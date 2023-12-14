Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 133210
ИКТ 10865
Организации 8604
Ведомства 1386
Ассоциации 830
Технологии 3167
Системы 21726
Персоны 52523
География 2171
Статьи 1438
Пресса 1049
ИАА 644
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2239
Мероприятия 820

Контактный центр Outbound-услуги сервис выполнения исходящих телефонных вызовов Автодозвон Предиктивный обзвон


 

 

Виталий Палин, Руководитель управления автоматизации, HeadHunter "Опыт и “подводные камни” внедрения предиктивного обзвона в работу клиентских служб", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023

 
 


14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1

27.11.2023 «СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl 1

01.11.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2023 1

31.10.2023 «Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM 1

23.08.2023 Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу 1

10.08.2023 «Сбер еаптека» перевела поддержку клиентов на платформу Naumen Contact Center SaaS 1

02.08.2023 «Почта банк» внедрил технологию автоматического определения виртуальных голосовых ассистентов для исходящего обзвона клиентов 1

07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1

21.06.2023 Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса 1

20.06.2023 Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков 1

17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112 1

11.04.2023 Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает 1

06.03.2023 Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24» 1

08.02.2023 Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS 1

07.02.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов 1

26.01.2023 Робот-оператор от VS Robotics заработал в контакт-центре банка «Дом.РФ» 1

05.01.2023 Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков 1

29.12.2022 В МФЦ Московской области начал консультировать виртуальный ассистент от BSS 1

15.12.2022 Минцифры пошло войной на телефонных спамеров 1

15.12.2022 Минцифры усилит контроль за спам-звонками 1

14.12.2022 Как бизнес использует цифровых помощников: пять кейсов 1

08.12.2022 «Дом.ру бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию новую версию облачной АТС 1

05.12.2022 «Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для крупнейшего сотового оператора Beeline в Кыргызстане 1

02.12.2022 Робот-оператор оповестит жителей Алтайского края о поступлении в аптеки льготных лекарств 1

30.11.2022 Merlion и Aurus подписали дистрибьюторское соглашение 2

23.11.2022 «Ростелеком контакт-центр» получил сертификат TUV Austrian Standards & Compliance 1

31.10.2022 Данные — на ваших серверах, их обработка — в облаках: новый вид АТС появился в России 1

24.10.2022 Голосовой робот МТТ напомнит жителям Читы о записи к врачу 2

21.10.2022 Сеть клиник «Медикс» внедрила голосового робота VoiceBox компании МТТ 2

18.10.2022 Гиперавтоматизация бизнес-процессов: что доверить роботу, а что сделать самому 1

18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound 2

13.10.2022 «Телфин» повышает производительность колл-центров в три раза 3

19.09.2022 Naumen Contact Center в два раза сократил долю потерянных входящих звонков в контакт-центре Home Shopping Russia 1

31.08.2022 Власти потратят 1,88 миллиарда на ИТ-системы контроля телефонных звонков 1

05.08.2022 Сбербанк и Ленобласть продолжат сотрудничество по внедрению новейших технологий 1

13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1

12.07.2022 «Альфастрахование» полностью автоматизировала работу с согласиями клиентов на обработку их данных 1

07.07.2022 Современные контакт-центры 2022 1

04.07.2022 «Утконос онлайн» внедрил роботизированного голосового помощника 1


Публикаций - 288, упоминаний - 338

Контактный центр замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1024 3
Beltel - Белтел 140 2
Microsoft Corporation 23953 2
Nuance Communications - ScanSoft 86 2
Cisco Systems 4982 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 243 2
Forte-IT - Форте-АйТи 32 1
Ростелеком - Связьинвест 1705 1
Информ 296 1
Eastwind - Восточный Ветер 70 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
МТС - Система Телеком 234 1
D-Link 348 1
WinPeak 8 1
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 16 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4454 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2633 1
Genesys 203 1
IBM - International Business Machines Corp 9312 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей Технологии 70 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 406 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2972 1
Телефонные Системы 38 1
Naumen - Наумен 572 1
Intel Corporation 11844 1
Siemens AG - Siemens Group 2547 1
Альфа-Банк 1648 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 310 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11572 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22450 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4336 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3654 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23133 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7762 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6009 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 813 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22453 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 593 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10006 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57565 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3090 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8804 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 328 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12082 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6247 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 927 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27641 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10672 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1557 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2084 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11519 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2628 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27268 2
Автоинформатор 99 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2784 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 510 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 327 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19581 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5468 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23284 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8894 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5161 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3237 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13911 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 773 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8638 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 311 3
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 146 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 80 2
Avaya AES 5 2
Microsoft Office Communications Server 48 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 143 1
Avaya Definity УАТС 102 1
Microsoft Edge - браузер 1958 1
Microsoft Office 3567 1
Microsoft Outlook 1334 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 26 1
Fedora Core 15 1
Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 9 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 1
Протей РВ 4 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 748 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 1
Солонин Виталий 89 2
Песня Юрий 6 1
Дашковская Марина 2 1
Скворцов Олег 6 1
Саушкин Олег 31 1
Борток Александр 3 1
Ермолич Павел 5 1
Уютов Вячеслав 5 1
Шестаков Алексей 4 1
Скоморохов Сергей 1 1
Ефимова Татьяна 1 1
Бланк Алексей 1 1
Заклязменская Наталья 2 1
Борисовец Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 130591 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 2
США - Флорида 738 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 1
Америка 2062 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2693 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 1
Европа Восточная 3017 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44434 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21920 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 815 2
Аренда 2206 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2082 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1812 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14965 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 156 1
Абонентская база - Абонентская плата 5398 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2667 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 507 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2103 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4361 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6251 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5205 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16425 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3214 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5953 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46482 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9957 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11794 1
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5202 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5322 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4458 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7689 2
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1262276, в очереди разбора - 825739.
Создано именных указателей - 133210.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще