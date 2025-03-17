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Сбер СберБизнес SberBusinessAPI Fintech API

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции c банком для крупных компаний, корпораций и зарубежных партнёров. В Sber API выведено более 400 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект , работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и так далее. Сервис позволяет взаимодействовать с банком напрямую из учётной системы партнёра.

SberBusinessAPI — это набор BaaS  решений и методов прямой интеграции, объединяющий все API-решения Сбера и открывающий спектр возможностей средним и крупным компаниям страны. В SberBusinessAPI доступно более 100 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект, работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и многое другое. После интеграции система позволяет осуществлять взаимодействие с банком напрямую из учётной системы или торговой площадки партнёра.


17.03.2025 Предприниматели могут оплачивать счета на «Госуслугах» с помощью «СберБизнеса» 1
06.06.2024 Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве 1
05.06.2024 Сервисы в Sber API стали бесплатными 1
12.02.2024 «Сбер» объединил два API-решения для корпоративных клиентов в единую версию 1
08.12.2023 Более 1000 пользователей выполнили верификацию по Сбербизнес ID в «Авито» 1
28.07.2023 В «Сбербизнес» появились новые небанковские сервисы 1
21.06.2023 SberBusinessAPI помог корпоративным клиентам и партнерам «Сбера» увеличить объемы трансакций 1
07.06.2023 «Сбер» предложил бизнесу облачный способ фискализации платежей 1
05.12.2022 «Корус консалтинг» расширила функциональность онлайн-портала для контрагентов «Востокцемента» 1
27.07.2022 «Сбермаркет» начал продавать товары в рассрочку b2b-клиентам 1
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 1
24.11.2021 «Сбер» подключил Wildberries к SberBusinessAPI 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
28.06.2021 Сбер подключил корпоративный мессенджер amo к сервису SberBusiness API 1
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa» 2
01.10.2020 Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле 1
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines 1
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики» 1
05.03.2020 Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» 1
07.06.2019 Сбербанк подписал соглашение об электронном взаимодействии с ГК ПИК 1
27.03.2019 «Контур.Эльба» присоединилась к платежному финтех-API Сбербанка 1
14.03.2019 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию с системами бухучета 1
16.10.2018 Сбербанк и «Яндекс.Касса» запустили моментальные онлайн-платежи для бизнеса 1
05.06.2018 Сбербанк презентовал экосистему для корпоративных клиентов 1
05.06.2018 Сбербанк построил «уникальную» систему онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса 1
01.11.2017 «Сбербанк» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для бизнеса 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 185 4
8319 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1017 2
Тензор 102 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 2
МойСклад - Логнекс 110 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 1
Yandex - Яндекс 7487 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 83 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 23
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 85 10
Лента - Сеть розничной торговли 2098 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 265 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1651 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 683 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1194 1
Альфа-Банк 1783 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 1
Востокцемент 13 1
Северсталь Дистрибуция 1 1
Транснациональный банк 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 896 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4829 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 2
Федеральное казначейство России 1792 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4540 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 9
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10624 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2886 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4323 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1747 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 314 14
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 3
Microsoft Office 365 947 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 183 2
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 9 2
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 2
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 2
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 2
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 138 2
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 16 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2062 1
Microsoft Office Excel 1207 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
Qsoft amoCRM 110 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 81 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 677 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
Jivo - мессенджер 10 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessPayments 2 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
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Глазачев Иван 27 1
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Бусько Владимир 3 1
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Токовинин Михаил 4 1
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Шайхутдинов Рамиль 3 1
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Муханов Николай 2 1
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Вильде Святослав 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область 861 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 10
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Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 48 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6457 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6775 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
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