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Ddialer дайлер программа дозвона звонилка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.05.2025 МКК «Выручай-Деньги» кратно увеличила эффективность дозвона за счет автоматизации процессов

МКК «Выручай-Деньги» перешла на «Скорозвон», облачный сервис для автоматизации звонков, и интегрировала его в клиентские процессы. Это позволило кратно повысить эффективность дозвона в отделах pre-collection и телемаркетинга: количество разговоров выросло в пять раз, а продажи — на 24%, без расширения штата. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон».

22.04.2025 Платформа Avelana от WhyHappen и система «Дайлер» от ITROO интегрированы для расширения возможностей омниканальных коммуникаций

Российские разработчики высокотехнологичных решений WhyHappen и ITROO объявили об интеграции своих продуктов: омниканальной платформы Avelana и системы исходящих коммуникаций «Дайлер». Данное решение позволяет бизнесу выстраивать более эффективные и проактивные стратегии клиентского сервиса, объединив инструменты для входящих и исходящих коммуникаций в едином цифрово
26.03.2025 «Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G

«Ростелеком» улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD (HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G (LTE) теперь доступны абонентам пакетных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны.

15.12.2023 Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok

ыстро будут разряжаться их аккумуляторы, емкость которых составляет лишь 1450 мАч. Напомним, что ни смартфоны, ни телефоны Nokia не поставляются в Россию по официальным каналам с осени 2022 г. Когда «звонилка» Nokia лучше смартфона Huawei Добавление YouTube Shorts в состав недорогих телефонов Nokia моментально сделало их более привлекательными в глазах многих пользователей по сравнению с со
23.05.2022 Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес

«Звонилки» вместо умных телефонов В России зафиксирован резкий рост поставок классических сотовых телефонов, сообщили CNews представители аналитической компании GS Group. По итогам I квартала 20
05.08.2016 Обзор приложения PixelPhone: очень функциональная звонилка

часть приложения разбита на три части, представленные тремя вкладками: адресная книга (контакты), «звонилка» (набиратель номера) и избранное.    Набиратель номера с разными темами Также в прил
19.05.2015 Обзор кнопочного телефона Nokia 215 Dual SIM: сбалансированная «звонилка»

раммы работали на ура, когда-то такую плавную работу назвали бы гордым словом «флагманская», а сейчас это просто данность для нормального кнопочного телефона. Звук на среднем уровне, достаточном для «звонилки»: свою основную задачу телефон выполняет достойно – звонок или будильник пропустить сложно. Разговорный динамик слышно хорошо, громкости хватает для обычных условий. В шумных местах (м
05.08.2010 Арбитражный суд разрешил проблему дозвона абонентов СЗТ на сеть «Связьинформа»

этого оператора может быть приостановлена до разрешения вопроса о ее отзыве в судебном порядке. Начиная с июня 2008 г., в Калининграде сложилась крайне негативная ситуация с обеспечением возможности дозвона абонентов СЗТ на сеть компании «Связьинформ». Учитывая недопустимость создавшейся ситуации, СЗТ обратилось с жалобой на неправомерные действия «Связьинформа» в уполномоченный орган - Фе
29.03.2005 BT начала борьбу с "интернет-звонилками"

Компания British Telecom (BT) начала активную борьбу с так называемыми «интернет-звонилками» — программами, которые заставляют модемы соединяться с платными номерами или делать международные звонки без ведома пользователей. Для защиты от подобных программ компания пред

Публикаций - 292, упоминаний - 300

Ddialer и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
Apple Inc 13154 26
Ростелеком 10948 22
Microsoft Corporation 25775 22
Google LLC 12688 21
Samsung Electronics 11064 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Xiaomi - Сяоми 2231 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Huawei 4676 12
X Corp - Twitter 2938 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
ЛайфТелеком - Телфин 290 8
Cisco Systems 5372 7
LG Electronics 3735 7
Sony 6739 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
HTC Corporation 1512 7
Qualcomm Technologies 1974 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
MediaTek - Ralink 595 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 6
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
Авантелеком 36 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Dell EMC 5180 4
Intel Corporation 12811 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Visa International 1993 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Транснефть 335 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
Геометрия НПО 165 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 2
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 19 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
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НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
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Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 55
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 50
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Google Android 15243 56
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Microsoft Windows 16882 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 12
Apple iPad 4011 9
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 8
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 8
Apple iPhone 6 4861 8
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 8
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 8
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
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Google Chrome - браузер 1701 5
Nokia Symbian OS 1411 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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