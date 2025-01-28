ELARI
ELARI — международная компания, со штаб-квартирой в Израиле, созданная Йосефом Заксом в 2012 год, специализирующаяся на создании софтверных и платформенных решений для детей и родителей, разработке инновационных гаджетов для семейного применения и умного дома. Продукция ELARI представлена более чем в 20 странах мира, офисы компании расположены в Израиле, России, Латвии и материковом Китае, Индии, Кипре, Испании, Португалии, Турции, Германии и других странах, она также присутствует на всех европейских рынках через Amazon.
В феврале 2024 года компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), один из крупнейших российских дистрибуторов электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный производитель электроники с присутствием в более чем 20 странах, объявили о выделении российского бизнеса ELARI в новую компанию, подконтрольную diHouse. Компания ELARI IT будет продолжать разработку и поддержку продукции и программного обеспечения для рынка России и Беларуси, а компания diHouse выступит эксклюзивным дистрибутором продукции ELARI в этих странах.
ELARI и организации, системы, технологии, персоны:
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 7
|Чайка Владимир 27 3
|Гуцериев Михаил 111 3
|Бадаев Антон 2 2
|Родный Юрий 7 2
|Шибанов Кирилл 13 1
|Биленко Михаил 7 1
|Губанов Андрей 90 1
|Тихвинский Никита 18 1
|Ерёмин Вадим 8 1
|Лаптев Максим 18 1
|Догадин Михаил 18 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Урбантайте Янина 1 1
|Борис Альберт 19 1
|Розов Александр 1 1
|Пивоварова Юлия 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 2
|Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|Известия ИД 625 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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