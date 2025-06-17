Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177012
ИКТ 13775
Организации 10719
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3465
Системы 25796
Персоны 75877
География 2874
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 856

Geozon


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Билайн»: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть 1
06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных 1
15.03.2024 Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM 1
04.09.2023 билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам 1
01.09.2023 Price.ru назвал самые популярные гаджеты в преддверии начала учебного года 1
10.08.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне 1
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1
29.12.2022 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для юных пользователей 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
02.09.2019 «Связной», Geozon и «Онлайн доктор» запускают совместный проект 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Geozon и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1828 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 757 4
Google LLC 11975 4
Samsung Electronics 10389 3
Apple Inc 12293 3
Digma 217 3
Huawei 4036 3
Yandex - Яндекс 7800 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 156 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 243 3
Garmin - Гармин 205 2
ELARI 39 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8920 2
Fossil 20 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1377 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Amazon Inc - Amazon.com 3053 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2970 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 345 1
Canyon Technology Group 51 1
Yeelight 15 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
S8 Capital - С8 Капитал 25 1
HP Inc. 5720 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 425 1
BBK OnePlus 226 1
Acer Group - Acer Inc 2583 1
Lenovo Group 2309 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 1
Telegram Group 2245 1
Philips 2065 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 316 1
Wiz 18 1
Связной ГК 1375 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 1
Евросеть 1412 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Diesel 14 1
Skagen Designs 3 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
Мобайл трейд 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6309 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7851 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 8
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1212 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9891 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1472 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4930 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3138 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11606 4
Аксессуары 3983 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12428 4
Оповещение и уведомление - Notification 4923 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3019 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8405 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1153 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1009 3
Шагомер - Педометр - Pedometer 81 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1070 3
Умные платформы 1763 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8658 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24960 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1861 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1060 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1252 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7445 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6133 2
Наушники - Headphones 4132 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1512 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14056 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1044 2
Часы - Watch 964 2
Таймер - Timer 309 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5374 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2304 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1033 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 5
Google Android 14312 4
Apple iOS 7990 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 711 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2804 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1204 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Geozon Home 2 2
Geozon Life 3 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 141 2
Infinix Note 32 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 503 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 1
Geozon G-SMART 1 1
Geozon Lite 1 1
Geozon Active 1 1
Geozon Air 1 1
Geozon Aqua 1 1
Кнопка жизни 21 1
Huawei Watch Fit 38 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 1
Redmond SkyHeat - конвектор-обогреватель 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 1
Huawei AppGallery 297 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 76 1
Xiaomi Mi Home 76 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 525 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 120 1
Polaris IQ Home 29 1
Apple Siri - Голосовой помощник 403 1
Xiaomi Mi Smart Space Heater 2 1
Сбер - SberPortal 31 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 1
Google Cloud Services 229 1
Geozon Care 4 1
HiPER IoT 10 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 63 1
Гуцериев Михаил 111 1
Ерёмин Вадим 8 1
Догадин Михаил 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 7
Чили - Республика 477 1
Земля - планета Солнечной системы 10478 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 595 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5111 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6008 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5900 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 521 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Английский язык 6753 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11159 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2349 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2824 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4148 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4150 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 288 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 713 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1046 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 404 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5191 1
Астрономия - Космос - Галактическая нить, волокно, филамент - filament - крупнейшие наблюдаемые космические структуры 17 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5042 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1729 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 727 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 141 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 1
Сон - Somnus 444 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2793 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 1
Металлы - Серебро - Silver 770 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1407 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 167 1
Зоология - наука о животных 2709 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще