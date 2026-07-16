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СалютДевайсы СберДевайсы SberDevices

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices

SberDevices, юридически известная как ООО «СалютДевайсы», представляет собой российскую ИТ-компанию полного цикла, специализирующуюся на разработке аппаратных решений, программного обеспечения и сервисов на базе искусственного интеллекта. Компания является ключевым технологическим партнером экосистемы Сбербанка, отвечая за создание линейки умных устройств под брендом Sber, платформ корпоративных коммуникаций и инструментов машинного обучения.

Описание деятельности и компетенции

Компания фокусируется на создании «умной» электроники для конечных потребителей (B2C) и комплексных ИТ-решений для бизнеса (B2B). В сегменте B2C SberDevices разрабатывает умные колонки, ТВ-приставки, смарт-телевизоры, носимые устройства (умное кольцо), системы автоматизации жилья и аксессуар для них. Ключевой особенностью продуктов является интеграция с виртуальными ассистентами «Салют» и нейросетью GigaChat.

В корпоративном секторе компания предоставляет решения для видеоконференцсвязи, речевой аналитики, роботизации процессов (RPA) и управления киберугрозами. Сильные стороны SberDevices включают собственные разработки в области обработки естественного языка (NLP), компьютерного зрения и синтеза речи. Компания обладает компетенциями по локализации производства электроники на территории России, что обеспечивает независимость цепочек поставок. Слабые стороны могут включать зависимость от экосистемы Сбербанка как основного канала сбыта и партнера, а также необходимость постоянной адаптации к санкционным ограничениям на импорт компонентов.

Структура собственности и роль в группе

До января 2023 года SberDevices входила в структуру группы компаний Сбербанка через дочерние общества «Цифровые активы» и «Цифровые технологии». В январе 2023 года Сбербанк продал доли в компании, после чего SberDevices стала независимым юридическим лицом, сохранив статус стратегического технологического партнера банка. Юридическое название компании было изменено с ООО «Сбердевайсы» на ООО «СалютДевайсы». Несмотря на выход из собственности, компания продолжает выпускать устройства под брендом Sber и внедрять решения в контур Сбербанка.

Зарегистрированные товарные знаки и продукты

Компания владеет рядом торговых марок и продуктовых линейк:

Лицензии и разрешения

Продукты SberDevices включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Например, платформа SaluteJazz зарегистрирована под номером 14737 от 05.09.2022. Решения соответствуют требованиям регуляторов в области информационной безопасности (ФСТЭК, ФСБ) при использовании средств защиты информации VIPNet. Компания имеет сертификаты на производство и поставку электроники в страны ЕАЭС (телевизоры, мониторы, планшеты, ноутбуки), выданные Росаккредитацией.

Клиенты и деловые связи

  1. Сбербанк — основной заказчик и партнер. SberDevices разрабатывает устройства под брендом Sber, внедряет ИИ-решения во внутренние процессы банка (коммуникации, аналитика) и обеспечивает инфраструктуру для экосистемы.
  2. Ростелеком — партнер по дистрибуции. Ростелеком продает умные колонки SberBoom своим абонентам, интегрируя их с сервисом Wink.
  3. М.Видео-Эльдорадо — ключевой канал продаж розничной электроники Sber и партнер в разработке совместных моделей телевизоров.
  4. X5 Group — клиент B2B-решений. Внутренний аудит X5 использует платформу Sber Process Mining для анализа бизнес-процессов.
  5. МегаФон — технологический партнер. Внедрил речевые технологии SaluteSpeech в виртуального помощника «Елена».

Деловые связи также включают интеграции с производителями бытовой техники (Xiaomi, Haier, Redmond, Dreame) для расширения экосистемы умного дома, а также сотрудничество с системными интеграторами (Softline, Wone IT, Ramax Group, Axoft) для внедрения корпоративных решений.

 

Продукты и технологии

Основные продукты:

  1. Умные колонки SberBoom (Home, Mini, Micro) — устройства с голосовым ассистентом «Салют» и ИИ GigaChat. Поддерживают Zigbee для управления умным домом.
  2. Телевизоры Sber — линейка смарт-ТВ с ОС «Салют ТВ», включая модели с QLED и miniLED матрицами. Производство частично локализовано в Великом Новгороде.
  3. Медиаприставки SberBox (Max, Top, Time) — устройства для оцифровки обычных телевизоров, оснащенные камерами и микрофонами для видеозвонков.
  4. Умное кольцо Sber — носимое устройство для мониторинга здоровья (сон, пульс, стресс) без дисплея, работающее в связке со смартфоном.
  5. Корпоративные решения: SaluteJazz (ВКС), SaluteSpeech (речь), SaluteBot (чат-боты), Sber Process Mining (анализ процессов), SaluteVision (компьютерное зрение).

Технологии: Компания использует собственные нейросетевые модели (GigaChat, Kandinsky, FRED-T5), протоколы связи Zigbee 3.0, WebRTC, SIP, H.323. Разработка базируется на отечественном ПО и серверной инфраструктуре SberCloud, расположенной в РФ.

Конкуренция

Российские конкуренты:

  1. Яндекс (экосистема Tuvio, Алиса)
  2. Ozon (бренд Hartens)
  3. X5 Tech (разработки для ритейла и умного дома)
  4. Aqara (устройства умного дома, хотя бренд китайский, сильно представлен в РФ)
  5. Xiaomi (широкий ассортимент IoT-устройств)
  6. BQ (смарт-ТВ и электроника на базе Salute TV и других ОС)
  7. Prestigio (электроника и ТВ)
  8. Hyundai (бытовая техника и ТВ)
  9. EKF (умные выключатели, датчики, интеграция с Sber)
  10. Ujin (платформа умного дома, прямая конкуренция в сегменте автоматизации)

Зарубежные аналоги:

  1. Amazon (Alexa, Echo) – США
  2. Google (Google Home, Nest) – США
  3. Apple (HomeKit, Siri) – США
  4. Samsung (SmartThings) – Южная Корея
  5. Microsoft (Teams для корпоративных коммуникаций, аналог SaluteJazz) – США

Цитата

«В продуктах умного дома важна максимальная надежность и бесперебойность работы. Поэтому платформа умного дома Sber сделана и работает в России и открыта для подключения не только российских устройств умного дома. Мы стремимся дать возможность пользователю подключить любой умный девайс, чтобы обеспечить тот самый целостный опыт жизни в квартире или доме через автоматизацию рутины.» — Денис Филиппов, CEO SberDevices, источник: CNews

Участие в рейтингах и картах рынка CNews

SberDevices регулярно упоминается в аналитике CNews как один из ключевых игроков рынка умных устройств и корпоративных коммуникаций в России. Компания входит в карты рынка видеоконференцсвязи (ВКС) и платформ для умного дома. По данным исследований, доля брендов экосистемных ТВ (включая Sber) на российском рынке стабильно растет, занимая значимую часть сегмента смарт-телевизоров.

Информация актуальна на 17.06.2026

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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Публикаций - 435, упоминаний - 722

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 83
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 43
Xiaomi - Сяоми 2231 36
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 36
Samsung Electronics 11064 29
Ростелеком 10948 26
Telegram Group 2940 26
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Apple Inc 13154 23
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Haier Group 230 19
Huawei 4676 18
МегаФон 10742 17
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TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 15
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Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
Альфа-Капитал УК 155 10
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
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Кофемания 85 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Альфа-Банк 1979 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 7
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Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 7
Восток-Сервис ГК 57 7
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Федеральное казначейство России 1949 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 173
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 126
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 108
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 99
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 98
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 92
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 89
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 86
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 69
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 58
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 56
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 52
Умные платформы 1988 52
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 50
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 47
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 43
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 37
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 35
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 34
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 32
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 31
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 30
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 29
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 29
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 89
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 81
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 57
Google Android 15243 44
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 33
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 33
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 31
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 31
Apple iOS 8583 30
СалютДевайсы - SberBoom 34 25
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 38 23
Сбер - SberPortal 32 22
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 21
СалютДевайсы - Умный дом Sber 20 19
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 64 18
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 18
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 17
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 17
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 13
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 16 13
Google Android TV 381 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 12
AIRI - FusionBrain 32 12
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 11
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 11
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
Сбер - СберПрайм 68 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 11 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 9
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 38 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Яндекс.ТВ 44 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber TV - Sber QLED - Sber Line - Sber miniLED 11 9
Филиппов Денис 79 42
Белевцев Андрей 115 22
Круглов Константин 28 20
Афанасьев Денис 77 18
Ведяхин Александр 180 15
Шадаев Максут 1210 14
Греф Герман 485 10
Рафаловский Давид 32 9
Аникин Дмитрий 68 9
Глазков Александр 151 8
Нестеров Алексей 175 8
Панченко Иван 197 8
Мельникова Алиса 100 8
Кирьянова Александра 169 8
Урусов Виктор 157 8
Галкин Николай 140 7
Подбуцкий Георгий 44 7
Цыганков Дмитрий 38 7
Федечкин Эдуард 58 7
Теплицкий Дмитрий 88 7
Врацкий Андрей 175 7
Власов Максим 24 7
Лежнев Федор 47 7
Лобанов Максим 49 7
Князев Андрей 17 7
Глухов Иван 35 7
Пирогова Ирина 31 7
Григоренко Вадим 58 7
Крутько Иван 27 7
Желтухин Вадим 72 7
Руденко Антон 7 7
Суровец Дмитрий 115 7
Батай Илья 59 6
Козырев Алексей 328 6
Ульянов Николай 176 6
Воронин Павел 196 6
Ермаков Иван 32 6
Калякин Павел 79 6
Аксенов Олег 62 6
Артюхов Сергей 66 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 306
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
Южная Корея - Республика 7052 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 9
Казахстан - Республика 6048 8
Европа 24964 7
Япония 13807 6
Индия - Bharat 5869 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Украина 7928 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Нидерланды 3746 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Армения - Республика 2449 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 141
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 74
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 54
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 47
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 45
Английский язык 7030 29
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 29
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 23
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 11
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Экономический эффект 1342 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 25
Ведомости 1466 7
Forbes - Форбс 1002 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Digital Trends - Издание 35 1
Известия ИД 770 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Harvard Business Review 22 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Frank RG - Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
Time Magazine 12 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
CNews Инновация года - награда 155 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Global Market Insights 16 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
TrendForce 187 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Aberdeen Group 53 1
Fortune Business Insights 32 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Business Research Company 5 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 21
РАН - Российская академия наук 2122 7
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
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СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
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