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EPFL Scala Язык программирования

EPFL - Scala - Язык программирования


19.01.2011 Евросоюз вкладывает ?2,3 млн в свободный язык для параллельных вычислений

Исследовательская группа EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne — Федеральная политехническая школа Лозанны), занимающаяся разработкой свободного языка программирования Scala, получила грант Евросоюза в размере ?2,3 млн по категории «Популяризация параллельного программирования». Это позволит почти вдвое увеличить штат команды разработчиков проекта, сообщают р
19.09.2007 Epicor Scala: 15 лет на российском рынке

Компания Epicor Scala, представительство Epicor Software Corporation в России и СНГ, провела пресс-конференцию, в рамках которой представила результаты 15-летней работы на российском рынке. Руководители компан
29.12.2005 "ЭпикРус" не держит зла на Epicor

Напомним, что более года назад американская компания Epicor приобрела шведскую Scala за $97 млн. После этого официальное представительство объединенной компании в России было сформировано на базе московского офиса Scala и занялось продвижением на отечественный рыно
23.06.2005 Epicor Scala представила новое ПО

Компания Epicor Scala представила новое программное решение Epicor for Service Enterprises, а также новую версию ERP-системы iScala. Программное решение Epicor for Service Enterprises ориентировано на компании
28.04.2005 Чистая прибыль Epicor в 1-м квартале выросла на 79%

л составили $67,3 млн. в сравнении с $43,4 млн. в 1-м квартале прошлого года, что означает прирост более 55%. В поступления 1-го квартала 2005 г. входят $19,8 млн., полученные в результате реализации Scala Business Solutions, что отражает прирост на 13% против данных поступлений за аналогичный период 2004 г. Итоговый прирост поступлений за вычетом вклада от Scala составил примерно 10
01.02.2005 Epicor представила финансовые результаты за 2004 год

Выручка компании Epicor Scala за 4-й квартал увеличилась на 64%; лицензионные сборы выросли на 99% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка за 4-й квартал составила $72,1 млн., в сравнении с аналогичным показате
25.01.2005 Epicor Scala увеличила оборот

Оборот объединенной компании Epicor Scala составил $221 млн. Такой предварительный результат на 2004 год озвучен вице-президентом региона ЕМЕА компании Epicor Scala Патриком Пандо. Официально об этом будет объявлено до кон
05.11.2004 Доход Epicor составил $62,2 млн. в третьем квартале

то на 54% превышает доходы за предыдущий квартал, составивших $40,3 млн. Общая сумма доходов за третий квартал 2004 года включает $17,5 млн., полученных после приобретения корпорацией Epicor компании Scala Business Solutions N. V., которая в настоящее время является дочерним предприятием корпорации. Без учета этого вклада, общий рост суммы дохода корпорации Epicor составил 11%. Доход от лиц
20.08.2004 Уточнение: Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России

Представители объединенной компании Epicor Scala считают необходимым уточнить следующие моменты, связанные с опубликованным на CNews.ru материалом: слияние компаний Epicor и Scala никоим образом не повлияет на продвижение продукт
19.08.2004 Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России

Напомним, ранее CNews.ru сообщал, что алгоритма слияния двух компаний в рамках российского бизнеса не было. Как рассказали нашему изданию сотрудники российского представительства компании Epicor Scala, сформированной в результате приобретения Scala компанией Epicor за $97 млн., основной российский партнер Epicor — компания «ЭпикРус» продолжит сотрудничать с объединённой ком
27.07.2004 Scala и Epicor завершили процесс слияния

Компании Scala и Epicor, поставщики системных решений для бизнеса сообщили о завершении своего слияния, анонсировавшегося ранее. Кроме того, московское представительство теперь уже объединенной компании
28.06.2004 Epicor расширил свое вертикальное ПО решением Scala Hospitality

Компания Epicor Software объявила о дополнении своих решений Epicor for Hospitality and Entertainment. С завершением покупки компании Scala Business Solutions решение Scala Hospitality предлагается предприятиям среднего гостиничного бизнеса и отдыха во всем мире как часть решения Epicor for Hospitality and Entertainmen
16.06.2004 Алгоритма слияния Scala и Epicor в России до сих пор нет

«Пока тяжело досконально прогнозировать, но ясно одно: Scala будет подразделением Epicor, продающим продукт iScala, – говорит глава московского представительства Scala Андрей Шабанов. - Бренд будет сохранен (на неопределенный пока срок), пос
16.04.2004 Scala осваивает российский рынок

Компания Scala объявила о выходе на российский рынок новой платформы программного обеспечения iScala II. По словам Патрика Пандо, вице-президента по международным продажам и маркетингу Scala Busi
10.02.2004 Scala увеличит вдвое число российских разработчиков

Сегодня исполнительный директор компании Scala Business Solutions Андреас Кеми (Andreas Kemi) заявил о том, что компания намерена увеличить число российских разработчиков, работающих в московском офисе корпорации, как минимум в 2 раза
28.11.2003 Scala и Kinetic Strategic Solutions создадут решение для газовиков и энергетиков

Российское представительство компании Scala Business Solutions объявило о подписании партнерского договора о сотрудничестве с компанией Kinetic Strategic Solutions, специализирующейся в области управления активами и фондами предпри
20.11.2003 Epicor собирается поглотить Scala

В ближайших планах Epicor Software – покупка компании Scala Business Solutions. Результатом поглощения компании Scala станет появление крупнейшего в среднем секторе рынка независимого поставщика интегрированных приложений класса ERP, CRM и

20.11.2003 Новое слияние на рынке корпоративного ПО

Как рассказал CNews.ru глава представительства Scala в СНГ Андрей Шабанов, сделку следует рассматривать как дружественное слияние, вызванное обоюдным желанием двух компаний. «Это очень позитивная новость, и по моему личному мнению как руков
05.11.2003 Квартальный оборот Scala составил $16,6 млн.

Компания Scala Business Solutions представила финансовые результаты квартала, закончившегося 30 сентября. На этот квартал пришелся большой объем исключительных выплат по предыдущим обязательствам компан
04.11.2003 Scala открыла представительство в Екатеринбурге

Российское представительство компании Scala Business Solutions объявило об официальном открытии представительства в Екатеринбурге. Данное событие является логическим продолжением серий весеннего road-show в Екатеринбурге, которое к
10.09.2003 Scala представила CRM-систему

Представительство компании Scala Business Solutions представило сегодня свой новый продукт iScala CRM, выпуск которого планируется в 4 квартале этого года. iScala CRM является результатом уникального сотрудничества с ком
27.08.2003 Scala и "Мариллион" подписали соглашение о сотрудничестве

Представительство компании Scala Business Solutions и компания “Мариллион” объявили о подписании партнерского соглашения. “Мариллион” предоставляет полный комплекс услуг, включающий в себя аудит, бухгалтерский учет, конс
25.08.2003 "Технологии управления Спайдер" и Scala объявили о начале сотрудничества

Представительство компании Scala Business Solutions и российская консалтинговая компания "Технологии управления Спайдер", оказывающая услуги по управлению проектами, объявили о начале партнерства. Компания “Технология уп
23.07.2003 Scala обнародовала результаты деятельности во 2 квартале

Представительство компании Scala Business Solutions объявила 22 июля о результатах 2 квартала, завершившегося 30 июня 2003 г. Финансовые показатели приведены ниже: Финансовые показатели (в млн. долл. за исключением доход
22.07.2003 Scala внедрит Microsoft CRM в свои ERP-системы

Представительство компании Scala Business Solutions распространило сегодня, 22 июля, информацию о подписании нового соглашения о расширения ПО, предлагаемого подразделением Microsoft Business Solutions CRM (Microsoft CRM
03.07.2003 Scala предлагает рассчитывать зарплату через интернет

Представительство компании Scala Business Solutions, разработчика и поставщика программного обеспечения по управлению бизнесом класса ERP-II, сегодня совместно с центром информационно-финансовых технологий “И-Сток” прове
20.06.2003 Scala подводит итоги деятельности на российском рынке в 1 квартале 2003 года

Представительство компании Scala Business Solutions провело пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности компании на российском рынке за прошедший период в 2003 году. Компания Scala, не смотря на

18.06.2003 Scala CIS расширяется и переезжает в новый офис

Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о переезде в новый московский офис, который находится по адресу: ул. Вятская 27, корп. 7, 2 этаж. Этот переезд связан со значительным расширением штата сотрудн
14.05.2003 Scala Business Solutions расширяет свое присутствие в Украине

Российское представительство компании Scala Business Solutions объявила о заключении партнерского соглашения с компанией "БДО Баланс-Аудит", которая является одной из крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний Украины. По усл
25.03.2003 В Scala - вновь кадровые изменения

Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о том, что директором по продажам в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы назначен Алексей Сараев, который до последнего времени занимал должност
17.03.2003 Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов

Компания Scala Business Solutions объявила о выпуске продукта iScala BI Web Parts – новинки в семействе iScala Business Intelligence Server, (iScala BI Server). Данное семейство предназначено для создан
03.03.2003 Scala представила финансовые результаты 4 квартала и 2002 года

Представительство компании Scala в России и странах СНГ объявило 3 февраля итоги деятельности компании Scala Business Solutions за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2002 года. В течение 2002 года прибыль до
27.02.2003 В Scala Business Solutions - новый финансовый директор

Компания Scala Business Solutions объявила, что Барбара Мурхаус (Barbara Moorhouse) назначена заместителем финансового директора, с тем, чтобы на ежегодном общем собрании компании, которое состоится 15

04.02.2003 Scala объявила о структурных изменениях

Компания Scala Business Solutions объявила о ряде структурных изменений, цель которых - стимуляция дальнейшего роста и удовлетворение постоянно меняющихся требований рынка. Эти изменения включают объеди
26.11.2002 Александр Станоткин назначен вице-президентом по разработке продуктов Scala

Представительство компании Scala Business Solutions, всемирно известного разработчика и поставщика программного обеспечения по управлению бизнесом, финансами, производством для местных и международных компаний, сообщило

23.10.2002 Scala присоединяется к мировому консорциуму по стандартам

С октября 2002 года компания Scala Business Solutions стала корпоративным членом консорциума Группы Открытых Приложений - Open Applications Group (OAG). Это - некоммерческий консорциум, основанный в 1995 году, цель которог
13.06.2002 Scala представила "разностороннюю" EPR-систему

11 июня российское представительство компании Scala Business Solutions провело пресс-конференцию, на которой объявило о коммерческом запуске специализированной разносторонней ERP-системы. Два с половиной года назад компания приступила к пе
19.04.2002 Польские фармацевты внедряют ERP-систему Scala

16 апреля компания LEK Polska подписала соглашение на внедрение в Польше стандартной ERP-системы Scala в целях обеспечения дальнейшего развития компании. "Предыдущая система, которая состояла из разрозненных, слабо интегрированных модулей для выполнения бухгалтерских задач и задач логистик
15.04.2002 В 15-ти филиалах Georg Fischer внедрена ERP-система Scala

амента для сотрудничества и интеграции управления цепочками поставок - такова была цель внедрения разносторонней ERP-системы в компании Georg Fischer Piping Systems. Эта ERP-система создана компанией Scala Business Solutions и позволяет интегрировать традиционные возможности ERP-систем Scala с интернет-технологией iScala. Стандартизация систем Scala во всех своих небольших и с
01.04.2002 Arca Systems выбрала решения от Scala Business Solutions

Компания Arca Systems приобрела Data Exchange Server (DES) компании Scala в целях усовершенствования бизнес-процессов, а также для создания основы для расширения сотрудничества. В дополнение к уже существующим инсталляциям ERP-систем Scala в семи европей

Публикаций - 142, упоминаний - 142

EPFL и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 160 27
Microsoft Corporation 24625 26
SAP SE 5279 22
Oracle Corporation 6688 17
8213 13
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 5
Крок - Croc 1777 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 5
Neoflex - Неофлекс 220 4
Intel Corporation 12197 4
HP - Hewlett-Packard 3623 4
Oracle Siebel Systems 507 4
Галактика - Корпорация 1467 4
Infor - infor business AG 240 4
Сател 125 4
JetBrains 66 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 3
Cisco Systems 5114 3
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 3
GitHub 814 3
Xerox 1139 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
IFS - Industrial and Financial Systems 73 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 3
Микротест 278 3
Siemens AG - Siemens Group 2590 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 3
Red Hat 1305 2
RBC Group 7 2
Google LLC 11775 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Samsung Electronics 10255 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 5
Газпром ПАО 1342 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 3
Superjob - Суперджоб 503 3
Dixis - Диксис 359 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Альфа-Банк 1769 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Boeing 1009 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Enka - Энка - Рамэнка 5 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Балтика АКБ 9 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 2
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Ward Howell 11 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
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РВК - Российская венчурная компания 549 1
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Microsoft Windows 15657 8
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
Apache Airflow 44 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 6
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 41 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 5
Oracle Java Development Kit - JDK 152 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 5
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 5
Oracle PeopleSoft 418 5
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 5
Apache Hadoop 427 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
Ruby - Язык программирования 141 4
Epicor iScala CRM 4 4
Epicor iScala Managers 4 4
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 4
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 3
Microsoft Office 3734 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 3
Шабанов Андрей 10 8
Чернов Даниил 79 5
Сараев Алексей 14 4
Петерсон Ольга 8 3
Kemi Andreas - Кеми Андреас 5 3
Карпов Роман 60 3
Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 3
Burdett Mike - Бардетт Майк 3 3
Горбачев Михаил 33 2
Клебанов Илья 21 2
Pando Patrick - Пандо Патрик 2 2
Кузовкин Алексей 155 2
Тятюшев Максим 97 2
Шмаков Антон 45 2
Беляев Евгений 4 2
Andersson Bjorn - Андерссон Бьерн 2 2
Сыкулев Андрей 84 1
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 1
Маркелов Константин 40 1
Якимюк Оксана 6 1
Чуприян Александр 9 1
Окопный Иван 6 1
Кузьмин Василий 11 1
Назаренко Денис 10 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Нуралиев Борис 289 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Макаров Валентин 220 1
Аитов Тимур 197 1
Кочаров Армен 24 1
Loukides Mike - Лукидес Майк 1 1
Israël André - Израэль Андре 1 1
Лановенко Валерий 46 1
Шлыков Алексей 45 1
Филимонов Сергей 46 1
Хавторин Антон 25 1
Никулин Сергей 23 1
Ляпунов Игорь 121 1
Плужников Дмитрий 4 1
Пичугин Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 25
Европа 21768 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 14
Европа Восточная 3075 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 9
Германия - Федеративная Республика 12682 9
Швеция - Королевство 3619 8
Казахстан - Республика 5526 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 5
Япония 13282 5
Азия - Азиатский регион 5529 5
Ближний Восток 2943 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 4
США - Калифорния 4625 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 4
Польша - Республика 1959 4
Чехия - Чешская Республика 1308 4
Украина 7608 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 4
Австрия - Австрийская Республика 1309 4
Европа Западная 1481 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 3
Канада 4881 3
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 3
Латвия - Латвийская Республика 815 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
Дания - Королевство 1296 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 20
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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