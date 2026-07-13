В Smart Monitor реализован автоматизированный контроль соответствия регуляторным требованиям ИБ ой для анализа бизнес-процессов и зонтичного ИТ-мониторинга, реализован подход, который поможет компаниям обеспечить соответствие требованиям регулятора в области ИБ. Обновленный модуль Smart Monitor Compliance позволяет им автоматизировать контроль соответствия и видеть актуальный уровень защищенности в режиме реального времени. Об этом CNews сообщил представитель компании VolgaBlob. На фо

«Холдинг Аква» запустил цифровую систему комплаенса на платформе MWS Tables т без ручного контроля. За месяц с небольшим мы запустили три модуля, закрывших весь жизненный цикл комплаенс-обращения - от регистрации до отчетности. Теперь процесс полностью прозрачен: каждо

Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC оцессами. Платформа Security Vision выступает инструментом масштабирования этих процессов, переводя комплаенс из формата регулярного сбора справок в часть системы управления кибербезопасностью.

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост CNews: Верно ли, что комплаенс — это относительно новое направление информационной безопасности? Евгений Бабицкий:

Разработанный Сбербанком ИИ-агент ускоряет комплаенс-расследования ое, быстрое и предсказуемое взаимодействие с банком. Эту мультиагентную систему создали на базе нейросети GigaChat для снижения рисков. Она повышает точность выявления сомнительных операций, ускоряет комплаенс-расследования и поддерживает принятие решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Современные ИИ-решения и ИT-инфраструктура помогают в режиме реального времени проводить

«Контур» помог «ДельтаЛизингу» автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ ​ этап – идентификация клиента с присвоением уровня риска – происходит автоматически. Сегодня «Фокус.Комплаенс» используют сразу несколько подразделений «ДельтаЛизинг»: служба внутреннего контро

Сервис «Фокус.Комплаенс» запустил автоматическую сверку адресов с перечнем экстремистов и террористов рка адресов с перечнем РФМ — это уникальный инструмент, которого нет на рынке сервисов для работы с комплаенс‑рисками. Мы закрываем важную задачу для поднадзорных организаций: идентификация по

«Билайн» и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенс и права «ВымпелКом» и Высшая Школа Экономики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенс и права. В подписании приняли участие директор Высшей школы юриспруденции и админис

«Почта России» внедрила витрину для налогового мониторинга VK Tax Compliance от VK Tech «Почта России» завершила внедрение цифровой витрины для налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance компании VK Tech. В рамках проекта была создана автоматизированная информационная система «Витрина данных для налогового мониторинга». Она обеспечивает выполнение обязательств «Почты

«АвтоВАЗ» начал сотрудничество с VK Tech для внедрения VK Tax Compliance «АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал сотрудничество с VK Tech для реализации системы налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance. Совместная команда уже выполнила задачи по разработке архитектуры и проектной аналитике. Интеграция завершится до конца 2025 г. Вендор обеспечивает руководство проектом, а также отв

В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance иски. А еще экономит ресурсы и повышает зрелость внутренних процессов. Решение сокращает расходы на комплаенс в 2,2 раза и ускоряет устранение уязвимостей в четыре раза. Об этом CNews сообщили

МТС и Московская дирекция транспортного обслуживания договорились о совместном развитии комплаенс-стандартов ортного обслуживания» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития стандартов антикоррупционного комплаенса. Соглашение предусматривает взаимный обмен знаниями, компетенциями и передовыми комплаенс-практиками в области образования, науки и бизнеса. Приоритетными направлениями сотрудничества станут внедрение в практическую деятельность стандартов профилактики коррупции, выработка

Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС» Netopia Firewall Compliance от компании «Нетопия» поможет пользователям «Ред ОС» усилить сетевую безопасность благодаря продвинутым средствам мониторинга трафика и приоритизации уязвимостей. Совместное внедрени

Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8 фт» и Bi.Zone провели проверку совместимости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную

Security Vision сообщает о выпуске сервиса «Комплаенс» на платформе Security Vision 5, предоставляемого по подписке из облака Security Vision сообщает о выпуске сервиса «Комплаенс» на платформе Security Vision 5, предоставляемого по подписке из облака. Сервис предоставляет возможность автоматизации процессов оценки на соответствие требованиям либо проведения са

«Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и анал

Security Vision выпустила новый продукт «Управление соответствием» (Compliance Management) на платформе Security Vision 5 Продукт «Управление соответствием (Compliance Management)» — это профессиональное решение для проведения процессов оценки, выходящее за рамки общепринятой функциональности комплаенса. В возможности продукта входят не только пров

В Bi.Zone Compliance Platform появился модуль управления соответствием требованиям кибербезопасности КИИ ес-процессов, ущерб репутации. Кроме того, за нарушения законодательства по КИИ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Основные задачи, которые позволяет автоматизировать Bi.Zone Compliance Platform Учет процессов, включая критические. Модуль предоставляет информацию о каждом процессе субъекта КИИ, включая перечень ОКИИ, участников процесса и возможные негативные послед

Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux Bi.Zone и «Группа Астра» протестировали совместимость операционной системы Astra Linux и Bi.Zone Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). Об этом CNews сообщили п

«Диасофт» обеспечивает своевременное отслеживание подозрительных операций по продаже валютной выручки раньше. Это приводит к тому, что у организаций не остается времени на перепрограммирование системы комплаенс-контроля. Вывод очевиден — чтобы реагировать на изменения, система ПОД/ФТ должна бы

Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform. Новые функции платформы позволят компаниям оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроект

Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance я «Нетопия» продолжает выпускать продукты, целью которых является повышение работоспособности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. Новым релизом стало программное обеспечение Netopia Firewall Compliance. Firewall Compliance — программное обеспечение по контролю access-листов на межсетевых экранах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетопия». Данный продукт: обеспе

МТС подтвердила соответствие антикоррупционной комплаенс-системы стандарту ISO ния «Система управления противодействием коррупции». Проведенный в начале 2023 года международным органом по сертификации систем менеджмента CERT International надзорный аудит подтвердил, что система комплаенс-менеджмента противодействия коррупции в МТС осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016. «МТС стала первой компанией на российском рынке, которая успешно п

VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС России в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud. С его помощью бизнес может в удобном и простом формате собирать необходимые данные и документы для отчетности и передавать их в

«Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance VK автоматизировала процесс управления налогами для крупного российского производителя минеральных удобрений «Аммоний». Компания внедрила облачную версию платформы VK Tax Compliance. Решение позволило предприятию стать участником режима налогового мониторинга и оцифровать сбор, учет и передачу информации о налогах с помощью онлайн-витрины данных. Для «Аммония» с

Платформа VK Tax Compliance протестировала интеграцию с АИС «Налог-3» Платформа VK Tax Compliance совместно с компанией из нефтегазовой отрасли протестировали интеграцию с АИС «Налог-3». Решение соответствует требованиям ФНС России. Тестирование проводилось совместно с группой «Г

BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных Использование платформы BI.ZONE Compliance Platform вышло для компании дешевле, чем обращение к сторонним консультантам. Продукт BI.ZONE позволяет клиенту соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR и других нормативно-правовых

«Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга ООО «Транснефть-Балтика», дочерняя структура ПАО «Транснефть», первой из организаций нефтепроводной компании приступило к использованию платформы VK Tax Compliance. Ожидается, что к 2025 г. на работу с платформой VK Tax Compliance перейдут ключевые предприятия группы «Транснефть». Об этом CNews сообщили представители VK. Платформа позвол

VK представила банкам возможности платформы VK Tax Compliance На конференции CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» компания VK рассказала участникам банковской отрасли о возможностях своей платформы VK Tax Compliance для решения задач налогового мониторинга. Продукт подходит для компаний, которые планируют перейти на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг. Платформа VK Tax Comp

BI.ZONE представила обновленную Compliance Platform е грозят юридическими санкциями. Суммы штрафов при утечках персональных данных могут достигать внушительных размеров — до 18 млн руб. (Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ). Веб-платформа BI.ZONE Compliance Platform решает эту проблему, автоматизируя процессы, связанные с комплаенсом и соблюдением норм, установленных законодательством. Это снижает риск утечек и привлечения к ответственн

В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform BI.ZONE объявила, что продукт BI.ZONE Compliance Platform вошел в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. BI.ZONE Compliance Platform — платформа, которая помогает организациям об

«Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM Автоматическое выявление коммерческих, налоговых и комплаенс-рисков по «антиотмывочному» закону и глобальным экономическим санкциям теперь возможны в системе Oracle Siebel CRM. О новом решении разработчики расскажут на бизнес-завтраке 23 июня.

«Пепеляев Групп» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере автоматизации профилактики комплаенс-рисков удничестве, направленное на внедрение информационных технологий в юридические подразделения в сфере комплаенс, выявление признаков конфликта интересов, осуществление мониторинга контрагентов и

«Точка» отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» сделал бесплатным ряд комплаенс-сервисов чтобы поддержать бизнес в период пандемии. Это поможет компаниям обезопаси

Compliance Control оказывает услуги по аудиту безопасности на базе Solar inCode Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, сообщила о том, что компания Compliance Control будет использовать решение Solar inCode для оказания услуг по аудиту безопасности. Компания Compliance Control занимается проведением комплексных аудитов информационно

IBM поглотила Promontory для использования Watson в трансформации комплаенса предложений IBM по консультациям и сервисам, чтобы помочь заказчикам значительно снизить затраты на комплаенс.«Мы считаем, что движущим фактором грядущих изменений в бизнесе и регулировании буд

МТС внедрила систему предупреждения антимонопольных рисков МТС сообщила о внедрении в компании системы антимонопольного комплаенс - системы мер и процедур по оценке и предупреждению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Для реализации политики антимонопольного комплаенс в МТС разработаны вну

Антон Чазов возглавил функцию комплаенс Beeline в Узбекистане Антон Чазов возглавил функцию комплаенс Beeline в Узбекистане. На этой позиции он будет курировать вопросы совершенствовани

Банк «Открытие» построит единый центр по комплаенсу на базе HP Vertica м технологии HP Vertica позволит банку «Открытие»: идентифицировать недобросовестных с точки зрения комплаенс клиентов; реализовать документооборот для отдела финансового мониторинга; автоматиз