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Терентьев Павел



25.04.2025 Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки 1
11.08.2015 Бесплатный Wi-Fi в московских электричках откладывается минимум на полгода 1
19.05.2014 Топ-20 чиновников Минкомсвязи по величине доходов. Рейтинг 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Терентьев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
Мосгортранс ГУП 122 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8026 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10231 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24824 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12666 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 60 1
Honda Transalp 1 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
BMW X - серия кроссоверов 24 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1304 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche 911 26 1
Андронов Алексей 28 1
Мартынов Сергей 23 1
Михайлов Евгений 18 1
Шубина Надежда 1 1
Опарин Кирилл 1 1
Козырев Алексей 324 1
Волин Алексей 121 1
Телков Алексей 25 1
Хазов Михаил 8 1
Кузнецов Олег 17 1
Чукалин Илья 1 1
Иванцов Николай 1 1
Почекутов Константин 1 1
Лялькина Ирина 1 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Понькин Александр 31 1
Козлов Игорь 47 1
Никифоров Николай 1136 1
Пак Олег 112 1
Милашевский Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2490 1
Беларусь - Белоруссия 5795 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1103 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4964 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 515 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 46 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19054 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7868 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2453 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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