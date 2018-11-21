Разделы

Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Удмуртэнерго Владимирэнерго Калугаэнерго Кировэнерго

Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»

огии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей

15.12.2015 ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго»

л клиенту два канала передачи данных между главным офисом «Кировэнерго» в Кирове и подразделениями «МРСК Центра и Приволжья» в Нижнем Новгороде и городе Буй Костромской области. Каналы организо
08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»

нных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об э
24.08.2012 «Ростелеком» выиграл конкурс на предоставление услуг связи компании «Удмуртэнерго»

публике компании «Ростелеком» выиграл конкурс на предоставление телекоммуникационных услуг филиалу «МРСК Центра и Приволжья» - компании «Удмуртэнерго». По условиям контракта, заключенного по ре
24.01.2011 Zelax предоставил одноканальную систему ВЧ-связи для испытаний в сети «Владимирэнерго»

таний в сети поставщика услуг по передаче и распределению электроэнергии «Владимирэнерго», филиала «МРСК Центра и Приволжья». Как отмечается, комплекс оборудования К-ЛЭП-1 является единственным
19.02.2009 «МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах

Компания «МРСК Центра и Приволжья» приступила к тиражированию интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
25.07.2008 «МРСК Центра и Приволжья» внедрит SAP Business Suite

Компания «МРСК Центра и Приволжья» намерена приступить ко внедрению информационной системы SAP Business Suite. На реализацию проекта компания в течение трех лет направит 643 млн. руб. Внедрение системы S
23.12.1999 Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года

Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года, сообщили РБК в энергокомпании. Из 400 к

Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 10
Ростелеком 10384 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14477 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 5
Accenture plc 694 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 5
Микротест 280 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 4
Zelax - Зелакс 90 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 4
IBM Global Services 128 4
Siemens AG - Siemens Group 2633 4
SAP SE 5452 4
Microsoft Corporation 25304 4
Intel Corporation 12569 4
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 4
HP EDS - Electronic Data Systems 237 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 4
Lenovo Motorola 3530 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 149 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 3
Казахтелеком 339 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
Свемел МВП - Swemel 33 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 2
Лансис 2 2
Агентство Интеграций 2 2
Ростех - Автоматика Концерн 1747 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3144 2
Yandex - Яндекс 8552 2
Softline - Софтлайн 3309 2
Oracle Corporation 6894 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 160 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 31
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 26
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8272 13
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 12
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 11
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 11
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 9
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 8
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 7
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 7
Россети Ленэнерго 1699 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 6
Альфа-Банк 1881 5
Citi - Citibank - Ситибанк 320 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 4
United Airlines - авиакомпания 93 4
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 116 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 45 4
Allstate Insurance 6 4
Boeing 1019 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
ВТБ - Почта Банк 504 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 203 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 268 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12979 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5295 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3562 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3401 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1093 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4817 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
Стандартизация - Standardization 2243 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 66 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18500 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7446 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7320 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
Свемел МВП - Циркон офис 9 2
Новые облачные технологии - МойОфис 904 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 960 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 2
НКТ - Р7-Офис 486 2
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 33 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 95 1
Infomaximum - Proceset Process mining 46 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Nvidia - Mellanox MSN - серия коммутаторов 3 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Atlassian - Confluence 157 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 10 1
Цифровой электромонтер 4 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 13 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 13 1
СТУ - Business Studio 21 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 68 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 47 1
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - Очередей.НЕТ 11 1
ISERV - ИСЕРВ - Мобильный контролёр 3 1
NetApp ONTAP 68 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Apple iPad 3943 1
Linux OS 10982 1
Microsoft Office 3977 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Apple - App Store 3017 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 1
Маковский Игорь 9 6
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Шилов Сергей 96 4
Медведев Дмитрий 1663 3
Лифшиц Евгений 11 2
Эбзеев Борис 3 2
Пашкевич Владимир 22 2
Ливинский Павел 10 2
Слизень Виталий 243 1
Васильев Сергей 66 1
Кусков Денис 221 1
Тенишев Андрей 16 1
Бречалов Александр 12 1
Белайчук Анатолий 31 1
Нам Александр 4 1
Бочкин Александр 50 1
Титов Алексей 40 1
Ситнов Владимир 6 1
Федоров Дмитрий 25 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Грачев Кирилл 4 1
Савченко Евгений 12 1
Рубцов Сергей 33 1
Марков Сергей 16 1
Бушуев Сергей 3 1
Завальный Павел 2 1
Зимин Игорь 17 1
Бусько Владимир 3 1
Козлов Игорь 47 1
Панасюк Иван 2 1
Притула Павел 33 1
Пучков Антон 33 1
Кириченко Катерина 1 1
Зайцев Александр 26 1
Забродин Алексей 18 1
Царегородцев Александр 3 1
Цветков Александр 14 1
Строкович Антон 53 1
Галкин Андрей 19 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 34
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46001 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3406 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2133 6
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1632 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 400 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 388 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1305 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3200 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 3
Россия - СФО - Новосибирск 4686 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1718 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2229 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1030 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 893 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 607 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1348 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 3
Украина - Киев 1141 3
Европа 24665 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 2
Россия - ЮФО - Севастополь 583 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 562 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 655 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 669 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1360 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5891 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10396 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6371 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2967 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Английский язык 6881 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15212 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Экономический эффект 1216 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3244 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 265 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Руспрофайл 3 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11431 2
НГС - Новости Новосибирска 14 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
Ведомости 1276 1
РИА Новости 998 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Samsung Research 18 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Единый день голосования 139 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Связь-Экспокомм 113 1
Россети ФСК - Энергопрорыв 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
