Сергеев Михаил
|Бедеров Игорь 86 8
|Качуров Евгений 7 6
|Гореньков Павел 17 3
|Рысаева Ксения 3 3
|Путин Владимир 3358 3
|Воронин Алексей 18 3
|Шадаев Максут 1151 3
|Фетисов Игорь 14 2
|Матюшонок Ирина 7 2
|Овчинников Дмитрий 26 2
|Хмельницкий Алексей 16 2
|Кузьмин Антон 13 2
|Котова Наталья 2 2
|Корсаков Константин 22 2
|Иванов Сергей 398 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Анкилов Константин 115 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Казарян Карен 80 2
|Кудинова Елена 1 1
|Лишенков Владимир 17 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Фогель Олег 1 1
|Ткачев Владимир 12 1
|Баулин Валерий 53 1
|Братишко Олег 4 1
|Гнедин Евгений 12 1
|Ложкин Сергей 44 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Потапов Сергей 29 1
|Сулейманов Руслан 12 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Шевелев Илья 1 1
|Дорофеев Игорь 23 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Котова Любовь 1 1
|Дубровский Борис 13 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Арипов Никита 1 1
