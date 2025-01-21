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Сбер Манжерок Горнолыжный курорт Алтая


Курорт Сбера «Манжерок» открылся в июне 2023 года как пятизвёздочный отель на 304 номера, который стал  отелем премиум-класса в Сибири. Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это мультифункциональное пространство в природном стиле. Курорт сочетает в себе горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и глэмпинги. 


21.01.2025 «МегаФон»: на новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых 1
20.09.2024 МТС прокачала мобильный интернет в селе, о котором пела Эдита Пьеха 3
19.09.2024 Аналитика МТС: гора Соболиная вошла в топ-7 популярных горнолыжных курортов летом 2024 года 1
18.09.2024 Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России 1
17.09.2024 «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов 1
17.09.2024 Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог» 1
17.09.2024 МТС: Курорты Карачаево-Черкесии вошли в число самых посещаемых летом 2024 года 1
17.09.2024 МТС: Шерегеш вошел в топ-10 самых посещаемых горных курортов России летом 2024 года 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
29.05.2024 Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity усилило защиту курорта «Манжерок» 2
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel 1
09.04.2024 Аналитика МТС Travel: почти в два раза год к году выросло число поездок на горнолыжный курорт на Алтае 1
02.02.2024 «СберСити» и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей 3
08.06.2023 ВК «Манжерок» внедрил экосистему информационной безопасности компании «Индид» 2
10.08.2022 BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных 2
28.06.2022 Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
21.11.2018 «КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок» 1
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 1
13.11.2013 МТС подвела итоги работы сети за время туристического сезона в Республике Алтай 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1

Публикаций - 21, упоминаний - 28

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 15
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 9
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 5
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 5
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Корона Алтая 1 1
ОЭЗ Алтайская долина - Долина Алтая- Закрытая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Республике Алтай 2 1
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Музей-усадьба Архангельское 29 1
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