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«Билайн»: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть

Детские гаджеты с функцией родительского контроля становятся все более востребованными, подсчитали аналитики розничного бизнеса «Билайн». Этому способствует подготовка к каникулам, а также расширение ассортимента и промо-активность. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В мае 2025 г. спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля 2025 г., свидетельствуют данные «Билайн». В апреле 2025 г. динамика была еще выше — +60% относительно марта 2025 г. В целом, продажи таких устройств в январе-мае 2025 г. увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а в натуральном — на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5240 руб.

За исследуемый период «Билайн» включил в свой ассортимент два новых бренда Fontel и Leef, которые представили устройства в сегменте «первая цена». Лидерами по продажам стали бренды Elari, Leef и Geozon.

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«Рынок детских устройств продолжает развиваться, появляются новые функции, такие как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция «прослушка» и многое другое, — сказал Кирилл Ивашев, директор по коммерции розничного бизнеса «Билайн». — Однако самыми востребованными остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг, защита от незнакомых номеров. Рост продаж в этом сегменте — закономерный результат, и мы продолжим расширять линейку, опираясь на ожидания клиентов».

В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась — на 40% в денежном выражении. Это может быть связано с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены (64% год к году).

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