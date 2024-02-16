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МТС Экосистема МТС МТС ИИ Intema
MTS AI создала в 2021 году дочернюю международную компанию Intema, которая работает с участниками рынка искусственного интеллекта, помогает начинающим предпринимателям и инвестирует в перспективные команды и разработки.
СОБЫТИЯ
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МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптев Иван 5 2
|Ханин Александр 51 2
|Amidi Saeed - Амиди Саид 2 1
|Паламарчук Алексей 64 1
|Марков Дмитрий 81 1
|Хасис Лев 105 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Хрулев Андрей 17 1
|Гусев Александр 46 1
|Филатов Дмитрий 11 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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