ELARI — международная компания, со штаб-квартирой в Израиле, созданная Йосефом Заксом в 2012 год, специализирующаяся на создании софтверных и платформенных решений для детей и родителей, разработке инновационных гаджетов для семейного применения и умного дома. Продукция ELARI представлена более чем в 20 странах мира, офисы компании расположены в Израиле, России, Латвии и материковом Китае, Индии, Кипре, Испании, Португалии, Турции, Германии и других странах, она также присутствует на всех европейских рынках через Amazon.

В феврале 2024 года компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), один из крупнейших российских дистрибуторов электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный производитель электроники с присутствием в более чем 20 странах, объявили о выделении российского бизнеса ELARI в новую компанию, подконтрольную diHouse. Компания ELARI IT будет продолжать разработку и поддержку продукции и программного обеспечения для рынка России и Беларуси, а компания diHouse выступит эксклюзивным дистрибутором продукции ELARI в этих странах.