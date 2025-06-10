Индексная книга (каталог) CNews*
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Милашевский Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 22
Милашевский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Массух Илья 239 4
|Пак Олег 112 3
|Мурашко Михаил 17 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Свердлов Денис 201 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Липов Андрей 68 2
|Бойко Елена 152 2
|Волин Алексей 122 2
|Борисов Юрий 122 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Пугачев Павел 63 2
|Филатов Евгений 30 1
|Сиренко Ирина 7 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Телков Алексей 45 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Хазов Михаил 8 1
|Якушев Михаил 50 1
|Комлев Николай 113 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Чепкасов Владимир 1 1
|Мартынов Сергей 24 1
|Попова Анна 20 1
|Понькин Александр 34 1
|Козлов Игорь 47 1
|Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Мардер Наум 116 1
|Плесконос Дмитрий 33 1
|Андронов Алексей 28 1
|Мурашов Николай 11 1
|Ершова Светлана 9 1
|Кузнецов Олег 17 1
|Шмаков Дмитрий 15 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.