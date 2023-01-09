СалютДевайсы СберДевайсы SberDevices
СалютДевайсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Круглов Константин 28 20
|Филиппов Денис 26 17
|Афанасьев Денис 49 10
|Рафаловский Давид 31 9
|Ведяхин Александр 66 8
|Хасис Лев 105 5
|Соколовский Александр 39 4
|Греф Герман 364 3
|Смирнов Иван 12 3
|Лазаревская Екатерина 3 2
|Анкилов Константин 100 2
|Гурджиян Руслан 20 2
|Буйволов Денис 2 2
|Доронов Илья 2 2
|Кравченко Юлия 2 2
|Пчелин Юрий 20 2
|Щиров Илья 36 2
|Иванова Ирина 13 2
|Изосимов Александр 193 2
|Соколова Яна 5 2
|Пузанов Владимир 9 2
|Попов Анатолий 106 2
|Шадаев Максут 626 2
|Колбин Евгений 59 2
|Теплицкий Дмитрий 36 2
|Сухоруков Сергей 20 2
|Морозов Виктор 7 2
|Силанова Ольга 3 2
|Петряева Марина 3 2
|Дырмовский Дмитрий 94 2
|Леханов Сергей 9 1
|Ваксман Олег 2 1
|Савкин Владимир 39 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Прибочий Михаил 40 1
|Тихонов Александр 65 1
|Минниханов Рустам 108 1
|Опанасенко Всеволод 125 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
|Болотская Мария 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Создано именных указателей - 108123.
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