Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183265
ИКТ 14249
Организации 11070
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26227
Персоны 78739
География 2952
Статьи 1557
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

i-Free Just AI Jay CoPilot


Jay Copilot - умный помощник для сотрудников компаний и индивидуальных предпринимателей, объединяющий функции нейросетей в виде приложений, которые позволяют решать задачи в области маркетинга, продаж, HR, программирования, поддержки клиентов. Приложения позволяют автоматизировать рабочие задачи: подготовка протоколов встреч, Q&A по массивам информации, анализ данных, саммаризация (резюмирование), рерайтинг и генерация текста, расшифровка аудиозаписей, озвучка текстов в разных форматах, разными голосами и на нескольких языках, генерация изображений и т.д. Jay Copilot упрощает работу с различными форматами документов — сервису можно отправить ссылку на сайт или файл (txt, docx, pdf, аудиофайлы, графические изображения), чтобы перевести текст на другой язык, получить краткое изложение содержания, проанализировать комплексные данные или воспользоваться другими функциями. В Jay Copilot также предусмотрена возможность интеграции по API c внутренними системами компаний, такими как ERP и RPA, чат-платформы, helpdesk и другие, для оптимизации бизнес-процессов. 

УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ 1
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8127 2
i-Free Just AI 39 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4352 1
МегаФон 9613 1
Google LLC 12092 1
Samsung Electronics 10493 1
OpenAI 315 1
ELARI 42 1
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
8742 1
Telegram Group 2401 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 196 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 19 1
Совкомбанк ПАО 274 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7908 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1308 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1557 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 40 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 38 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 84 1
Ингосстрах СПАО 447 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4448 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5121 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3742 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5627 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14404 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22421 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 612 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2280 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 535 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2081 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7963 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4031 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 180 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7326 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31335 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11690 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 234 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8445 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9143 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2784 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3049 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 120 1
Data Guard 13 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7351 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11108 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 961 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8378 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1462 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1928 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3325 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12145 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2746 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3488 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 452 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4598 1
OpenAI ChatGPT 464 2
Microsoft 365 Copilot 162 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2304 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 855 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1875 1
СалютДевайсы - GigaChat 301 1
i-Free Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 290 1
i-Free Just AI - Jay DataGuard 1 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 134 1
i-Free Just AI - Caila MLOps-платформа 2 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 53 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 628 1
1С:ERP Управление предприятием 669 1
Red Lab - Timetta 14 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 252 1
Петров Кирилл 35 1
Борис Альберт 19 1
Пивоварова Юлия 2 1
Григорян Александр 14 1
Имаметдинова Надия 3 1
Ремизов Руслан 1 1
Тарасова Анна 1 1
Спиридонов Александр 46 1
Валиулова Екатерина 1 1
Пульников Сергей 1 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Голубцов Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 2
Европа 24516 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2487 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3117 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 344 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6100 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8114 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6226 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1308 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 335 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 311 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1266 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 969 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6134 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1492 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 362 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5379 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2868 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1165 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще