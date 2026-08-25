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UCMS Group ЮСИЭМЭС Групп

UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп
 

Сергей Пульников, Руководитель отдела консалтинга, UCMS Group Russia "Автоматизация бюджетирования затрат на персонал в «1С:ЗУП»"  Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024

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Всего 2 дела, на cумму 702 525 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 702 525 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 702 525 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.08.2026 UCMS Group и Smart Engines объявили о технологическом партнерстве в области автоматизации кадрового документооборота 2
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 3
19.03.2018 UCMS Group Russia размещает системы в облаке M1Cloud 3
15.06.2015 «1С» формирует рынок аутсорсинга бухгалтерии. Новые поглощения 2
08.06.2010 SAP: Лидеры по HRM-внедрениям в России не «строительные компании», а «индивидуальные строительные бригады» 1
03.02.2009 Россия: HRM-системы мигрируют к SaaS 1
11.04.2008 Softip будет продвигать решение «в аренду» Quinyx в Словакии 2
03.04.2008 UCMS Group EMEA предлагает аутсорсинг + ПО «в аренду» 3
17.12.2007 UCMS продолжает экспансию в Европу: поглощение WorkSolutions 3
28.11.2007 UCMS Group запустит в России новое веб-приложение для магазинов и ресторанов 1
19.09.2007 UCMS получила инвестиции от скандинавского фонда Mint Capital 5
13.04.2007 UСMS и Epicor стали стратегическими партнерами 3
01.03.2007 UCMS и CVO предоставят новые услуги по управлению кадрами 3
01.06.2006 UCMS Group выходит на российский рынок 1

Публикаций - 14, упоминаний - 33

UCMS Group и организации, системы, технологии, персоны:

9620 3
SAP SE 5605 2
Компас 20 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Epicor Software Corporation 166 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 243 1
Бизнес Технологии 45 1
Диджитал Улей - Digital Hive 6 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Telegram Group 2958 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 1
Галактика - Корпорация 1545 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 45 1
АйТи 1520 1
Promt - Промт 325 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 16 1
Mint Global - Mint Capital 27 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Ингосстрах СПАО 482 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 53 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3593 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18205 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4330 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5168 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24508 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2725 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12235 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22908 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12306 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25938 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8304 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7849 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 176 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2026 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 519 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6062 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1159 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6717 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12960 1
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Оцифровка - Digitization 5202 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18099 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8712 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
i-Free Just AI - JAICP - Jay CoPilot 9 1
Бизнес Технологии - Global-HRM 4 1
Бизнес Технологии - Global-Salary 4 1
Red Lab - Timetta 20 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
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Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 1
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1С:БухОбслуживание 16 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 837 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 240 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 974 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 474 2
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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