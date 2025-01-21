Курорт Сбера «Манжерок» открылся в июне 2023 года как пятизвёздочный отель на 304 номера, который стал отелем премиум-класса в Сибири. Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это мультифункциональное пространство в природном стиле. Курорт сочетает в себе горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и глэмпинги.