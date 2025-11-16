Разделы

Сбер SberPortal


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.11.2025 Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют 1
29.12.2023 Сбербанк открыл более 50 офисов нового формата для жителей Северо-Запада в 2023 году 1
13.12.2023 Вебинары, корпоративный мессенджер, интеграция с офисным ПО, встречи в 3D-пространствах: изучаем как за этот год вырос сервис видеовстреч SberJazz 1
15.03.2023 «Сбер» и SberDevices запустили сервис «Салют телеком» — комплексное решение для телеком-операторов на базе устройств Sber 1
26.12.2022 Партнёрам Axoft стали доступны B2B-решения SberDevices 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
28.11.2022 «Сбер» полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО 1
05.10.2022 Ко Дню учителя «Сбер» запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы 1
30.08.2022 «Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны» 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
16.08.2022 Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов 1
08.08.2022 Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн 1
08.07.2022 Что пользователи ждут от сервисов видеосвязи? 1
05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber 1
18.01.2022 Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак 1
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs 1
06.12.2021 Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют» 1
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 1
15.07.2021 Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber 1
04.06.2021 «Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение 1
04.06.2021 «Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети 1
04.06.2021 Apple проговорилась о своей новой операционной системе 2
20.05.2021 «Сбер» открывает API-платформы умного дома для сторонних производителей 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка 2
01.04.2021 «Сбер» рассказал, о чем клиенты просят виртуальных ассистентов 1
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 1
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 379 21
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 454 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 511 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 4
Google LLC 12204 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 4
Yandex - Яндекс 8353 3
Amazon Inc - Amazon.com 3118 3
Xiaomi 1948 3
Apple Inc 12587 3
Aqara - Акара.Ру 34 2
VK - Mail.ru Group 3524 2
Telegram Group 2513 2
Samsung Electronics 10593 2
Microsoft Corporation 25208 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14070 2
Philips 2075 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 78 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Digt - Цифровые технологии 14 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 123 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema 4 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Bose corp 37 1
Yeelight 15 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Ballu Industrial Group 50 1
Wiz 22 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 703 1
Lenovo Group 2355 1
Intel Corporation 12518 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 363 1
ELARI 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 248 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 28
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 224 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
Лента - Сеть розничной торговли 2251 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 180 2
Щука - дизайн-студия 24 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 6 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 7 1
Landor&Fitch 3 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 44 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Резонанс НПП 387 1
Сбер - SberShop 4 1
Herbert Smith Freehills LLP - Никольская консалтинг 3 1
Кофемания 69 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 107 1
Сбер - СберЛогистика 69 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 109 1
Сбер - СберАвто 35 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1964 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 384 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1778 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 7 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 137 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5196 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 234 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9299 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12172 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12859 12
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2037 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 12
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3313 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22873 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8136 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7357 9
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1131 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3060 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4054 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8830 8
Микрофон - Microphone 2690 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1133 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4598 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25544 6
Умные платформы 1850 6
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 577 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3730 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12932 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2641 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17017 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5445 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6239 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 965 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9502 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6125 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5827 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5525 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17604 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1036 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4863 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22830 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12917 4
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 26
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 100 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1366 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 6
Apple iOS 8210 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 832 5
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 5
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 58 5
Сбер - SberBox Time 9 4
Google Android 14621 4
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 101 4
Apple Siri - Голосовой помощник 415 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 811 3
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 2
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 2
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 31 2
Google Play - Google Store - Android Market 3415 2
Apple - App Store 2990 2
Apple macOS 2229 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 2
Apple WatchOS 80 2
Apple tvOS 46 2
Apple HomePod 35 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 27 2
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 19 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 239 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 187 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 77 2
Xiaomi Mi Home 84 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 256 1
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 1
Сбер - Okko спорт 5 1
Canvas App 3 1
Polaris IQ Home 31 1
Сбер - СберПро 6 1
Сбер - SberCast 1 1
Xiaomi Mi Smart Home 5 1
HiPER Smart Home 3 1
Филиппов Денис 65 4
Афанасьев Денис 73 3
Поликарпов Иван 8 1
Филатов Дмитрий 11 1
Спиридонов Антон 4 1
Михайлова Ольга 2 1
Хеирхабаров Теймур 24 1
Высоцкая Юлия 4 1
Лаптев Иван 5 1
Греф Герман 460 1
Макаров Сергей 13 1
Круглов Алексей 30 1
Круглов Константин 28 1
Волошин Евгений 64 1
Николаев Вячеслав 103 1
Ханин Александр 50 1
Хасис Лев 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13546 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18096 2
Таиланд - Королевство 856 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1405 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2920 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2651 1
Беларусь - Белоруссия 6012 1
Индия - Bharat 5667 1
Армения - Республика 2366 1
Европа Восточная 3121 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4083 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3209 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 796 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 717 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 684 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1386 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2631 1
Россия - СЗФО - Псковская область 668 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 764 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11387 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2465 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6344 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6639 3
Английский язык 6858 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1650 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8309 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5279 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2902 2
Сон - Somnus 457 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4345 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 784 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 790 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 630 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11681 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5881 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5362 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1388 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 203 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10480 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 168 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1115 1
Латинский алфавит 192 1
HRM - HR брендинг 115 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4899 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6911 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5928 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1806 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2008 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3149 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 982 1
Зоология - наука о животных 2780 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 102 1
Ars Technica 435 1
Bloomberg 1399 1
MacRumors 141 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2130 1
Strategy Analytics 284 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
День молодёжи - 27 июня 985 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
