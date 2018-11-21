Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго

«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» огии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей

ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго» л клиенту два канала передачи данных между главным офисом «Кировэнерго» в Кирове и подразделениями «МРСК Центра и Приволжья» в Нижнем Новгороде и городе Буй Костромской области. Каналы организо

«Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья» нных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об э

«Ростелеком» выиграл конкурс на предоставление услуг связи компании «Удмуртэнерго» публике компании «Ростелеком» выиграл конкурс на предоставление телекоммуникационных услуг филиалу «МРСК Центра и Приволжья» - компании «Удмуртэнерго». По условиям контракта, заключенного по ре

Zelax предоставил одноканальную систему ВЧ-связи для испытаний в сети «Владимирэнерго» таний в сети поставщика услуг по передаче и распределению электроэнергии «Владимирэнерго», филиала «МРСК Центра и Приволжья». Как отмечается, комплекс оборудования К-ЛЭП-1 является единственным

«МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах Компания «МРСК Центра и Приволжья» приступила к тиражированию интегрированной системы менеджмента (ИСМ)

«МРСК Центра и Приволжья» внедрит SAP Business Suite Компания «МРСК Центра и Приволжья» намерена приступить ко внедрению информационной системы SAP Business Suite. На реализацию проекта компания в течение трех лет направит 643 млн. руб. Внедрение системы S