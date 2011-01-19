EPFL Scala Язык программирования
|19.01.2011
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Евросоюз вкладывает ?2,3 млн в свободный язык для параллельных вычислений
Исследовательская группа EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne — Федеральная политехническая школа Лозанны), занимающаяся разработкой свободного языка программирования Scala, получила грант Евросоюза в размере ?2,3 млн по категории «Популяризация параллельного программирования». Это позволит почти вдвое увеличить штат команды разработчиков проекта, сообщают р
|19.09.2007
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Epicor Scala: 15 лет на российском рынке
Компания Epicor Scala, представительство Epicor Software Corporation в России и СНГ, провела пресс-конференцию, в рамках которой представила результаты 15-летней работы на российском рынке. Руководители компан
|29.12.2005
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"ЭпикРус" не держит зла на Epicor
Напомним, что более года назад американская компания Epicor приобрела шведскую Scala за $97 млн. После этого официальное представительство объединенной компании в России было сформировано на базе московского офиса Scala и занялось продвижением на отечественный рыно
|23.06.2005
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Epicor Scala представила новое ПО
Компания Epicor Scala представила новое программное решение Epicor for Service Enterprises, а также новую версию ERP-системы iScala. Программное решение Epicor for Service Enterprises ориентировано на компании
|28.04.2005
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Чистая прибыль Epicor в 1-м квартале выросла на 79%
л составили $67,3 млн. в сравнении с $43,4 млн. в 1-м квартале прошлого года, что означает прирост более 55%. В поступления 1-го квартала 2005 г. входят $19,8 млн., полученные в результате реализации Scala Business Solutions, что отражает прирост на 13% против данных поступлений за аналогичный период 2004 г. Итоговый прирост поступлений за вычетом вклада от Scala составил примерно 10
|01.02.2005
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Epicor представила финансовые результаты за 2004 год
Выручка компании Epicor Scala за 4-й квартал увеличилась на 64%; лицензионные сборы выросли на 99% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка за 4-й квартал составила $72,1 млн., в сравнении с аналогичным показате
|25.01.2005
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Epicor Scala увеличила оборот
Оборот объединенной компании Epicor Scala составил $221 млн. Такой предварительный результат на 2004 год озвучен вице-президентом региона ЕМЕА компании Epicor Scala Патриком Пандо. Официально об этом будет объявлено до кон
|05.11.2004
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Доход Epicor составил $62,2 млн. в третьем квартале
то на 54% превышает доходы за предыдущий квартал, составивших $40,3 млн. Общая сумма доходов за третий квартал 2004 года включает $17,5 млн., полученных после приобретения корпорацией Epicor компании Scala Business Solutions N. V., которая в настоящее время является дочерним предприятием корпорации. Без учета этого вклада, общий рост суммы дохода корпорации Epicor составил 11%. Доход от лиц
|20.08.2004
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Уточнение: Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России
Представители объединенной компании Epicor Scala считают необходимым уточнить следующие моменты, связанные с опубликованным на CNews.ru материалом: слияние компаний Epicor и Scala никоим образом не повлияет на продвижение продукт
|19.08.2004
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Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России
Напомним, ранее CNews.ru сообщал, что алгоритма слияния двух компаний в рамках российского бизнеса не было. Как рассказали нашему изданию сотрудники российского представительства компании Epicor Scala, сформированной в результате приобретения Scala компанией Epicor за $97 млн., основной российский партнер Epicor — компания «ЭпикРус» продолжит сотрудничать с объединённой ком
|27.07.2004
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Scala и Epicor завершили процесс слияния
Компании Scala и Epicor, поставщики системных решений для бизнеса сообщили о завершении своего слияния, анонсировавшегося ранее. Кроме того, московское представительство теперь уже объединенной компании
|28.06.2004
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Epicor расширил свое вертикальное ПО решением Scala Hospitality
Компания Epicor Software объявила о дополнении своих решений Epicor for Hospitality and Entertainment. С завершением покупки компании Scala Business Solutions решение Scala Hospitality предлагается предприятиям среднего гостиничного бизнеса и отдыха во всем мире как часть решения Epicor for Hospitality and Entertainmen
|16.06.2004
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Алгоритма слияния Scala и Epicor в России до сих пор нет
«Пока тяжело досконально прогнозировать, но ясно одно: Scala будет подразделением Epicor, продающим продукт iScala, – говорит глава московского представительства Scala Андрей Шабанов. - Бренд будет сохранен (на неопределенный пока срок), пос
|16.04.2004
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Scala осваивает российский рынок
Компания Scala объявила о выходе на российский рынок новой платформы программного обеспечения iScala II. По словам Патрика Пандо, вице-президента по международным продажам и маркетингу Scala Busi
|10.02.2004
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Scala увеличит вдвое число российских разработчиков
Сегодня исполнительный директор компании Scala Business Solutions Андреас Кеми (Andreas Kemi) заявил о том, что компания намерена увеличить число российских разработчиков, работающих в московском офисе корпорации, как минимум в 2 раза
|28.11.2003
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Scala и Kinetic Strategic Solutions создадут решение для газовиков и энергетиков
Российское представительство компании Scala Business Solutions объявило о подписании партнерского договора о сотрудничестве с компанией Kinetic Strategic Solutions, специализирующейся в области управления активами и фондами предпри
|20.11.2003
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Epicor собирается поглотить Scala
В ближайших планах Epicor Software – покупка компании Scala Business Solutions. Результатом поглощения компании Scala станет появление крупнейшего в среднем секторе рынка независимого поставщика интегрированных приложений класса ERP, CRM и
|20.11.2003
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Новое слияние на рынке корпоративного ПО
Как рассказал CNews.ru глава представительства Scala в СНГ Андрей Шабанов, сделку следует рассматривать как дружественное слияние, вызванное обоюдным желанием двух компаний. «Это очень позитивная новость, и по моему личному мнению как руков
|05.11.2003
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Квартальный оборот Scala составил $16,6 млн.
Компания Scala Business Solutions представила финансовые результаты квартала, закончившегося 30 сентября. На этот квартал пришелся большой объем исключительных выплат по предыдущим обязательствам компан
|04.11.2003
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Scala открыла представительство в Екатеринбурге
Российское представительство компании Scala Business Solutions объявило об официальном открытии представительства в Екатеринбурге. Данное событие является логическим продолжением серий весеннего road-show в Екатеринбурге, которое к
|10.09.2003
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Scala представила CRM-систему
Представительство компании Scala Business Solutions представило сегодня свой новый продукт iScala CRM, выпуск которого планируется в 4 квартале этого года. iScala CRM является результатом уникального сотрудничества с ком
|27.08.2003
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Scala и "Мариллион" подписали соглашение о сотрудничестве
Представительство компании Scala Business Solutions и компания “Мариллион” объявили о подписании партнерского соглашения. “Мариллион” предоставляет полный комплекс услуг, включающий в себя аудит, бухгалтерский учет, конс
|25.08.2003
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"Технологии управления Спайдер" и Scala объявили о начале сотрудничества
Представительство компании Scala Business Solutions и российская консалтинговая компания "Технологии управления Спайдер", оказывающая услуги по управлению проектами, объявили о начале партнерства. Компания “Технология уп
|23.07.2003
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Scala обнародовала результаты деятельности во 2 квартале
Представительство компании Scala Business Solutions объявила 22 июля о результатах 2 квартала, завершившегося 30 июня 2003 г. Финансовые показатели приведены ниже: Финансовые показатели (в млн. долл. за исключением доход
|22.07.2003
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Scala внедрит Microsoft CRM в свои ERP-системы
Представительство компании Scala Business Solutions распространило сегодня, 22 июля, информацию о подписании нового соглашения о расширения ПО, предлагаемого подразделением Microsoft Business Solutions CRM (Microsoft CRM
|03.07.2003
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Scala предлагает рассчитывать зарплату через интернет
Представительство компании Scala Business Solutions, разработчика и поставщика программного обеспечения по управлению бизнесом класса ERP-II, сегодня совместно с центром информационно-финансовых технологий “И-Сток” прове
|20.06.2003
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Scala подводит итоги деятельности на российском рынке в 1 квартале 2003 года
Представительство компании Scala Business Solutions провело пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности компании на российском рынке за прошедший период в 2003 году. Компания Scala, не смотря на
|18.06.2003
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Scala CIS расширяется и переезжает в новый офис
Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о переезде в новый московский офис, который находится по адресу: ул. Вятская 27, корп. 7, 2 этаж. Этот переезд связан со значительным расширением штата сотрудн
|14.05.2003
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Scala Business Solutions расширяет свое присутствие в Украине
Российское представительство компании Scala Business Solutions объявила о заключении партнерского соглашения с компанией "БДО Баланс-Аудит", которая является одной из крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний Украины. По усл
|25.03.2003
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В Scala - вновь кадровые изменения
Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о том, что директором по продажам в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы назначен Алексей Сараев, который до последнего времени занимал должност
|17.03.2003
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Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов
Компания Scala Business Solutions объявила о выпуске продукта iScala BI Web Parts – новинки в семействе iScala Business Intelligence Server, (iScala BI Server). Данное семейство предназначено для создан
|03.03.2003
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Scala представила финансовые результаты 4 квартала и 2002 года
Представительство компании Scala в России и странах СНГ объявило 3 февраля итоги деятельности компании Scala Business Solutions за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2002 года. В течение 2002 года прибыль до
|27.02.2003
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В Scala Business Solutions - новый финансовый директор
Компания Scala Business Solutions объявила, что Барбара Мурхаус (Barbara Moorhouse) назначена заместителем финансового директора, с тем, чтобы на ежегодном общем собрании компании, которое состоится 15
|04.02.2003
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Scala объявила о структурных изменениях
Компания Scala Business Solutions объявила о ряде структурных изменений, цель которых - стимуляция дальнейшего роста и удовлетворение постоянно меняющихся требований рынка. Эти изменения включают объеди
|26.11.2002
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Александр Станоткин назначен вице-президентом по разработке продуктов Scala
Представительство компании Scala Business Solutions, всемирно известного разработчика и поставщика программного обеспечения по управлению бизнесом, финансами, производством для местных и международных компаний, сообщило
|23.10.2002
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Scala присоединяется к мировому консорциуму по стандартам
С октября 2002 года компания Scala Business Solutions стала корпоративным членом консорциума Группы Открытых Приложений - Open Applications Group (OAG). Это - некоммерческий консорциум, основанный в 1995 году, цель которог
|13.06.2002
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Scala представила "разностороннюю" EPR-систему
11 июня российское представительство компании Scala Business Solutions провело пресс-конференцию, на которой объявило о коммерческом запуске специализированной разносторонней ERP-системы. Два с половиной года назад компания приступила к пе
|19.04.2002
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Польские фармацевты внедряют ERP-систему Scala
16 апреля компания LEK Polska подписала соглашение на внедрение в Польше стандартной ERP-системы Scala в целях обеспечения дальнейшего развития компании. "Предыдущая система, которая состояла из разрозненных, слабо интегрированных модулей для выполнения бухгалтерских задач и задач логистик
|15.04.2002
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В 15-ти филиалах Georg Fischer внедрена ERP-система Scala
амента для сотрудничества и интеграции управления цепочками поставок - такова была цель внедрения разносторонней ERP-системы в компании Georg Fischer Piping Systems. Эта ERP-система создана компанией Scala Business Solutions и позволяет интегрировать традиционные возможности ERP-систем Scala с интернет-технологией iScala. Стандартизация систем Scala во всех своих небольших и с
|01.04.2002
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Arca Systems выбрала решения от Scala Business Solutions
Компания Arca Systems приобрела Data Exchange Server (DES) компании Scala в целях усовершенствования бизнес-процессов, а также для создания основы для расширения сотрудничества. В дополнение к уже существующим инсталляциям ERP-систем Scala в семи европей
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