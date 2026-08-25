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UCMS Group ЮСИЭМЭС Групп
Сергей Пульников, Руководитель отдела консалтинга, UCMS Group Russia "Автоматизация бюджетирования затрат на персонал в «1С:ЗУП»" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 702 525 ₽*
СОБЫТИЯ
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UCMS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
|СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
|Kemi Andreas - Кеми Андреас 5 3
|Шабанов Андрей 10 2
|Санто Михаил 2 2
|Спиридонов Александр 49 1
|Андрианов Дмитрий 20 1
|Ломоносова Светлана 5 1
|Кондратьева Елена 10 1
|Григорян Александр 15 1
|Якобсон Игорь 2 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|Дейнеко Виктор 1 1
|Зарубина Дарья 2 1
|Имаметдинова Надия 4 1
|Ремизов Руслан 1 1
|Тарасова Анна 1 1
|Валиулова Екатерина 1 1
|Пульников Сергей 1 1
|Голубцов Евгений 3 1
|Тягунов Иван 1 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Горохов Евгений 40 1
|Сергеев Андрей 7 1
|Котов Сергей 17 1
|Persson Ulf - Перссон Ульф 7 1
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