Qsoft amoCRM
|03.10.2022
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Отзывы о CRM-системе amoCRM: «С официальной техподдержкой мы не связываемся»
Оставить отзыв Сентябрь 2022. E-commerce. Выручка до ₽100 млн. «В прошлом году работала менеджером при интернет-магазине. У нас стояла как раз amoCRM. Удобно, конечно, операторам сопровождать сделки, мне удобно следить за их работой. Не без косяков. Вот пример: когда клиент писал в чат, я получала уведомление на почту, когда чат стано
|09.08.2022
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«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии c amoCRM и «Битрикс24»
Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности интеграций АТС «Телфин.офис» с amoCRM и «Битрикс24». Взаимодействие телефонии и CRM-систем возможно без дополнительного участия сотрудников, что ускоряет работу по обработке коммуникаций с клиентами в 2 раза. Одной из ключев
|05.09.2018
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«Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM
«Дом.ru бизнес», российский федеральный телеком-оператор, объявил о запуске продаж онлайн-CRM-системы для управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM. Оператор является участником партнерской программы «Облачный альянс». Для всех клиентов предоставляется бесплатный тестовый период продолжительностью 14 дней. При покупке amoCRM
|08.08.2018
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«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
«Ростелеком» интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с системой учета клиентов и сделок amoCRM. Решение сделает услугу более функциональной, а также позволит клиентам комплексно получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM. «Виртуальная АТС» – одна из наиболее востр
|08.06.2018
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МТТ внедрил облачные инструменты на платформе amoCRM
amoCRM и МТТ завершили процесс интеграции виртуальной АТС «МТТ Бизнес», объединив сервисы на базе клиентской платформы amoCRM. Теперь облачные инструменты МТТ для привлечения клиентов, контроля менеджеров, повышения качества обслуживания и роста продаж доступны напрямую из личного кабинета amoCRM. Интегр
|19.04.2017
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Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM
Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») объявил о завершении проекта интеграции с системой AmoCRM. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты «Точки» и AmoCRM могут управлять продажами, не выходя из кабинета AmoCRM: выписать счет из любой сделки, скачать его в формате
|08.11.2016
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«Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM
«Манго Телеком» объявил об интеграции виртуальной АТС Mango Office с облачной CRM-системой amoCRM для небольших рабочих групп. Как рассказали CNews в компании, виртуальную АТС Mango Office можно подключить прямо из amoCRM без необходимости обращаться к посредникам или самим ра
Qsoft amoCRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Александр 86 11
|Павлов Иван 75 10
|Токовинин Михаил 4 3
|Тюрина Мария 54 3
|Шикинов Александр 21 3
|Сурнин Константин 4 3
|Кириченко Игорь 49 2
|Бойко Андрей 50 2
|Биккужин Рамиль 42 2
|Николаев Александр 33 2
|Федулов Кирилл 44 2
|Ефанова Мария 2 2
|Лобанов Константин 2 2
|Стручков Игорь 3 2
|Мриль Станислав 14 2
|Артемьев Иван 5 2
|Токовкин Михаил 2 2
|Аврамов Роман 3 2
|Легченко Михаил 17 2
|Лимбергер Роман 4 2
|Мотовилов Олег 71 1
|Соколова Ольга 25 1
|Горохов Евгений 39 1
|Васильев Евгений 119 1
|Козловский Андрей 11 1
|Новиков Юрий 9 1
|Корельский Владимир 1 1
|Чумиков Дмитрий 1 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Кардаш Матвей 1 1
|Боровиков Иван 2 1
|Аниканова Мария 15 1
|Федорович Юлия 11 1
|Адеев Николай 13 1
|Пчеловодова Наталья 2 1
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
|Другалев Станислав 10 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Ханин Александр 49 1
|Мурышкин Александр 1 1
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