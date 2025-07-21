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Альянс в сфере ИИ запустил MERA Code — первый открытый бенчмарк для оценки русскоязычных моделей на реальных задачах программирования

Альянс в сфере ИИ представил новый инструмент – MERA Code — первый комплексный открытый бенчмарк для оценки больших языковых моделей в прикладных задачах программирования на русском языке. В разработке бенчмарка принимали участие команды Сбербанка, «Т-Банка», MWS AI (входит в «МТС Web Services»), «Ростелекома», Университета Иннополис, ИТМО, «Сколтеха», Центрального университета и компании «Сибирские нейросети». Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ.

С развитием больших языковых моделей разработчики все чаще используют искусственный интеллект для генерации кода, автоматизации рутинных задач и работы с документацией. Однако до сих пор не существовало единого способа оценить, насколько хорошо эти модели справляются с практическими задачами в русскоязычной среде. MERA Code — это важный шаг к стандартизации и объективности оценки больших языковых моделей в русскоязычной среде программирования. Он позволяет увидеть, насколько современные большие языковые модели действительно полезны и эффективны в реальных задачах локального рынка.

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Безопасность

Ключевые особенности MERA Code: прозрачная методика оценки LLM для русского языка: впервые создан стандарт, учитывающий специфику постановки задач и документации на русском языке; задачи и методика оценки отражают типичные кейсы, с которыми сталкиваются программисты в русскоязычной среде; 11 разнообразных задач в форматах text2code, code2text и code2code — на 8 языках программирования: Python, Java, C#, JavaScript, Go, C, C++ и Scala; честное тестирование — код запускается в изолированных средах, а не просто оценивается по тексту; открытая платформа со сквозной системой подсчета баллов, рейтингом и удобным фреймворком для тестирования; анализ и результаты, охватывающие как открытые общие модели, так и проприетарные API для генерации кода.

Инструмент MERA Code будет полезен как разработчикам и инженерам в возможности выбирать наиболее эффективные модели для своих проектов, так и исследователям, которые смогут объективно сравнивать модели в единых условиях, и компаниям, получающим возможность принимать решения на основе открытых и прозрачных данных о качестве LLM.

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