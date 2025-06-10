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Милашевский Игорь

СОБЫТИЯ


10.06.2025 Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года 2
18.01.2023 Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС» 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС» 1
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 1
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
04.07.2014 Как заместить импорт в ИТ: мнения разделились 1
19.05.2014 Топ-20 чиновников Минкомсвязи по величине доходов. Рейтинг 1
29.08.2013 Представлять государство в совете «Координационного центра доменов RU/РФ» будет советник министра связи Игорь Милашевский 1
05.07.2013 В Минкомсвязи назначен директор департамента координации ИТ 1
28.05.2013 Рейтинг чиновников Минкомсвязи по объему доходов за 2012 год 1
27.09.2012 В Совете Федерации напишут стратегию кибербезопасности России 1
16.08.2012 В Минкомсвязи странным образом сменился координатор ИТ в госсекторе 1
28.02.2012 После выборов компьютеры для веб-трансляций придется перепрограммировать 1
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
26.12.2011 Выборы президента РФ: как потратят 15 млрд руб. на видеотрансляцию 1
10.02.2011 Главой Департамента госполитики в области ИТ и координации информатизации Минкомсвязи РФ назначен Игорь Милашевский 1
17.11.2010 Мошенники заставили «Билайн» усилить защиту 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Милашевский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 278 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 4
Ростелеком 10948 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 8 1
Upstream 54 1
CSC - Corporation 72 1
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
VDEL 45 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
SAP SE 5601 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Oracle Corporation 7074 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Red Hat 1378 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Чеченской Республики 29 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
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