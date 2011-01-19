EPFL - Scala - Язык программирования

Евросоюз вкладывает ?2,3 млн в свободный язык для параллельных вычислений Исследовательская группа EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne — Федеральная политехническая школа Лозанны), занимающаяся разработкой свободного языка программирования Scala, получила грант Евросоюза в размере ?2,3 млн по категории «Популяризация параллельного программирования». Это позволит почти вдвое увеличить штат команды разработчиков проекта, сообщают р

Epicor Scala: 15 лет на российском рынке Компания Epicor Scala, представительство Epicor Software Corporation в России и СНГ, провела пресс-конференцию, в рамках которой представила результаты 15-летней работы на российском рынке. Руководители компан

"ЭпикРус" не держит зла на Epicor Напомним, что более года назад американская компания Epicor приобрела шведскую Scala за $97 млн. После этого официальное представительство объединенной компании в России было сформировано на базе московского офиса Scala и занялось продвижением на отечественный рыно

Epicor Scala представила новое ПО Компания Epicor Scala представила новое программное решение Epicor for Service Enterprises, а также новую версию ERP-системы iScala. Программное решение Epicor for Service Enterprises ориентировано на компании

Чистая прибыль Epicor в 1-м квартале выросла на 79% л составили $67,3 млн. в сравнении с $43,4 млн. в 1-м квартале прошлого года, что означает прирост более 55%. В поступления 1-го квартала 2005 г. входят $19,8 млн., полученные в результате реализации Scala Business Solutions, что отражает прирост на 13% против данных поступлений за аналогичный период 2004 г. Итоговый прирост поступлений за вычетом вклада от Scala составил примерно 10

Epicor представила финансовые результаты за 2004 год Выручка компании Epicor Scala за 4-й квартал увеличилась на 64%; лицензионные сборы выросли на 99% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка за 4-й квартал составила $72,1 млн., в сравнении с аналогичным показате

Epicor Scala увеличила оборот Оборот объединенной компании Epicor Scala составил $221 млн. Такой предварительный результат на 2004 год озвучен вице-президентом региона ЕМЕА компании Epicor Scala Патриком Пандо. Официально об этом будет объявлено до кон

Доход Epicor составил $62,2 млн. в третьем квартале то на 54% превышает доходы за предыдущий квартал, составивших $40,3 млн. Общая сумма доходов за третий квартал 2004 года включает $17,5 млн., полученных после приобретения корпорацией Epicor компании Scala Business Solutions N. V., которая в настоящее время является дочерним предприятием корпорации. Без учета этого вклада, общий рост суммы дохода корпорации Epicor составил 11%. Доход от лиц

Уточнение: Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России Представители объединенной компании Epicor Scala считают необходимым уточнить следующие моменты, связанные с опубликованным на CNews.ru материалом: слияние компаний Epicor и Scala никоим образом не повлияет на продвижение продукт

Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России Напомним, ранее CNews.ru сообщал, что алгоритма слияния двух компаний в рамках российского бизнеса не было. Как рассказали нашему изданию сотрудники российского представительства компании Epicor Scala, сформированной в результате приобретения Scala компанией Epicor за $97 млн., основной российский партнер Epicor — компания «ЭпикРус» продолжит сотрудничать с объединённой ком

Scala и Epicor завершили процесс слияния Компании Scala и Epicor, поставщики системных решений для бизнеса сообщили о завершении своего слияния, анонсировавшегося ранее. Кроме того, московское представительство теперь уже объединенной компании

Epicor расширил свое вертикальное ПО решением Scala Hospitality Компания Epicor Software объявила о дополнении своих решений Epicor for Hospitality and Entertainment. С завершением покупки компании Scala Business Solutions решение Scala Hospitality предлагается предприятиям среднего гостиничного бизнеса и отдыха во всем мире как часть решения Epicor for Hospitality and Entertainmen

Алгоритма слияния Scala и Epicor в России до сих пор нет «Пока тяжело досконально прогнозировать, но ясно одно: Scala будет подразделением Epicor, продающим продукт iScala, – говорит глава московского представительства Scala Андрей Шабанов. - Бренд будет сохранен (на неопределенный пока срок), пос

Scala осваивает российский рынок Компания Scala объявила о выходе на российский рынок новой платформы программного обеспечения iScala II. По словам Патрика Пандо, вице-президента по международным продажам и маркетингу Scala Busi

Scala увеличит вдвое число российских разработчиков Сегодня исполнительный директор компании Scala Business Solutions Андреас Кеми (Andreas Kemi) заявил о том, что компания намерена увеличить число российских разработчиков, работающих в московском офисе корпорации, как минимум в 2 раза

Scala и Kinetic Strategic Solutions создадут решение для газовиков и энергетиков Российское представительство компании Scala Business Solutions объявило о подписании партнерского договора о сотрудничестве с компанией Kinetic Strategic Solutions, специализирующейся в области управления активами и фондами предпри

Epicor собирается поглотить Scala В ближайших планах Epicor Software – покупка компании Scala Business Solutions. Результатом поглощения компании Scala станет появление крупнейшего в среднем секторе рынка независимого поставщика интегрированных приложений класса ERP, CRM и

Новое слияние на рынке корпоративного ПО Как рассказал CNews.ru глава представительства Scala в СНГ Андрей Шабанов, сделку следует рассматривать как дружественное слияние, вызванное обоюдным желанием двух компаний. «Это очень позитивная новость, и по моему личному мнению как руков

Квартальный оборот Scala составил $16,6 млн. Компания Scala Business Solutions представила финансовые результаты квартала, закончившегося 30 сентября. На этот квартал пришелся большой объем исключительных выплат по предыдущим обязательствам компан

Scala открыла представительство в Екатеринбурге Российское представительство компании Scala Business Solutions объявило об официальном открытии представительства в Екатеринбурге. Данное событие является логическим продолжением серий весеннего road-show в Екатеринбурге, которое к

Scala представила CRM-систему Представительство компании Scala Business Solutions представило сегодня свой новый продукт iScala CRM, выпуск которого планируется в 4 квартале этого года. iScala CRM является результатом уникального сотрудничества с ком

Scala и "Мариллион" подписали соглашение о сотрудничестве Представительство компании Scala Business Solutions и компания “Мариллион” объявили о подписании партнерского соглашения. “Мариллион” предоставляет полный комплекс услуг, включающий в себя аудит, бухгалтерский учет, конс

"Технологии управления Спайдер" и Scala объявили о начале сотрудничества Представительство компании Scala Business Solutions и российская консалтинговая компания "Технологии управления Спайдер", оказывающая услуги по управлению проектами, объявили о начале партнерства. Компания “Технология уп

Scala обнародовала результаты деятельности во 2 квартале Представительство компании Scala Business Solutions объявила 22 июля о результатах 2 квартала, завершившегося 30 июня 2003 г. Финансовые показатели приведены ниже: Финансовые показатели (в млн. долл. за исключением доход

Scala внедрит Microsoft CRM в свои ERP-системы Представительство компании Scala Business Solutions распространило сегодня, 22 июля, информацию о подписании нового соглашения о расширения ПО, предлагаемого подразделением Microsoft Business Solutions CRM (Microsoft CRM

Scala предлагает рассчитывать зарплату через интернет Представительство компании Scala Business Solutions, разработчика и поставщика программного обеспечения по управлению бизнесом класса ERP-II, сегодня совместно с центром информационно-финансовых технологий “И-Сток” прове

Scala подводит итоги деятельности на российском рынке в 1 квартале 2003 года Представительство компании Scala Business Solutions провело пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности компании на российском рынке за прошедший период в 2003 году. Компания Scala, не смотря на

Scala CIS расширяется и переезжает в новый офис Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о переезде в новый московский офис, который находится по адресу: ул. Вятская 27, корп. 7, 2 этаж. Этот переезд связан со значительным расширением штата сотрудн

Scala Business Solutions расширяет свое присутствие в Украине Российское представительство компании Scala Business Solutions объявила о заключении партнерского соглашения с компанией "БДО Баланс-Аудит", которая является одной из крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний Украины. По усл

В Scala - вновь кадровые изменения Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о том, что директором по продажам в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы назначен Алексей Сараев, который до последнего времени занимал должност

Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов Компания Scala Business Solutions объявила о выпуске продукта iScala BI Web Parts – новинки в семействе iScala Business Intelligence Server, (iScala BI Server). Данное семейство предназначено для создан

Scala представила финансовые результаты 4 квартала и 2002 года Представительство компании Scala в России и странах СНГ объявило 3 февраля итоги деятельности компании Scala Business Solutions за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2002 года. В течение 2002 года прибыль до

В Scala Business Solutions - новый финансовый директор Компания Scala Business Solutions объявила, что Барбара Мурхаус (Barbara Moorhouse) назначена заместителем финансового директора, с тем, чтобы на ежегодном общем собрании компании, которое состоится 15

Scala объявила о структурных изменениях Компания Scala Business Solutions объявила о ряде структурных изменений, цель которых - стимуляция дальнейшего роста и удовлетворение постоянно меняющихся требований рынка. Эти изменения включают объеди

Александр Станоткин назначен вице-президентом по разработке продуктов Scala Представительство компании Scala Business Solutions, всемирно известного разработчика и поставщика программного обеспечения по управлению бизнесом, финансами, производством для местных и международных компаний, сообщило

Scala присоединяется к мировому консорциуму по стандартам С октября 2002 года компания Scala Business Solutions стала корпоративным членом консорциума Группы Открытых Приложений - Open Applications Group (OAG). Это - некоммерческий консорциум, основанный в 1995 году, цель которог

Scala представила "разностороннюю" EPR-систему 11 июня российское представительство компании Scala Business Solutions провело пресс-конференцию, на которой объявило о коммерческом запуске специализированной разносторонней ERP-системы. Два с половиной года назад компания приступила к пе

Польские фармацевты внедряют ERP-систему Scala 16 апреля компания LEK Polska подписала соглашение на внедрение в Польше стандартной ERP-системы Scala в целях обеспечения дальнейшего развития компании. "Предыдущая система, которая состояла из разрозненных, слабо интегрированных модулей для выполнения бухгалтерских задач и задач логистик

В 15-ти филиалах Georg Fischer внедрена ERP-система Scala амента для сотрудничества и интеграции управления цепочками поставок - такова была цель внедрения разносторонней ERP-системы в компании Georg Fischer Piping Systems. Эта ERP-система создана компанией Scala Business Solutions и позволяет интегрировать традиционные возможности ERP-систем Scala с интернет-технологией iScala. Стандартизация систем Scala во всех своих небольших и с