Сбер Манжерок Горнолыжный курорт Алтая
Курорт Сбера «Манжерок» открылся в июне 2023 года как пятизвёздочный отель на 304 номера, который стал отелем премиум-класса в Сибири. Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это мультифункциональное пространство в природном стиле. Курорт сочетает в себе горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и глэмпинги.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Тиунов Леонид 25 3
|Щербинин Владимир 15 2
|Груша Георгий 4 2
|Быков Андрей 13 1
|Чуланов Евгений 1 1
|Пахомов Александр 60 1
|Забусов Николай 9 1
|Гельфанд Екатерина 5 1
|Егошин Сергей 55 1
|Усова Марина 19 1
|Цой Иннокентий 42 1
|Баранов Андрей 9 1
|Мельников Вадим 12 1
|Бекиров Руслан 43 1
|Залиханов Эльдар 10 1
|Каппушев Расул 15 1
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