Контактный центр Outbound-услуги сервис выполнения исходящих телефонных вызовов Автодозвон Предиктивный обзвон
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- CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга
Виталий Палин, Руководитель управления автоматизации, HeadHunter "Опыт и “подводные камни” внедрения предиктивного обзвона в работу клиентских служб", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023
Контактный центр замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
|Солонин Виталий 89 2
|Песня Юрий 6 1
|Дашковская Марина 2 1
|Скворцов Олег 6 1
|Саушкин Олег 31 1
|Борток Александр 3 1
|Ермолич Павел 5 1
|Уютов Вячеслав 5 1
|Шестаков Алексей 4 1
|Скоморохов Сергей 1 1
|Ефимова Татьяна 1 1
|Бланк Алексей 1 1
|Заклязменская Наталья 2 1
|Борисовец Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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