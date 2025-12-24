ELARI KidGram

Разработанное ELARI приложение KidGram, являющееся контролируемой родителями надстройкой над мессенджером Telegram, которое разрешает детям только одобренное родителями общение и контент. С его помощью ребенок сможет переписываться в пространстве Telegram с одобренными родителями контактами и группами, записывать и просматривать видео, читать/смотреть одобренные Telegram-каналы. KidGram предустановлен на флагманских моделях детских умных часов ELARI, его также можно установить на смартфон/планшет и использовать либо синхронно с часами, либо отдельно, вместо других мессенджеров, в которых доступ к неприемлемому для ребенка контенту не ограничен, и существует риск обзавестись опасными связями с другими пользователями.