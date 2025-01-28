Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167035
ИКТ 13021
Организации 10211
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24954
Персоны 71011
География 2723
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

ELARI

ELARI

ELARI — международная компания,  со штаб-квартирой в Израиле, созданная Йосефом Заксом в 2012 год, специализирующаяся на создании софтверных и платформенных решений для детей и родителей, разработке инновационных гаджетов для семейного применения и умного дома. Продукция ELARI представлена более чем в 20 странах мира, офисы компании расположены в Израиле, России, Латвии и материковом Китае, Индии, КипреИспании, Португалии, Турции, Германии и других странах, она также присутствует на всех европейских рынках через Amazon.

В феврале 2024 года компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), один из крупнейших российских дистрибуторов электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный производитель электроники с присутствием в более чем 20 странах, объявили о выделении российского бизнеса ELARI в новую компанию, подконтрольную diHouse. Компания ELARI IT будет продолжать разработку и поддержку продукции и программного обеспечения для рынка России и Беларуси, а компания diHouse выступит эксклюзивным дистрибутором продукции ELARI в этих странах. 


28.01.2025 Новинки умных часов Elari на российском рынке 1
19.11.2024 Детский телефон Elari GamePhone уже в продаже 1
29.08.2024 ELARI представляет новые смарт-часы ELARI KidPhone с сервисом KidGram и «Машей и Медведем» 1
12.08.2024 «Camon к знаниям»: смартфон с оплаченной связью и аксессуаром — готовимся к новому сезону с выгодой в билайне 1
01.02.2024 diHouse приобретает российский бизнес ELARI 2
01.02.2024 Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы 2
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ 1
08.02.2023 Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink. 1
03.02.2023 «Марвел» и ELARI перешли на детское время 1
21.09.2022 «Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы 1
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах 1
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
12.08.2020 Elari и Next Mobile объединились для запуска умных детских часов с универсальной SIM-картой, работающей в сети всех операторов связи. 1
07.08.2020 Mail.ru расширила платформу умного дома 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
24.04.2020 Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare 1
13.02.2020 Умная колонка Elari Smartbeat научилась вызывать такси с помощью «Алисы» 1
10.02.2020 ELARI представила новые решения для умного дома 1
21.08.2019 Аналитика «М.Видео»: рынок смарт-часов в России увеличился вчетверо за три года и продолжает расти 1
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 1
19.03.2019 «Яндекс» и Elari начали продажи умной колонки SmartBeat. Цена 1
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей 1
02.11.2018 «М.Видео-Эльдорадо»: умные часы и фитнес-трекеры становятся товаром массового спроса 1
05.09.2018 «М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги сезона школьных продаж 1
29.08.2018 «Мегафон» и Elari подарят покупателям KidPhone 3G месяц связи в подарок 1
07.03.2018 Рынок умных часов в России вырос в 2,5 раза в 2017 году 1
10.02.2017 Elari SafePhone - смартфон с кнопками и 3G 1
15.09.2016 Elari представил компактный антисмартфон NanoPhone 1
08.08.2016 Незаметный и незаменимый телефон 1
05.03.2015 Что подарить девушке на 8 марта? ZOOM рекомендует 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

ELARI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7356 9
Xiaomi 1737 9
Samsung Electronics 10268 8
Apple Inc 12108 8
МегаФон 8835 5
Telegram Group 1995 5
Huawei 3938 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 701 4
Google LLC 11786 4
Ланит - diHouse - Дихаус 190 4
Aqara - Акара.Ру 27 4
Ростелеком 9709 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 3
Garmin - Гармин 200 3
Digma 186 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 3
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3912 3
Fossil 20 2
Cinemood - МультиКубик 30 2
Geozon 12 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 2
Rubetek - Рубетек 18 2
X Corp - Twitter 2846 2
Philips 2053 2
Ланит - diHouse - ELARI IT - Элари Айти 2 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
МегаФон Ритейл 79 1
Smarterra 2 1
S8 Capital - Next Mobile 7 1
Casio 332 1
Sony 6545 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
PocketBook International 92 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
Hikvision - Ezviz 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 8
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 3
Связной ГК 1370 2
Евросеть 1404 2
Diesel 11 2
Skagen Designs 3 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 2
Walt Disney Company 622 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Ренессанс Страхование 160 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24172 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7587 19
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1136 17
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 9
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9613 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7999 8
Часы - Watch 941 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7304 7
Умные платформы 1685 7
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8157 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6961 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 6
Аксессуары 3883 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8467 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6049 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12192 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13423 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 4
Оповещение и уведомление - Notification 4620 4
Наушники - Headphones 4009 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1255 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1563 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11144 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 624 8
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 13 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 5
Кнопка жизни 21 5
Google Android 14005 5
ELARI KidGram 5 5
ELARI SmartBeat 7 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1101 4
ELARI SmartHome 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 2750 3
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 3
Apple iOS 7814 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2752 3
ELARI SafeFamily 4 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 2
Honor - серия смартфонов 205 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 2
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 258 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 2
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
ELARI FixiTime 2 2
ELARI NanoPhone 2 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 2
ELARI 4G Wink 2 2
ELARI SmartCare 1 1
ELARI Smart T&H Sensor 1 1
ELARI Smart Door Sensor 1 1
ELARI Smart Motion Sensor 1 1
ELARI Smart Button 1 1
ELARI Smart ZigBee Gateway 1 1
ELARI Store 1 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Apple iPhone 8 182 1
Apple iPhone 7 283 1
Honor 10 - Смартфон 38 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 7
Чайка Владимир 27 3
Гуцериев Михаил 111 3
Бадаев Антон 2 2
Родный Юрий 7 2
Шибанов Кирилл 13 1
Биленко Михаил 7 1
Губанов Андрей 90 1
Тихвинский Никита 18 1
Ерёмин Вадим 8 1
Лаптев Максим 18 1
Догадин Михаил 18 1
Афанасьев Денис 71 1
Урбантайте Янина 1 1
Борис Альберт 19 1
Розов Александр 1 1
Пивоварова Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
Европа 21775 2
Израиль 2731 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Куба - Республика 362 1
Индия - Bharat 5451 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Турция - Турецкая республика 2354 1
Испания - Королевство 3709 1
Кипр - Республика 550 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Казахстан - Республика 5530 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5529 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3042 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 685 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5757 2
Сон - Somnus 428 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6179 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4956 2
Металлы - Золото - Gold 1136 2
Металлы - Серебро - Silver 756 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3547 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1802 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1652 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2935 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2652 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
Зоология - наука о животных 2607 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1370 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4802 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1621 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 1
SOS (СОС) - международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи 5 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 498 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Известия ИД 625 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
Международный женский день - 8 марта 327 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще