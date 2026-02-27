Разделы

Россия ДФО Забайкальский край Агинский Бурятский округ Могойтуйский район Могойтуй Цаган-Ола


СОБЫТИЯ


27.02.2026 На праздник Белого месяца Сагаалган прибыли туристы из Иркутска, Улан-Удэ и Китая 1
07.11.2025 МТС обновила скорости LTE-сеть в популярном месте буддийских паломников Забайкалья 1
25.04.2025 МТС улучшила LTE-сеть в двух селах Могойтуйского района 1
20.03.2025 К весеннему сезону МТС запустила базовую станцию в Шилкинском районе 1
14.02.2025 «МегаФон» разогнал 4G в Агинском Бурятском округе Забайкалья 2
16.01.2025 МТС расширила сеть LTE в Забайкальском крае 1
25.09.2024 МТС включила LTE-сеть в отдаленном селе Газимуро-Заводского округа Забайкалья 1
16.09.2024 МТС подключила к своей сети Верхние Куларки, Верхнюю Куэнгу и Алию 1
05.09.2024 МТС включила сеть LTE в старинном забайкальском селе Горный Зерентуй 1
14.08.2024 МТС разогнала LTE в селе потомков старообрядцев 1
25.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал 1
27.05.2024 МТС прокачала мобильную связь в крупных населенных пунктах Забайкалья 1
19.07.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в старейших селах Забайкалья 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края 1
25.02.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети связи в Забайкалье 2
07.07.2015 «МегаФон» расширяет сеть LTE в Забайкалье 2
23.01.2015 ТТК продлил контракт с Читинской таможней 1
20.01.2015 «МегаФон» соединил каналами связи офисы «Россельхозбанка» в Забайкалье 1
07.03.2014 МТС обеспечит мобильными сервисами Читинскую таможню 1
24.10.2012 МТС расширила покрытие сети сотовой связи в Баргузинском районе Бурятии 1
03.02.2011 МТС инвестирует 800 млн руб. в развитие сети в Забайкальском крае 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 15
МегаФон 10150 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 574 1
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 9 1
Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг 6 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 5
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6243 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4477 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2645 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1107 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6301 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 961 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2979 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11541 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5728 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1799 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Сергеев Михаил 112 5
Смагин Дмитрий 38 4
Бойко Денис 38 3
Борголов Дмитрий 3 3
Соловьев Дмитрий 82 1
Поповский Александр 91 1
Савченко Виктор 30 1
Амосов Владимир 7 1
Гениатулин Равиль 5 1
Крылова Мария 26 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 678 21
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 67 12
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 389 9
Россия - РФ - Российская федерация 158984 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 21 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 48 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 21 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3005 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Шилкинский район - Шилка 14 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 9 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Шелопугинский район 6 2
Беларусь - Белоруссия 6092 2
Россия - ДФО - Амурская область 868 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 692 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 2
Россия - Шишкино 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 9 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник 7 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Ингодинское - Ингода 8 1
Армения - Республика 2389 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Россия - Восточная Сибирь 301 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
Россия - Саратовская область - Петровск 13 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Калганский район 5 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 59 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин - Усть-Баргузин 18 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 19 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7323 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Зоология - наука о животных 2796 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 1
Металлы - Серебро - Silver 800 1
Металлы - Золото - Gold 1206 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
