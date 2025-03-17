Sber API — набор решений и методов прямой интеграции c банком для крупных компаний, корпораций и зарубежных партнёров. В Sber API выведено более 400 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект , работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и так далее. Сервис позволяет взаимодействовать с банком напрямую из учётной системы партнёра.

SberBusinessAPI — это набор BaaS решений и методов прямой интеграции, объединяющий все API-решения Сбера и открывающий спектр возможностей средним и крупным компаниям страны. В SberBusinessAPI доступно более 100 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект, работа с платёжными поручениями и бизнес-картами и многое другое. После интеграции система позволяет осуществлять взаимодействие с банком напрямую из учётной системы или торговой площадки партнёра.