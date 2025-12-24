Сергеев Михаил

Разделы

24.12.2025 CorpSoft24 подвел итоги года на рынке информационной безопасности 5
22.09.2025 Сбербанк при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов 1
19.09.2025 Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики 1
14.11.2024 В китайских чипах обнаружили критические уязвимости 1
14.10.2024 Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse 1
03.09.2024 Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами 2
16.07.2024 В российских телефонах Digma нашли встроенный вирус. Он очень опасен, обнаружить его непросто 1
05.03.2024 «Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн» 1
12.02.2024 Обнаружена группировка русскоязычных хакеров, которая пишет на неудобном языке программирования 1
26.01.2024 96% компаний в России можно взломать с помощью старых уязвимостей, которые уже описаны в Сети 1
19.04.2023 Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн 1
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб 1
27.02.2023 «Ростелеком» организовал выход в Сеть для 400 работников сельских медпунктов Южного Урала 1
16.02.2023 «Ростелеком» модернизирует освещение спортивного центра в Снежинске Челябинской области 1
16.02.2023 Россиянам разрешили использовать смартфон вместо паспорта. Пока только «в бытовых ситуациях» 1
10.02.2023 Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников 1
03.02.2023 Байден пошел войной на Apple. В США хотят превратить iOS в Android 1
26.01.2023 Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса» 1
16.01.2023 «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в интернет жителей поселка с необычным названием и еще 13 тыс. сельчан области 1
10.01.2023 Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300% 1
26.12.2022 Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ 1
26.12.2022 «Ростелеком» на Южном Урале подготовил инфраструктуру связи к новогодним нагрузкам 1
14.12.2022 Госсайты эвакуируют на одобренные властями хостинги 1
05.12.2022 Хакеры набросились на российские Linux 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 1
22.11.2022 «Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах 1
10.11.2022 «Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале 1
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену? 1
07.11.2022 «Ростелеком» и хоккеисты «Трактора» открыли новый сезон оптической стройки в Челябинской области 1
02.11.2022 Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail 1
28.10.2022 Госсайты используют зарубежные сервисы вопреки требованиям Минцифры 1
27.10.2022 Россия обогнала США, став самой взламываемой страной в мире 1
27.10.2022 «Ростелеком» в Челябинской области предоставил виртуальный ЦОД и организовал облачный Wi-Fi для группы «Магнезит» 1
13.10.2022 В дата-центре ДИТ Москвы будут хранить данные камер со всей России 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
06.10.2022 Власти собираются ввести в России персональную ответственность за утечку данных 1
04.10.2022 «Ростелеком» представил комплексные решения для кибербезопасности предприятий 1
03.10.2022 «Ростелеком» представил систему мониторинга водителя 1
06.09.2022 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень 1
24.08.2022 «Ростелеком» в Челябинской области завершил модернизацию уличного освещения для Златоуста 1

Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

