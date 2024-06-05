Сервисы в Sber API стали бесплатными

«Сбер» отменил плату сразу за все сервисы в канале Sber API. Такие услуги как «Прямая интеграция с банком (host2host)», «Прямая интеграция с банком (холдинг)», «B2B SaaS», «Корпоративные подписки», «Моментальные платежи» и «Кредит в корзине», стали бесплатными для всех.

Подключая Sber API, клиенты обычно выбирают для первой интеграции один из двух продуктов — «Платежи» или «Выписки». В результате скорость и эффективность взаимодействия с банком повышаются, и предприниматели постепенно наращивают количество подключённых продуктов, добавляя к ним зарплатный проект, реестры задолженности и платежей, выписки по расчётным счетам и так далее.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Бесплатный Sber API устраняет порог входа в ″цифру″. Наши корпоративные клиенты могут сразу же протестировать полный спектр цифровых инструментов и выбрать наиболее релевантные для себя. Как мы видим на практике, интеграция с банком позволяет предпринимателям увеличивать объёмы проводимых транзакций в среднем на 50%».

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции c банком для крупных компаний, корпораций и зарубежных партнёров. В Sber API выведено более 400 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект, работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и так далее. Сервис позволяет взаимодействовать с банком напрямую из учётной системы партнёра.

Вот какие возможности дают бесплатные API-сервисы «Сбера»:

«Прямая интеграция с банком (host2host/холдинг)». Это передача запросов на получение и отправку документов напрямую из учётной системы компании (не через клиент-банк). Ускоряет и упрощает ведение бизнеса и минимизирует ошибки при работе с документами.

B2B SaaS. Позволяет компании автоматизировать свои сервисы для клиентов, которые размещают свои продукты на её цифровой площадке (маркетплейс, цифровой магазин). Нужно только авторизоваться по CберБизнес ID.

«CберБизнес ID». Использование «Сбербизнес ID» в разы упрощает и сокращает по времени процедуру регистрации бизнес-клиентов. Кроме того, сервис позволяет осуществлять оплату услуг онлайн с использованием платежных инструментов.

«Корпоративные подписки». Средства со счетов клиента списываются по подписке и по факту оказания услуг. В результате предприятие может увеличить число платных клиентов и перейти с годовых тарифов на ежемесячные. Для оплаты подписки или услуги пользователю достаточно авторизоваться по «СберБизнес ID», принять оферту (предложение услуги и условий оплаты) и выбрать нужный тариф.

«Моментальные платежи». Переводит в онлайн взаиморасчёты с контрагентами. Компания может выставлять своим клиентам онлайн-счета с ограниченным сроком действия (сумму оплаты и получателя платежа изменить нельзя). Оплата проходит за несколько секунд, а не часов или дней. Компания отслеживает поступление денег на счёт в режиме реального времени, что повышает оборачиваемость товаров и услуг. Оплата в сервисе сводится к трём простым шагам: опция «Оплатить через СберБизнес», авторизация по «СберБизнес ID» и подтверждение платёжного поручения (формируется автоматически).

«Кредит в корзине». Компания может встроить в свои онлайн-магазины методы оплаты в кредит для B2B-покупателей.

Сегодня Sber API выбрали 6 тыс. российских компаний, которые используют более 400 продуктов и сервисов. Чтобы подключить Sber API, достаточно оставить заявку на сайте банка или связаться со своим клиентским менеджером.