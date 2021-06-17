Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Compliance Комплаенс Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам)
Публикаций - 70, упоминаний - 73
Compliance упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Leone Chris - Леоне Крис 6 4
|Козлова Елена 17 4
|Ульянов Владимир 154 2
|Прозоров Андрей 16 2
|Хайретдинов Рустэм 55 2
|Вихорев Сергей 11 2
|Гордейчик Сергей 19 2
|Ипатов Вадим 84 1
|Окулесский Василий 23 1
|Самойленко Максим 65 1
|Бейдер Александр 75 1
|Поляков Александр 50 1
|Максимов Юрий 19 1
|Сердюк Виктор 34 1
|Фефелов Владислав 11 1
|Конусов Андрей 83 1
|Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
|Garrett Matthew - Гарет Мэтью 13 1
|Брызгин Андрей 3 1
|Кадников Вячеслав 16 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Кубликова Ирина 26 1
|Ференец Вадим 29 1
|Крылова Елена 27 1
|Бобров Иван 8 1
|Трухин Юрий 2 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Разуваев Владимир 14 1
|Ясиновская Юлия 13 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Бурдело Иван 7 1
|Кидалов Федор 6 1
|Ширшов Дмитрий 4 1
|Родионов Михаил 45 1
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
|Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
|Касперская Наталья 245 1
|Левин Леонид 106 1
|Прибочий Михаил 35 1
|Маркелов Константин 25 1
|DarkReading.com 89 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru