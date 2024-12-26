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AdTech Lead Лид лидогенерация Целевой лид потенциальный клиент CPL Cost Per Lead стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента CRM Lead Management Системы управления лидами


Лид (lead) — это прежде всего интерес клиента к компании и его контакт. В строгом понимании лидом называют потенциального клиента, который отреагировал на маркетинговую коммуникацию так, что продавцу стала понятна его потребность, возможности, и он мог оценить потенциал продажи. В этом смысле лид — это не только оставленные человеком контакты, а некая совокупность из заинтересованности клиента и его пожеланий, а также понимания продавцом перспективы дальнейшего общения.

В зависимости от сферы и задач маркетинговой кампании, понимание о характеристиках лида и количестве информации в нем, может изменяться. Например, форма захвата может иметь несколько шагов и собирать разное количество данных клиента, вплоть до его должности в компании, если мы говорим о b2b-маркетинге.

В нестрогом понимании лидом может считаться любая контактная информация от клиента, но тогда возникает больше вопросов о типе и квалификации лида.

Cost Per Lead (СPL) или стоимостью лида называют модель оплаты рекламы, где рекламодатель платит за получение контактов пользователя (лид). Важное замечание: лид вовсе не означает лояльного клиента. Оплата происходит за любой оставленный контакт вне зависимости удалось ли его сконвертировать в продажу или нет.

Эти данные можно получить через форму захвата, обратный звонок, скачивание каталога или через подписку на рассылку новостей. К CPL относятся лиды любой температуры, поскольку одни каналы могут лучше генерировать холодные лиды, другие — теплые, но с учетом более крупных инвестиций. Опираясь на показатели CPL, можно делать выводы об эффективности рекламы. Метрика учитывает соотношение затрат на продвижение по определенному рекламному каналу и объем лидов, который он сгенерировал за отрезок времени.

Формула расчета CPL

CPL = Затраты на рекламу / Количество лидов, которые принес канал

Зная стоимость одного лида, можно говорить об эффективности объявления и отсекать те, где средства не окупились. На стоимость лида влияет уровень проработки семантики, CTR объявлений, стоимость одного клика и текущий показатель конверсии. Вычислить CPL можно через Google Analytics. Для этого нужно задать цели и ценность внутри системы, затем подключить электронную торговлю и воспользоваться функцией импортирования данных. Далее нужно применить функцию «Вычисляемые показатели», а после использовать функцию по достигнутым целям конверсии для получения контактов.

Особенность CPL

Данную метрику чаще применяют в B2B маркетинге, поскольку в этой сфере сделки имеют более долгий цикл продаж, а конечный доход от сделки можно оценить после работы менеджера. Работа с CPL кампаниями неразрывно связана с постоянным тестированием лендингов в поисках оптимальных офферов, чтобы пользователь был уверен, что обращается по адресу.

Способы улучшения CPL:

  • оптимизация CPC с последующим снижением инвестиций в рекламу;
  • использование различных сервисов по типу Google Optimize для улучшения конверсии;
  • грамотное определение ЦА и таргет по ней.
     

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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10930 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18420 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28976 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50939 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7828 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5402 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4787 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6694 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2796 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6923 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16288 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6943 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5066 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5659 7
Английский язык 6628 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3478 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3413 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2912 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1365 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6391 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9911 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7589 6
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4863 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9777 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6108 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2723 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1940 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4985 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2761 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2397 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5959 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5339 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6131 5
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 5
CreditCardsOnline 15 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 957 2
Российская газета 270 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Forbes - Форбс 816 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Gartner - Гартнер 3556 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3192 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8125 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 682 4
Forrester Research 821 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 3
IDC - International Data Corporation 4909 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
eMarketer 205 1
Forrester Wave 45 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Mount Onyx 1 1
Aberdeen Group 48 1
Рустелеком ТК 304 1
Gartner Magic Quadrant - SPM - Sales Performance Management - SFA - Sales Force Automation 3 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 8 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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