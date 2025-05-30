МКК «Выручай-Деньги» кратно увеличила эффективность дозвона за счет автоматизации процессов МКК «Выручай-Деньги» перешла на «Скорозвон», облачный сервис для автоматизации звонков, и интегрировала его в клиентские процессы. Это позволило кратно повысить эффективность дозвона в отделах pre-collection и телемаркетинга: количество разговоров выросло в пять раз, а продажи — на 24%, без расширения штата. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон».

Платформа Avelana от WhyHappen и система «Дайлер» от ITROO интегрированы для расширения возможностей омниканальных коммуникаций Российские разработчики высокотехнологичных решений WhyHappen и ITROO объявили об интеграции своих продуктов: омниканальной платформы Avelana и системы исходящих коммуникаций «Дайлер». Данное решение позволяет бизнесу выстраивать более эффективные и проактивные стратегии клиентского сервиса, объединив инструменты для входящих и исходящих коммуникаций в едином цифрово

«Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G «Ростелеком» улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD (HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G (LTE) теперь доступны абонентам пакетных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны.

Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok ыстро будут разряжаться их аккумуляторы, емкость которых составляет лишь 1450 мАч. Напомним, что ни смартфоны, ни телефоны Nokia не поставляются в Россию по официальным каналам с осени 2022 г. Когда «звонилка» Nokia лучше смартфона Huawei Добавление YouTube Shorts в состав недорогих телефонов Nokia моментально сделало их более привлекательными в глазах многих пользователей по сравнению с со

Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес «Звонилки» вместо умных телефонов В России зафиксирован резкий рост поставок классических сотовых телефонов, сообщили CNews представители аналитической компании GS Group. По итогам I квартала 20

Обзор приложения PixelPhone: очень функциональная звонилка часть приложения разбита на три части, представленные тремя вкладками: адресная книга (контакты), «звонилка» (набиратель номера) и избранное. Набиратель номера с разными темами Также в прил

Обзор кнопочного телефона Nokia 215 Dual SIM: сбалансированная «звонилка» раммы работали на ура, когда-то такую плавную работу назвали бы гордым словом «флагманская», а сейчас это просто данность для нормального кнопочного телефона. Звук на среднем уровне, достаточном для «звонилки»: свою основную задачу телефон выполняет достойно – звонок или будильник пропустить сложно. Разговорный динамик слышно хорошо, громкости хватает для обычных условий. В шумных местах (м

Арбитражный суд разрешил проблему дозвона абонентов СЗТ на сеть «Связьинформа» этого оператора может быть приостановлена до разрешения вопроса о ее отзыве в судебном порядке. Начиная с июня 2008 г., в Калининграде сложилась крайне негативная ситуация с обеспечением возможности дозвона абонентов СЗТ на сеть компании «Связьинформ». Учитывая недопустимость создавшейся ситуации, СЗТ обратилось с жалобой на неправомерные действия «Связьинформа» в уполномоченный орган - Фе