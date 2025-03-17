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Сбер СберБизнес SberBusinessAPI Fintech API
Sber API — набор решений и методов прямой интеграции c банком для крупных компаний, корпораций и зарубежных партнёров. В Sber API выведено более 400 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект , работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и так далее. Сервис позволяет взаимодействовать с банком напрямую из учётной системы партнёра.
SberBusinessAPI — это набор BaaS решений и методов прямой интеграции, объединяющий все API-решения Сбера и открывающий спектр возможностей средним и крупным компаниям страны. В SberBusinessAPI доступно более 100 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект, работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и многое другое. После интеграции система позволяет осуществлять взаимодействие с банком напрямую из учётной системы или торговой площадки партнёра.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Лоевская Анна 50 9
|Попов Анатолий 129 6
|Кошелев Александр 3 2
|Бабич Иван 5 2
|Колбин Евгений 67 1
|Малышев Сергей 83 1
|Коробкина Оксана 15 1
|Кравченко Евгений 13 1
|Глазачев Иван 27 1
|Нам Александр 4 1
|Ситнов Владимир 6 1
|Бусько Владимир 3 1
|Шалина Мария 14 1
|Веретенников Игорь 14 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Бакин Владимир 5 1
|Шайхутдинов Рамиль 3 1
|Бар-Бирюкова Мария 97 1
|Гребцов Павел 1 1
|Муханов Николай 2 1
|Лушин Вадим 1 1
|Рыбинцев Андрей 25 1
|Кожаева Оксана 2 1
|Вильде Святослав 62 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
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