Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Козлов Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 43
Козлов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
|Ростелеком Связьинвест 709 2
|Diasoft - Диасофт 357 1
|Beltel - Белтел 97 1
|VK - Mail.ru Group 2490 1
|НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
|Никифоров Николай 1126 2
|Полубояринов Михаил 12 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Пчелинцев Александр 8 1
|Аузан Александр 9 1
|Жаров Александр 165 1
|Козырев Алексей 270 1
|Семенов Вадим 51 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Златопольский Антон 18 1
|Будник Александр 5 1
|Калугин Сергей 162 1
|Иванов Сергей 175 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Аганбегян Рубен 18 1
|Понькин Александр 26 1
|Волин Алексей 113 1
|Лепендин Сергей 1 1
|НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771087, в очереди разбора - 674769.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771087, в очереди разбора - 674769.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru