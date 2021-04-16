CTI модернизировал платформу Outbound

Бизнес-интегратор CTI, продолжая развивать экосистему собственных продуктов для клиентского обслуживания, модернизировал продукт CTI Outbound для автоматизации кампаний исходящего обзвона. Обновленная архитектура решения обеспечивает возможность повысить скорость обзвона без увеличения мощности используемого оборудования, что минимизирует затраты по модернизации аппаратных платформ для центров клиентского обслуживания и служб автоматического информирования. В представленном новом релизе CTI Outbound 7.0 внесены важные изменения, обеспечивающие увеличение гибкости настройки, улучшение возможностей интеграции и повышение отказоустойчивости.

CTI Outbound представляет собой систему автоматического информирования клиентов, которая устанавливается непосредственно у заказчика и интегрируется с платформой контактного центра. Решение позволяет создавать и управлять исходящими кампаниями обзвона, повышая эффективность маркетинговых акций. За многие годы эксплуатации у заказчиков система доказала свою эффективность как в небольших контакт-центрах на платформе Cisco, так и в крупных компаниях финансовой отрасли.

Модернизированная версия CTI Outbound поддерживает 9 различных режимов дозвона по голосовым каналам, e-mail и СМС, в том числе такие популярные режимы, как Predictive и несколько вариантов Progressive. Гибкие настройки решения позволяют создавать кампании с учетом часового пояса, в котором находится клиент, с выбором нужного номера клиента из многих имеющихся в базе (рабочий – в рабочее время, домашний – в выходные и праздничные дни), планировать и осуществлять повторный звонок, если клиенту в данный момент неудобно разговаривать и др.

«В релиз CTI Outbound 7.0 вошло множество изменений, сделанных в рамках реализации дорожной карты развития продукта, а также в ответ на пожелания существующих заказчиков, – рассказывает Леонид Перминов, руководитель направления «Контактные центры» компании CTI. – Повышена отказоустойчивость системы, расширили интеграционные возможности и гибкость. Кроме этого, в новом релизе переработана архитектура решения, что позволило еще больше увеличить скорость обзвона без увеличения мощности оборудования».

В релиз CTI Outbound 7.0 добавлена поддержка приоритетов исходящих кампаний, что позволяет одновременно отрабатывать несколько кампаний исходящего обзвона, задавать высокий, средний или низкий приоритет для каждой из них. В процессе работы система автоматически перераспределяет доступные лицензии между кампаниями в соответствии с их приоритетом. Новые механизмы проактивного мониторинга, такие как поддержка работы с SIP Options и специализированный сервис мониторинга, улучшают стабильность работы системы и упрощают ее настройку.

Также в CTI Outbound 7.0 произведены существенные улучшения в части интеграции с внешними системами: добавлена поддержка RESTfull API, что существенно расширило возможности интеграции внешних систем с CTI Outbound; реализована возможность в режиме реального времени получать результаты обзвона по каждому контакту за счет подписки на очередь сообщений.

«Новый релиз популярной системы CTI Outbound существенно повышает эффективность маркетинговых акций и помогает эффективно решать главные бизнес-задачи, связанные с повышением лояльности клиентов и увеличением продаж, – рассказывает Татьяна Белей, директор по маркетингу системного интегратора CTI. – При этом автоматизация трудоемкого процесса обзвона позволяет уменьшить нагрузку на операторов контактных центров, тем самым значительно снижая операционные расходы, экономит бизнесу время и затраты».