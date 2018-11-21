Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Удмуртэнерго Владимирэнерго Калугаэнерго Кировэнерго
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|21.11.2018
|
«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»
огии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей
|15.12.2015
|
ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго»
л клиенту два канала передачи данных между главным офисом «Кировэнерго» в Кирове и подразделениями «МРСК Центра и Приволжья» в Нижнем Новгороде и городе Буй Костромской области. Каналы организо
|08.06.2015
|
«Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»
нных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об э
|24.08.2012
|
«Ростелеком» выиграл конкурс на предоставление услуг связи компании «Удмуртэнерго»
публике компании «Ростелеком» выиграл конкурс на предоставление телекоммуникационных услуг филиалу «МРСК Центра и Приволжья» - компании «Удмуртэнерго». По условиям контракта, заключенного по ре
|24.01.2011
|
Zelax предоставил одноканальную систему ВЧ-связи для испытаний в сети «Владимирэнерго»
таний в сети поставщика услуг по передаче и распределению электроэнергии «Владимирэнерго», филиала «МРСК Центра и Приволжья». Как отмечается, комплекс оборудования К-ЛЭП-1 является единственным
|19.02.2009
|
«МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах
Компания «МРСК Центра и Приволжья» приступила к тиражированию интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
|25.07.2008
|
«МРСК Центра и Приволжья» внедрит SAP Business Suite
Компания «МРСК Центра и Приволжья» намерена приступить ко внедрению информационной системы SAP Business Suite. На реализацию проекта компания в течение трех лет направит 643 млн. руб. Внедрение системы S
|23.12.1999
|
Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года
Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года, сообщили РБК в энергокомпании. Из 400 к
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|PEX Network - Process Excellence Network 16 1
|Маковский Игорь 9 6
|Paulk Mark - Полк Марк 7 4
|Шилов Сергей 96 4
|Медведев Дмитрий 1663 3
|Лифшиц Евгений 11 2
|Эбзеев Борис 3 2
|Пашкевич Владимир 22 2
|Ливинский Павел 10 2
|Слизень Виталий 243 1
|Васильев Сергей 66 1
|Кусков Денис 221 1
|Тенишев Андрей 16 1
|Бречалов Александр 12 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Нам Александр 4 1
|Бочкин Александр 50 1
|Титов Алексей 40 1
|Ситнов Владимир 6 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Савченко Евгений 12 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Марков Сергей 16 1
|Бушуев Сергей 3 1
|Завальный Павел 2 1
|Зимин Игорь 17 1
|Бусько Владимир 3 1
|Козлов Игорь 47 1
|Панасюк Иван 2 1
|Притула Павел 33 1
|Пучков Антон 33 1
|Кириченко Катерина 1 1
|Зайцев Александр 26 1
|Забродин Алексей 18 1
|Царегородцев Александр 3 1
|Цветков Александр 14 1
|Строкович Антон 53 1
|Галкин Андрей 19 1
|Прозоровский Василий 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414733, в очереди разбора - 727430.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.