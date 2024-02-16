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МТС Экосистема МТС МТС ИИ Intema

MTS AI создала в 2021 году дочернюю международную компанию Intema, которая работает с участниками рынка искусственного интеллекта, помогает начинающим предпринимателям и инвестирует в перспективные команды и разработки. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.02.2024 Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек 1
13.12.2021 Сбербанк со сверхкрупной прибылью продал МТС долю в знаменитом российском ИТ-стартапе 1
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 5
Meta Platforms - Facebook 4621 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
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АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
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Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Herbert Smith Freehills LLP - Никольская консалтинг 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
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Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 392 1
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 92 1
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Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
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