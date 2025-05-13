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Газпром ГПМ Радио Детское радио

Газпром ГПМ - Радио - Детское радио


13.05.2025 Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль 1
02.09.2024 «Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей 1
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   1
03.08.2023 «Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
02.08.2019 «М.Видео» начала продажи портативного проектора «Диакубик» 1
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей 1
27.12.2018 «Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов 1
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз 1
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K 1
26.12.2007 «Газпром-Медиа» запустил сайт «Детского радио» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 288 6
Cinemood - МультиКубик 30 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
ELARI 37 1
МФ технологии - МФТ 36 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Газпром ГПМХ - D.lab - Лаборатория инноваций Д-Лаб 3 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 338 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 8
Газпром ПАО 1362 7
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 5
101Hotels.com 456 5
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 49 4
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 2
Мариинский театр - Государственный академический 44 2
Киностудия КИТ 4 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Walt Disney Company 626 1
Флибуста 34 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Технологии 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1104 1
iTrend 14 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 217 1
Asahi Glass 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 27 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 460 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1136 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3806 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2964 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9392 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2874 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1693 4
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 507 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3950 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4882 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 3
Диафильм 17 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3554 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13999 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Наушники - Headphones 4103 2
Data monetization - Монетизация данных 1690 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1002 2
Podcasts - Подкастинг 267 2
Робототехника - Робот-сиделка - Robot nurse - Kids Assistant - Цифровая няня 5 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1824 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12378 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6123 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7496 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2956 1
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10251 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 274 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 3
Google YouTube - Видеохостинг 2803 2
Apple iOS 7944 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 2
Cinemood OS 3 2
Cinemood Кинокубик 5 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 624 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
Google YouTube Kids 11 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Cinemood White 2 1
Газпром ГПМХ - Аудиоклуб 2 1
Google Android 14221 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1832 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Cinemood Cloud 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 103 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 185 1
ELARI KidGram 7 1
Жаров Александр 175 3
Чернышенко Дмитрий 571 2
Прокофьев Сергей 4 2
Щеголев Игорь 698 1
Мишустин Михаил 692 1
Липов Андрей 63 1
Мингалиева Дарья 6 1
Шаповалов Андрей 1 1
Фрадков Михаил 160 1
Федотов Михаил 17 1
Буховцев Михаил 9 1
Табаков Антон 1 1
Журавлев Павел 3 1
Ройтберг Павел 40 1
Захаров Федор 2 1
Юрьев Никита 7 1
Тихвинский Никита 18 1
Лапунова Светлана 2 1
Федотов Вадим 11 1
Урбантайте Янина 1 1
Моисеев Александр 23 1
Щедрин Родион 1 1
Терещук Вадим 1 1
Мухаметзянова Альбина 1 1
Цыпкин Александр 9 1
Ильичев Михаил 19 1
Маас Эдуард 6 1
Боярская Елизавета 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 10
Европа Восточная 3109 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2915 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Индия - Bharat 5530 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1596 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 775 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 1
Куба - Республика 369 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6017 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2120 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2754 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 106 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4757 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
Английский язык 6729 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6493 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1632 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1290 1
Сон - Somnus 439 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 7
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 5
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 5
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 5
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 5
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
РМГ - Русское радио 13 1
РМГ - Хит FM 4 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 544 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
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