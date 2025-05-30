Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ddialer дайлер программа дозвона звонилка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.05.2025
|
МКК «Выручай-Деньги» кратно увеличила эффективность дозвона за счет автоматизации процессов
МКК «Выручай-Деньги» перешла на «Скорозвон», облачный сервис для автоматизации звонков, и интегрировала его в клиентские процессы. Это позволило кратно повысить эффективность дозвона в отделах pre-collection и телемаркетинга: количество разговоров выросло в пять раз, а продажи — на 24%, без расширения штата. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон».
|22.04.2025
|
Платформа Avelana от WhyHappen и система «Дайлер» от ITROO интегрированы для расширения возможностей омниканальных коммуникаций
Российские разработчики высокотехнологичных решений WhyHappen и ITROO объявили об интеграции своих продуктов: омниканальной платформы Avelana и системы исходящих коммуникаций «Дайлер». Данное решение позволяет бизнесу выстраивать более эффективные и проактивные стратегии клиентского сервиса, объединив инструменты для входящих и исходящих коммуникаций в едином цифрово
|26.03.2025
|
«Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G
«Ростелеком» улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD (HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G (LTE) теперь доступны абонентам пакетных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны.
|15.12.2023
|
Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok
ыстро будут разряжаться их аккумуляторы, емкость которых составляет лишь 1450 мАч. Напомним, что ни смартфоны, ни телефоны Nokia не поставляются в Россию по официальным каналам с осени 2022 г. Когда «звонилка» Nokia лучше смартфона Huawei Добавление YouTube Shorts в состав недорогих телефонов Nokia моментально сделало их более привлекательными в глазах многих пользователей по сравнению с со
|23.05.2022
|
Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес
«Звонилки» вместо умных телефонов В России зафиксирован резкий рост поставок классических сотовых телефонов, сообщили CNews представители аналитической компании GS Group. По итогам I квартала 20
|05.08.2016
|
Обзор приложения PixelPhone: очень функциональная звонилка
часть приложения разбита на три части, представленные тремя вкладками: адресная книга (контакты), «звонилка» (набиратель номера) и избранное. Набиратель номера с разными темами Также в прил
|19.05.2015
|
Обзор кнопочного телефона Nokia 215 Dual SIM: сбалансированная «звонилка»
раммы работали на ура, когда-то такую плавную работу назвали бы гордым словом «флагманская», а сейчас это просто данность для нормального кнопочного телефона. Звук на среднем уровне, достаточном для «звонилки»: свою основную задачу телефон выполняет достойно – звонок или будильник пропустить сложно. Разговорный динамик слышно хорошо, громкости хватает для обычных условий. В шумных местах (м
|05.08.2010
|
Арбитражный суд разрешил проблему дозвона абонентов СЗТ на сеть «Связьинформа»
этого оператора может быть приостановлена до разрешения вопроса о ее отзыве в судебном порядке. Начиная с июня 2008 г., в Калининграде сложилась крайне негативная ситуация с обеспечением возможности дозвона абонентов СЗТ на сеть компании «Связьинформ». Учитывая недопустимость создавшейся ситуации, СЗТ обратилось с жалобой на неправомерные действия «Связьинформа» в уполномоченный орган - Фе
|29.03.2005
|
BT начала борьбу с "интернет-звонилками"
Компания British Telecom (BT) начала активную борьбу с так называемыми «интернет-звонилками» — программами, которые заставляют модемы соединяться с платными номерами или делать международные звонки без ведома пользователей. Для защиты от подобных программ компания пред
Ddialer и организации, системы, технологии, персоны:
|Вирясов Владислав 35 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Макаров Станислав 118 2
|Лаптева Марина 114 2
|Аниканов Вадим 21 2
|Матвиенко Андрей 47 2
|Шишмарев Сергей 36 2
|Дубровская Анна 21 2
|Бийчук Андрей 47 2
|Демяненко Алексей 25 2
|Борзилов Давид 77 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Савицкий Андрей 35 2
|Биккужин Рамиль 70 2
|Лебедева Ирина 65 2
|Быков Сергей 34 2
|Сергеев Михаил 115 2
|Сажко Василий 29 2
|Лантух Владислав 21 2
|Гамзатов Гамзат 15 2
|Кацоев Алексей 17 2
|Лосев Сергей 46 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Беляева Оксана 22 1
|Овчинников Борис 129 1
|Коротков Андрей 87 1
|Дубовиков Ярослав 6 1
|Гольцов Алексей 43 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Нефедов Павел 46 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Борушевский Денис 37 1
|Буров Олег 25 1
|Христенко Виктор 44 1
|Белей Татьяна 8 1
|Сафронов Евгений 8 1
|Меликишвили Отари 6 1
|Рудских Дмитрий 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.