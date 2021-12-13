МТС приобретает компанию VisionLabs

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что Intema, дочерняя компания ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 млрд руб. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

VisionLabs станет крупнейшей портфельной компанией группы Intema, созданной МТС AI как новый бренд, нацеленный на развитие рыночных ИИ-продуктов и работу на международных рынках. В результате сделки МТС AI через свою новую дочернюю структуру Intema приобретет контрольный пакет акций у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также структур Сбера — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC — 23,16% акций. Председателем Совета директоров VisionLabs останется Александр Ханин. Он и второй основатель VisionLabs Иван Лаптев планируют конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI.

МТС получила на сделку все необходимые корпоративные одобрения. Закрытие сделки обусловлено получением регуляторных одобрений. Сделку рекомендовал к одобрению комитет по аудиту Совета директоров МТС и после этого одобрил Совет директоров МТС. BofA Securities выступил в качестве финансового консультанта. Юридическим консультантом выступила фирма Herbert Smith Freehills.

«В МТС AI мы формируем мощнейший центр экспертизы в сфере искусственного интеллекта, который объединяет лучшие на рынке разработки, команды и компетенции. Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке», — заявил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Технологии искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет станут ключевыми драйверами развития бизнеса и общества. И мы в МТС AI решили воспользоваться этим окном возможностей, создав компанию Intema, главная цель которой — поиск перспективных продуктов и идей в области ИИ, помощь в их развитии и реализации на рынке через инструменты инвестирования и экспертной поддержки. На стыке разных разработок портфельных компаний мы будем создавать новые прорывные продукты. При этом VisionLabs после сделки продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду», — сказал генеральный директор МТС AI Александр Ханин.

«Наша инвестиция в VisionLabs в 2016 г. и последующий выход из этого актива является эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом. С одной стороны, мы еще на старте фонда сделали абсолютно правильный выбор и вложились в бизнес, который оказался очень успешным, значительно вырос в стоимости и принес хороший возврат на инвестиции. С другой, в результате сделки мы серьезно усилили компетенции Группы АФК «Система» в такой перспективной области, как искусственный интеллект, и создали основу для дальнейшего масштабирования этого направления», — отметил президент Sistema_VC Дмитрий Филатов.

«Инвестиция в VisionLabs принесла нам отличную доходность на вложенный капитал - стоимость доли Сбера в компании с момента входа в 2018 г. увеличилась в 3,7 раза. Сейчас Сбер обладает собственными компетенциями в области биометрии мирового уровня, которые мы развиваем, в том числе, используя технологическую экспертизу VisionLabs. Партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития этого направления, таких как биометрическая платформа для SmartBio, распознавании лиц и жестов для SberPortal. Кроме того, мы продолжим с VisionLabs реализацию текущих контрактов и работу с компаниями экосистемы и партнерами Сбера. Множество технологических решений, которые всего несколько лет назад казались фантастикой, стали привычными для наших клиентов и сотрудников: контроль доступа в офисах и филиалах банка, обслуживание по биометрии в банкоматах, отделениях, мобильном приложении», — отметил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

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Справка

VisionLabs — один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира для более чем 270 клиентов из финансового, телекоммуникационного, рителйл, транспортного, энергетического секторов. Более 1,7 млн камер по всему миру используют ПО VisionLabs.

Алгоритмы распознавания VisionLabs регулярно входят в топ-3 NIST по скорости извлечения дескриптора и результатам распознавания. Алгоритм проверки Liveness трижды занял первое место в соревновании Liveness в рамках воркшопа конференции CVPR 2019-2021. Выручка компании по итогам 2020 года превышает 1,1 млрд руб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено почти 10 млн российских домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах – более 7 млн пользователей, программами лояльности – свыше 11 млн клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5330 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS.