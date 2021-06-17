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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Compliance Комплаенс Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам)



17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform
02.04.2020 «Точка» отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса
11.03.2013 Check Point выпустила новое средство контроля за соблюдением нормативных требований
31.10.2012 Oracle представила два дополняющих друг друга решения для финансовой отрасли
06.03.2012 Symantec готовит к выпуску новую версию системы управления рисками Control Compliance Suite 11
07.10.2008 Oracle представила новую версию комплекса Oracle Governance, Risk and Compliance

Публикаций - 70, упоминаний - 73

Compliance упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5907 12
Microsoft Corporation 22058 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 565 5
InfoWatch - Инфовотч 830 5
Инфосистемы Джет 858 5
SAP SE 4438 4
Softline - Софтлайн 1833 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1630 3
Информзащита 634 3
Google LLC 9871 3
Fortinet 316 2
Cisco Systems 4686 2
Dell EMC 4662 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT 359 2
Informatica 106 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 54 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 87 2
Digital Security - Диджитал Секьюрити 167 2
Compliance Control 7 2
Fujitsu 1883 2
IBM - International Business Machines Corp 8823 1
Diasoft - Диасофт 522 1
D-Link 327 1
Linksys 100 1
Skybox Security 25 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 22 1
Alibaba Group 346 1
Meta - Facebook 4176 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1895 1
АйТи 1128 1
Микротест 276 1
VMware 2003 1
Huawei 3105 1
HP Inc. 5247 1
HP - Hewlett-Packard 3575 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 412 1
Check Point Software Technologies 692 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 1
Orange S.A. 961 1
Visa International 1676 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 6
JCB International 134 3
American Express - Amex 306 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 2
Возрождение - Коммерческий банк 133 2
Синтез 85 2
Sally Beauty Holdings 1 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 86 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 1
AstraZeneca - АстраЗенека 39 1
Chiesi Group 2 1
Мегафарм - Мега фарм 3 1
Связной ГК 1113 1
Альфа-Банк 1434 1
Точка 608 1
Медицина АО 10 1
Банк Санкт-Петербург 125 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
PickPoint - Сеть постаматов 38 1
BP - British Petroleum 112 1
Tesla Motors 265 1
ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5047 1
НСПК - Национальная система платежных карт 276 1
Neiman Marcus 11 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2126 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7525 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2285 2
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 69 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 385 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7662 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2992 1
Правительство РФ 7114 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 11 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 7 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7840 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13933 12
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 575 10
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1852 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 333 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5722 4
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 265 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 422 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6378 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 786 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3604 3
DevSecOps - Development Security Operations 64 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 233 3
СЗИ - Средства защиты информации 177 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 171 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1372 3
Big Data - Большие данные 2131 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 513 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8913 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1249 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3442 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1570 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 959 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1849 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 469 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1260 2
Kubernetes 388 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2862 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 343 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3230 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1331 2
DevOps - Development и Operations 375 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7136 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1100 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 247 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1735 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 31 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 447 2
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 76 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 298 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 165 4
Linux OS 7472 4
Microsoft Windows 10 11235 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 3
Microsoft SQL Server 1407 2
Apple iOS 6304 2
Microsoft Azure 1237 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 414 2
PHP - Язык программирования 405 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 737 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1014 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 2
Алтэкс-Софт RedCheck 9 2
Fortinet FortiOS 31 1
Microsoft Office 365 816 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 60 1
Fortinet FortiNAC 8 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 1
VMware Carbon Black - Bit9 38 1
Fortinet FortiSandbox 19 1
Dash - Криптовалюта 34 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 637 1
Яндекс.Директ 112 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 47 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 74 1
Microsoft Windows 1938 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 510 1
Oracle Java - язык программирования 2514 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1489 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 695 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 81 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1326 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 115 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 387 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 285 1
Microsoft Power BI 123 1
Microsoft Dynamics 365 119 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 491 1
Microsoft Security Essentials - MSE 117 1
Leone Chris - Леоне Крис 6 4
Козлова Елена 17 4
Ульянов Владимир 154 2
Прозоров Андрей 16 2
Хайретдинов Рустэм 55 2
Вихорев Сергей 11 2
Гордейчик Сергей 19 2
Ипатов Вадим 84 1
Окулесский Василий 23 1
Самойленко Максим 65 1
Бейдер Александр 75 1
Поляков Александр 50 1
Максимов Юрий 19 1
Сердюк Виктор 34 1
Фефелов Владислав 11 1
Конусов Андрей 83 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
Garrett Matthew - Гарет Мэтью 13 1
Брызгин Андрей 3 1
Кадников Вячеслав 16 1
Сенкевич Виктор 30 1
Кубликова Ирина 26 1
Ференец Вадим 29 1
Крылова Елена 27 1
Бобров Иван 8 1
Трухин Юрий 2 1
Зезюлинский Николай 23 1
Разуваев Владимир 14 1
Ясиновская Юлия 13 1
Дудко Дмитрий 11 1
Бурдело Иван 7 1
Кидалов Федор 6 1
Ширшов Дмитрий 4 1
Родионов Михаил 45 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Касперская Наталья 245 1
Левин Леонид 106 1
Прибочий Михаил 35 1
Маркелов Константин 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 102084 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44504 10
Европа Западная 1324 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10912 4
Того - Тоголезская Республика 10788 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12568 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12290 3
Америка Северная 2634 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31984 2
Америка Латинская 1394 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1659 2
Европа 9965 2
Германия - Федеративная Республика 8287 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1872 1
Австралия - Сидней 269 1
Япония 9534 1
Бразилия - Сан-Паулу 144 1
Канада 3099 1
Америка 1951 1
Америка Южная 676 1
Сингапур - Республика 1556 1
Украина 5885 1
Беларусь - Белоруссия 3366 1
Польша - Республика 1523 1
Азия Восточная 62 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
Люксембург Великое Герцогство 363 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11975 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 384 1
Бразилия - Федеративная Республика 1916 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 1
Нидерланды 2113 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12535 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 516 1
Ближний Восток 2529 1
Африка - Африканский регион 2775 1
Франция - Французская Республика 5413 1
Казахстан - Республика 4380 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 820 6
Банковский сектор экономики 2218 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5512 3
Русский язык 3962 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5782 3
Страхование - Страховое дело 461 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5110 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1520 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 152 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2009 2
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 44 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 41 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1377 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 10 1
CAB - Customer Advisory Board - Client Advisory Council - Клиентский Консультативный Совет 2 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 44 1
Денежные переводы 677 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 867 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 90 1
Федеральное законодательство 1162 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1442 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2815 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 19 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 461 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 273 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 120 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 228 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1574 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 519 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 57 1
DarkReading.com 89 2
Gartner 3268 3
IDC - International Data Corporation 4582 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2849 1
Forrester Research 802 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 40 1
Allied Market Research 18 1
Gartner - Burton Group 17 1
Fortinet Security Day 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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