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Контактный центр Outbound-услуги сервис выполнения исходящих телефонных вызовов Автодозвон Предиктивный обзвон

 

 

Виталий Палин, Руководитель управления автоматизации, HeadHunter "Опыт и “подводные камни” внедрения предиктивного обзвона в работу клиентских служб", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023

 
 

СОБЫТИЯ

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25.04.2024 Минцифры хочет полностью запретить в России спам-обзвоны

Полный запрет Министерство цифрового развития готовит инициативу, которая запрещает массовые спам-обзвоны, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства Максута Шадаева. «Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — сказал министр. «На
02.08.2023 «Почта банк» внедрил технологию автоматического определения виртуальных голосовых ассистентов для исходящего обзвона клиентов

ся только на прямой контакт с клиентом. Нам уже удалось четырёхкратно сократить количество автоответчиков, поступающих на операторов, существенно оптимизировать расходы и снизить затраты на исходящие обзвоны. При этом важно, что Smart CPD не нарушает приватность клиентов, так как технология не борется с виртуальными ассистентами, а позволяет бизнесу экономить затраты и оптимизировать бизнес
21.06.2023 Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса

Поставщик решений на базе речевых технологий VS Robotics (бренд компании «АБК») разработал платформу VS ICE, позволяющую совершать автоматизированные обзвоны по клиентской базе. Платформа подходит для любой компании из сегмента малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании VS Robotics. Отличительная особенность пла
05.01.2023 Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

Их рекорды Федеральная комиссия по связи США (ФКС) предложила назначить рекордный штраф за автоматический обзвон в мошеннических целях. Размер предлагаемого штрафа составит $300 млн. Его планируют назначить двум дельцам с именами Майкл Аарон Джонс (Michael Aaron Jones) и Рой Кокс (Ro
18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound

ания. При интеграции систем CTI Outbound в автоматическом режиме отправляет сообщения или выполняет обзвон ответственных лиц, извещая о статусе процесса. В случае обнаружения критически важных

13.10.2022 «Телфин» повышает производительность колл-центров в три раза

Российский телеком-провайдер «Телфин» добавил новую функцию в АТС «Телфин.офис» — активный исходящий обзвон. Благодаря данному сервису колл-центры совершают в три раза больше звонков,

16.04.2021 CTI модернизировал платформу Outbound

Бизнес-интегратор CTI, продолжая развивать экосистему собственных продуктов для клиентского обслуживания, модернизировал продукт CTI Outbound для автоматизации кампаний исходящего обзвона. Обновленная архитектура решения обеспечивает возможность повысить скорость обзвона без увеличения мощности используемого оборудования, что минимизирует затраты по модернизации а
08.02.2018 Voximplant представила ПО для кампаний роботизированных обзвонов

Для тех, кто хочет попробовать сервис в действии, есть предсобранные сценарии «Контроль качества», «Информационный обзвон» и «Замена SMS». Сервис имеет две локализации — русскую и английскую, д
24.10.2017 «Хайтэк» модернизировала модуль исходящего обзвона для колл-центра «Транстелекома»

«Хайтэк» объявила о завершении проекта по модернизации модуля исходящего обзвона для контакт-центра компании «Транстелеком» (ТТК). В ходе проекта бы
02.07.2013 В «ОТП Банке» внедрена система автоматического исходящего обзвона

«ОТП Банк» и компания «Крок» внедрили систему автоматического исходящего обзвона для улучшения взаимодействия с должниками банка. «Наша розничная сеть обслуживает более 2,5 млн человек по всей стране, «ОТП Банк» занимает 14 место в топ-200 по кредитам физическим лиц
16.10.2012 «АМТ-Груп» расширила функциональность контакт-центра Quelle

атического исходящего обзвона на платформе Genesys Outbound. Система позволяет производить массовый обзвон клиентов компании на основе загружаемых списков контактов. Поддерживается большое коли
03.08.2010 «Астерос» внедрила систему исходящего обзвона в контакт-центрах «МегаФона»

бочих мест. Функционал решения позволяет: производить настройку стратегий исходящего обзвона; вести автоматический обзвон клиентов; автоматически выводить на экран информацию о клиенте, перевод
30.07.2010 «Акадо» запретили назойливый обзвон клиентов

рушения законодательства о рекламе, результатом рассмотрения которого и стало предписание. В «Акадо-Столице» заявили CNews, что их сотрудники уже предприняли ряд мер, которые исключат подобные случаи обзвона абонентов в дальнейшем. «Дополнительно в компании пересматриваются процедуры использования методов телемаркетинга в продажах услуг», - заявил представитель «Акадо-Столицы» Денис Рычка.

09.06.2010 Wentor Software выпустила программу для обзвона и обработки входящих звонков - Call Office

в, он позволяет использовать возможности современной IP-телефонии (SIP-шлюзы), а также осуществлять обзвон и обработку звонков абонентов мобильных сетей с помощью обычного GSM-модема. При этом

18.05.2007 ФАС: Обзвон чужих абонентов является недобросовестной конкуренцией

Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признал недобросовестной конкуренцией обзвон сотовым оператором «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») абонентов других операторов мобильной связи, в частности, абонентов «МегаФона». Это решение было принято на сегодняшнем заседании
06.04.2007 Региональные операторы пожаловались на переманивание абонентов путем обзвона

связи в этой части, сообщает РБК. Как говорится в сообщении, в последнее время компании практикуют обзвон абонентов других операторов с целью переманивания. Ассоциация опасается, что данная пр
25.01.2006 В Call-Центре "Манго Телеком" заработал "Автообзвон"

В Call-Центре компании «Манго Телеком», использующем программные продукты ProfitContactCenter и DDMK.CRM (производитель «Телекомпродукт»), в конце 2005 года запустили новую функциональность – «Автообзвон». После внедрения автообзвона, продуктивность работы операторов выросла на 200-300%. Нагрузка на каждую абонентскую линию операторских рабочих мест увеличилась в 1.5 – 2 раза. Такая

31.05.2000 "Северо-Западный GSM" выпустила официальное заявление по поводу обзвона абонентов турфирмой World Travel

Вчера компания "Северо-Западный GSM" выпустила официальное заявление по поводу обзвона абонентов сотового оператора со стороны туристической фирмы "World Travel". В заявлении сказано, что турфирма, обзванивающая сотовые телефоны компании, использует при этом перебор диапа

Публикаций - 430, упоминаний - 502

Контактный центр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
Naumen - Наумен 752 49
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 46
МегаФон 10742 31
Ростелеком 10948 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Cisco Systems 5372 21
Крок - Croc 1964 19
9594 17
Telegram Group 2940 17
ЛайфТелеком - Телфин 290 16
Microsoft Corporation 25775 15
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 14
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 14
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
AMT Group - АМТ-Груп 365 12
Genesys 216 11
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 11
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 10
Oracle Corporation 7074 9
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Yandex - Яндекс 9215 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 8
SAP SE 5601 7
Softline - Софтлайн 3743 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 6
Сател 186 6
Beltel - Белтел 147 6
Neuro.net - Нейро 22 6
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Intel Corporation 12811 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Альфа-Банк 1979 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
ВТБ - Почта Банк 514 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Ингосстрах СПАО 478 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 4
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Sequoia Capital 115 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
Приморье АКБ 7 2
НСВ - Национальная служба взыскания 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 2
Ассоциация-800 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 209
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 168
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 159
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 154
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 123
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 102
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 92
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 92
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 83
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 78
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 77
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 75
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 73
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 65
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 59
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 56
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 52
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 50
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 47
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 46
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 42
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 34
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 33
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 32
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 22
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 14
Avaya Aura 124 13
FreePik 1841 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 10
Qsoft - amoCRM 154 10
Avaya Proactive Contact 14 10
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 10
Microsoft Office 4170 9
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 9
Microsoft Dynamics CRM 564 8
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 8
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 7
МТС Exolve 150 6
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 6
Google Android 15243 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
VK - Mail.Ru Infra 44 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
МТС Автосекретарь 69 6
Apple iOS 8583 5
Rakuten Viber 665 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
Microsoft Outlook 1506 5
Apple iPhone 6 4861 5
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 5
Microsoft Dynamics 1197 5
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 5
Avaya Interaction Center - AIC 16 5
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Microsoft Windows 16882 4
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Попов Сергей 166 8
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Кондратьев Дмитрий 34 3
Песня Юрий 7 3
Ермолич Павел 5 3
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Крушинский Александр 34 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 76
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Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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