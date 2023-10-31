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«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил интеграцию АТС «Телфин.офис» с amoCRM и добавил встроенный в систему виджет для звонков, чтобы ускорить обработку входящих обращений и оперативно обзванивать клиентов прямо из CRM.

Обновленные возможности интеграции АТС «Телфин.офис» с amoCRM позволяют принимать, совершать, переводить звонки, устанавливать статусы, делать массовые обзвоны по клиентам, контактам или сделкам. Не надо переключаться из одной программы в другую, чтобы набрать номер клиента, позвонить и принять звонок. Любой сотрудник компании может подключить виджет.

Если клиент занесен в CRM, то при наличии виджета в момент звонка менеджер видит имя контакта, название компании и текущие открытые сделки. Кроме этого виджет позволяет поддерживать несколько одновременных вызовов и удерживать клиентов на линии до перевода звонка на добавочный номер сотрудника.

Пользователям доступны разные сценарии обработки входящих обращений клиентов, а также умная маршрутизация звонков. Причем теперь появился вариант автоматического распределения вызовов по ответственному за открытую сделку, а не только за контакт или компанию.

Интеграция АТС «Телфин.офис» с amoCRM — это готовое решение провайдера, процесс подключения которого занимает не больше 1 рабочего дня. Настройка виджета интеграции телефонии с CRM доступна в интерфейсе системы. По умолчанию виджет работает в режиме «наблюдателя» и может подсказать, кто звонит, помочь в управлении вызовом и инициировать звонок на любое зарегистрированное оборудование.

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