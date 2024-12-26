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Лид (lead) — это прежде всего интерес клиента к компании и его контакт. В строгом понимании лидом называют потенциального клиента, который отреагировал на маркетинговую коммуникацию так, что продавцу стала понятна его потребность, возможности, и он мог оценить потенциал продажи. В этом смысле лид — это не только оставленные человеком контакты, а некая совокупность из заинтересованности клиента и его пожеланий, а также понимания продавцом перспективы дальнейшего общения.
В зависимости от сферы и задач маркетинговой кампании, понимание о характеристиках лида и количестве информации в нем, может изменяться. Например, форма захвата может иметь несколько шагов и собирать разное количество данных клиента, вплоть до его должности в компании, если мы говорим о b2b-маркетинге.
В нестрогом понимании лидом может считаться любая контактная информация от клиента, но тогда возникает больше вопросов о типе и квалификации лида.
Cost Per Lead (СPL) или стоимостью лида называют модель оплаты рекламы, где рекламодатель платит за получение контактов пользователя (лид). Важное замечание: лид вовсе не означает лояльного клиента. Оплата происходит за любой оставленный контакт вне зависимости удалось ли его сконвертировать в продажу или нет.
Эти данные можно получить через форму захвата, обратный звонок, скачивание каталога или через подписку на рассылку новостей. К CPL относятся лиды любой температуры, поскольку одни каналы могут лучше генерировать холодные лиды, другие — теплые, но с учетом более крупных инвестиций. Опираясь на показатели CPL, можно делать выводы об эффективности рекламы. Метрика учитывает соотношение затрат на продвижение по определенному рекламному каналу и объем лидов, который он сгенерировал за отрезок времени.
Формула расчета CPL
CPL = Затраты на рекламу / Количество лидов, которые принес канал
Зная стоимость одного лида, можно говорить об эффективности объявления и отсекать те, где средства не окупились. На стоимость лида влияет уровень проработки семантики, CTR объявлений, стоимость одного клика и текущий показатель конверсии. Вычислить CPL можно через Google Analytics. Для этого нужно задать цели и ценность внутри системы, затем подключить электронную торговлю и воспользоваться функцией импортирования данных. Далее нужно применить функцию «Вычисляемые показатели», а после использовать функцию по достигнутым целям конверсии для получения контактов.
Особенность CPL
Данную метрику чаще применяют в B2B маркетинге, поскольку в этой сфере сделки имеют более долгий цикл продаж, а конечный доход от сделки можно оценить после работы менеджера. Работа с CPL кампаниями неразрывно связана с постоянным тестированием лендингов в поисках оптимальных офферов, чтобы пользователь был уверен, что обращается по адресу.
Способы улучшения CPL:
- оптимизация CPC с последующим снижением инвестиций в рекламу;
- использование различных сервисов по типу Google Optimize для улучшения конверсии;
- грамотное определение ЦА и таргет по ней.
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|Кухарев Сергей 8 1
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