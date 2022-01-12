Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2

Varonis Systems объявила об успешном прохождении аудита по контрольным процедурам в сервисных организациях — Service Organization Control for Service Organizations (SOC 2) Type II. Аудит подтверждает, что DatAdvantage Cloud, облачное решение Varonis для защиты данных на критически важных платформах SaaS и IaaS, соответствует строгим стандартам безопасности, доступности, конфиденциальности и приватности целостности данных.

«Прохождение сертификации — свидетельство того, что Varonis владеет необходимыми инструментами внутреннего контроля обеспечения безопасности критически важных данных в облачной среде. Аудит укрепит нашу программу соответствия нормативным требованиям, которая уже включает сертификаты ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701 и Common Criteria», — сказал Гай Шамилов, директор по информационной безопасности Varonis.

Service and Organization Controls (SOC) — международный стандарт отчёта для системы управления рисками кибербезопасности, разработанный Американским институтом дипломированных общественных бухгалтеров (AICPA). SOC считается «золотым» стандартом безопасности, конфиденциальности, доступности и целостности обработки данных.

Аудит провела компания KPMG. В ходе проверки были проанализированы цели, действия и эффективность Varonis в области контроля безопасности в соответствии с критериями Службы безопасности AICPA.

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Клиенты и партнёры Varonis могут получить отчёт SOC 2 по запросу. Сводная версия отчета SOC 3 доступна на веб-сайте Varonis.