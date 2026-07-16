СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices

Сбербанк выпустил три «умных» ТВ с квантовыми точками, «ГигаЧатом» и встроенным сабвуфером. Цены ла находятся в розничной продаже. Купить их можно либо в сети магазинов DNS, либо на сайте компании SberDevices. SberDevices – это бывшая «дочка» Сбербанка. Она разрабатывает все гаджеты

«Ростелеком» и SberDevices создадут цифровые решения для многоквартирных домов «Ростелеком» и компания SberDevices заключили соглашение о сотрудничестве по разработке цифровых решений для многоквартирных домов (МКД). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Стороны договорились об инт

Умный свет без ремонта: новые выключатели Sber подходят для любой квартиры Компания SberDevices совместно с Systeme Electric представляет обновленную линейку умных выключателей

SberDevices повысил прозрачность ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen ITAM Компания SberDevices внедрила систему учета и управления ИТ-активами на базе Naumen ITAM. В компании п

Умное кольцо Sber получило новые функции зные рекомендации по здоровью и образу жизни. За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов ведущи

В «М.видео» стартовали эксклюзивные продажи умного кольца Sber в цвете «матовый черный» «М.видео» расширяет ассортимент носимой электроники и начинает продажи умного кольца Sber в новом матовом черном цвете. Это третий вариант оформления устройства — ранее модель была доступна в цветах «черный хром» и «серый хром». Стоимость новинки в каналах продаж «М.видео» сост

Теперь в «Умном доме» Sber доступно управление бытовой техникой Xiaomi Компания SberDevices, разработчик решений «Умного дома» Sber, объявила об интеграции устройств Xiaomi

«Сбер» запустил прямую интеграцию кассово-инкассаторских услуг в Sber API ю в электронном виде. Препроводительная ведомость традиционно оформляется на бумаге в трёх экземплярах и сопровождает перевозку наличности и ценностей. Цифровизация этого документа и его интеграция в Sber API позволяют бизнесу сокращать издержки и временные затраты, избавляться от бумажного документооборота и минимизировать операционные риски. Для банка это также означает повышение скорости

На рынок вышли первые телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией возможностей «ГигаЧат» т предпочтения пользователя, и предлагает релевантный контент. Об этом CNews сообщили представители SberDevices. Пульт больше не нужен Новые телевизоры Sber оснащены технологией Farfield, позво

Умный дом Sber и «Уфанет» сделали доступным голосовое управление домофонами для более чем 2,7 млн российских домохозяйств Компания SberDevices, разработчик решений умного дома Sber, и оператор связи «Уфанет» запустили услугу

Роботы-пылесосы Dreame теперь можно подключить к умному дому Sber Компания SberDevices, разработчик решений умного дома Sber, совместно с Dreame Technology реализовали

Детский помощник «СберКот» поселился в умных колонках Sber «СберКота» в различные продукты и решения для юных пользователей. Теперь помощник обитает не только внутри детского банковского приложения «СберKids», но и поселился во всех интеллектуальных колонках Sber с «ГигаЧат». В новой роли в качестве детского персонажа в колонках «СберКот» поддерживает любознательность, дает полезные рекомендации, а еще включает музыку и проактивно вовлекает в бесед

Максимум возможностей для ТВ: на рынок вышел интеллектуальный медиацентр SberBox Max смотреть видео с низким разрешением в более высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители SberDevices. С помощью «ГигаЧата» можно подобрать кино на вечер или по настроению, а рекоменд

Сеть restore: объявляет о старте продаж умного кольца Sber Сеть магазинов техники и электроники restore открыла продажи на умное кольцо Sber. С 24 сентября инновационный дивайс можно приобрести как онлайн, так и в избранных офлайн магазинах сети. Цена устройства на полке 24.99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители rest

В «М.видео» стартовали продажи умного кольца Sber анные советы по поддержанию здоровья. М.видео За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов россий

Сбербанк выпустил носимый гаджет без дисплея, камеры, поддержки сотовых сетей и даже без названия. Он стоит как смартфон. Опрос не отличаются, к тому же у браслета есть дисплей, которым новый гаджет Sber похвастаться не может. sberdevices Умное кольцо Сбербанка Кольцо Сбербанка стоит дороже и похожих устройств. К приме

Мониторинг сна и стресса, анализ уровня активности, рекомендации от GigaChat — Умное кольцо Sber поступило в продажу нные советы по поддержанию здоровья. Сбербанк За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов россий

Не прошло и года. Сбербанк готовит замену фитнес-трекерам и смарт-часам. Такого нет даже у Apple ало – это все еще очень нишевые устройства, и выпускают их, по большей части, малоизвестные бренды. sberdevices Умное кольцо Сбербанка К исключениям можно отнести, разве что, Samsung, но и та с

В умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat Управлять умным домом Sber стало удобнее. Раньше ассистенты умного дома понимали только четкие команды для изменения состояния устройств и исполняли предварительно настроенные сценарии. Теперь с ними можно общаться

Телевизоры собственных брендов Сбербанка, «Яндекса» и Ozon нарастили долю на рынке Рост доли рынка В январе — июне 2025 г. телевизоры брендов российских цифровых экосистем Sber (Сбербанк), Hartens (Ozon) и Tuvio («Яндекс») нарастили рыночную долю. За полугодие было продано более 400 тыс. таких устройств на сумму 7,12 млрд руб., приводит Forbes данные исследовател

В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель растностью, но при этом каждый из них относится к бюджетному сегменту. Так, младшая модель на сайте SberDevices, разработчика техники Sber и бывшей «дочки» Сбербанка, на момент выхода материала

На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED s сообщили представители Сбербанка. За разработку телевизоров отвечает партнер Сбербанка — компания SberDevices. Производство умных телевизоров Sber расположено на территории особой экономическ

SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существ

«Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber стройства покупатели получат 45-дневную бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Умные колонки Sber с нейросетью GigaChat 2.0 предлагают множество функций: воспроизведение музыки, установку будильников и напоминаний, а также помощь в быту. Устройство также станет прекрасным помощником в

Сбербанк приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к Sber Anti-Fraud Bug Bounty на Bi.Zone Bug Bounty. Это первая программа на отечественном рынке, которая фокусируется на комплексных сценариях злоупотреблений. Независимые исследователи смогут по

Bi.Zone Bug Bounty приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к программе Sber Anti-Fraud Bug Bounty на Bi.Zone Bug Bounty. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей и достигает 250 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Bi.Z

«СберУниверситет» запустил AR-навигацию от Sber Metaverse Tech та на территории 40 гектаров, добавлено порядка 400 точек навигации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В основе AR-навигации — технология визуального позиционирования NaviAR, разработка Sber Metaverse Tech. С помощью искусственного интеллекта система анализирует изображение с камеры смартфона, определяет местоположение пользователя и строит маршрут в дополненной реальности. Ук

Умные колонки Sber переведенны под полное управление GigaChat 2.0 Впервые в России умные колонки полностью переведены под управление большой языковой модели, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень. C GigaChat 2.0 колонки Sber научились общаться при помощи естественной человеческой речи и поддерживать продолжительные и содержательные беседы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Естественное общение Ко

Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха сятков моделей телевизоров Sber только в начале апреля 2025 г., следует из портала Росаккредитации. SberDevices Сбербанк запускает новое производство телевизоров Представитель Сбербанка заверил

В Sber API появились депозиты В Sber API появились возможность работать с депозитами. Теперь предприниматели могут открыть депозит на индивидуальных условиях. Предложения рассчитываются исходя из суммы, срока и других условий

Умные колонки Sber смогут управлять телевизорами Hisense и Toshiba х телевизорах под управлением операционной системы «Салют ТВ». Об этом CNews сообщили представители SberDevices. Первыми доступными к голосовому управлению стали телевизоры и проекторы брендов

«М.Видео-Эльдорадо» открыла магазин в новой концепции и совместно со Sber Metaverse Tech и «СберМаркетингом» запустила ИИ-консультанта «Эм.Ви» азин в Москве в торговом центре Botanica Mall, в котором запущен инновационный формат обслуживания клиентов. В магазине начал работать виртуальный консультант «Эм.Ви» — проект реализован совместно со Sber Metaverse Tech, «СберМаркетингом» и агентством Instinct. Также было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между «М.Видео-Эльдорадо» и «СберМаркетингом» по совместным техно

SberDevices представила умную систему защиты от протечек ема защиты от протечек, которая поможет избежать потопа в квартире. За разработку отвечает компания SberDevices в партнерстве с производителем Gidrolock. По данным «СберСтрахования», на заливы

Россияне выпустили уникальное устройство, которое делает ненужными фитнес-трекеры. Опрос одаваться под брендом Sber. Его разработкой занимались специалисты бывшей дочерней компании банка – SberDevices. Старт продаж назначен на начало 2025 г. Подробностей мало К моменту выхода матер

Умное кольцо Sber: Сбербанк вышел в категорию носимой электроники Сбербанк представил новое носимое устройство – умное кольцо Sber, которое поможет пользователю изменить образ жизни таким образом, чтобы сохранить здоров

X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices Группа компаний X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices. Сотрудничество включит в себя использование корпоративных устройств для бизнес-к

Родители получили возможность настроить умные устройства Sber с «Салют ТВ» специально для детей получить доступ к другим полезным возможностям. За разработку отвечает партнер Сбербанка — компания SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Детский профиль При первой настр

Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber С помощью платформы Sber можно будет управлять умной техникой серии Redmond Smart Home голосом через виртуального ассистента «Салют», мобильное приложение «Салют» или веб-версию. Сейчас в списке техники, доступной

Пользователям устройств под управлением «Салют ТВ» стал доступен поиск с искусственным интеллектом GigaChat нотеатрами и другие функции, улучшающие пользовательский опыт. Об этом CNews сообщили представители SberDevices. Поиск не только по названию фильма или сериала На телевизорах Sber и устройствах