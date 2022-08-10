BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных

Использование платформы BI.ZONE Compliance Platform вышло для компании дешевле, чем обращение к сторонним консультантам.

Продукт BI.ZONE позволяет клиенту соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR и других нормативно-правовых актов.

До внедрения платформы BI.ZONE специалисты всесезонного курорта «Манжерок» тратили много времени на поддержание процесса соответствия законодательству, так как делали эту работу вручную. Команда курорта подключила BI.ZONE Compliance Platform, чтобы эффективно настроить процессы обработки ПДн, свести управление ими в единое окно и составить модели угроз. Благодаря этому руководство «Манжерока» может быть уверено, что компания соблюдает требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

«С BI.ZONE Compliance Platform нам не потребовалось разбираться в тонкостях регулирования или приглашать консультанта и ждать, пока он погрузится в наши процессы. Благодаря платформе справились за четыре недели без какого-либо опыта, в итоге сэкономили время и деньги», — сказал генеральный директор «Манжерока» Владимир Щербинин.

Андрей Быков, продуктовый менеджер BI.ZONE Compliance Platform: «Российское законодательство в сфере защиты персональных данных становится все строже. Это логично, учитывая всплеск утечек в последнее время. Страдают не только пользователи, но и репутация компаний. BI.ZONE Compliance Platform помогает снизить риск утечек. При этом наше решение сокращает сроки на построение процессов обработки данных на 40%».

Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году Облачные сервисы

Используя BI.ZONE Compliance Platform, компания снижает влияние человеческого фактора на процессы обеспечения защиты персональных данных и почти вдвое сокращает время на разработку документации. Продукт BI.ZONE включен в реестр отечественного ПО.

***

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.