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СалютДевайсы СберДевайсы SberDevices
SberDevices, юридически известная как ООО «СалютДевайсы», представляет собой российскую ИТ-компанию полного цикла, специализирующуюся на разработке аппаратных решений, программного обеспечения и сервисов на базе искусственного интеллекта. Компания является ключевым технологическим партнером экосистемы Сбербанка, отвечая за создание линейки умных устройств под брендом Sber, платформ корпоративных коммуникаций и инструментов машинного обучения.
Описание деятельности и компетенции
Компания фокусируется на создании «умной» электроники для конечных потребителей (B2C) и комплексных ИТ-решений для бизнеса (B2B). В сегменте B2C SberDevices разрабатывает умные колонки, ТВ-приставки, смарт-телевизоры, носимые устройства (умное кольцо), системы автоматизации жилья и аксессуар для них. Ключевой особенностью продуктов является интеграция с виртуальными ассистентами «Салют» и нейросетью GigaChat.
В корпоративном секторе компания предоставляет решения для видеоконференцсвязи, речевой аналитики, роботизации процессов (RPA) и управления киберугрозами. Сильные стороны SberDevices включают собственные разработки в области обработки естественного языка (NLP), компьютерного зрения и синтеза речи. Компания обладает компетенциями по локализации производства электроники на территории России, что обеспечивает независимость цепочек поставок. Слабые стороны могут включать зависимость от экосистемы Сбербанка как основного канала сбыта и партнера, а также необходимость постоянной адаптации к санкционным ограничениям на импорт компонентов.
Структура собственности и роль в группе
До января 2023 года SberDevices входила в структуру группы компаний Сбербанка через дочерние общества «Цифровые активы» и «Цифровые технологии». В январе 2023 года Сбербанк продал доли в компании, после чего SberDevices стала независимым юридическим лицом, сохранив статус стратегического технологического партнера банка. Юридическое название компании было изменено с ООО «Сбердевайсы» на ООО «СалютДевайсы». Несмотря на выход из собственности, компания продолжает выпускать устройства под брендом Sber и внедрять решения в контур Сбербанка.
Зарегистрированные товарные знаки и продукты
Компания владеет рядом торговых марок и продуктовых линейк:
- Sber — общий бренд для потребительской электроники.
- Салют ТВ (Salute TV) — операционная система для смарт-телевизоров и медиаприставок.
- SaluteJazz (ранее SberJazz) — платформа корпоративных видеоконференций и коммуникаций.
- SaluteSpeech — платформа речевых сервисов (распознавание и синтез речи).
- SaluteBot — конструктор чат-ботов.
- GigaChat — генеративная языковая модель (разработка совместно с Sber AI).
- Kandinsky / ruDALL-E — нейросети для генерации изображений.
- SberDevices — название компании, используемое как бренд разработчика.
Лицензии и разрешения
Продукты SberDevices включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Например, платформа SaluteJazz зарегистрирована под номером 14737 от 05.09.2022. Решения соответствуют требованиям регуляторов в области информационной безопасности (ФСТЭК, ФСБ) при использовании средств защиты информации VIPNet. Компания имеет сертификаты на производство и поставку электроники в страны ЕАЭС (телевизоры, мониторы, планшеты, ноутбуки), выданные Росаккредитацией.
Клиенты и деловые связи
- Сбербанк — основной заказчик и партнер. SberDevices разрабатывает устройства под брендом Sber, внедряет ИИ-решения во внутренние процессы банка (коммуникации, аналитика) и обеспечивает инфраструктуру для экосистемы.
- Ростелеком — партнер по дистрибуции. Ростелеком продает умные колонки SberBoom своим абонентам, интегрируя их с сервисом Wink.
- М.Видео-Эльдорадо — ключевой канал продаж розничной электроники Sber и партнер в разработке совместных моделей телевизоров.
- X5 Group — клиент B2B-решений. Внутренний аудит X5 использует платформу Sber Process Mining для анализа бизнес-процессов.
- МегаФон — технологический партнер. Внедрил речевые технологии SaluteSpeech в виртуального помощника «Елена».
Деловые связи также включают интеграции с производителями бытовой техники (Xiaomi, Haier, Redmond, Dreame) для расширения экосистемы умного дома, а также сотрудничество с системными интеграторами (Softline, Wone IT, Ramax Group, Axoft) для внедрения корпоративных решений.
Продукты и технологии
Основные продукты:
- Умные колонки SberBoom (Home, Mini, Micro) — устройства с голосовым ассистентом «Салют» и ИИ GigaChat. Поддерживают Zigbee для управления умным домом.
- Телевизоры Sber — линейка смарт-ТВ с ОС «Салют ТВ», включая модели с QLED и miniLED матрицами. Производство частично локализовано в Великом Новгороде.
- Медиаприставки SberBox (Max, Top, Time) — устройства для оцифровки обычных телевизоров, оснащенные камерами и микрофонами для видеозвонков.
- Умное кольцо Sber — носимое устройство для мониторинга здоровья (сон, пульс, стресс) без дисплея, работающее в связке со смартфоном.
- Корпоративные решения: SaluteJazz (ВКС), SaluteSpeech (речь), SaluteBot (чат-боты), Sber Process Mining (анализ процессов), SaluteVision (компьютерное зрение).
Технологии: Компания использует собственные нейросетевые модели (GigaChat, Kandinsky, FRED-T5), протоколы связи Zigbee 3.0, WebRTC, SIP, H.323. Разработка базируется на отечественном ПО и серверной инфраструктуре SberCloud, расположенной в РФ.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- Яндекс (экосистема Tuvio, Алиса)
- Ozon (бренд Hartens)
- X5 Tech (разработки для ритейла и умного дома)
- Aqara (устройства умного дома, хотя бренд китайский, сильно представлен в РФ)
- Xiaomi (широкий ассортимент IoT-устройств)
- BQ (смарт-ТВ и электроника на базе Salute TV и других ОС)
- Prestigio (электроника и ТВ)
- Hyundai (бытовая техника и ТВ)
- EKF (умные выключатели, датчики, интеграция с Sber)
- Ujin (платформа умного дома, прямая конкуренция в сегменте автоматизации)
Зарубежные аналоги:
- Amazon (Alexa, Echo) – США
- Google (Google Home, Nest) – США
- Apple (HomeKit, Siri) – США
- Samsung (SmartThings) – Южная Корея
- Microsoft (Teams для корпоративных коммуникаций, аналог SaluteJazz) – США
Цитата
«В продуктах умного дома важна максимальная надежность и бесперебойность работы. Поэтому платформа умного дома Sber сделана и работает в России и открыта для подключения не только российских устройств умного дома. Мы стремимся дать возможность пользователю подключить любой умный девайс, чтобы обеспечить тот самый целостный опыт жизни в квартире или доме через автоматизацию рутины.» — Денис Филиппов, CEO SberDevices, источник: CNews
Участие в рейтингах и картах рынка CNews
SberDevices регулярно упоминается в аналитике CNews как один из ключевых игроков рынка умных устройств и корпоративных коммуникаций в России. Компания входит в карты рынка видеоконференцсвязи (ВКС) и платформ для умного дома. По данным исследований, доля брендов экосистемных ТВ (включая Sber) на российском рынке стабильно растет, занимая значимую часть сегмента смарт-телевизоров.
Информация актуальна на 17.06.2026
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СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Денис 79 42
|Белевцев Андрей 115 22
|Круглов Константин 28 20
|Афанасьев Денис 77 18
|Ведяхин Александр 180 15
|Шадаев Максут 1210 14
|Греф Герман 485 10
|Рафаловский Давид 32 9
|Аникин Дмитрий 68 9
|Глазков Александр 151 8
|Нестеров Алексей 175 8
|Панченко Иван 197 8
|Мельникова Алиса 100 8
|Кирьянова Александра 169 8
|Урусов Виктор 157 8
|Галкин Николай 140 7
|Подбуцкий Георгий 44 7
|Цыганков Дмитрий 38 7
|Федечкин Эдуард 58 7
|Теплицкий Дмитрий 88 7
|Врацкий Андрей 175 7
|Власов Максим 24 7
|Лежнев Федор 47 7
|Лобанов Максим 49 7
|Князев Андрей 17 7
|Глухов Иван 35 7
|Пирогова Ирина 31 7
|Григоренко Вадим 58 7
|Крутько Иван 27 7
|Желтухин Вадим 72 7
|Руденко Антон 7 7
|Суровец Дмитрий 115 7
|Батай Илья 59 6
|Козырев Алексей 328 6
|Ульянов Николай 176 6
|Воронин Павел 196 6
|Ермаков Иван 32 6
|Калякин Павел 79 6
|Аксенов Олег 62 6
|Артюхов Сергей 66 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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