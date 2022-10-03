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Qsoft amoCRM

Qsoft amoCRM


03.10.2022 Отзывы о CRM-системе amoCRM: «С официальной техподдержкой мы не связываемся»

Оставить отзыв Сентябрь 2022. E-commerce. Выручка до ₽100 млн. «В прошлом году работала менеджером при интернет-магазине. У нас стояла как раз amoCRM. Удобно, конечно, операторам сопровождать сделки, мне удобно следить за их работой. Не без косяков. Вот пример: когда клиент писал в чат, я получала уведомление на почту, когда чат стано
09.08.2022 «Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии c amoCRM и «Битрикс24»

Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности интеграций АТС «Телфин.офис» с amoCRM и «Битрикс24». Взаимодействие телефонии и CRM-систем возможно без дополнительного участия сотрудников, что ускоряет работу по обработке коммуникаций с клиентами в 2 раза. Одной из ключев
05.09.2018 «Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM

«Дом.ru бизнес», российский федеральный телеком-оператор, объявил о запуске продаж онлайн-CRM-системы для управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM. Оператор является участником партнерской программы «Облачный альянс». Для всех клиентов предоставляется бесплатный тестовый период продолжительностью 14 дней. При покупке amoCRM

08.08.2018 «Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

«Ростелеком» интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с системой учета клиентов и сделок amoCRM. Решение сделает услугу более функциональной, а также позволит клиентам комплексно получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM. «Виртуальная АТС» – одна из наиболее востр
08.06.2018 МТТ внедрил облачные инструменты на платформе amoCRM

amoCRM и МТТ завершили процесс интеграции виртуальной АТС «МТТ Бизнес», объединив сервисы на базе клиентской платформы amoCRM. Теперь облачные инструменты МТТ для привлечения клиентов, контроля менеджеров, повышения качества обслуживания и роста продаж доступны напрямую из личного кабинета amoCRM. Интегр
19.04.2017 Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») объявил о завершении проекта интеграции с системой AmoCRM. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты «Точки» и AmoCRM могут управлять продажами, не выходя из кабинета AmoCRM: выписать счет из любой сделки, скачать его в формате
08.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM

«Манго Телеком» объявил об интеграции виртуальной АТС Mango Office с облачной CRM-системой amoCRM для небольших рабочих групп. Как рассказали CNews в компании, виртуальную АТС Mango Office можно подключить прямо из amoCRM без необходимости обращаться к посредникам или самим ра

Публикаций - 107, упоминаний - 107

Qsoft amoCRM и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 212 21
8213 16
RetailCRM 31 15
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 15
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 14
Telegram Group 1983 14
Мегаплан 76 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 11
VK - YClients - УайКлаентс 39 11
Softline - Софтлайн 2810 10
1С-Битрикс - Bitrix 579 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 9
Roistat 12 8
Ростелеком 9699 7
Salesforce.com 427 7
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 7
Yandex - Яндекс 7339 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 6
МегаФон 8803 5
Microsoft Corporation 24623 5
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 5
Google LLC 11775 5
Крок - Croc 1777 5
SAP SE 5276 4
Корус Консалтинг ГК 1216 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 4
Naumen - Наумен 625 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 4
Тензор 97 4
iiko - айко 47 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
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Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Газпром ПАО 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Qlean 7 1
Intel Capital 148 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1769 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Visa International 1949 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Инвитро - Invitro 70 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
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Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Автобан ДСК ГК 15 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Kaspi Bank 28 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 50 1
Администрация Перми 21 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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