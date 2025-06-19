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Гребцов Павел
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Устойчивое энергоснабжение для дата-центров: сотрудничество «Интелион», «Русэнергосбыта» и ГРЭНСО 1
|05.03.2020
|Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» 1
Гребцов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4990 1
|Федеральное казначейство России 1821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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