны у нас находиться, - заявил Президент. – Мы любим и Канаду, и США,

19.10.2023 МТС ускорила интернет в самых живописных местах острова Русский

s сообщили представители МТС. Улучшение качества сети затронуло самые живописные и популярные места Русского — побережье от Приморского океанариума до мыса Вятлина, а также акваторию и прогулоч
18.10.2023 Банк «Русский стандарт»: до 85% выросла доля покупок смартфонов китайских брендов среди самых популярных мировых марок

Банк «Русский стандарт» изучил спрос россиян на смартфоны самых популярных мировых брендов за три квартала 2023 г. Статистика кассовых чеков в мобильном банке «Русский стандарт онлайн» показал
17.10.2023 «Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу

«Русского радио», радио Maximum, DFM, Monte Carlo и «Хит FM». Об этом CNews сообщили представители «Русской медиагруппы». В настоящее время холдинг формирует пять стриминговых платформ, каждая

09.10.2023 МТС модернизировали сеть на территории усадьбы известного русского философа Алексея Хомякова

едняя скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Поселок Октябрьский является частью городского округа Тула и включает в себя усадьбу известного русского философа Алексея Хомякова, одну из старейших в регионе. Здесь, в бывшем господском доме, действует филиал Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ). На территории усадьбы располаг
06.10.2023 Бизнесу доступен сервис «Сбера» для проверки и корректуры текстов с помощью технологий ИИ

ративных моделей. Результатом стала разработанная методология генеративной коррекции орфографии для русского языка, которая показывает качество уровня SOTA на задаче проверки орфографии. По ито
05.10.2023 МТС оцифровала культурно-образовательный центр на острове Русский

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила связью стандарта LTE культурно-образовательный центр на острове Русский. Благодаря установке нового телеком-оборудования воспитанники и педагоги культурного учреждения мирового масштаба получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Об этом CNews
03.10.2023 ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане

бекистане. В описаниях вакансий отмечалось, что кандидаты должны хорошо владеть устным и письменным русским языком. Собеседники CNews на рынке электроники тогда объяснили массовый набор Samsung
25.09.2023 «Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского»

«Банк русский стандарт» (БРС) перешел на российскую систему анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программ
19.09.2023 СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных

ащаются более 100 тыс. пациентов. «Благодаря своим инфраструктурным и экспертным возможностям СибГМУ является не только участником, но и инициатором изменений в отрасли здравоохранения. Первый в мире русскоязычный клинический репозиторий полностью переворачивает представление о доступности медицинских данных для сферы разработки и трансфера технологий. Устранив главный барьер, мы ускорим со
15.09.2023 «Яндекс браузер» сгенерирует субтитры для любых русскоязычных видео в интернете

«Яндекс браузер» научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке спомощью встроенной нейросети. Новая функция работает на любых сайтах: от видео
15.09.2023 МТС завершила строительство ВОЛС на остров Русский

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между материковой частью Владивостока и островом Русский. Запуск ВОЛС позволит увеличить емкость сети и скорости мобильного интернета для абонентов и корпоративных клиентов, а также обеспечит отказоустойчивую работу сети на островной территор
14.08.2023 Банк «Русский стандарт» подключил прием оплаты по СБП в «1С»

Клиенты по эквайрингу банка «Русский стандарт» теперь могут принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в программах «1С». Такая система работы упрощает проведение платежей, повышает скорость зачислени
20.07.2023 «Сбер» открыл доступ к модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT, способной генерировать тексты на 61 языке

«Сбер» открыл доступ к нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 13B. Её дообученная версия лежит в основе сервиса GigaChat. Также ба
17.07.2023 В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста 

Функция распознавания русского рукописного текста появилась в новой версии платформы для интеллектуальной обработки
11.07.2023 «Русский стандарт»: доля онлайн-диалогов в чатах банка весной выросла до 38%

«Русский стандарт» определил, каким каналам общения с банком отдавали предпочтение клиенты минувшей весной. Контактный центр – бесспорный лидер общения. Самым популярным каналом общения с банком

Публикаций - 10626, упоминаний - 14171

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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 34
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 609 17
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 214 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 15
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 15
АФТ - Ассоциация Финтех 121 14
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 13
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 248 11
Русский Щит - ассоциация 38 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 8
Единая Россия - Политическая партия 287 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 8
TIA - Telecommunications Industry Association 88 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 249 8
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 8
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 7
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 7
Демократическая политическая партия США 112 7
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 6
Аль-Каида - террористическая организация 53 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 6
ЛДПР 103 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16642 1632
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46275 1489
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23074 1385
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60913 1315
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24070 1012
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28211 888
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23119 888
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24706 825
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23633 761
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28823 733
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16652 671
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7159 651
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27178 617
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20788 615
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12214 609
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15726 580
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20137 556
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12350 553
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8844 550
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13407 533
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19924 515
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9716 508
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12158 495
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9888 487
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10912 480
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5567 475
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9224 470
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11978 466
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11888 466
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11853 466
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15049 422
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10328 421
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14883 411
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13634 411
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13932 410
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11242 398
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9194 391
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9304 390
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10574 384
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6936 368
Microsoft Windows 15208 818
Google Android 13563 680
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3976 609
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 465
Apple iOS 7447 455
Linux OS 9324 332
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 320
Microsoft Windows 2000 8661 286
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1803 258
Microsoft Office 3600 248
Microsoft Office Excel 1153 224
Google Play - Google Store - Android Market 3187 223
Apple - App Store 2797 215
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1912 193
Google YouTube - Видеохостинг 2609 191
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 188
Adobe Photoshop 748 183
Apple iPhone 6 4862 174
Microsoft Windows XP 2543 169
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4879 165
Apple iPad 3816 163
Nintendo Wii - игровая консоль 759 160
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 157
Apple Mac - Apple Macintosh 2935 148
Nintendo DS - игровая консоль 328 141
Apple macOS 1935 140
Oracle Java - язык программирования 2929 119
Microsoft Windows 7 1961 117
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 940 116
Microsoft Windows Vista Longhorn 1766 114
Microsoft Outlook 1354 111
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3974 110
VK - Mail.ru Одноклассники 1691 109
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4741 105
Nokia Symbian OS 1398 104
Microsoft Office Word 739 104
Microsoft Edge - браузер 1972 102
Microsoft Skype 2021 100
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2618 97
Google Chrome - браузер 1505 91
Путин Владимир 3011 113
Нечаев Иван 60 57
Левашов Александр 90 49
Медведев Дмитрий 1645 48
Сергеев Иван 74 39
Ксенин Алекс 311 38
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 35
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 32
Рейман Леонид 1041 31
Носик Антон 106 26
Наумов Максим 98 23
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 46 21
Шадаев Максут 872 21
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 292 21
Мельникова Анастасия 331 20
Демидов Михаил 133 19
Емельянова Инна 21 19
Сергунина Наталья 355 19
Казак Максим 162 18
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 18
Мишустин Михаил 611 17
Ведяхин Александр 107 17
Воробьев Андрей 162 16
Дуров Павел 268 16
Филиппов Денис 44 16
Артамонова Анна 183 16
Milius John - Милиус Джон 25 15
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 15
Ширшов Павел 76 15
Глазачев Иван 27 14
Липич Григорий 65 14
Никифоров Николай 1134 14
Лаптева Марина 114 14
Касперский Евгений 317 14
Волож Аркадий 245 13
Созонов Алексей 13 13
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 18 13
Ершова Элеонора 67 13
McNab Andy - МакНаб Энди 13 13
Иванов Сергей 380 13
Россия - РФ - Российская федерация 136293 5999
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41462 1605
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51254 1561
Европа 21487 1126
Германия - Федеративная Республика 12452 958
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16307 842
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13892 757
Франция - Французская Республика 7723 729
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13990 575
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16595 559
Украина 7480 536
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13168 516
Испания - Королевство 3675 515
Япония 13157 487
Италия - Итальянская Республика 4292 458
Земля - планета Солнечной системы 10213 394
Южная Корея - Республика 6519 334
Беларусь - Белоруссия 5420 294
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2785 288
Азия - Азиатский регион 5340 287
Казахстан - Республика 5357 250
Польша - Республика 1915 220
Турция - Турецкая республика 2266 216
Америка Северная - Североамериканский регион 3292 216
Индия - Bharat 5301 204
Португалия - Португальская Республика 907 200
Финляндия - Финляндская Республика 3563 188
Нидерланды 3446 177
Америка - Американский регион 2119 174
Солнце - звезда Солнечной системы 5042 173
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7021 169
Швеция - Королевство 3591 150
Европа Восточная 3044 147
Канада 4805 145
Африка - Африканский регион 3399 133
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1345 126
Израиль 2689 126
Чехия - Чешская Республика 1294 123
Бразилия - Федеративная Республика 2307 122
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 121
Английский язык 6435 2387
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48441 1364
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45992 1247
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27202 1163
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22794 751
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8425 632
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12454 596
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17273 515
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15673 437
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5449 418
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5404 414
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3316 400
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12926 373
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10472 343
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9515 302
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7139 261
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7156 243
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8032 243
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4698 241
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9217 235
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5203 233
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7581 232
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2721 228
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6621 228
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6931 227
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4625 226
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4494 225
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5360 206
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2580 200
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9594 197
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6350 195
Кредитование - Сrediting - Заём 6454 195
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3339 189
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5443 186
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5539 171
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11124 291
CNews - ZOOM.CNews 1818 167
CNews Журнал 166 126
Wikipedia - Википедия 460 79
Коммерсантъ - Издательский дом 1635 64
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 62
CNews RND - R&D.CNews 2273 61
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 45
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 39
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 831 38
РИА Новости 857 38
Известия ИД 573 36
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 36
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5849 28
Ведомости 836 27
Forbes - Форбс 730 24
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 24
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 642 22
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 21
Bloomberg 1216 21
The Verge - Издание 530 20
BleepingComputer - Издание 290 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 930 19
Vivendi SA - Vivendi Universal 329 17
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 16
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 16
Times 607 15
NYT - The New York Times 1018 15
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 171 14
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 113 14
CNews Bugtrack 18 13
Reddit 293 13
AP - Associated Press 1995 12
ZDnet 597 12
Euronews - телеканал 46 12
Российская газета 261 12
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 262 12
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 11
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 11
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7844 555
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2946 102
Gartner - Гартнер 3520 81
IDC - International Data Corporation 4888 73
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 961 26
Forrester Research 819 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 19
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 179 17
comScore 379 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 10
Juniper Research 516 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 9
CNews Инновация года - награда 108 8
Fortune Global 100 140 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 7
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 7
Fortune Global 500 285 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 120 6
Gartner - Dataquest 347 6
GfK Rus - ГФК-Русь 213 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 5
SmartMarketing 73 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
IBM Research 107 5
Mobile Research Group 70 5
Datamonitor 83 4
Медиалогия 21 4
HFS Research 47 4
ABI Research 233 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 3
IDC Russia - IDC Россия 157 3
CNews Мишень 162 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 58 3
Berg Insight 19 3
NPD DisplaySearch 284 3
РАН - Российская академия наук 1788 83
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1425 73
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 822 43
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 898 38
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 753 35
Государственный Русский музей 46 30
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 27
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 24
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 21
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 498 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 17
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 52 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 284 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 504 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 339 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 328 14
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 12
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 12
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 11
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 10
НЭБ - Национальная электронная библиотека 46 10
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 36 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 8
РНБ - Российская национальная библиотека 29 8
Библиотека Максима Мошкова 16 7
РГБ - Российская государственная библиотека 92 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 161 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 6
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 124 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 218 6
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 6 6
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 147 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 115 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 174
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2303 105
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