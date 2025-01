EPFL - Scala - Язык программирования

Компания Epicor Scala представила новое программное решение Epicor for Service Enterprises, а также новую версию ERP-системы iScala. Программное решение Epicor for Service Enterprises ориентировано на компании

Epicor расширил свое вертикальное ПО решением Scala Hospitality Компания Epicor Software объявила о дополнении своих решений Epicor for Hospitality and Entertainment. С завершением покупки компании Scala Business Solutions решение Scala Hospitality предлагается предприятиям среднего гостиничного бизнеса и отдыха во всем мире как часть решения Epicor for Hospitality and Entertainmen