ELARI KidGram


Разработанное ELARI приложение KidGram, являющееся контролируемой родителями надстройкой над мессенджером Telegram, которое разрешает детям только одобренное родителями общение и контент. С его помощью ребенок сможет переписываться в пространстве Telegram с одобренными родителями контактами и группами, записывать и просматривать видео, читать/смотреть одобренные Telegram-каналы. KidGram предустановлен на флагманских моделях детских умных часов ELARI, его также можно установить на смартфон/планшет и использовать либо синхронно с часами, либо отдельно, вместо других мессенджеров, в которых доступ к неприемлемому для ребенка контенту не ограничен, и существует риск обзавестись опасными связями с другими пользователями.

24.12.2025 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника 3
12.09.2025 Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 3
01.08.2025 Российский сервис «Онлайн Гео» для безопасности детей от Elari 2
27.05.2025 Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль 4
15.05.2025 ИИ-помощник «Ариэль» для детских часов Elari 1
04.02.2025 Линейка новых детских умных часов Elari уже в продаже 3
29.08.2024 ELARI представляет новые смарт-часы ELARI KidPhone с сервисом KidGram и «Машей и Медведем» 1
01.02.2024 diHouse приобретает российский бизнес ELARI 2
01.02.2024 Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы 1
08.02.2023 Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink. 1
03.02.2023 «Марвел» и ELARI перешли на детское время 1

ELARI 44 9
Telegram Group 2590 8
Ланит - diHouse - Дихаус 239 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4544 5
Ланит - diHouse - ELARI IT - Элари Айти 2 2
Ростелеком 10332 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 2
Yandex - Яндекс 8490 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
МегаФон 9945 1
Amazon Inc - Amazon.com 3143 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9206 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
Apple Inc 12648 1
Google LLC 12284 1
Asahi Glass 47 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1291 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25721 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 5
Часы - Watch 997 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9370 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5705 3
Аксессуары 4134 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12997 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 1
Аудиокнига - Audiobook 242 1
Маркировка - Marking 1234 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 269 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7676 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 6
ELARI SafeFamily 10 4
ELARI 4G Wink 2 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 345 2
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 2
Google Android 14727 2
Apple iOS 8267 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 2
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 37 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2885 1
ELARI FixiTime 2 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 79 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 4
Бадаев Антон 2 2
Родный Юрий 7 2
Розов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 6
Беларусь - Белоруссия 6040 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 2
Европа 24651 2
Израиль 2785 2
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Испания - Королевство 3762 1
Турция - Турецкая республика 2495 1
Индия - Bharat 5710 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Казахстан - Республика 5807 1
Кипр - Республика 579 1
Латвия - Латвийская Республика 826 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2291 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 32 1
Философия - Philosophy 503 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Известия ИД 710 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
