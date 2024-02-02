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«СберСити» и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей

Курорт Сбербанка «Манжерок» стал первым масштабным проектом в России, где внедрено комплексное решение «умного дома». Специалисты «СберСити» в Рублево-Архангельском развернули систему «умный номер» на базе технологической платформы и устройств, разработанных SberDevices. Теперь гости пятизвездочного отеля Сбербанка могут управлять с помощью голоса освещением, шторами, климатом и теплыми полами в номере, включить музыку и заказать в номер еду, узнать про различные услуги и сервисы отеля. Об этом CNews сообщили представители «СберСити».

Команды «СберСити» и SberDevices впервые внедрили систему «умный дом» в пятизвездочном отеле Сбербанка «Манжерок». Теперь при входе в номера гостей приветствует виртуальный ассистент «Салют». С его помощью гости могут заказать еду, поставить будильник, развлечь себя музыкой, кино, онлайн-играми или просмотром видео в интернете. Также можно задать виртуальному ассистенту вопросы об отеле — например, уточнить время завтрака или работы спортзала, узнать о достопримечательностях и т.д.

В номерах повышенной комфортности голосом можно настроить желаемое освещение, климат, подогрев полов в номере, управление шторами. В будущем перечень действий и знаний «Салюта» будет расширяться. Систему «умный дом» в остальных категориях номеров планируется внедрить в первом полугодии 2024 г.

Большей частью сервисов можно пользоваться без авторизации. После отъезда гостя все введенные им данные автоматически удаляются с устройства, осуществляется выход из всех учетных записей, что гарантирует приватность и безопасность.

В конфигурацию системы «умный дом» входят более 1000 различных устройств. Их работа синхронизирована между собой и интегрирована с системой управления отелем. Для удобного администрирования все заказы, обращения и обратная связь от клиентов попадают сразу к нужному сотруднику гостиницы.

«Гостиничная индустрия пока отстает по уровню цифровизации от других сфер. Использование новых технологий и искусственного интеллекта – это закономерный этап развития отелей. Такая трансформация отвечает растущим запросам клиентов, особенно молодых. Они привыкли к удобным и современным технологиям в других сферах жизни: например, онлайн-шопингу и заказу еды. Логично, что и при отдыхе в отелях они ждут щедрой порции технологий и определенного уровня комфорта и обслуживания. Теперь с умными устройствами Sber у гостей отелей появился обученный виртуальный дворецкий, – сказал Евгений Чуланов, директор департамента информационных технологий АО «Рублево-Архангельское». – Внедрение системы «умный дом» позволит отелям уменьшить нагрузку на персонал, снизить расходы и сделать пребывание каждого гостя персонализированным, учитывая его предпочтения и потребности. Готовое решение может быть внедрено как в пятизвездочный отель, так и в хостел».

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Цифровизация

«Гости очень ценят возможность попробовать новый опыт проживания в отеле, когда не надо разбираться в системах управления светом и климатом, узнавать номер телефона ресепшн и тому подобное. Можно произнести команду ассистенту «Салют», и «магия» случится. Клиенты отмечают эти удобства в отзывах, поэтому для отелей это отличная возможность повышения привлекательности и лояльности. Также важно, что решение было интегрировано в уже построенный отель, не потребовало дополнительного ремонта или реновации», – сказала Екатерина Гельфанд, начальник управления технологий умного дома SberDevices.

***

«СберСити» в Рублево-Архангельском – это новый жилой и деловой район на западе Москвы. Активная фаза строительства проекта началась 3,5 года назад. Заселение жителей первых корпусов планируется в первой половине 2024 г. Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений – свыше 2,5 млн кв. м. и 815 тыс. кв.м. многофункционального офисного пространства. Будет построено восемь школ, 16 детских садов и две поликлиники. В «СберСити» будут проживать более 65 тыс. жителей, а работать – свыше 70 тыс. человек. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается АО «Рублево-Архангельское» (входит в Сбербанк).

SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств с виртуальным ассистентом «Салют» для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 г.

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