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Контактный центр Outbound-услуги сервис выполнения исходящих телефонных вызовов Автодозвон Предиктивный обзвон
- Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов
- CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга
- Автоинформатор
Виталий Палин, Руководитель управления автоматизации, HeadHunter "Опыт и “подводные камни” внедрения предиктивного обзвона в работу клиентских служб", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.04.2024
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Минцифры хочет полностью запретить в России спам-обзвоны
Полный запрет Министерство цифрового развития готовит инициативу, которая запрещает массовые спам-обзвоны, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства Максута Шадаева. «Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — сказал министр. «На
|02.08.2023
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«Почта банк» внедрил технологию автоматического определения виртуальных голосовых ассистентов для исходящего обзвона клиентов
ся только на прямой контакт с клиентом. Нам уже удалось четырёхкратно сократить количество автоответчиков, поступающих на операторов, существенно оптимизировать расходы и снизить затраты на исходящие обзвоны. При этом важно, что Smart CPD не нарушает приватность клиентов, так как технология не борется с виртуальными ассистентами, а позволяет бизнесу экономить затраты и оптимизировать бизнес
|21.06.2023
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Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса
Поставщик решений на базе речевых технологий VS Robotics (бренд компании «АБК») разработал платформу VS ICE, позволяющую совершать автоматизированные обзвоны по клиентской базе. Платформа подходит для любой компании из сегмента малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании VS Robotics. Отличительная особенность пла
|05.01.2023
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Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков
Их рекорды Федеральная комиссия по связи США (ФКС) предложила назначить рекордный штраф за автоматический обзвон в мошеннических целях. Размер предлагаемого штрафа составит $300 млн. Его планируют назначить двум дельцам с именами Майкл Аарон Джонс (Michael Aaron Jones) и Рой Кокс (Ro
|18.10.2022
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Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound
ания. При интеграции систем CTI Outbound в автоматическом режиме отправляет сообщения или выполняет обзвон ответственных лиц, извещая о статусе процесса. В случае обнаружения критически важных
|13.10.2022
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«Телфин» повышает производительность колл-центров в три раза
Российский телеком-провайдер «Телфин» добавил новую функцию в АТС «Телфин.офис» — активный исходящий обзвон. Благодаря данному сервису колл-центры совершают в три раза больше звонков,
|16.04.2021
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CTI модернизировал платформу Outbound
Бизнес-интегратор CTI, продолжая развивать экосистему собственных продуктов для клиентского обслуживания, модернизировал продукт CTI Outbound для автоматизации кампаний исходящего обзвона. Обновленная архитектура решения обеспечивает возможность повысить скорость обзвона без увеличения мощности используемого оборудования, что минимизирует затраты по модернизации а
|08.02.2018
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Voximplant представила ПО для кампаний роботизированных обзвонов
Для тех, кто хочет попробовать сервис в действии, есть предсобранные сценарии «Контроль качества», «Информационный обзвон» и «Замена SMS». Сервис имеет две локализации — русскую и английскую, д
|24.10.2017
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«Хайтэк» модернизировала модуль исходящего обзвона для колл-центра «Транстелекома»
«Хайтэк» объявила о завершении проекта по модернизации модуля исходящего обзвона для контакт-центра компании «Транстелеком» (ТТК). В ходе проекта бы
|02.07.2013
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В «ОТП Банке» внедрена система автоматического исходящего обзвона
«ОТП Банк» и компания «Крок» внедрили систему автоматического исходящего обзвона для улучшения взаимодействия с должниками банка. «Наша розничная сеть обслуживает более 2,5 млн человек по всей стране, «ОТП Банк» занимает 14 место в топ-200 по кредитам физическим лиц
|16.10.2012
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«АМТ-Груп» расширила функциональность контакт-центра Quelle
атического исходящего обзвона на платформе Genesys Outbound. Система позволяет производить массовый обзвон клиентов компании на основе загружаемых списков контактов. Поддерживается большое коли
|03.08.2010
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«Астерос» внедрила систему исходящего обзвона в контакт-центрах «МегаФона»
бочих мест. Функционал решения позволяет: производить настройку стратегий исходящего обзвона; вести автоматический обзвон клиентов; автоматически выводить на экран информацию о клиенте, перевод
|30.07.2010
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«Акадо» запретили назойливый обзвон клиентов
рушения законодательства о рекламе, результатом рассмотрения которого и стало предписание. В «Акадо-Столице» заявили CNews, что их сотрудники уже предприняли ряд мер, которые исключат подобные случаи обзвона абонентов в дальнейшем. «Дополнительно в компании пересматриваются процедуры использования методов телемаркетинга в продажах услуг», - заявил представитель «Акадо-Столицы» Денис Рычка.
|09.06.2010
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Wentor Software выпустила программу для обзвона и обработки входящих звонков - Call Office
в, он позволяет использовать возможности современной IP-телефонии (SIP-шлюзы), а также осуществлять обзвон и обработку звонков абонентов мобильных сетей с помощью обычного GSM-модема. При этом
|18.05.2007
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ФАС: Обзвон чужих абонентов является недобросовестной конкуренцией
Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признал недобросовестной конкуренцией обзвон сотовым оператором «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») абонентов других операторов мобильной связи, в частности, абонентов «МегаФона». Это решение было принято на сегодняшнем заседании
|06.04.2007
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Региональные операторы пожаловались на переманивание абонентов путем обзвона
связи в этой части, сообщает РБК. Как говорится в сообщении, в последнее время компании практикуют обзвон абонентов других операторов с целью переманивания. Ассоциация опасается, что данная пр
|25.01.2006
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В Call-Центре "Манго Телеком" заработал "Автообзвон"
В Call-Центре компании «Манго Телеком», использующем программные продукты ProfitContactCenter и DDMK.CRM (производитель «Телекомпродукт»), в конце 2005 года запустили новую функциональность – «Автообзвон». После внедрения автообзвона, продуктивность работы операторов выросла на 200-300%. Нагрузка на каждую абонентскую линию операторских рабочих мест увеличилась в 1.5 – 2 раза. Такая
|31.05.2000
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"Северо-Западный GSM" выпустила официальное заявление по поводу обзвона абонентов турфирмой World Travel
Вчера компания "Северо-Западный GSM" выпустила официальное заявление по поводу обзвона абонентов сотового оператора со стороны туристической фирмы "World Travel". В заявлении сказано, что турфирма, обзванивающая сотовые телефоны компании, использует при этом перебор диапа
Контактный центр и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Андрей 50 10
|Попов Сергей 166 8
|Соколюк Валерий 31 8
|Шадаев Максут 1210 5
|Гольцов Александр 84 5
|Арсентьев Андрей 79 4
|Кравченко Олег 12 4
|Боярский Сергей 49 4
|Сысоева Евгения 129 4
|Сажко Василий 29 4
|Шикинов Александр 28 4
|Павлов Александр 121 4
|Чекмарев Шамиль 50 3
|Королева Ирина 10 3
|Путин Владимир 3454 3
|Кравченко Георгий 14 3
|Ковалев Сергей 30 3
|Теплицкий Дмитрий 88 3
|Солонин Виталий 90 3
|Кондратьев Дмитрий 34 3
|Песня Юрий 7 3
|Ермолич Павел 5 3
|Гордиенко Дмитрий 8 2
|Бацан Марина 2 2
|Цыганкова Ольга 8 2
|Дубровская Анна 21 2
|Крушинский Александр 34 2
|Бийчук Андрей 47 2
|Вирясов Владислав 35 2
|Лошкарева Наталья 16 2
|Сикора Ольга 2 2
|Галушкин Олег 182 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Карпов Иван 79 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Голодец Ольга 23 2
|Биккужин Рамиль 70 2
|Ревяшко Андрей 20 2
|Алексеев Олег 20 2
|Романов Роман 52 2
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