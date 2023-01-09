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СалютДевайсы СберДевайсы SberDevices

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices


09.01.2023 Сбербанк продал SberDevices, а тот купил разработчика «железа» на российских процессорах
26.12.2022 Партнёрам Axoft стали доступны B2B-решения SberDevices
28.11.2022 «Сбер» полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО
31.10.2022 Сбербанк выпустил супердоступные смарт-ТВ дешевле китайских смартфонов
31.10.2022 В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber
13.09.2022 «Сбермаркет» и Sber AI создают новые продукты с помощью нейросети
30.08.2022 «Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны»
16.08.2022 Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов
08.08.2022 Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн
06.07.2022 «1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы»
27.06.2022 «Сбер» создал инструмент для разработчиков по подключению голосового управления на русском языке в AR и VR приложениях
24.05.2022 Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном
19.05.2022 «Абсолют банк» подключился к системе Sber Finline
06.05.2022 «Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов
18.03.2022 Платформа умного дома «Сбера» теперь поддерживает датчики открытия, движения, температуры и влажности
15.03.2022 «Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена
05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber
21.02.2022 Cервис для путешественников Sberbank Travel стал доступен в мобильном приложении Sber KZ
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
04.02.2022 «Сбер» присоединился к международному альянсу разработки единого стандарта для умного дома Matter
06.12.2021 Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках
19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют»
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды
11.08.2021 Сервис речевых технологий SmartSpeech стал доступен в облаке SberCloud
15.07.2021 Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber
04.06.2021 «Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой
20.01.2021 Портфель Sber Trading Swiss AG достиг $3 млрд
20.08.2020 SberDevices вышли на AliExpress
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров
06.08.2018 В финал внутреннего акселератора Сбербанка Sber#Up вышли 12 проектов

Публикаций - 145, упоминаний - 231

СалютДевайсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 309 28
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 27 16
Yandex - Яндекс 5631 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6243 9
Xiaomi 1282 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 375 8
Google LLC 10912 8
GitHub 548 7
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 142 7
Amazon Inc - Amazon.com 2793 6
Microsoft Corporation 23455 6
Apple Inc 11159 6
BBK Electronics Corp 279 6
Huawei 3491 5
Telegram Group 1027 5
BI.Zone 96 5
Технологии Распознавания 505 5
Цифровые активы 79 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2602 5
Social Data Hub - SocialDataHub 13 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1019 5
Сбер - Sber AR/VR Lab 4 4
ASBIS Prestigio Solutions 223 4
Samsung Electronics 9707 4
Intel Corporation 11645 4
Samsung - Harman - JBL 195 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6909 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 346 3
Box inc - box.com - box.net 323 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 3
OpenAI 31 3
Nvidia Corp 3210 3
Rambler Group - Рамблер ГК 853 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 351 3
Siemens AG - Siemens Group 2541 3
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 394 3
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 3
Т-Платформы - T-Platforms 377 2
Yeelight 8 2
НИТ - Национальные информационные технологии 32 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 131
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 19
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 18
VK Delivery club 223 7
Hyundai Motor 337 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 866 6
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 65 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 5
Лента - Сеть розничной торговли 1689 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 3
Сбер - СберЛогистика 53 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 185 3
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2358 3
Связной ГК 1332 3
ГПБ - Газпромбанк 935 3
БКС Мир инвестиций 14 2
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 4 2
Почта Банк 346 2
Сбер - СберАвто 21 2
Абсолют Банк 154 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 2
ONE RETAIL 27 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 109 2
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 2
AliExpress 379 2
TÜV Rheinland Group 94 2
X5 Group 812 2
GFG - Lamoda - Купишуз 115 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 92 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 12 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 648 2
Gaggenau 35 2
SWISS International Air Lines 52 2
Сбер - Sber Trading Swiss AG 2 2
МКБ - Московский кредитный банк 400 2
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 7 2
Точка 3792 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 327 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 343 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 2
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 1
Правительство Москвы 1982 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 1
Федеральное казначейство России 1547 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 270 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 126 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 328 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3053 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 247 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 542 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 1
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