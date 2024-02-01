Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы

Международный производитель электроники ELARI продал свой российский бизнес компании diHouse, входящей в группу «Ланит» вместе во всей интеллектуальной собственностью и правами на торговую марку детских умных часов. Новый российский собственник теперь сможет выпускать отечественные гаджеты для детей и взрослых.



Новая компания ELARI IT

Компания diHouse (входит в группу «Ланит»), российский дистрибутор электроники и бытовой техники и международный производитель электроники ELARI сообщили CNews о выделении российского бизнеса ELARI в новую компанию ELARI IT под контролем diHouse.

«ELARI — яркая компания-инноватор, создавшая фактически с нуля рынок детских смарт-часов во многих странах, включая Россию. Мы хотим продолжать развивать продукты и сервисы бренда на российском рынке, в том числе новый и социально значимый сервис KidGram, дающий детям полезный контент и доступ в мир Telegram под родительским присмотром, а также новые смарт-часы ELARI для детей и взрослых, которые должны появиться на рынке в ближайшее время», — прокомментировал приобретение генеральный директор diHouse Юрий Родный.

«Мы давно знакомы и уважаем компанию diHouse и очень рады передать бизнес ELARI в России и Белоруссии в хорошие руки, чтобы сотни тысяч действующих и будущих пользователей гаджетов ELARI и нового приложения KidGram (детский Telegram с родительским контролем) могли получать новые продукты и достойную поддержку», — сказал Йосеф Закс (Yosef Sachs), основатель и управляющий директор ELARI International.

ELARI — группа компаний со штаб квартирой в Израиле, созданная Йосефом Заксом в 2012 г. Компания занимается разработкой приложений для детской физической и информационной безопасности, разработкой и продажей «умных» детских и всевозрастных носимых устройств, а также другой электронной продукции.

Условия сделки

ELARI International передает в новую компанию ELARI IT права на торговую марку ELARI для России и Белоруссии, а также всю интеллектуальную собственность на приложения, серверное ПО и т.д. с целью независимого от ELARI International использования и развития на этих рынках.

ELARI IT будет продолжать разработку и поддержку продукции и программного обеспечения для рынка России и Белоруссии. diHouse выступит ее эксклюзивным дистрибутором в этих странах, как говорится в сообщении о сделке. Практически вся команда российского офиса ELARI перейдет в новую компанию.

Генеральным директором российской компании станет Антон Бадаев, который многие годы руководил продуктовой разработкой в московском офисе ELARI. Основатель компании Йосеф Закс, который по данным Forbs родился в Москве в 1970 г. и носил имя Виктор, останется в совете директоров ELARI IT и в ранге советника компании diHouse.

Бизнес мог быть продан из-за санкционных рисков. Финансовые условия сделки стороны не разглашают. Участник рынка электроники, знакомый с представителями одной из ее сторон, сказал «Известиям», что стоимость российского бизнеса ELARI могла составлять до 500 млн руб.

Важное событие для российского рынка

Последние несколько лет в рознице «Мегафона» наблюдался повышенный интерес к детским часам, сообщили изданию в его пресс-службе. Теперь выпускать их смогут отечественные производители.

В diHouse не скрывают, что доступ к часовому софту позволит организации разрабатывать и выпускать отечественные смарт-часы. В ближайшее время на рынок выйдут новые продукты — уникальные детские часы, выпускаемые совместно с крупным международным мультипликационным брендом с российскими корнями, сказал Юрий Родный. Конкретную медиакомпанию он не назвал.



Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох безопасность

По статистике, которую приводит газета, в 2023 г. в России было продано около 600 тыс. умных часов для детей. ELARI заняла долю около 20%. Ее устройства продаются в бюджетной нише.



В феврале 2023 г. VK, «Ростелеком» и ELARI представили на российском рынке совместно разработанную модель детских умных часов ELARI 4G Wink, в которой были объединены сервисы и возможности участников проекта: голосовой помощник «Маруся», детский мессенджер KidGram, онлайн-кинотеатр Wink.