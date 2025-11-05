Разделы

CCITSE Common Criteria for Information Technology Security Evaluation


05.11.2025 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
01.11.2024 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
27.06.2022 В «Ситилинк» начались продажи криптокошелька Tangem 1
12.01.2022 Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
13.07.2020 Huawei представила роутер Huawei WiFi AX3 с Wi-Fi 6 Plus в России 1
13.03.2020 OCS начинает дистрибуцию программных продуктов Samsung SDS 1
13.06.2018 Zyxel сообщила о прохождении шлюзами ZyWALL сертификации по Common Criteria 1
17.05.2018 Kaspersky Security для Windows получил сертификат Common Criteria 2
11.01.2018 Телевизоры Samsung Smart TV 2018 сертифицированы по стандарту Common Criteria 1
16.11.2017 В России хотят создать мегарегулятора информационной безопасности, взяв пример с США 2
25.11.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta представили решение для защиты документов 2
03.11.2016 Red Hat Enterprise Linux 7 получила сертификат безопасности Common Criteria 1
13.07.2015 Kingmax совместно с Go-Trust представила карту памяти с поддержкой шифрования 1
30.05.2014 Выпущен новый безопасный чип для смарт-карт, работающих с сервисами e-government 1
30.01.2014 Платформа SLES работает в «облаке» Amazon Web Services для госучреждений США 1
08.11.2013 ISBC Group выпустила новый защищенный ключевой носитель Esmart Token 1
15.10.2013 Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов 1
26.06.2013 Fortinet усовершенствовал операционную систему FortiOS 1
28.01.2013 Sentinel 7 от NetIQ прошел сертификацию по стандарту ISO 15408 2
09.06.2012 Финский поставщик решений по уничтожению данных Blancco пришел в Россию 1
05.03.2012 FortiOS 4.3 получила сертификат Common Criteria с уровнем доверия EAL4+ 1
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
15.04.2011 FortiGate и FortiOS получили сертификат EAL 4+ 1
23.03.2010 Идеология VDI: ваш ПК доступен в любом месте и на любом устройстве 1
18.11.2009 Антон Антич: Нас ждет полная виртуализация 1
29.10.2009 Безопасность в Windows 7: а есть ли прогресс? 1
25.04.2008 Red Hat сертифицирует JBoss по стандарту Common Criteria 2
21.06.2007 IBM помогает Linux проникнуть в госсектор 1
16.02.2006 Sun представила расширения для защиты Solaris 10 1
16.09.2005 Infosecurity Russia - 2005: второй блин почти не комом 1
24.09.2004 Разработчики взялись за повышение безопасности Linux 1
27.05.2004 Microsoft усилит безопасность в SQL Server 1
07.10.2003 МВД: в месяц мы регистрируем 1000 киберпреступлений 1
05.08.2003 Linux сертифицирован по Common Criteria 1
14.05.2003 Java Card System Protection Profile - система оценки безопасности смарт-карт от Sun 1
02.04.2003 ГТК вводит новые ГОСТы по защите информации 2
28.03.2003 Microsoft Windows XP и Windows Server 2003 сертифицируют на соответствие ГОСТам по безопасности информации 1
29.01.2003 Программе работы с сертификатами RSA Keon 6.5 присвоена высшая категория надежности 1
15.01.2003 Microsoft предоставит правительствам исходный код Windows 2
30.10.2002 Reuters: Windows 2000 получила высшую оценку за безопасность 1

Microsoft Corporation 25191 9
Red Hat 1343 6
IBM - International Business Machines Corp 9545 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5227 3
InfoWatch - Инфовотч 1082 3
Oracle Corporation 6851 3
Fortinet 404 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 2
Samsung Electronics 10577 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 2
Broadcom - VMware 2484 2
HP Inc. 5754 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 429 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 51 1
Google LLC 12178 1
Broadcom - VMware Россия - Виэмваре Рус 15 1
Varonis Systems 39 1
SonicWall 56 1
Samsung Group - Samsung Corporation 84 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Agilent Technologies 129 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 54 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
WatchGuard Technologies 74 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 74 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
VDEL 40 1
Brightsight BV 1 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Этерсофт - Etersoft 24 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 75 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Резонанс НПП 386 1
Петровский народный банк 11 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Visa International 1969 1
American Express - Amex 335 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
JCB International 145 1
Газпром ПАО 1404 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8019 1
Лента - Сеть розничной торговли 2244 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2973 1
РЖД - Российские железные дороги 1991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 997 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4808 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 388 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 341 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5742 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12721 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5185 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1610 2
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 12 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1844 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3437 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 416 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6232 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 287 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3101 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 903 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 195 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2137 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1478 3
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72164 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26986 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31217 14
EAL - Evaluation Assurance Level - Уровень гарантии оценки 16 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12155 11
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 - Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий 36 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7513 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31702 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56446 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22794 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21703 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4724 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6940 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4480 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8319 4
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 287 4
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 370 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22697 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13522 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4129 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7710 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3093 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13244 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8598 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16626 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12251 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2285 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2815 3
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 82 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1413 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1004 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 198 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12899 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5649 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2566 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16964 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 736 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8086 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2633 3
Linux OS 10799 9
Microsoft Windows 16243 9
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 542 4
Microsoft Windows XP 2417 4
Microsoft Windows 2000 8662 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 3
Fortinet FortiOS 39 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5106 3
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 2
Microsoft Windows 7 1991 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 2
Broadcom - VMware vSphere 594 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 145 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
Cisco VPN - Cisco IPsec VPN 21 1
SELinux - Security Enhanced Linux 35 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 22 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 27 1
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 16 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 1
SonicWall SonicOS 3 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 1
SUSE Linux 204 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
Softline vCloud 7 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
Positive Technologies - XSpider 35 1
Varonis DatAdvantage - Varonis Data Classification Framework 5 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Fortinet FortiGuard Services 53 1
Fortinet FortiASIC CP 15 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 349 1
Калайда Игорь 12 2
Лаврухин Юрий 7 2
Путин Владимир 3326 2
Швецов Никита 21 1
Лукацкий Алексей 130 1
Милашевский Игорь 20 1
Мец Александр 1 1
Коваленко Андрей 7 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Шабанов Илья 60 1
Дмитриев Николай 17 1
Демидович Олеся 1 1
Shih Dean - Ши Дин 4 1
Хайретдинов Рустэм 87 1
Курило Андрей 38 1
Гостев Александр 83 1
Мякишева Марина 84 1
Зенкин Денис 263 1
Шалманов Сергей 201 1
Шамилов Гай 2 1
Антич Антон 20 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Боровко Роман 22 1
Момчилович Ирина 28 1
Крячков Антон 20 1
Тихович Дмитрий 7 1
Сивохин Дмитрий 5 1
Разумов Илья 13 1
Липатов Виталий 11 1
Лепихин Владимир 2 1
Федорова Елена 2 1
Кузьмин Виктор 3 1
Цибин Валерий 1 1
Емельянов Геннадий 4 1
Воробьев Евгений 4 1
Соломатина Елена 2 1
Гиричев Борис 2 1
Пожарский Владимир 1 1
Синицына Юлия 3 1
Герасименко Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155299 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53286 17
Франция - Французская Республика 7964 8
Германия - Федеративная Республика 12912 7
Европа 24588 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 5
Канада 4975 5
Нидерланды 3616 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45407 3
Испания - Королевство 3757 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18042 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 2
Италия - Милан 163 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4077 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 649 1
Бельгия - Королевство 1166 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Филиппины - Республика 579 1
Япония 13504 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Норвегия - Королевство 1829 1
Израиль 2781 1
Италия - Итальянская Республика 4422 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1678 1
США - Колумбия - Вашингтон 1439 1
Новая Зеландия 730 1
Греция - Греческая Республика 994 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1319 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8028 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1397 1
Великобритания - Лондон 2404 1
Азия - Азиатский регион 5720 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54557 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6844 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50880 9
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31537 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5251 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1047 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14924 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5808 2
Экономический эффект 1189 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 939 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11365 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2920 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8190 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2726 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3027 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2282 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 727 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1318 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 223 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6199 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 878 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1064 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6285 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 284 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 230 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 986 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7440 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17260 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2893 1
Паспорт - Паспортные данные 2706 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 232 1
Аренда 2566 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8478 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 1
AP - Associated Press 2006 2
Virus Bulletin 33 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6001 2
VNUNet.com 214 1
Ведомости 1194 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 4
IDC - International Data Corporation 4941 3
Gartner - Гартнер 3600 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 1
Juniper Research 549 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
Информзащита Учебный центр 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 290 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2584 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
