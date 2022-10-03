Qsoft amoCRM

Отзывы о CRM-системе amoCRM: «С официальной техподдержкой мы не связываемся» Оставить отзыв Сентябрь 2022. E-commerce. Выручка до ₽100 млн. «В прошлом году работала менеджером при интернет-магазине. У нас стояла как раз amoCRM. Удобно, конечно, операторам сопровождать сделки, мне удобно следить за их работой. Не без косяков. Вот пример: когда клиент писал в чат, я получала уведомление на почту, когда чат стано

«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии c amoCRM и «Битрикс24» Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности интеграций АТС «Телфин.офис» с amoCRM и «Битрикс24». Взаимодействие телефонии и CRM-систем возможно без дополнительного участия сотрудников, что ускоряет работу по обработке коммуникаций с клиентами в 2 раза. Одной из ключев

«Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM «Дом.ru бизнес», российский федеральный телеком-оператор, объявил о запуске продаж онлайн-CRM-системы для управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM. Оператор является участником партнерской программы «Облачный альянс». Для всех клиентов предоставляется бесплатный тестовый период продолжительностью 14 дней. При покупке amoCRM

«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM «Ростелеком» интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с системой учета клиентов и сделок amoCRM. Решение сделает услугу более функциональной, а также позволит клиентам комплексно получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM. «Виртуальная АТС» – одна из наиболее востр

МТТ внедрил облачные инструменты на платформе amoCRM amoCRM и МТТ завершили процесс интеграции виртуальной АТС «МТТ Бизнес», объединив сервисы на базе клиентской платформы amoCRM. Теперь облачные инструменты МТТ для привлечения клиентов, контроля менеджеров, повышения качества обслуживания и роста продаж доступны напрямую из личного кабинета amoCRM. Интегр

Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») объявил о завершении проекта интеграции с системой AmoCRM. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты «Точки» и AmoCRM могут управлять продажами, не выходя из кабинета AmoCRM: выписать счет из любой сделки, скачать его в формате