UCMS Group ЮСИЭМЭС Групп

Сергей Пульников, Руководитель отдела консалтинга, UCMS Group Russia "Автоматизация бюджетирования затрат на персонал в «1С:ЗУП»" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 702 525 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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