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Козлов Игорь


19.03.2019 «Диасофт» внедрила Diasoft Insurance Finance в «Капитал Life» 1
25.01.2018 «Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж 1
15.12.2016 «Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку 1
12.12.2016 «Росэлектроника» начала разработки ряда электронно-механических приборов 1
08.12.2016 В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники 1
06.12.2016 «Росэлектроника» разработала твердотельный усилитель мощности мм-диапазона 1
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» 1
22.11.2016 Росэлектроника планирует развивать экспорт противопожарной аппаратуры 1
07.11.2016 «Росэлектроника» и китайская CETC обсуждают совместное производство компонентов 1
01.11.2016 «Росэлектроника» приступила к разработке перспективных типов транзисторов 1
31.10.2016 «Росэлектроника» формирует объединение производителей телевизионной и оптоэлектронной техники 1
20.10.2016 «Росэлектроника» создала аппаратуру передачи данных на собственной компонентной базе 1
13.10.2016 «Росэлектроника» разработает мощный вакуумный выключатель 1
10.10.2016 «Росэлектроника» завершит формирование кластера спецсвязи в Омске 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 2
16.09.2016 «Росэлектроника» запустит производство танталовых конденсаторов в Новосибирске 1
08.09.2016 «Росэлектроника» выпустила линейку модернизированных приборов для космической связи 1
01.09.2016 Разработка «Росэлектроники» обеспечит обнаружение воздушных целей на предельно малых высотах 1
25.08.2016 «Росэлектроника» предлагает создать инфраструктуру безопасности для объектов обеспечения Минобороны 2
24.08.2016 Росэлектроника заместила импортную микроэлектронику в радиотехнических системах 1
18.08.2016 «Росэлектроника» планирует выйти на рынок защитных меток к концу года 2
12.08.2016 Росэлектроника разработает для «Ростсельмаша» гидравлический автопилот 1
05.08.2016 Ученые Росэлектроники создали гибкий материал для защиты от электромагнитных излучений 1
28.07.2016 «Росэлектроника» разработала «арктические» комплексы связи 1
27.06.2016 «Росэлектроника» ищет стратегических партнеров в сфере медицины 1
30.05.2016 «Росэлектроника» завершит формирование технологических кластеров до конца года 2
19.05.2016 «Росэлектроника» предлагает странам АСЕАН создать единую систему контроля грузопотоков 2
01.03.2016 Игорь Козлов возглавил «Росэлектронику» 1
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
21.05.2015 Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1
12.02.2015 CNews и «Ведомости» — лидеры подписки в Минкомсвязи 1
19.05.2014 Топ-20 чиновников Минкомсвязи по величине доходов. Рейтинг 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
03.04.2014 Представитель Минкомсвязи России избран в Совет директоров «Ростелекома» 3
25.10.2013 Новый сервис «Такском» и TrustWeaver позволит международным и российским компаниям обмениваться юридически значимыми электронными документами 1

Публикаций - 36, упоминаний - 43

Козлов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Ростелеком Связьинвест 709 2
Diasoft - Диасофт 357 1
Beltel - Белтел 97 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ЦУМ Воронеж 1 1
Marriott Hotels - Voronezh Marriott - Воронеж Марриотт 1 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
BMS - Building Management System 31 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 490 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Diasoft Insurance Finance 3 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Siemens Simatic 10 1
Никифоров Николай 1126 2
Полубояринов Михаил 12 1
Умбиталиев Александр 2 1
Пчелинцев Александр 8 1
Аузан Александр 9 1
Жаров Александр 165 1
Козырев Алексей 270 1
Семенов Вадим 51 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Златопольский Антон 18 1
Будник Александр 5 1
Калугин Сергей 162 1
Иванов Сергей 175 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Аганбегян Рубен 18 1
Понькин Александр 26 1
Волин Алексей 113 1
Лепендин Сергей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Япония 2827 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Индия - Республика 2184 1
Восточная Европа 1698 1
Казахстан - Республика 2661 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Воронеж 694 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 2
БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 9 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Бактериородопсин - Семейство мембранных светочувствительных белков археот 3 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771087, в очереди разбора - 674769.
Создано именных указателей - 46354.
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