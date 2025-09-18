Получите все материалы CNews по ключевому слову
Jay Copilot - умный помощник для сотрудников компаний и индивидуальных предпринимателей, объединяющий функции нейросетей в виде приложений, которые позволяют решать задачи в области маркетинга, продаж, HR, программирования, поддержки клиентов. Приложения позволяют автоматизировать рабочие задачи: подготовка протоколов встреч, Q&A по массивам информации, анализ данных, саммаризация (резюмирование), рерайтинг и генерация текста, расшифровка аудиозаписей, озвучка текстов в разных форматах, разными голосами и на нескольких языках, генерация изображений и т.д. Jay Copilot упрощает работу с различными форматами документов — сервису можно отправить ссылку на сайт или файл (txt, docx, pdf, аудиофайлы, графические изображения), чтобы перевести текст на другой язык, получить краткое изложение содержания, проанализировать комплексные данные или воспользоваться другими функциями. В Jay Copilot также предусмотрена возможность интеграции по API c внутренними системами компаний, такими как ERP и RPA, чат-платформы, helpdesk и другие, для оптимизации бизнес-процессов.
