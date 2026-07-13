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Compliance Комплаенс Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам)

СОБЫТИЯ


13.07.2026 В Smart Monitor реализован автоматизированный контроль соответствия регуляторным требованиям ИБ

ой для анализа бизнес-процессов и зонтичного ИТ-мониторинга, реализован подход, который поможет компаниям обеспечить соответствие требованиям регулятора в области ИБ. Обновленный модуль Smart Monitor Compliance позволяет им автоматизировать контроль соответствия и видеть актуальный уровень защищенности в режиме реального времени. Об этом CNews сообщил представитель компании VolgaBlob. На фо
13.07.2026 «Холдинг Аква» запустил цифровую систему комплаенса на платформе MWS Tables

т без ручного контроля. За месяц с небольшим мы запустили три модуля, закрывших весь жизненный цикл комплаенс-обращения - от регистрации до отчетности. Теперь процесс полностью прозрачен: каждо
26.05.2026 Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC

оцессами. Платформа Security Vision выступает инструментом масштабирования этих процессов, переводя комплаенс из формата регулярного сбора справок в часть системы управления кибербезопасностью.
21.05.2026 Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

CNews: Верно ли, что комплаенс — это относительно новое направление информационной безопасности? Евгений Бабицкий:
23.04.2026 Разработанный Сбербанком ИИ-агент ускоряет комплаенс-расследования

ое, быстрое и предсказуемое взаимодействие с банком. Эту мультиагентную систему создали на базе нейросети GigaChat для снижения рисков. Она повышает точность выявления сомнительных операций, ускоряет комплаенс-расследования и поддерживает принятие решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Современные ИИ-решения и ИT-инфраструктура помогают в режиме реального времени проводить
08.12.2025 «Контур» помог «ДельтаЛизингу» автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ ​

этап – идентификация клиента с присвоением уровня риска – происходит автоматически. Сегодня «Фокус.Комплаенс» используют сразу несколько подразделений «ДельтаЛизинг»: служба внутреннего контро
18.11.2025 Сервис «Фокус.Комплаенс» запустил автоматическую сверку адресов с перечнем экстремистов и террористов

рка адресов с перечнем РФМ — это уникальный инструмент, которого нет на рынке сервисов для работы с комплаенс‑рисками. Мы закрываем важную задачу для поднадзорных организаций: идентификация по

12.11.2025 «Билайн» и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенс и права

«ВымпелКом» и Высшая Школа Экономики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенс и права. В подписании приняли участие директор Высшей школы юриспруденции и админис
25.09.2025 «Почта России» внедрила витрину для налогового мониторинга VK Tax Compliance от VK Tech

«Почта России» завершила внедрение цифровой витрины для налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance компании VK Tech. В рамках проекта была создана автоматизированная информационная система «Витрина данных для налогового мониторинга». Она обеспечивает выполнение обязательств «Почты
09.07.2025 «АвтоВАЗ» начал сотрудничество с VK Tech для внедрения VK Tax Compliance

«АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал сотрудничество с VK Tech для реализации системы налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance. Совместная команда уже выполнила задачи по разработке архитектуры и проектной аналитике. Интеграция завершится до конца 2025 г. Вендор обеспечивает руководство проектом, а также отв
21.01.2025 В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance

иски. А еще экономит ресурсы и повышает зрелость внутренних процессов. Решение сокращает расходы на комплаенс в 2,2 раза и ускоряет устранение уязвимостей в четыре раза. Об этом CNews сообщили

26.09.2024 МТС и Московская дирекция транспортного обслуживания договорились о совместном развитии комплаенс-стандартов

ортного обслуживания» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития стандартов антикоррупционного комплаенса. Соглашение предусматривает взаимный обмен знаниями, компетенциями и передовыми комплаенс-практиками в области образования, науки и бизнеса. Приоритетными направлениями сотрудничества станут внедрение в практическую деятельность стандартов профилактики коррупции, выработка
24.09.2024 Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС»

Netopia Firewall Compliance от компании «Нетопия» поможет пользователям «Ред ОС» усилить сетевую безопасность благодаря продвинутым средствам мониторинга трафика и приоритизации уязвимостей. Совместное внедрени
02.08.2024 Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8

фт» и Bi.Zone провели проверку совместимости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную

20.05.2024 Security Vision сообщает о выпуске сервиса «Комплаенс» на платформе Security Vision 5, предоставляемого по подписке из облака

Security Vision сообщает о выпуске сервиса «Комплаенс» на платформе Security Vision 5, предоставляемого по подписке из облака. Сервис предоставляет возможность автоматизации процессов оценки на соответствие требованиям либо проведения са
08.04.2024 «Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance

Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и анал
05.03.2024 Security Vision выпустила новый продукт «Управление соответствием» (Compliance Management) на платформе Security Vision 5

Продукт «Управление соответствием (Compliance Management)» — это профессиональное решение для проведения процессов оценки, выходящее за рамки общепринятой функциональности комплаенса. В возможности продукта входят не только пров
26.02.2024 В Bi.Zone Compliance Platform появился модуль управления соответствием требованиям кибербезопасности КИИ

ес-процессов, ущерб репутации. Кроме того, за нарушения законодательства по КИИ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Основные задачи, которые позволяет автоматизировать Bi.Zone Compliance Platform Учет процессов, включая критические. Модуль предоставляет информацию о каждом процессе субъекта КИИ, включая перечень ОКИИ, участников процесса и возможные негативные послед
19.12.2023 Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux 

Bi.Zone и «Группа Астра» протестировали совместимость операционной системы Astra Linux и Bi.Zone Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). Об этом CNews сообщили п
01.12.2023 «Диасофт» обеспечивает своевременное отслеживание подозрительных операций по продаже валютной выручки

раньше. Это приводит к тому, что у организаций не остается времени на перепрограммирование системы комплаенс-контроля. Вывод очевиден — чтобы реагировать на изменения, система ПОД/ФТ должна бы
09.10.2023 Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform

Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform. Новые функции платформы позволят компаниям оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроект
13.09.2023 Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance

я «Нетопия» продолжает выпускать продукты, целью которых является повышение работоспособности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. Новым релизом стало программное обеспечение Netopia Firewall Compliance. Firewall Compliance — программное обеспечение по контролю access-листов на межсетевых экранах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетопия». Данный продукт: обеспе
03.04.2023 МТС подтвердила соответствие антикоррупционной комплаенс-системы стандарту ISO

ния «Система управления противодействием коррупции». Проведенный в начале 2023 года международным органом по сертификации систем менеджмента CERT International надзорный аудит подтвердил, что система комплаенс-менеджмента противодействия коррупции в МТС осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016. «МТС стала первой компанией на российском рынке, которая успешно п
17.01.2023 VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС России в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud. С его помощью бизнес может в удобном и простом формате собирать необходимые данные и документы для отчетности и передавать их в

24.10.2022 «Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance

VK автоматизировала процесс управления налогами для крупного российского производителя минеральных удобрений «Аммоний». Компания внедрила облачную версию платформы VK Tax Compliance. Решение позволило предприятию стать участником режима налогового мониторинга и оцифровать сбор, учет и передачу информации о налогах с помощью онлайн-витрины данных. Для «Аммония» с
02.09.2022 Платформа VK Tax Compliance протестировала интеграцию с АИС «Налог-3»

Платформа VK Tax Compliance совместно с компанией из нефтегазовой отрасли протестировали интеграцию с АИС «Налог-3». Решение соответствует требованиям ФНС России. Тестирование проводилось совместно с группой «Г
10.08.2022 BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных

Использование платформы BI.ZONE Compliance Platform вышло для компании дешевле, чем обращение к сторонним консультантам. Продукт BI.ZONE позволяет клиенту соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR и других нормативно-правовых

20.06.2022 «Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга

ООО «Транснефть-Балтика», дочерняя структура ПАО «Транснефть», первой из организаций нефтепроводной компании приступило к использованию платформы VK Tax Compliance. Ожидается, что к 2025 г. на работу с платформой VK Tax Compliance перейдут ключевые предприятия группы «Транснефть». Об этом CNews сообщили представители VK. Платформа позвол
21.03.2022 VK представила банкам возможности платформы VK Tax Compliance

На конференции CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» компания VK рассказала участникам банковской отрасли о возможностях своей платформы VK Tax Compliance для решения задач налогового мониторинга. Продукт подходит для компаний, которые планируют перейти на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг. Платформа VK Tax Comp
17.03.2022 BI.ZONE представила обновленную Compliance Platform

е грозят юридическими санкциями. Суммы штрафов при утечках персональных данных могут достигать внушительных размеров — до 18 млн руб. (Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ). Веб-платформа BI.ZONE Compliance Platform решает эту проблему, автоматизируя процессы, связанные с комплаенсом и соблюдением норм, установленных законодательством. Это снижает риск утечек и привлечения к ответственн
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform

BI.ZONE объявила, что продукт BI.ZONE Compliance Platform вошел в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. BI.ZONE Compliance Platform — платформа, которая помогает организациям об
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM

Автоматическое выявление коммерческих, налоговых и комплаенс-рисков по «антиотмывочному» закону и глобальным экономическим санкциям теперь возможны в системе Oracle Siebel CRM. О новом решении разработчики расскажут на бизнес-завтраке 23 июня.

25.08.2020 «Пепеляев Групп» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере автоматизации профилактики комплаенс-рисков

удничестве, направленное на внедрение информационных технологий в юридические подразделения в сфере комплаенс, выявление признаков конфликта интересов, осуществление мониторинга контрагентов и

02.04.2020 «Точка» отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» сделал бесплатным ряд комплаенс-сервисов чтобы поддержать бизнес в период пандемии. Это поможет компаниям обезопаси
03.04.2018 Compliance Control оказывает услуги по аудиту безопасности на базе Solar inCode

Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, сообщила о том, что компания Compliance Control будет использовать решение Solar inCode для оказания услуг по аудиту безопасности. Компания Compliance Control занимается проведением комплексных аудитов информационно
31.10.2016 IBM поглотила Promontory для использования Watson в трансформации комплаенса

предложений IBM по консультациям и сервисам, чтобы помочь заказчикам значительно снизить затраты на комплаенс.«Мы считаем, что движущим фактором грядущих изменений в бизнесе и регулировании буд
08.12.2015 МТС внедрила систему предупреждения антимонопольных рисков

МТС сообщила о внедрении в компании системы антимонопольного комплаенс - системы мер и процедур по оценке и предупреждению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Для реализации политики антимонопольного комплаенс в МТС разработаны вну
02.10.2015 Антон Чазов возглавил функцию комплаенс Beeline в Узбекистане

Антон Чазов возглавил функцию комплаенс Beeline в Узбекистане. На этой позиции он будет курировать вопросы совершенствовани
24.07.2015 Банк «Открытие» построит единый центр по комплаенсу на базе HP Vertica

м технологии HP Vertica позволит банку «Открытие»: идентифицировать недобросовестных с точки зрения комплаенс клиентов; реализовать документооборот для отдела финансового мониторинга; автоматиз
11.03.2013 Check Point выпустила новое средство контроля за соблюдением нормативных требований

Компания Check Point Software Technologies представила новый программный блейд Check Point Compliance — интегрированное решение для контроля за соблюдением нормативных требований, работающее в режиме реального времени и основанное на обширной нормативной базе и передовом опыте обеспе

Публикаций - 464, упоминаний - 515

Compliance и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 30
Oracle Corporation 7074 26
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 24
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 22
9594 22
Microsoft Corporation 25775 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
SAP SE 5601 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Ростелеком 10948 14
Softline - Софтлайн 3743 14
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 14
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 14
Cisco Systems 5372 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
Информзащита 941 10
SAS Institute 1082 10
Код Безопасности 812 10
Compliance Control - Комплаенс Контрол 18 10
Broadcom - VMware 2610 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
Telegram Group 2940 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Intel Corporation 12811 7
Check Point Software Technologies 829 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Google LLC 12688 6
Red Hat 1378 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 6
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
Leta Group - Лета Групп 282 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
Почта России ПАО 2370 12
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Альфа-Банк 1979 11
Visa International 1993 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Русагро Группа Компаний 379 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 7
ВТБ - Почта Банк 514 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
American Express - Amex 338 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Газпром ПАО 1493 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
JCB International 146 5
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 76 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Газпром нефть 725 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 3
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 13
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
WiMAX Forum 69 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 189
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 168
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 99
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 86
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 80
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 77
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 76
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 69
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 58
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 58
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 52
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 50
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 46
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 45
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 244 44
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 44
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 43
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 41
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 36
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 34
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 34
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 58
VK Tax Compliance 31 22
Linux OS 11533 21
Microsoft Windows 16882 17
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 12
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance - Bi.Zone DRP - Bi.Zone Digital Risk Protection 51 11
Microsoft Office 4170 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 10
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 9
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 9
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 8
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 8
СКБ Контур - Контур.Призма 24 7
OpenAI - ChatGPT 719 7
FreePik 1841 7
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
ELMA 365 Low-code BPM 184 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Oracle GRC Applications Suite - Oracle Governance, Risk and Compliance - Oracle AACG - Oracle Application Access Controls Governor 6 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 5
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 5
Netopia FC - Netopia Firewall Compliance 13 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 5
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 5
Черненко Андрей 75 17
Быков Андрей 29 8
Козлова Елена 19 5
Конусов Андрей 87 5
Симаков Андрей 6 5
Мезенцев Роман 41 5
Лебедев Владимир 94 5
Прозоров Андрей 17 4
Leone Chris - Леоне Крис 6 4
Буленков Дмитрий 44 4
Бетсис Павел 101 4
Орехович Александра 14 4
Marenberg Roxane - Маренберг Роксана 4 4
Чудинов Дмитрий 103 4
Зинчук Анна 5 4
Гайсин Вадим 28 4
Рахметов Руслан 67 4
Карелин Павел 22 3
Титов Алексей 62 3
Матреничев Максим 11 3
Павлов Максим 22 3
Кулагин Антон 14 3
Сидоренко Валерий 12 3
Демидов Дмитрий 36 3
Черноволенко Сергей 34 3
Курьянов Сергей 162 3
Червяков Сергей 7 3
Кириллов Павел 7 3
Федоров Павел 11 3
Сурова Надежда 31 3
Хайретдинов Рустэм 95 3
Толмачев Александр 5 3
Чистяков Кирилл 15 3
Бейдер Александр 75 3
Забродин Алексей 35 3
Макаров Станислав 118 3
Ипатов Вадим 84 3
Царев Евгений 30 3
Лебедев Дмитрий 29 3
Визильтер Юрий 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 308
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Европа 24964 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Казахстан - Республика 6048 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Украина 7928 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Африка - Африканский регион 3641 6
Ближний Восток 3154 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Европа Западная 1496 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Армения - Республика 2449 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Америка - Американский регион 2206 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Индия - Bharat 5869 3
Европа Восточная 3138 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Узбекистан - Республика 2005 3
США - Калифорния 4829 3
Нидерланды 3746 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Люксембург Великое Герцогство 446 3
Азия Восточная 191 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 223
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 133
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 67
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 55
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 45
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 42
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 42
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 38
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 36
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 32
Аудит - аудиторский услуги 1265 30
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 28
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 25
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 22
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Экономический эффект 1342 17
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
DarkReading.com 105 3
Ведомости 1466 3
FT - Financial Times 1296 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Harvard Business Review 22 1
Newsweek 39 1
BuzzFeed 15 1
SiliconAngle 8 1
Россия К - телеканал 30 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Открытые системы ИД 176 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Observer 40 1
CyberNews 12 1
Taipei Times 32 1
Sydney Morning Herald 36 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Information 83 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Gartner - Гартнер 3658 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Forrester Research 834 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
ONSIDE 19 2
IT Policy Compliance Group 2 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC Financial Insights 10 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
Allied Market Research 22 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
CNews Мишень 186 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Burton Group 17 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Forbes Insights 19 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 9 1
Новый Гуманитарный университет Наталии Нестеровой 2 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 1
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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