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Geozon
УПОМИНАНИЯ
Geozon и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6309 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Ерёмин Вадим 8 1
|Догадин Михаил 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149745 7
|Чили - Республика 477 1
|Земля - планета Солнечной системы 10478 1
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