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Thoma Bravo Proofpoint Varonis Systems
Varonis Systems – разработчик программных решений для защиты от комплексных кибератак, основанных на поведенческом анализе пользователей и защите данных компании. Компания была основана в 2005 году, став пионером в области управления и контроля неструктурированных данных. Среди разработок Varonis решение по аудиту периметра сети и поведенческому анализу, которое помогает заказчикам вовремя выявлять продвинутые кибератаки и защищаться от них.
СОБЫТИЯ
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Thoma Bravo и организации, системы, технологии, персоны:
|Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 17
|Вечирний Владимир 2 2
|Фигин Михаил 2 2
|Шамилов Гай 2 2
|Gibson David - Гибсон Дэвид 3 2
|Лычева Наталья 2 2
|Шадаев Максут 1237 2
|Коновалов Александр 14 2
|Лимонов Александр 1 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Дбар Федор 53 1
|Иванов Иван 24 1
|Ветколь Александр 1 1
|Сухов Алексей 11 1
|Харин Александр 7 1
|Краснов Сергей 6 1
|Попов Игорь 16 1
|Горюнов Андрей 9 1
|Бершадский Андрей 6 1
|Кузьмин Артем 2 1
|Дудуров Иван 1 1
|Шелестюк Евгений 33 1
|Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 1
|Галинский Александр 4 1
|Головлев Максим 17 1
|Пылаев Александр 3 1
|Загитов Рифкат 3 1
|Касперская Наталья 321 1
|Парфентьев Алексей 189 1
|Матвеев Лев 64 1
|Зайцев Михаил 349 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Новиков Алексей 67 1
|Тимошенко Андрей 17 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Давыдов Александр 55 1
|Шелобков Алексей 61 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Шкарин Антон 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2507 3
|WikiLeaks 120 1
|BleepingComputer - Издание 466 1
|Fortune 211 1
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