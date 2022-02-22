Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки

Россияне, владеющие Android-устройствами, все чаще становятся жертвами тайной слежки. На них в конце 2021 г. пришлось 10% всех случаев скрытого сталкинга. Шпионы используют для этого специальные приложения, отслеживающие местоположение, делающие скриншоты экрана и улавливающие набор букв и цифр на виртуальной клавиатуре.

Android-пользователи под колпаком

В России зафиксирован стремительный рост инцидентов слежки, направленных на владельцев Android-гаджетов, сообщили CNews представители компании ESET. Согласно ее исследованию, в период с сентября по декабрь 2021 г. включительно из всех эпизодов сталкинга и шпионажа во всем мире 10% были направлены прицельно на российских пользователей Android.

В исследовании ESET речь идет об использовании приложений, которые позволяют вести тотальную слежку за жертвой. Например, это могут быть мобильные «родственники» классических кейлоггеров – утилиты для захвата набираемого текста. Они позволяют выуживать пароли и, в случае мобильных устройств, еще и PIN-коды.

Российским Android -пользователям следует быть максимально бдительными

Также существуют приложения для получения снимков экрана и отправки их на удаленные устройства или серверы. Отдельными пунктами идут программы для скрытого отслеживания местоположения объекта мониторинга и конспектирования истории веб-серфинга. И все это незримо присутствует на устройствах многих россиян, владеющих Android-устройствами.

Почему именно Android

Эксперты ESET не объясняют, почему от действий «диванных шпионов» чаще всего страдают именно те россияне, которые отдают предпочтение сугубо Android, а не другим мобильным платформам. Редакция CNews предполагает, что все дело в ее популярности – подавляющее большинство жителей России отдают предпочтение гаджетам именно на базе этой ОС.

Для сравнения, из 100% мобильных гаджетов с полноценной операционной системой под управлением Apple iOS в январе 2022 г. на территории России работало лишь 28,72% (статистика StatCounter). Казалось бы, это почти треть рынка, но проблема в том, что у iOS есть лишь один конкурентоспособный аналог – Android.

По этой причине детище Google удерживает на российском мобильном рынке 71,03%. Доли всех других мобильных систем околонулевые и могут считаться лишь погрешностью при расчетах.

Любовь россиян к Android подтвердил «Коммерсанту» представитель неназванного отечественного крупного ритейлера. С его слов, в 2021 г. доля Android-смартфонов в суммарных продажах устройств достигла 84,5% в натуральном выражении.

Ни одна другая ОС не в силах тягаться с Android по популярности у россиян

Не исключено, что это связано с доступностью таких устройств. Как правило, Android-смартфоны стоят дешевле Apple iPhone, нередко предлагая за эти деньги схожие, а иногда и более продвинутые возможности.

Стать шпионом может каждый

В 2022 г., утверждают аналитики ESET, больше не нужно встречаться с мрачными продавцами в темных переулках для получения шпионского ПО на физическом носителе. Такой софт в изобилии имеется в интернете, хотя и не в официальных магазинах приложений. Их размещают на специализированных ресурсах.

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Но есть и более простой способ разжиться мобильным ПО для сталкинга. Как сообщил исследователь угроз ESET Лукас Стефанко, стремительно растет популярность шпионских программ, которые коммерческие разработчики предлагают открыто. В особенности это касается утилит, позиционируемых авторами в качестве инструмента для слежки за сексуальными партнерами.

Лукас Стефанко подчеркнул, что ПО для слежки чаще всего представляет собой клоны обычных приложений. По всей видимости, это делается, чтобы не вызывать у жертвы сталкинга подозрений.

Полулегальная слежка

Интернет-гигант Google, разработчик Android, тоже косвенно причастен к распространению шпионского ПО. В его магазине введен запрет на такого рода софт, но это не мешает его создателям продвигать его под видом полезных утилит.

Например, как сообщил «Коммерсанту» ведущий системный инженер Varonis Иван Дудуров, Google Play забит программами для родительского контроля и частных детективов. С одной стороны, это действительно нужные утилиты – например, родители всегда будут в курсе, где именно находится их ребенок. Со слов ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева, также есть спрос на шпионское ПО для мониторинга собственных устройств. По решению Верховного суда от 2018 г., его распространение и приобретение признано легальным. Сергеев подчеркнул, что многие скрытно устанавливают такой софт «на телефоны родственников или сотрудников для шпионажа».

На каждого шпиона найдется своя статья в уголовном кодексе

Согласно действующему в России законодательству, установка шпионского ПО на пользовательское устройство допускается лишь после получения согласия на это со стороны владельца гаджета. В противном случае данное действии может быть квалифицировано как преступление по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров), сообщила изданию адвокат КА Pen & Paper Александра Харина. Излишнее любопытство может вылиться для сталкера в переезд в тюремную камеру на ближайшие четыре года.

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Александра Харина отметила, что столкнуться с суровым российским правосудием могут не только пользователи шпионских программ, но и те, кто их разрабатывает. По мнению адвоката, они могут попасть под ст. 273 УК РФ (создание вредоносных компьютерных программ). В нынешней редакции данная статья предусматривает различные степени наказания, начиная от штрафа и ограничения свободы и заканчивая семилетним тюремным сроком.