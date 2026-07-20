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Thoma Bravo Proofpoint Varonis Systems

Thoma Bravo - Proofpoint - Varonis Systems

Varonis Systems – разработчик программных решений для защиты от комплексных кибератак, основанных на поведенческом анализе пользователей и защите данных компании. Компания была основана в 2005 году, став пионером в области управления и контроля неструктурированных данных. Среди разработок Varonis решение по аудиту периметра сети и поведенческому анализу, которое помогает заказчикам вовремя выявлять продвинутые кибератаки и защищаться от них. 

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 В Сети появился новый троян, умеющий расшифровывать краденные данные на своем сервере. Распространяется в аренду 2
27.01.2026 Проверки не помогут. Ловкий хакер продает трояны-как-услугу с гарантированным преодолением цензуры и публикацией в магазине расширений для Chrome 2
18.09.2024 В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп 1
20.12.2022 Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя 1
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний? 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы 1
11.04.2022 «СерчИнформ» импортозаместит западные лицензии бесплатно 1
28.02.2022 Varonis обнаружила уязвимость Power Automate в Microsoft 365 2
22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки 1
14.02.2022 Выручка Varonis Systems в 2021 году выросла на 33% 2
01.02.2022 Обновленная платформа кибербезопасности Varonis 8.6 сокращает уязвимости данных в Microsoft 365 2
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box 2
12.01.2022 Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2 4
15.12.2021 Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box 2
03.12.2021 Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira 1
26.11.2021 В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных 1
08.11.2021 Совокупная выручка Varonis в III квартале 2021 года достигла $100,4 млн 2
26.10.2021 Varonis защитит данные в облачных хранилищах, управляемых Panzura CloudFS 2
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
03.09.2021 Varonis: 43% всех облачных учетных записей устарели, не используются и подвергаются риску 1
05.08.2021 Varonis Systems отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2
30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701 1
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 4
11.05.2021 Выручка Varonis в I квартале 2021 года увеличилась на 38% до $74,8 миллиона 2
23.03.2021 Varonis реализовала решения для автоматизированного управления кибербезопасностью и киберриском в ВБРР 1
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 1
18.02.2021 Даниэль Гутман, Varonis -

Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks 

 2
11.02.2021 Varonis Systems отчиталась о росте выручки на 37% за год 2
25.01.2021 Varonis расширила функциональность своей платформы кибербезопасности 1
14.12.2020 Varonis: банковский сотрудник имеет доступ в среднем к 11 миллионам конфиденциальных файлов 1
16.11.2020 Varonis: в октябре 43% кибератак были осуществлены с помощью программ-вымогателей 1
30.10.2020 Varonis Systems показала рост выручки на 17% в третьем квартале и приобрела Polyrize 1
12.10.2020 Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры 2
10.09.2020 Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн 2
01.09.2020 Обновленная платформа кибербезопасности Varonis защищает от рисков удаленной работы 2
13.08.2020 Gartner признал продукты Varonis выбором клиентов в области файлового анализа 1
22.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 72

Thoma Bravo и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25887 9
Google LLC 12824 8
Softline - Софтлайн 3817 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1854 5
Salesforce 502 5
Box inc - box.com - box.net 377 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 4
Код Безопасности 825 4
Forcepoint - Websense 140 3
NetWrix - Нетрикс 16 3
Samsung Electronics 11156 3
Broadcom - VMware 2627 3
Cisco Systems 5383 3
Jabra 79 2
Okta 23 2
Polyrize 3 2
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - ГардаТех Солюшнс Групп - Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 67 2
CyberPeak - СайберПик 17 2
Dell Software 18 2
Teleopti 16 2
Dell EMC 5207 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
Veeam Software 345 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
InfoWatch - Инфовотч 1204 2
Check Point Software Technologies 839 2
Oracle Corporation 7111 2
Microsoft Corporation - GitHub 1109 2
Acronis - Акронис 490 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 528 2
Fortinet 458 2
Citrix Systems 871 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
KPMG 279 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 444 2
Галактика - Корпорация 1554 2
Cisco Systems - Splunk 78 2
Atlassian 160 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
DataCore Software 31 2
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 2
Зарплата.ру 45 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 1
ФБК ГК - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты - Grant Thornton - Грант Торнтон 20 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1311 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 935 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1093 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5791 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5862 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2381 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 390 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 394 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 12 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
OWASP - Open Web Application Security Project 154 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18418 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8527 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34032 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13664 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10361 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14466 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7790 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16783 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5303 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26509 7
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 536 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3259 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36887 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14909 5
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1188 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5290 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13833 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4620 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14210 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3369 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10881 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12505 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28629 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5929 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8814 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8054 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1410 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3154 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13340 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7987 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1089 3
Оцифровка - Digitization 5283 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3437 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3419 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1796 3
Microsoft Office 365 1057 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5883 6
Microsoft Teams - MS Teams 676 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 379 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 526 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 301 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 81 2
Google Authenticator 26 2
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 2
Google Chrome - браузер 1727 2
Google Android 15385 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 2
Microsoft Windows 17039 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 131 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 44 2
Microsoft Exchange Online 113 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 286 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atlassian - Confluence 196 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 69 1
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 20 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 1
Ivanti Neurons 5 1
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 1
NetApp ONTAP Select 8 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Smart Assets 7 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 7 1
ServiceNow IT Asset Management 1 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Jay Data 10 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech CEDM - Crosstech Endpoint Device Manager 4 1
Trust Wallet 9 1
Trust Wallet - криптовалютный кошелёк 9 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 17
Вечирний Владимир 2 2
Фигин Михаил 2 2
Шамилов Гай 2 2
Gibson David - Гибсон Дэвид 3 2
Лычева Наталья 2 2
Шадаев Максут 1237 2
Коновалов Александр 14 2
Лимонов Александр 1 1
Тихонов Андрей 43 1
Чаплыгин Роман 22 1
Дбар Федор 53 1
Иванов Иван 24 1
Ветколь Александр 1 1
Сухов Алексей 11 1
Харин Александр 7 1
Краснов Сергей 6 1
Попов Игорь 16 1
Горюнов Андрей 9 1
Бершадский Андрей 6 1
Кузьмин Артем 2 1
Дудуров Иван 1 1
Шелестюк Евгений 33 1
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 1
Галинский Александр 4 1
Головлев Максим 17 1
Пылаев Александр 3 1
Загитов Рифкат 3 1
Касперская Наталья 321 1
Парфентьев Алексей 189 1
Матвеев Лев 64 1
Зайцев Михаил 349 1
Богданов Кирилл 112 1
Новиков Алексей 67 1
Тимошенко Андрей 17 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Давыдов Александр 55 1
Шелобков Алексей 61 1
Сергеев Михаил 115 1
Шкарин Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 2
Европа 25038 2
Беларусь - Белоруссия 6372 2
Ближний Восток 3171 2
Казахстан - Республика 6136 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Индия - Bharat 5920 1
Америка - Американский регион 2211 1
Израиль 2875 1
Африка - Африканский регион 3651 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 1
Бразилия - Федеративная Республика 2535 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14877 1
Индонезия - Республика 1073 1
Украина 7971 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1162 1
Нидерланды 3778 1
Иран - Исламская Республика Иран 1162 1
Эквадор - Республика 123 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7580 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3991 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 6
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12050 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5855 4
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7728 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2375 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3909 2
Образование в России 2987 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4494 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4060 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 979 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 29 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6702 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 336 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 1
Английский язык 7087 1
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